Токсичное ОСАГО: страховщики потеряли в судах с водителями 33,8 млрд рублей

РСА винит автоюристов, автовладельцы — страховщиков, которые занижают выплаты и вынуждают обращаться в суд

Фото: Максим Платонов

Средняя выплата по ОСАГО в 2018 году в Татарстане составила 60 тысяч рублей, это на 19 тысяч меньше, чем годом ранее. Если в 2017 году почти в 15% случаев автовладельцы через суд взыскивали деньги со страховой компании, то в 2018-м — только 10% недовольны выплатой и ищут справедливости в судах. Страховщики считают судебные выплаты слишком большими (в России 33,8 млрд за год, из них только 15,2 млрд — выплаты по ДТП) и винят автоюристов. В Федерации автовладельцев России говорят о том, что страховые компании сами виноваты в сложившейся ситуации — если бы они не занижали ущерб, то в суды никто бы не обращался. «Реальное время» выслушало мнения сторон.

В судах страховщики ОСАГО проиграли 33,8 млрд рублей

33,8 млрд рублей взыскали со страховых компаний автовладельцы России через суды в 2018 году. Стоимость ущерба, причиненного в результате ДТП, в этой сумме составляет только 15,2 млрд рублей. Остальное — 18,6 млрд — это накладные расходы. Из них почти 70% (12,8 млрд) — это выплаты, связанные с законом о защите прав потребителей (штрафы, компенсация морального вреда и т. д.), еще 5,8 млрд — иные расходы. Под ними подразумеваются расходы на дополнительные экспертизы, услуги юристов, судебные пошлины.

Если в 2017 году доля нестраховых расходов на 9% превышала страховые выплаты, выплаченные по суду, то в 2018 году — уже на 23%.

Страховщики традиционно обвиняют в увеличении издержек автоюристов. По мнению президента РСА Игоря Юргенса, большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников.

По мнению Игоря Юргенса, большая часть денег по итогам судебных разбирательств оседает в карманах недобросовестных посредников. Фото autostat.ru



«К особенностям их недобросовестных практик относятся: введение в заблуждение страхователей при заключении договоров цессии, фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, исполнительных листов, проведение экспертизы не по Единой методике и по завышенной стоимости, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг самих недобросовестных автоюристов», — приводит слова Юргенса пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

Средняя выплата по ОСАГО в Татарстане — 60 тысяч рублей, в Адыгее — 175 тысяч

Если в 2016 году Татарстан был в числе «токсичных» регионов, где водители часто попадают в ДТП, причем крупные, с большими выплатами (средняя — 78,8 тыс. рублей), то по итогам 2018 года республику РСА поместил в «зеленую» зону и ликвидировал здесь систему распределения убыточных клиентов «Единый агент».

Средняя выплата по ОСАГО в Татарстане в 2018 году составила 60 тысяч рублей. Каждый десятый автовладелец, попавший в ДТП, идет взыскивать ущерб через суд. По итогам разбирательств присужденные нестраховые расходы составляют 89% от суммы основного требования. В среднем по стране, напомним, — это 123%. В республике в 2018 году на 1% (в 2017 году было 6,7%) уменьшилось количество страховых случаев. Снизилось и число заключенных договоров ОСАГО — на 14,9%.

Среди регионов ПФО самая маленькая средняя выплата в Чувашии (50,7 тыс. рублей). При этом только 4,9% оказались недовольны убытками, насчитанными страховыми компаниями, и обратились в суд, сумма накладных выплат составила 99% от суммы ущерба. В Удмуртии средняя выплата по ОСАГО составляет 56 тысяч рублей. В Саратове — 61 тысяча рублей, в Перми — 64 тысячи, в Самарской и Кировской областях — по 63 тысячи, в Башкирии — 70,6, в Оренбурге — 75, в Нижегородской области — 77 тысяч. Лидер по размеру выплат в ПФО — Ульяновск: 84 тысячи рублей.

Если в 2016 году Татарстан был в числе «токсичных» регионов, где водители часто попадают в ДТП, причем крупные, с большими выплатами (средняя — 78,8 тыс. рублей), то по итогам 2018 года республику РСА поместил в «зеленую» зону. Фото pixabay.com

Все регионы ПФО находятся в «зеленой» зоне, РСА считает их «нетоксичными», за исключением Марий Эл. Республику поместили в «желтую» зону. Средняя выплата там 57 тысяч, 28% водителей не согласны с назначенными страховщиками суммами и обращаются в суды. Нестраховые расходы по итогам рассмотрения составляют 137% от суммы основного требования.

Самые большие выплаты по ОСАГО присуждаются в регионах Северного Кавказа. В Адыгее, например, 175 тысяч рублей, в Алании — 167, в Карачаево-Черкесии — 138, в Ингушетии — 130, в Чечне — 107 тысяч. Сумма нестраховых расходов, присужденных судами, составляет 140—170% от страховых. При этом в рейтинге зарплат республики Северного Кавказа находятся на последних местах, а самым популярным автомобилем там является бюджетная «Лада Приора».

Рейтинг регионов от РСА по состоянию на 1 января 2019 года

Регион (по территории преимущественного использования) Частота страховых случаев Средняя выплата Отношение судебных к несудебным Отношение судебных расходов к сумме основного требования Снижение прироста договоров РФ 5,1% 72622 13,3% 123% -4,5% Красная зона Северная Осетия — Алания 5,4% 167056 18,7% 176% 4,8% Приморский 5,3% 95335 15,5% 170% 2,8% Липецкая 5,4% 88300 42,7% 157% -5,4% Новосибирская 6,2% 74691 5,6% 149,3% 5,5% Карачаево-Черкесская 6,2% 138037 12,6% 140% -22,4% Ростовская 4,8% 98907 21,5% 169% -12,5% Волгоградская 5,3% 80371 56,9% 155% -20,1%

Полностью рейтинг можно посмотреть здесь.

«Суды стали понимать, что не страховая компания не заплатила, а люди пытаются выбить лишние деньги»



Вице-президент Союза страховщиков Татарстана, директор ПСК «Страхование» Рустэм Сабиров считает, что проблема мошенничества в сфере ОСАГО была и будет — там, где есть большие деньги, всегда будут желающие их получить…

— А в страховании тем паче, потому что тут живые деньги, прямая материальная выгода и латентная преступность. Поймать и уличить непросто, да и закон либерален к таким «умельцам». Везде реклама: «мы автоюристы, обращайтесь — поможем». Надо понимать, что это не Робин Гуды, это люди, которые на это живут, — говорит Сабиров.

По словам директора ПСК «Страхование», в последние год-два в Татарстане недобросовестным автоюристам «прижали хвосты», благодаря этому республику исключили из списка «токсичных» регионов.

— Во-первых, Союз страховщиков в последние годы вел борьбу с автомошенниками, и нам удалось разоблачить и предать суду несколько организованных групп, в которые входили юристы, бывшие работники страховых компаний и правоохранительных органов. За 2 года были осуждены участники 10 таких ОПГ. Во-вторых, суды стали понимать, что это не просто страховая компания не заплатила, а люди пытаются выбить лишние деньги и принимают адекватные решения. В-третьих, органы власти стали уделять проблеме страхового мошенничества серьезное внимание. Этот вопрос поднимался на заседании Совбеза Татарстана, в кабинете министров, с участием представителей страховых компаний и РСА. Появилось понимание, что это ОПГ, с которыми надо вести войну, и ситуация поменялась. Если эту борьбу прекратить или ослабить, то мы запросто вернемся в «красную» зону и снова получим проблемы с покупкой полисов, — говорит Сабиров.

«Токсичные» регионы — это те, где автостраховщики занижают выплаты»

С позицией страховщиков не согласны автовладельцы. Если бы страховые выплаты покрывали ущерб от ДТП, то в суды бы никто не обращался.

— Это же не водитель пришел и сказал: «Давайте мне разницу!» Это суды принимают решения в пользу водителя. А раз так, то, значит, что-то не в порядке у страховщика? Но страховщикам проще сказать, что все вокруг виноваты, кроме них, а не сделать выводы. Естественно, им выгоднее, чтобы в суды никто не обращался и ДТП вообще не было, тогда доходы у них кратно будут превышать расходы, — говорит представитель Федерации автовладельцев в Татарстане Рамиль Хайруллин.

Он отмечает, что в последние годы проблем с доступностью полисов в Татарстане нет, но связывает это с внедрением электронного ОСАГО.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что «токсичными» регионы становятся не от действий автоюристов.

— «Токсичные» регионы — это те, где автостраховщики занижают выплаты или имеют аффилированные станции ТО, на которых не все люди хотят ремонтировать свои автомобили. Это регионы, где невозможно купить страховой полис, потому что страховщики создают искусственные очереди. В основном в регионах с высокой выплатой по судам развита судебная практика, а губернаторы там на стороне простых граждан, а не страхового бизнеса. А когда губернаторы на стороне страховых компаний, они стараются задавить судебную практику и автоюристов, — поясняет Канаев «Реальному времени».

По словам общественника, фальсификация ДТП и автоподставы не превышают 3% от всех ДТП и несправедливо утверждать, что из-за них страховщики несут большие потери.

— И даже если они говорят о потерях, то львиная доля фальсификаций происходит со стороны представителей страховых компаний или аффилированных сотрудников ГИБДД. Сегодня система страхования аффилирована, и это серьезная проблема, — считает Сергей Канаев.