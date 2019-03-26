«На следующий сезон игроки в плей-офф будут чувствовать себя намного увереннее»

Интервью с главным тренером ХК «Динамо-Казань» и студенческой сборной России Ильясом Хандаевым

Фото: "Республика XXI век"

Сезон 2018/19 оказался самым пока успешным в биографии молодого тренера Ильяса Хандаева. Приняв «Динамо-Казань» всего за месяц до начала чемпионата Суперлиги, он впервые за 5 лет вывел команду в плей-офф, а две недели тому назад в качестве наставника студенческой сборной России одержал победу на зимней Универсиаде в дебютном для студенческих игр турнире по хоккею с мячом. После возвращения из Красноярска главный тренер казанской команды встретился с корреспондентом «Реального времени».

«На Универсиаде турнир по хоккею с мячом собрал больше всего зрителей»

— Как в целом оцените уровень турнира по хоккею с мячом на зимней Универсиаде?

— Как очень высокий.

— Но, судя по счету, победы сборной России давались легко. Даже финальный матч со шведами завершился с солидным преимуществом вашей команды.

— Да, если отталкиваться только от счета. Но, начиная с полуфинала, все было серьезно. Финны хотели удивить нас чем-то новым, играли жестко, по-мужицки. Ну и шведы в финале очень хотели нас обыграть. Мы видели их настрой, желание, как они «кусались».

— Вам удалось собраться и подготовиться к турниру всего за несколько дней до начала Универсиады. Если еще учесть и то, что, наверное, не все молодые сборники имели по ходу чемпионата России достаточную игровую практику…

— Да, кто-то играл больше, кто-то меньше. Но тренеры ряда клубов, подчеркну — ряда, с которыми наш тренерский штаб находился в постоянном контакте и хороших отношениях, помогали нам — пробовали тех или иных хоккеистов в деле и предоставляли необходимую информацию.

— Тот же казанец Веселов имел мало игрового времени даже в «Динамо-2», и вы специально перевели его в главную команду и стали выпускать на поле в матчах Суперлиги. Как, кстати, он сыграл? У нас гордятся первым земляком — чемпионом студенческих игр, устроили Владу торжественную встречу.

— Молодец мальчишка, очень достойно выступил, рад за него.

«Молодец мальчишка, очень достойно выступил, рад за него». Фото vk.com/dynamokazan



— От этого турнира ожидали очень многого в плане получения бенди олимпийского статуса. Но не останется ли он просто вехой в истории Универсиад — ведь, к примеру, на следующих зимних студенческих играх в Швейцарии в 2021-м хоккея с мячом в программе не будет?

— Уверен, что не останется. У меня нет точных цифр, но была информация, что русский хоккей в Красноярске собрал зрителей больше, чем соревнования по другим видам программы и оказался самым смотрибельным.

— Меня, честно говоря, восхитил женский хоккей с мячом. Он по зрелищности не то что не уступает, а, по-моему, даже превосходит мужской. Это не хоккей с шайбой, где у женщин удобоваримы только игры американок против канадок.

— А он вообще другой. От нашего, мужского, здорово отличается. Финал был великолепен в своей красоте и драматизме. Несмотря на поражение от более опытных шведок, искренне поздравляю наших девчонок с достойной игрой и серебряными медалями.

— Вообще от Универсиады какие впечатления?

— Самые превосходные. Может быть, я не так часто посещал такие масштабные соревнования, но организация, зрелищность, церемонии открытия и закрытия, уровень соперничества оправдали все ожидания. Да, программа летней Универсиады более масштабна и разнообразна, и все здесь в Казани было, наверное, грандиознее, но из Красноярска я увез самые позитивные эмоции. И не только от решения главной задачи со сборной.

«Мой отъезд из клуба в расположение сборной был обговорен при подписании контракта»

— Вам пришлось уехать из «Динамо-Казани» в расположение сборной за два тура до окончания «регулярки». Хорошо, что главная для клуба задача — попадание в плей-офф — была выполнена досрочно. А что бы вы чувствовали, если бы команде за попадание в кубковую восьмерку пришлось биться именно в этих последних встречах с Хабаровском и Красноярском?

— Здесь надо вернуться в минувшую осень. Когда в конце сентября — начале октября мы договаривались с «Динамо» о совместной работе, я уже был назначен на пост главного тренера студенческой сборной. Так что все было уже обговорено, Салават Гаврилович (Гайсин, заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, куратор клуба, — прим. ред.) даже говорил, что это мое назначение в сборную — престиж для клуба, для общества «Динамо».

«Совпадали игры, тренировки, еще и часовые пояса разные. Но динамовцы молодцы. Они с пониманием отнеслись к этой ситуации, и мое отсутствие никак не сказалось на их настрое, плодах той большой работы, которую мы проделали». Фото vk.com/dynamokazan



— А как удавалось связываться из Сибири с и.о. главного тренера клуба Александром Косынчуком?

— Ой, очень непросто. Совпадали игры, тренировки, еще и часовые пояса разные. Но динамовцы молодцы. Они с пониманием отнеслись к этой ситуации, и мое отсутствие никак не сказалось на их настрое, плодах той большой работы, которую мы проделали. Они достойно противостояли «СКА-Нефтянику», спасли игру с «Енисеем» и завоевали важнейшие очки, которые позволили нам избежать встречи с чемпионом в первом раунде, и в непростых условиях, за счет силы воли и характера вырвали победу в стартовом матче четвертьфинальной серии против московского «Динамо». Они молодцы, меня больше всего порадовало то, что все, что мы делали на протяжении сезона, не прошло даром.

— И как проявил себя Косынчук, очаровавший журналистов на послематчевых пресс-конференциях?

— Очень достойно. А уж с чувством юмора у него всегда все было в порядке (смеется).

— Да, первая встреча с московскими одноклубниками оказалась боевой, а победа породила надежды, тем более что соперником победителя «динамовской» серии в полуфинале стал совершенно неожиданно не грозный «Енисей», а скромный «Уральский трубник». Но что потом случилось в «Крылатском», где в игре «регулярки» ваши подопечные смогли одержать победу 6:5, даже играя вдесятером почти целый тайм? А на этот раз — два крупных поражения и ни одного гола с игры. Возможно, вы ставили на третью встречу?

— Нет, я вообще считал, что ставить все надо именно на первый гостевой матч серии. Не знаю, в чем была главная ошибка, мне судить трудно, тем более с учетом моего отсутствия и занятости на Универсиаде.

— А не могли сами хоккеисты расслабиться, посчитав, что задача на сезон уже выполнена, плюс еще и в далекий Хабаровск мотаться не надо?

— Не думаю. Возможно, ребята чуток перегорели. И эта близость полуфинала, и перспектива встреч с «Трубником» — наложилось сразу много факторов. В том составе, в котором сейчас находится наша команда, у нас не так много таких встреч с высокой степенью ответственности, ведь, учтите, у «Динамо-Казань» это был первый плей-офф за 5 лет. На следующий сезон в таких играх ребята будут чувствовать себя намного увереннее. Думаю, мы уже не повторим этих ошибок.

«Ребята по-другому раскрылись, при том что для многих из них те требования, которые мы предъявляли, оказались новыми. Поначалу они вообще не понимали, что я от них требую. Но со временем мы начали друг друга понимать». Фото vk.com/dynamokazan



«Как быстро ты форму набрал, так быстро она и падает»

— Давайте пройдемся немного по всему сезону. Начало выдалось, с учетом того, что вы взяли команду, не собирая ее кадрово, не проведя с ней полного цикла подготовки, не руководя ей на первом официальном старте сезона — Кубке России — просто превосходным. Вы начали с гостевой ничьей при игровом преимуществе с полуфиналистом Кубка мира «Стартом», продолжили серией побед на выезде и в условно «домашних» стенах — в Ульяновске, где нанесли поражение сильному «Воднику», который затем 14 (!) туров подряд не проигрывал. Только в шестом туре вы добрались до родной «Ракеты» и к тому времени потеряли всего 2 очка в пяти играх. Далее последовал самый тяжелый выезд в Сибирь и Дальний Восток, из которого вы опять привезли очки. Через полтора месяца после начала чемпионата «Динамо-Казань» поднялось на третье место в таблице. Чем был обусловлен этот взлет?

— Мой первый рабочий день в клубе пришелся на 1 октября. Когда я пришел и увидел степень нашей готовности, она меня, мягко говоря, не устроила. И за месяц, который оставался до старта первенства, нам пришлось форсировать подготовку. Но физиологию не обманешь. Как ты быстро форму набрал, так она быстро и падает. Мы октябрь готовились, а потом ноябрь здорово играли. А потом форма ушла… Но это неизбежно.

— Зато сделали за этот месяц хороший очковый запас.

— Именно. Теперь, если подходить к сезону на будущее, если, дай бог, с материальным положением у нас все будет нормально, мы уже с августа начнем постепенно набирать форму, плавно, а не форсированно, и это будет гораздо лучше, чем с такими резкими перепадами. У нас добавятся август и сентябрь — еще два месяца подготовки. Что лучше — месяц или три? Сами понимаете.

— За этот ноябрь — начало декабря видно было, что команда складывается?

— Конечно. Ребята по-другому раскрылись, при том что для многих из них те требования, которые мы предъявляли, оказались новыми. Поначалу они вообще не понимали, что я от них требую. Но со временем мы начали друг друга понимать. Представьте, многие ребята впервые играли на тех позициях, на которые я их поставил. Тот же Миша Тюко, проведший отличный сезон. Бывало, Леша Веселов играл защитника, а он ведь всегда действует в нападении.

— А это ведь лучшие ассистенты «Динамо» — в «регулярке» у Тюко 20 голевых передач, у Веселова — 21. После драматичной победы в Москве над «Динамо» у вас началась шестиматчевая серия, в которой вы смогли сделать только две ничьих и потерпели четыре поражения. Это не случайное совпадение?

— Нет, конечно, Сказалось много факторов — и эмоциональная опустошенность после выигрыша в «Крылатском», и потеря Игоря Ларионова из-за дисквалификации, и ситуация с потерей игровой формы, которую мы уже обсудили. Для нас как для команды эта победа оказалась очень значимой, и эмоций, которыми она сопровождалась, явно не хватило нам в следующих играх, с тем же «Мурманом». Когда мы научимся относиться к таким победам более спокойно, будет немного другая ситуация.

«Вратари играли в очередь, но Витя Яшин больше месяца пропустил из-за травмы, и на Саню (Темникова, — прим. ред.) легла вся нагрузка, что не очень хорошо». Фото vk.com/dynamokazan







«Наш подъем в заключительный отрезок чемпионата начался с проигранной московскому «Динамо» игры»

— Ваш сезон, таким образом, можно разделить на три части — после отличного старта и провала в середине заключительный отрезок, где вы почти не теряли «своих» очков, набрав их 16 в девяти встречах, и досрочно обеспечили участие в плей-офф.

— Этот новый подъем начался с проигранной дома игры «Динамо» 10 января. Победный гол соперник забил на последней минуте, это было обидно, но по содержанию игры ребята выдали один из лучших своих матчей в сезоне. Дерби проходило в рамках большого динамовского праздника, в Казань приехала группа прославленных ветеранов, и мне было очень приятно, когда легенда русского хоккея, Николай Александрович Дураков подошел к нам и поздравил с хорошей игрой. Эта игра толкнула нас вперед.

— Можно немного пройти по линиям команды?

— А стоит?

— И все же. Вратарская линия по-прежнему остается одной из сильнейших в Суперлиге?

— Думаю, да. Вратари играли в очередь, но Витя Яшин больше месяца пропустил из-за травмы, и на Саню (Темникова, — прим. ред.) легла вся нагрузка, что не очень хорошо. Но оба молодцы, хорошо провели сезон. Нет, давать индивидуальные оценки мне, как тренеру, будет неправильно, мне важнее, как сыграла команда. Какие-то оценки мы, тренеры, делаем для себя.

— А в конце сезона у вас, наконец, стало получаться брать очки не только за счет характера и настроя, а, как говорится, «на классе»?

— Нет, на классе мы еще играть не научились. Весь чемпионат добивались результата потому, что ребята выкладывались до конца и сами, подчеркну, сами хотели решить задачи, которые мы перед ними ставили. Да, бывали моменты, когда Серега (Обухов, — прим. ред.) с Игорем (Ларионовым, — прим. ред.) — у них уровень мастерства очень высокий — могли в одиночку решить те или иные эпизоды, но это как исключения.

«Думаю, что в этом сезоне Сергей начал заниматься тем, что он умеет делать лучше всего. И результат налицо. Надо доверять друг другу». Фото vk.com/dynamokazan



— Обухов, даже если не брать в расчет его солидный возраст, провел отличный сезон, показал высокую результативность (26 голов и 12 передач в чемпионате, — прим. ред.). Это произошло в том числе и потому что вы ограничили сферу его действий на поле зоной атаки, позволив не тратить силы на организацию нападения и возврат назад за мячом?

— Думаю, что в этом сезоне Сергей начал заниматься тем, что он умеет делать лучше всего. И результат налицо. Надо доверять друг другу. Как мы, тренеры, доверяем игрокам, надо чтобы и они доверяли друг другу. На поле 11 человек, и надо, чтобы каждый из них делал свою работу и не думал о том, что он лучше ее сделает за партнера. О том, кто из них лучше, должен думать тренерский штаб, который и выпускает их на лед.

— Ларионов смог восстановиться до конца после того злополучного столкновения с Никитой Ивановым и последовавшей трехматчевой дисквалификации?

— Ему было очень тяжело. Я видел, как он все это переживает, просил ребят, чтобы они его поддержали. Но Игорь молодец, он достойно вышел из этой ситуации, с учетом того, что ему устроили настоящую травлю, непонятно, правда, за что. Мы в очередной раз желаем Никите быстрейшего выздоровления, но это же был чисто игровой момент.

— По Рамилю Ибрагимову. Лучший бомбардир команды двух последних сезонов забил 6 голов и был практически незаметен. Неужели за весь сезон он так и не смог восстановиться физически и психологически от последствий повреждения?

— Да. сезон им провален. Травма это или что-то ментальное — не знаю, надо разбираться. Понятно, что он на месяц вылетел из-за травмы, не тренировался… Сложная ситуация, надо с ним поговорить, но, конечно, ему было тяжело восстановиться после столь длительного выпадения из процесса.

«В России немного команд, в основе которых играет столько собственных воспитанников»

— О других местных воспитанниках что скажете?

— Их у нас полкоманды — Ибрагимов, Темников, Веселов, Платонов, Батманов, Артюшин. Олег Рязанов. Нормально отыграли, почти никто не выпадал, внесли большой вклад в общее дело. Немного в России команд, где столько доморощенных хоккеистов играет в основном составе.

— Вы не занимались селекцией перед сезоном и не совсем корректно спрашивать вас о ее качестве. Но пришедшие в трансферную кампанию оправдали ожидания?

— О Тюко я уже сказал. О Ларионове, отыгравшем за Казань столько сезонов, об Артюшине трудно говорить как о «пришедших». Давайте все же, как договаривались, никого больше персонально не выделять и на местных-неместных тоже не делить. Мы — один коллектив, одно целое.

«О Ларионове, отыгравшем за Казань столько сезонов, об Артюшине трудно говорить как о «пришедших». Давайте все же, как договаривались, никого больше персонально не выделять и на местных-неместных тоже не делить». Фото vk.com/dynamokazan



— Вы можете определить стиль вашей команды и то, насколько она соответствует тому идеалу, который складывается в сознании тренера Ильяса Хандаева?

— Нельзя назвать нашу игру оборонительной или атакующей. Как мы играем, зависит от соперника, от погодных условий, других факторов, поэтому и тактика выбирается под конкретную дату, когда мы встречаемся с конкретным соперником. Чем больше в нашем арсенале будет умения и возможностей перестраиваться, тем лучше будет для нас.

— Вы реализовали около 30 угловых. Это плоды специальных отработок стандартов на тренировках или исполнительского мастерства?

— Мы, наверное, по этому показателю одна из лучших команд. Ребята думают, работают над этим. Реализованный угловой — заслуга не только бьющего. Важно его заработать, правильно разыграть, это — плоды работы всей команды.

— А что с 12-метровыми? Чаще всего их у вас бил Максим Рязанов, но он, наряду с тем, что забивал, и промахивался «с точки» нередко.

— С одной стороны, пенальти всегда были лотереей. С другой, не хватает психологической уверенности. Мы к этому спокойно относимся — ну не забили, и что? Вон сколько у нас нереализованных выходов один на один с вратарем.

«Перед шведами пиетета не испытываю — наши игроки индивидуально сильнее»

— Состав финальной пары плей-офф «СКА-Нефтяник» — «Динамо», наверное, был предсказуем. С учетом того, что в регулярном первенстве москвичи взяли у чемпиона 4 очка, нанеся ему единственное поражение, они могут зацепиться?

— В «Динамо» есть очень интересные игроки, у них супермолодежь. Но у Хабаровска больше очень сильных и опытных хоккеистов, которые индивидуально могут решить судьбу матча. Серия обещает быть интересной.

— Как восприняли очередную победу сборной России на чемпионате мира в Венерсборге?

— Молодцы, что там говорить! Опять же, наши игроки индивидуально сильнее шведских. Это мое мнение. Все говорят — шведы, шведы… А у меня нет этого пиетета. Мы чаще выигрываем в последние годы.

— Но в первую очередь за счет индивидуальных действий наших мастеров, того же Миргазова.

— Ну и что? Мы выиграли, мы — чемпионы, и этим все сказано. Главное — результат достигнут, а за счет чего — я же могу судить только со стороны, я же внутри команды не был. Это про свою команду я могу сказать, почему то или иное произошло, а на сборную я, как и все, смотрю со стороны. Результат достигнут, и это главное.

«Мы на постоянной связи с Салаватом Гавриловичем Гайсиным и видим его большое желание, чтобы команда сохранилась и были созданы нормальные условия для работы». Фото vk.com/dynamokazan



«У руководства клуба, тренерского штаба и хоккеистов есть большое желание продолжить совместную работу»

— Последний вопрос. Какое будущее ждет «Динамо-Казань» и ее главного тренера?

— У тренерского штаба и игроков контракты до 31 марта. Мы в стадии переговоров. Все зависит от финансовых перспектив. И у нас, и у хоккеистов есть большое желание продолжать совместную работу, «Динамо-Казань» у нас в приоритете при принятии решения о том, где продолжить карьеру. Мы на постоянной связи с Салаватом Гавриловичем Гайсиным и видим его большое желание, чтобы команда сохранилась и были созданы нормальные условия для работы.

Говоря об условиях, я очень надеюсь на продвижение вопроса о строительстве крытого стадиона, тем более что Казань попала в соответствующую федеральную программу. Если мы хотим шагать вперед, нужны нормальные условия для учебно-тренировочного процесса. Многие ребята прикипели к красивейшей Казани, осели здесь с семьями. Более того, нет, наверное, в Суперлиге клуба, где не было бы игроков, желающих перейти к нам. Будем надеяться, что ситуация, в первую очередь финансовая, позволит нам сохранить костяк команды, провести качественную селекцию и полноценно подготовиться к следующему сезону.