«Эта победа не для вас, диванные эксперты!»

Все-таки сборная России образца ЧМ-2018 жива

В предыдущем матче с бельгийцами российская сборная продемонстрировала унылый футбол и дала возможность, что называется, поплясать на своих костях. Но после разгрома крепкой сборной Казахстана — 4:0 — сомнений в квалификации игроков и тренерского штаба национальной команды вновь заметно поубавилось. Постоянный автор «Реального времени» Виталий Ошовский рассказывает, через какую критику она прошла на пути к победе в Нур-Султане.

Уткин и немножко нервно

Сложен и загадочен менталитет российского человека! Немало в нем и хорошего, но плохие черты порой упрямо лезут наружу. Вот, например, память у нас короткая. Почти рыбья. Стоило нашей команде проиграть бельгийцам в Брюсселе, как многие эксперты и болельщики засомневались в квалификации тренерского штаба. Некоторые инсайдеры перед матчем с умным лицом рассуждали, будет ли Станислав Черчесов уволен в случае неудачи с Казахстаном. «Уверен, что у Черчесова есть карт-бланш. Увольнение ему не грозит, даже если не обыграем казахов», — поделился своей информацией Нобель Арустамян.

Чуть дальше пошел Василий Уткин, который сделал все и даже больше, чтобы разогреть обстановку вокруг сборной России. Накануне матчей с Бельгией и Казахстаном известный журналист зачем-то принялся активно раскручивать агентский скандал Черчесова, в который также непосредственно вовлечены Николай Грамматиков и Алан Агузаров. Такую инсайдерскую информацию тяжело удержать среди своих друзей и близких — журналисты не дадут соврать. Однако зачем было нагнетать жути именно перед двумя официальными матчами?

«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал затем вдобавок Уткин в своем «Твиттере», восхитившись нулевой ничьей (!), добытой украинцами в игре с Португалией. Все это, конечно, не могло не нервировать наших игроков: в случае неудачи в Нур-Султане сборная России вернулась бы во времена до ЧМ-2018, когда команду не пинали только неодушевленные предметы.

Было видно, что все эти высказывания футбольных людей задели наших игроков. И в послематчевом монологе Артема Дзюбы это чувствовалось особенно хорошо. «Понимаете, вот с таким подходом, если бы мы сейчас проиграли, что бы вы написали? Опять приехали и прос…ли. Так ведь?! Я поражаюсь вашей людской натуре. Стоит проиграть или сыграть неудачно, как всех начинают поливать грязью. Многие говорили, что мы не обыграем Казахстан. Правда, это был нелегкий соперник. Тем, кто за нас всем сердцем, мы благодарны. Играем за вас. Эта победа для них, а не для вас, диванные эксперты. Отмазались за Бельгию? Мы исходим из того, что отмазаться за матч с Бельгией нужно дома. Понимаем, что это очень серьезный уровень. Но ведь мы смотрим в таблицу. Нужно набирать очки, потому что мы хотим на Евро».

Некоторые инсайдеры перед матчем с умным лицом рассуждали, будет ли Станислав Черчесов уволен в случае неудачи с Казахстаном



Дзюбо- и черышевозависимые

На этом некрасивом фоне очень хотелось победы нашей команды. Желательно убедительной. И с первых же минут сборная России придавила казахов к их воротам, не обращая внимания на то, что «Астана Арена» была забита почти под завязку и активно поддерживала своих. В рядах сборной России отсутствовали травмированный Далер Кузяев и дисквалифицированный Александр Головин, но их отсутствия в этой игре никто не заметил.

Бросилось в глаза, насколько органично в основу сборной вернулся Алексей Ионов. Черчесов осознанно сделал ставку на правый фланг, где помимо Ионова вышел Марио Фернандес. Оба футболиста еще недавно были одноклубниками в ЦСКА и за это время выучили маневры друг друга наизусть. Визуально показалось, что наша команда старается играть именно через их зону.

Однако главным героем первого тайма, да и всего матча в целом, стал Денис Черышев. Обратило на себя внимание, что и с Бельгией, и с Казахстаном главный тренер фактически сделал из Дениса второго нападающего. Последний проделал потрясающий объем работы по всей ширине атаки, заметно «развязав ноги» Артему Дзюбе. С появлением Черышева на этой позиции «дзюбозависимость» в игре сборной России перестала бросаться в глаза.

Спасибо, что живые

За эти два матча Черышев забил три гола и заставил испанских журналистов задаться вопросом: почему Марселино Тораль в матчах «Валенсии» видит в Черышеве флангового (!) и преимущественно запасного (!!) нападающего? Безусловно, Родриго Морено на месте центрфорварда очень хорош. Но даже ему порой требуется серьезная поддержка, как тому же Дзюбе. Увы, Тораль в играх «Валенсии» чаще всего выпускает Санти Мину в качестве подмоги Морено. Черышев же вынужден тесниться на фланге, где из-за узости позиции не может на 100 процентов раскрыть свой талант.

Главным героем первого тайма, да и всего матча в целом, стал Денис Черышев



«Пусть так же и дальше продолжается. Хотелось бы сказать партнерам спасибо за игру. У нас с Черчесовым есть небольшой игровой секрет, но поведать я его вам не смогу. Конечно, я хотел бы забивать и за «Валенсию». Не всегда получается, но думаю, что сезон проходит удачно в сборной и в Испании», — заявил Черышев сразу после матча.

Чуть позднее к болельщикам вышел Дзюба, которого приветствовали исключительными аплодисментами. «Артем Дзюба — Бог футбола, хей! Хей!...» — скандировали казахские любители футбола. В знак благодарности за теплый прием нападающий «Зенита» раздал автографы желающим и сделал несколько селфи. Вчера у Артема был знаменательный день: он тоже ответил экспертам, заявлявшим о среднем уровне нападающего. Дзюба забил впервые за 16 последних матчей, а ассистировал ему, конечно же, Денис Черышев. «Черышев — чумовой, с ним у нас связочка всегда. Забил голы в своем стиле, мне отдал», — отметил Дзюба вклад партнера.

Околофутбольные «знатоки» заставили нашу сборную пройти через непростую проверку на прочность. С большой уверенностью можно сказать: немалая их часть ждала новой осечки сборной России, чтобы затем отрываться на ней сразу несколько месяцев. И очень приятно, что благодаря этому разгрому сборная России не только ушла с последнего места в группе, но и дала всем нам понять: команда образца ЧМ-2018 жива!