ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко

Футбольный клуб «Уфа» и Дмитрий Кириченко по обоюдному согласию сторон расторгли трудовой контракт. Специалист официально покидает пост главного тренера клуба.



— Я ответственен за результат. Его сейчас нет. В таких случаях в первую очередь нужно спрашивать с главного тренера. Хочу поблагодарить каждого футболиста команды из Уфы за совместную работу. Поблагодарить руководства республики и клуба за доверие. Желаю команде успехов и сохранения места в Премьер-лиге, — приводит слова Кириченко официальный сайт уфимского клуба.



Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК «Уфа» летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба. Под его руководством команда провела семь матчей, в которых потерпела четыре поражения, дважды сыграла вничью и один раз победила.

Вместе с Кириченко ФК «Уфа» покидает старший тренер Михаил Куприянов. Накануне появилась информация, что Кириченко на посту главного тренера уфимского клуба в ближайшее время сменит Вадим Евсеев.

ФК «Уфа» после 20 туров находится в зоне вылета и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.