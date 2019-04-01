«Доминирует запрос на обновление, отсюда результат Зеленского»: как комик обошел Порошенко

ЦИК обработал три четверти бюллетеней по итогам президентских выборов на Украине, во второй тур прошли шоумен и действующий лидер

31 марта на Украине выбирали президента, в гонке лидирует актер Владимир Зеленский — успешный шоумен, и этот результат, по мнению политологов, не стал неожиданностью. Основная интрига на протяжении нескольких предвыборных дней заключалась в том, кто станет вторым кандидатом, — им оказался действующий глава Украины Петр Порошенко с числом голосов почти вдвое меньше, чем у Зеленского. Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко заняла третье место и не прошла во второй тур, назначенный на 21 апреля. По мнению опрошенных «Реальным временем» экспертов, победой в первом туре Зеленский во многом обязан неприязни населения к действующему лидеру.

Победа шоумена над действующим лидером

Владимир Зеленский, уже сыгравший роль президента в популярном сериале «Слуга народа», одержал победу почти во всех областях Украины — у него 30,41% голосов после обработки 75,13% бюллетеней.

Действующий президент и основатель кондитерской корпорации «Рошен» Петр Порошенко получил 16,12%. У Юлии Тимошенко — 13,20% голосов. Бывший премьер заявила, что, по подсчетам ее штаба, она проходит в следующий тур со вторым местом и 21% голосов (при этом у Порошенко 17,5%), передавали СМИ.

Явка на выборах превысила 60% (63,52% — по данным на 7 утра). Политтехнолог, экс-сотрудник администрации президента России Андрей Колядин отмечает, что эти цифры однозначно говорят о заинтересованности людей в политических изменениях и также о том, «что государство считается с людьми»:

«Меньшая явка показывает, что власть не воспринимает народ как актор, среду, на которую следует обращать внимание».

Что касается результатов, по мнению Колядина, выход во второй тур в качестве победителя Зеленского предсказывали еще за несколько дней до выборов: «Вопрос был лишь: Порошенко или Тимошенко станут вторым участником второго тура? Ближе к выборам все уже склонялись, что это будет Порошенко. Экзитполы в ходе выборной кампании показывали примерно такие же проценты, поэтому ничего удивительного там нет».

Результаты были предсказуемы, находятся в том тренде, который давали социологи, соглашается президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Во многом можно объяснить их «антиистеблишментной войной», говорит он: «Массовое голосование против действующей власти — это мировая тенденция, и было бы странно, если бы Украина была исключением».

Курс на национализм и отношения с Россией

По мнению политтехнолога, руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, выборы прошли без серьезных нарушений и были конкурентными:

«Доминирует запрос на обновление, отсюда результат Зеленского. Причем он набрал приличное количество голосов во всех регионах Украины, особенно много на Юго-Востоке».

Порошенко сделал ставку на государственно-патриотическую стратегию, которая основывается на отношении к Путину и России, продолжает собеседник: «Использованная им риторика дала результат в трех регионах, он даже занял первое место на Западе. Понятно, что голоса за него дали патриотически настроенные граждане, которые считают, что все беды Украины связаны с Россией и Путиным». По данным русской службы ВВС, он сумел обойти конкурента в западных областях — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.

«Мы увидели провал попытки Петра Порошенко выстроить свою кампанию на моделировании националистической идентичности: он заявил о себе как о президенте одной части страны, собственно, получил то, что получил, но провалился в другой части страны», — говорит Минченко.

— Если Порошенко делал упор в кампании на вступление в Евросоюз и участие в НАТО, то Зеленский говорил о переменах — что Украина должна получить возможность проводить референдумы, о том, что надо решительным образом бороться с коррупцией, в которой обвиняет уже Порошенко. Что касается России, Порошенко высказывался куда более жестко, потому что он использовал имидж патриота, поднявшего обороноспособность и защитившего страну от российской агрессии, — поясняет Калачев.

При этом, по словам эксперта, Зеленский тоже не был достаточно внятен насчет России в своей программе: «Но это дорога с двусторонним движением, и тут вопрос — готова ли Россия к диалогу по Донбассу. Не нужно питать иллюзий, когда Саакашвили ушел, все думали, что отношения с Грузией поменяются, но ничего принципиально не поменялось». Калачев отмечает, что отношения с Россией более интересуют россиян, нежели самих украинцев: «Вся его программа, как мне кажется, изложена в сериале «Слуга народа». Там много популизма, но есть и ожидание серьезных перемен, желание решительной борьбы с коррупцией, запрос на обновление политической элиты».

Дело не в программе, утверждает Минченко: «Важна та ненависть и неприятие, которые население питает к действующей элите». В программе Зеленского набор общих фраз, в ней нет ничего содержательного, добавляет собеседник: «Но и надо понимать, что Украина — это парламентско-президентская республика. Зеленский, даже если выиграет, до конца года должен будет сосуществовать с правительством Гройсмана (Владимир Гройсман — премьер-министр Украины с 2016 года), и дальше правительство формируется по итогам парламентских выборов».

«Нет опыта — это жирный плюс»

По мнению Минченко, причина популярности Зеленского — в непопулярности Порошенко и правящей элиты вообще, которая «воспринимается населением как коррумпированная и неэффективная». Он с высокой долей вероятности предполагает победу Зеленского во втором туре:

«Я не представляю, чем Порошенко может его «побить», разве что массовыми фальсификациями. Но мотивация на это резко снизится, учитывая разрыв между кандидатами почти в два раза в пользу Зеленского».

Собеседник напоминает о попытках массового подкупа избирателей «на государственные деньги», о которых говорили СМИ: «О нарушениях в день голосования и во время подсчета сейчас рапортуют, но я бы сказал, что пока не более, чем обычно на выборах».

Колядин уверен, что результаты не фальсифицируются: «Иначе бы у актера не было никаких шансов выиграть в первом туре — выигрывали бы только аппаратчики».

В противовес Порошенко у Зеленского нет политического опыта. Комик сам отзывался об этом в одном из своих выступлений так: «У меня есть юридическое образование — это плюс. Но у меня нет опыта в политике — и это жирный плюс. Хотя многие считают, что это минус».

«Эти рассказы про опыт — у Путина был опыт? Он был полковником. Какой был опыт у Рональда Рейгана (40-й президент США, бывший актер, — прим. ред.), мэра Рейкьявика (Йон Гнарр, мэр с 2010 по 2014 год, — прим. ред.)?» — говорит Калачев, отмечая, что сейчас для Зеленского проблема не в отсутствии опыта, а в формировании дееспособной команды.