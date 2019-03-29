Люся Воронова зажгла в Казани солнце

Открылась выставка одной из самых загадочных художниц

Фото: Дмитрий Резнов

Одним из очередных проектов в ГСИ стала выставка работ московской художницы Люси Вороновой, открывшаяся вчера. Воронова до сего дня вряд ли была хорошо известна казанцам, хотя в артистических кругах она уже давно считается культовым художником. Пожалуй, в Казани в последние годы не столь часты такие громкие выставочные проекты. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Начинаю с человека»

«Всегда начинаю с человека. Мой первый жест — человек, его состояние, его смысл. Позирующий создает мне образ, уже дальше в его пространстве возникает его фон. В каждом человеке ищу Человека», — эта цитата из интервью Люси Вороновой может считаться эпиграфом к ее творчеству.

Тот, кто считает ее наивисткой, скорее всего, ошибается. Творчество Вороновой не вписывается ни в одно из художественных направлений. Наивное искусство кто-то неожиданно стал считать чем-то вроде «акына в живописи» — что вижу, то и пишу. Захочу — Дали под казанским Кремлем напишу, захочу — кошечек примитивно изображу. Своя рука владыка, лишь бы публику удалось поэпатировать. В Казани есть парочка таких доморощенных «наивистов».

Воронова, конечно, иная. Ее наив — это наив мудреца, который сохранил умение по-детски изумляться миру и видеть его краски. Чувствовать мир в том самом божественном ракурсе, как задумал его Творец. Искренность в работах Вороновой запредельная. И мастерство художницы — это мастерство человека, имеющего хорошее профессиональное образование, что тоже немаловажно.

В Казань работы Люси Вороновой приехали благодаря стараниям директора ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой, которой удалось договориться с коллекционером Александром Ворониным, он знаком с Вороновой более десяти лет и провел не одну ее выставку. Все работы, выставленные на втором этаже ГСИ РТ, из его коллекции. Люся Воронова на выставку не приехала, а жаль. Ну не любит она выставочную кутерьму и интервью, похоже.



В Казань работы Люси Вороновой приехали благодаря стараниям директора ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой

Вообще-то она, конечно, Людмила, но все зовут ее именно Люсей — таким домашним, уютным именем. И вся она такая на фото уютная и безыскусная, круглолицая, с добрыми и внимательными глазами. И в этом полное соответствие тем работам, что она пишет. Сразу ясно — человек живет в согласии с самим собой, наделенный божественной органикой.

Цирковые и прочие

Вчера на открытии выставки Люси Вороновой в ГСИ РТ яблоку негде было упасть, гардероб не справлялся с наплывом посетителей. Новая галерея задает тон в художественной жизни Казани, и, кажется, приходить сюда становится модным — респект опять-таки Розалии Нургалеевой, которая сумела креативно использовать новое пространство.

Если бы еще заведующая галереей Эльвира Камалова научилась на открытии выставок говорить своими словами, а не по бумажке, ну совсем бы было хорошо, а то текст, прочитанный по шпаргалке, как-то выбивается из общего контекста. Тем более на такой искренней выставке, как выставка Вороновой. Но это уже по гамбургскому счету. Все хорошо сразу не бывает.

Первый этаж отдан под экспозицию из фондов ГМИИ РТ — здесь выставлен авангард, экспозиция тоже открылась вчера, но о ней будет особый разговор. В центре нашего внимания пока Люся Воронова.

Работы Вороновой декоративны, фантазийны, они подпитываются традиционными русскими народными промыслами



Второй этаж ослепляет ярчайшими красками — будто неожиданно взошло солнце и все заиграло его лучами, всеми цветами радуги. Работы Вороновой декоративны, фантазийны, они подпитываются традиционными русскими народными промыслами. Отсюда, очевидно, в экспозицию вполне уместно добавлены и павловские платки, и дымковская игрушка.

При взгляде на работы Вороновой вспоминаются и Жостово, и Палех с его традиционным черным фоном в лаковой миниатюре, когда выгодно оттеняются краски, и золотая Хохлома. Не эклектика, нет — творчески переработанные и «присвоенные» традиции, основа основ — народное творчество. Такое, каким его видит профессиональный художник.

Люди, которых пишет Воронова, сразу же подкупают. Вот дама с розовой перчаткой на одной руке — вторую то ли потеряла, то ли еще не надела — неважно, но рассматривать ее хочется, она как-то притягивает. Цирковая королева, королева клоунов, в клоунском головном уборе — ну до чего же томная, но с доверчивыми глазами.

Женщины Вороновой безыскусны и добры, их простодушие покоряет. Роковые красотки — явно не персонажи этой художницы. Практически у каждого портрета прорисован фантазийный фон, что отчасти всех героев Люси переводит в разряд сказочных персонажей. Реально-сказочных, такой парадокс.

В экспозицию вполне уместно добавлены и павловские платки, и дымковская игрушка



Цирк — его Люся Воронова должна любить особенно. Цирк, идущий от балагана, от скоморохов, от забав на Масленицу, от ряженых, от кукольников с Петрушкой, весь этот безалаберный и красочный мир — это ее мир, конечно. Оттого и появились ее работы о цирке, одна так и называется — «Цирковые».

Натюрморты Вороновой — особая песня. Все то же буйство красок, композиционно напоминают лубок или иллюстрации к русским народным сказкам, все эти огурцы, помидоры, арбузы сказочно хороши. Мир лета, мир изобилия, кажется, что от них пахнет медом и веет зноем летнего дня. Пахнет счастьем.

Один натюрморт я бы поставила особняком, он называется «Вход в сад» — этот вход зарос цветами, кажется, что среди них не пройти. И не сад это вовсе, а Эдем, райское место, место вечной радости и блаженства. Вот стоишь перед картиной и думаешь: «Ну как же туда попасть?» Воронова с ее мудростью наверняка знает тропинку.

Натюрморты Вороновой композиционно напоминают лубок или иллюстрации к русским народным сказкам



Картины Люси Вороновой при кажущейся простоте сложны, их надо долго рассматривать, улавливать их ритм, понять, что зашифровано в неважных, на первый взгляд, деталях. Тогда они раскроются.

«Мне трудно. Очень мучительно работаю, и много — по 18 часов каждый день. Это видно в работах. Не понимают. Думают — поза. Лезут и навязывают. Садятся на голову, а когда стряхиваю, обижаются. А я рисую. Остаются работы, шум отлетит… Картины сами за себя все скажут», — пишет о себе Воронова.

Создавать волшебство и радость — тяжелый труд. «Картины сами за себя все скажут», — с этим не поспоришь.

1 / 43 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов