Андрей Педан: «Критика? Не пинают только дохлую лошадь»

Откровенное интервью самого неоднозначного защитника «Ак Барса»

Андрей Педан оказался в центре внимания после раннего вылета «Ак Барса» из Кубка Гагарина — кто-то спустил на него всех собак, кто-то, напротив, заступался, обращая внимание на то, что серию с «Авангардом» провалила вся команда. Да и на протяжении всего сезона вокруг Педана ходило много разговоров — почему Зинэтула Билялетдинов не дает ему регулярно играть? Все это контрастировало с регулярными вызовами в сборную России и успешными выступлениями защитника в составе «Красной машины» Ильи Воробьева. «Реальное время» побеседовало с Андреем, выяснив, какие у него сейчас взаимоотношения с наставником команды, почему он не попадал в состав и как отнесся к критике со стороны СМИ и болельщиков.

«Сезоном более-менее доволен. Правда, хотелось бы играть в большинстве»

— Как с командой проводите долгие два месяца без хоккея? Желания поскорее покончить с этим и уехать отдыхать нет? <o:p></o:p>

— Да нет, тут от нас ничего не зависит. Говорят, нужно тренироваться, мы тренируемся. Скажут, что отпускают — поедем отдыхать. <o:p></o:p>

— Такие акции, как закрытие сезона и различные визиты к детям хоть немного спасают от рутины постоянного тренировочного процесса? <o:p></o:p>

— Да, сто процентов! Потому что все монотонно — приходишь, тренируешься каждый день, одно и то же. А вот эти мероприятия добавляют красок в серые будни. <o:p></o:p>

— Как сам оцениваешь свой дебютный сезон в КХЛ? Все-таки в сборную России попадал, несмотря на то, что в клубе играл нерегулярно. <o:p></o:p>

— В принципе, я доволен. Хотелось бы, конечно, играть в большинстве. Потому что в прошлом сезоне я уже играл в большинстве, отрабатывал меньшинство. Ну а в этом сезоне поставили других ребят. <o:p></o:p>

А так, повторю, доволен. Много игр пропустил, правда. А почему — не знаю. <o:p></o:p>

— Считаешь, что справился бы? Минимум очков, который мог бы набрать? <o:p></o:p>

— По очкам сказать тяжело, но по поводу того, справился бы или нет, я уверен, что справился бы. Что там, надо просто шайбу довести до ворот, а любой отскок — уже опасный момент. Мы наигрывали это. <o:p></o:p>

Да переиграли они нас. Плюс в команде многие болели — грипп не грипп, непонятно.Температура у многих началась еще когда последний выезд был. Поэтому физическое состояние было не топовое



«Когда не ставили в состав, говорили, что все так играют — по очереди. Но я, похоже, был вне очереди»<o:p></o:p>

— В противостоянии с «Авангардом» многие спустили на тебя всех собак, в том числе некоторые журналисты. Хотя было видно, что не вывозит вся команда. Как сам считаешь, что случилось в плей-офф? <o:p></o:p>

— Насчет того, что «спустили всех собак»у меня свое мнение — что не будут пинать только дохлую лошадь. Это нормально, поэтому я спокойно отношусь к критике. А что в плей-офф так сыграли… Да переиграли они нас. Плюс в команде многие болели — грипп не грипп, непонятно. Температура у многих началась еще когда последний выезд был. Поэтому физическое состояние было не топовое. <o:p></o:p>

— Так и регулярный сезон тоже получился довольно смазанным — пятое место. <o:p></o:p>

— Я не думаю, что это прямо суперважно — пятое место или первое. Вот сейчас в финале конференции играют четвертая и шестая команды («Авангард» и «Салават Юлаев», — прим. ред.). Главное попасть в кубковую восьмерку.

— На итоговой пресс-конференции Зинэтула Билялетдинов сказал, что и не удивлен, и не разочарован в тебе, но то, чего он от тебя ожидал, он не получил. Как думаешь, что он имел в виду? <o:p></o:p>

— Даже не знаю, что имел он в виду. Это у него надо спросить, я ведь не экстрасенс, чтобы чужие мысли читать. <o:p></o:p>

— А в личных разговорах — что именно он от тебя требовал? <o:p></o:p>

— Какой-то конкретики не было. Так, по игровым моментам только были разговоры. Но конкретно «хочу так» или «хочу, чтобы ты этого не делал» — такого не было. <o:p></o:p>

Андрей Педан: «Да нет, я думаю, ему нравится, когда защитник играет жестко. Так-то я вроде не особо куда-то бегал и пожарил». Фото Рината Назметдинова

— В околохоккейной среде обсуждается версия, что Зинэтуле Хайдяровичу не нравится твоя яркая и рискованная манера игры. Якобы ты много играешь на публику, не упустишь случая хорошенько впечатать кого-то в борт. <o:p></o:p>

— Да нет, я думаю, ему нравится, когда защитник играет жестко. Так-то я вроде не особо куда-то бегал и пожарил.

— Он никогда не отчитывал тебя за то, что ты лишний раз мог заступиться за кого-то в команде? <o:p></o:p>

— Вот только была ситуация с Коларжем из Хабаровска (Ян Коларж — защитник ХК «Амур», — прим. ред.). Я просто привык, что если кто-то сыграет жестко и с вызовом смотрит на тебя, то он готов за свои действия отвечать. Я скинул перчатки, а он развернулся и уехал. Мне дали десять минут штрафа — я вообще не понял, что случилось.

— Вообще, Билялетдинов по ходу сезона довольно часто исключал тебя из состава. Он как-то объяснял тебе это? <o:p></o:p>

— Нет, просто говорили, что это ротация, и якобы все так играют — по очереди. Но я, похоже, был вне очереди. Такое решение тренеров — я не могу его оспаривать и контролировать. Я как рабочий — мне говорят, я делаю. Конечно, я хочу играть, а не смотреть. <o:p></o:p>

— Что касается «дохлой лошади». Ты читаешь комментарии болельщиков и прессу? <o:p></o:p>

— Один раз после игры прочитал и после этого больше не заходил. Решил, что мне хватит. Это была первая игра в Балашихе. <o:p></o:p>

— Все-таки обидно получать столько негатива? <o:p></o:p>

— Да не обидно, кому-то нравится, кому-то не нравится — сколько людей, столько и мнений. Не бывает такого, чтобы все были довольны. А по прессе — читаю только от случая к случаю. А так, чтобы я забивал свою фамилию в поисковике и читал, кто что написал — такого нет. <o:p></o:p>

«За Саней Бурмистровым (экс-нападающий «Ак Барса», а ныне «Салавата Юлаева», — прим. ред.) слежу особо». Фото vk.com/hcsalavat



«В сборной хоккей более атакующий, больше владеешь шайбой. Там как-то легче»<o:p></o:p>

— За ходом плей-офф наверняка следишь? Есть теперь понимание, чем был так силен «Авангард»? <o:p></o:p>

— Да, конечно, слежу. За Саней Бурмистровым (экс-нападающий «Ак Барса», а ныне «Салавата Юлаева», — прим. ред.) слежу особо. А что касается «Авангарда», то дело в том, что мы с ними играли в разный хоккей. У них было больше владения шайбой, закаты, раскаты — все всегда делали на скорости, в нашу зону тоже на скорости входили. У нас же не всегда получалось с хорошего раската войти в зону «Авангарда». Плюс большинство у них очень хорошее. У них быстрый североамериканский хоккей.

— Возвращаясь к сборной России. Тебя по ходу сезона привлекали в ее состав на Евротуры. Как ты влился в коллектив, как приняли? <o:p></o:p>

— Все отлично, легко — там позитивная атмосфера. Многих ребят я уже знал еще с детства, поэтому было с кем общаться.А вообще, там всегда такая патриотичная атмосфера, мне нравилось. <o:p></o:p>

— Что за ребята?<o:p></o:p>

— Нестеров, Шалунов. Слепыш тоже (Антон Слепышев — нападающий ЦСКА, — прим. ред.), он в Канаде играл несколько месяцев. С Зерновым мы как два новичка в команде общались все время.

— Если сравнивать методы работы Воробьева и Билялетдинова — кто понятнее лично для тебя? <o:p></o:p>

— Тяжелый вопрос. Я как-то даже не знаю, как на него ответить. Лучше даже не отвечать, я думаю. <o:p></o:p>

— Хорошо, спрошу по-другому: игра в сборной и игра в клубе — это разные виды спорта? <o:p></o:p>

— Да. Там другая схема игры. В сборной как-то все более легко, что ли. Ответственность-то есть, но в плане атмосферы как-то легко. Может, потому что все ребята видят друг друга [всего] неделю и потому постоянный позитив. Как-то легче поэтому. <o:p></o:p>

А что касается игры, то да, там хоккей более атакующий. Владеешь шайбой больше, разыгрываешь. Защитников подключают чаще. Но и там, и там есть свои плюсы. Не могу сказать, что какая-то игра лучше или хуже. <o:p></o:p>

Пригласят — поеду, не пригласят — отдохну, буду тренироваться. Это как с проблемами: надо решать их по мере поступления. Чтобы сидеть и думать каждый день, вызовут или не вызовут, — у меня такого нет



— Рассчитываешь получить вызов от тренерского штаба сборной на чемпионат мира в мае? <o:p></o:p>

— Это не от меня зависит. Пригласят — поеду, не пригласят — отдохну, буду тренироваться. Это как с проблемами: надо решать их по мере поступления. Чтобы сидеть и думать каждый день, вызовут или не вызовут, — у меня такого нет. <o:p></o:p>

— На чемпионате мира можно показать себя перед североамериканскими скаутами. Это разве не мотивация? <o:p></o:p>

— Конечно, мотивация. И вообще, играть за сборную всегда приятно и престижно. Посмотрим, как будет. <o:p></o:p>

«Запах «травки» в Ванкувере? Да, может, там просто скунс был — они же одинаково пахнут»<o:p></o:p>

— Видел тебя на одной из последних игр баскетбольного УНИКСа. В Америке на «баскет» подсел? <o:p></o:p>

— На российский баскетбол сходил первый раз — мне понравилось, прикольно. А в США был на игре в Майами, это был первый матч плей-офф. Тогда там еще играли Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд — все вот эти звезды. <o:p></o:p>

— Как тебе атмосфера у нас на баскетболе? <o:p></o:p>

— Прикольная атмосфера, в принципе, но все-таки тут нет такого ажиотажа, как в НБА. Там они выходят и танцуют — интересно. Да и играют там ярче, что ли, мячи забрасывают интересно. <o:p></o:p>

— Не так давно говорил с Никитой Трямкиным — он подтвердил свой же рассказ, что в Ванкувере везде, цитирую, «воняет каннабисом». Даже в даунтауне. Ты тоже подтвердишь? <o:p></o:p>

— Да я бы не сказал, что прямо везде. Да там и город-то небольшой. Оттуда, где мы жили, например, можно было до катка за 10—15 минут пешком дойти, и нанюхаться можно было всего и всякого. Может, он вышел не там, может, там скунс вообще был — они же примерно одинаково пахнут. <o:p></o:p>

«Вот плей-офф начнется, за «Торонто» буду следить — там Никита Зайцев, мой товарищ. Хорошо общаемся с ним последние года 3—4. Мы в Москве рядом живем, ходим к одному тренеру заниматься». Фото thehockeynews.com



— За НХЛ продолжаешь следить?<o:p></o:p>

— Да нет, они играют поздно ночью. Вот плей-офф начнется, за «Торонто» буду следить — там Никита Зайцев, мой товарищ. Хорошо общаемся с ним последние года 3—4. Мы в Москве рядом живем, ходим к одному тренеру заниматься. <o:p></o:p>

— Критика Донна Черри в адрес Зайцева оправдана? <o:p></o:p>

— Да, видел это. Я считаю, что он очень хороший защитник. Там [в НХЛ] у тебя нет права на ошибку. Шаг вправо, шаг влево — сразу расстрел. Не получилось — сразу все на тебя обрушиваются с критикой. А когда все получается, то все сразу твои друзья и «ты лучший игрок». Да это так везде, мне кажется. <o:p></o:p>

— Как считаешь, зачем Черри постоянно критикует российских хоккеистов? Ради хайпа? <o:p></o:p>

— Я лично его не знаю, но, мне кажется, ему просто не хватает внимания. <o:p></o:p>

— Кто из защитников импонирует тебе по манере игры? <o:p></o:p>

— Хедман (Виктор Хедман — шведский защитник «Тампы», — прим. ред.). Мне нравится его катание и мышление.