Видео недели: уход Назарбаева, нападение в Нижнекамске и Шнур в Госдуме

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Назарбаев объявил об отставке

На минувшей неделе президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе. Он решил покинуть должность главы государства, но остался председателем Совбеза и руководителем партии «Нур Отан». Одним из самых резонансных решений его преемника — Касым-Жомарта Токаева — стало переименование столицы страны из Астаны в Нур-Султан.

Убийство полицейского в Татарстане

В Нижнекамске доставленный в отдел полиции 19-летний молодой человек напал с ножом на полицейского. От полученных ранений 33-летний Динар Саматов, до последнего пытавшийся обезвредить нападавшего, скончался в больнице. Сам преступник был застрелен другим полицейским.

Шнуров выступил в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил в Госдуме РФ. Он раскритиковал законопроект «О культуре», заявив, что чиновники и депутаты этим документом рассчитывают «сетью поймать океан». Кроме того, он предложил упразднить федеральное министерство культуры.

Люксовые авто для чиновников

Также в Госдуме обсудили использование чиновниками дорогих машин. Фрагмент этих дебатов включил в себя вполне меметичные высказывания обеих сторон. «Если человек состоялся, если он неординарен — он имеет право на все эти блага», — заявил депутат от «Единой России» Александр Максимов. В свою очередь, представитель ЛДПР Сергей Иванов обратил внимание, что чиновникам стоит озаботиться исполнением обязательств государства. «У нас дороги не сделаны, у нас детям не хватает на нормальное питание», — сказал он.

Полет Шойгу над Сирией

Минобороны РФ опубликовало видеоролик, в котором самолет шефа ведомства летит над Сирией. На уходящей неделе Сергей Шойгу побывал у Башара Асада с официальным визитом. На записи видны истребители Су-35С, сопровождающие борт министра обороны.

Телефон Минниханова

На неделе в соцсетях распространился ролик, призывающий предпринимателей регистрироваться в качестве самозанятых. Снят он в стиле desktop-видео. Ролик изображает экран смартфона Рустама Минниханова. Там президент Татарстана выкладывает в Instagram традиционное утреннее фото площади Свободы, зазывает в самозанятые Минтимера Шаймиева и общается с подчиненными через WhatsApp.

Клип о Хабирове

Руководитель соседней Башкирии Радий Хабиров отметил в среду свое 55-летие. Певец Ильгиз Абдрахманов приурочил к юбилею башлыка премьеру песни на башкирском языке под названием «Из Москвы приехал старший брат».

Прогнать лося котом

Отметилась Башкирия и еще одним роликом: в Октябрьском жители одного из дворов прогнали заблудившегося лося, бросив в него… кота.

Коала в машине

Из роликов с животными главным на этой неделе стала запись австралийца, обнаружившего, что к нему в машину забрался коала. Мужчине пришлось долго выгонять его из салона.

Горящий трамвай

Понедельничный пожар в казанском трамвае обошелся, к счастью, без жертв. Видеозапись с места событий при этом получилась очень красочная.

Метеорит над Камчаткой

Американские военные опубликовали запись, зафиксировавшую взрыв метеорита недалеко от Камчатки. Сам взрыв произошел еще в декабре 2018 года на высоте более 25 км над землей. На записи можно разглядеть дымный след от небесного тела, а на приближенных кадрах запечатлен момент взрыва.

Интервью с SHORTPARIS

Николай Солодников выпустил в проекте #ещёнепознер интервью с лидером группы SHORTPARIS Николаем Комягиным. И оно оказалось весьма необычным для этого жанра. Многие комментаторы назвали выпуск лучшим интервью за последний год. И как минимум оно достойно попадания в топ-10 видео недели.