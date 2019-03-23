Как наставник «Валенсии» Прифтиса в шахматы переиграл

Ходы Жауме Понсарнау можно заносить в учебники для молодых тренеров

Какой бы оптимизм не демонстрировали казанские болельщики, вся история этого противостояния, да и его статистика говорили в пользу второй победы «Валенсии» на казанском паркете. Испанцы уже обыгрывали без шансов УНИКС в финале Еврокубка пятилетней давности, а теперь приехали в Казань, чтобы лишить надежд на финал. Шансы вернуться в серию у «зеленых» были, и Прифтис даже придумал свой план, как выключить лидеров «Валенсии», — вот только наставник испанцев быстро ходы грека просчитал и нашел для них противоядие. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, что окружало ответный полуфинальный матч Еврокубка между УНИКСом и «Валенсией» и как Понсарнау показал в Казани гроссмейстерский класс.

Старые болячки УНИКСа проявились в ненужный момент

Учитывая, что большую часть выездной игры в Испании команда Димитриса Прифтиса вела в счете, а в один момент преимущество достигало целых десяти очков, итоговый результат можно считать провальным. Как умудрились казанцы растерять такой задел и проиграть практически уже «свою» игру, объяснил после матча сам греческий наставник команды. Лишь за две минуты до конца испанцы вырвали эту игру из рук Казани.

— Мы стали терять мяч и потеряли концентрацию в концовке, что в защите, что в нападении. Еще и легкие мячи пропустили. Несколько раз уступили в борьбе один на один. Не было дисциплины в нападении. Будем делать выводы и брать реванш в Казани, — сказал Прифтис клубной пресс-службе.

Впрочем, потеря концентрации в концовках матчей — старая болезнь УНИКСа, которая была характерна еще для времен Евгения Пашутина. Недуг был вроде бы успешно побежден с приходом Прифтиса, но он все-равно периодически проскакивает у казанцев отдельными симптомами.

— Конечно, мы проиграли очень хорошей команде, не проигрывающей дома в этом турнире, но большую часть матча именно УНИКС вел в счете, — говорил после матча в комментарии официальному сайту УНИКСа самый результативный игрок первой игры (16 очков) Эррик Макколлум. — Была у нас возможность выиграть. Но в концовке мы не успевали вернуться в защиту, пропустили несколько легких бросков и сбились на индивидуальную игру.

— Однако впереди второй матч в Казани, где, надеюсь, мы исправим допущенные сегодня ошибки, и результат будет другим, — пообещал Эррик.

Вторил ему и одноклубник Джамар Смит, который заверил, что команда знает, как нейтрализовать испанцев у себя на паркете.

— Эта игра значит для нас все. Единственный способ для продолжения нашего пути, и мы это знаем. И мы знаем, что нам нужно делать, чтобы выиграть игру. Прошлый проигранный матч был нам по плечу.

Учитывая, что большую часть выездной игры в Испании команда Димитриса Прифтиса вела в счете, а в один момент преимущество достигало целых десяти очков, итоговый результат можно считать провальным



Статистика говорила за «Валенсию»

Однако задачу казанцам усложнял простой факт — «Валенсия» в нынешнем розыгрыше Еврокубка остается первой по рейтингу, поскольку так и не проиграла ни в одном из матчей сезона. В плей-офф выиграны все шесть поединков. В топ-16 испанцы выбили французский «Лимож», а в четвертьфинале разобрались с литовским «Ритасом», выиграв два матча с общей разницей +25.

Проигрывали в этом сезона валенсийцы лишь на внутренней арене — «Барселоне» и в последнем туре — «Фуэнлабраде» 16 марта. Эту игру наставник «Валенсии» явно принес в жертву предстоящему сражению с УНИКСом (уже через два дня проходила домашняя игра с казанцами).

Ко всему прочему «Валенсия» — трехкратный обладатель Еврокубка, один из которых, напомним еще раз, испанцы взяли в финале как раз против УНИКСа. У руля казанского клуба тогда был итальянский наставник Андреа Тринкьери, который здорово взбодрил увядающий УНИКС (групповой этап Кубка Европы УНИКС закончил с сумасшедшим показателем +212 по очкам и с шестью победами), довел его до последней стадии турнира, но абсолютно безвольно уступил валенсийцам при переполненном «Баскет Холле» — 85:73.

Так что статистика в этом противостоянии явно была на стороне испанской команды.

«Ак Барс» добрался до баскетбола и обошел все арены города. Что делать еще месяц до отпуска?

Трибуны «Баскет Холла» к стартовому свистку были заполнены процентов на 70 — примерно так же ходили в сезон Евролиги на игры с «Реалом» или «Панатинаикосом». А в партере у самой кромки уже по традиции нынешней весны дежурно расположились трое игроков хоккейного «Ак Барса» — Рафаэль Батыршин, Андрей Попов и Вячеслав Основин — тот неловкий момент, когда ты вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, а делать еще два месяца до конца сезона что-то надо. «Ак Барс» активно ищет, как заполнить сильно освободившееся время команды и то и дело отправляет свое представительство то на футбол, то на волейбол, и вот теперь на баскетбол, а заодно и создает контент для своих социальных сетей. Правда, до 30 апреля, когда у хоккейных команд начинается официальный отпуск, остается еще больше месяца. Чем еще развлекут себя и болельщиков «барсы»?

Да, хоккеисты и раньше появлялись на баскетболе — например, на противостоянии с «Локомотивом» был замечен защитник Андрей Педан, но тут хотя бы было очевидно, что проведший много лет в Америке защитник сам интересуется игрой с рыжим мячом, а вот Батыршин или Попов у кромки площадки выглядели несколько «инородно».

Неудачный проход под кольцо в исполнении Антона Понкрашова обернулся зеркальным проходом испанцев, да еще с фолом

Неудачный проход под кольцо в исполнении Антона Понкрашова обернулся зеркальным проходом испанцев, да еще с фолом. Именно отсюда начались проблемы казанцев. «Валенсия» быстро набросала хозяевам площадки 11 очков, на что УНИКС смог ответить лишь одним трехочковым Трентона Локетта. Прифтису пришлось брать тайм аут уже на пятой минуте, но особо это не помогло — мяч никак не хотел заходить в кольцо ни после дальних бросков Хенри, ни после проходов под щит в исполнении Макколума. За полторы минуты до конца первой четверти УНИКС «летел» с десятиочковым отрывом 11:21.

— Я бы сказал, что здесь «Валенсия» играла даже лучше, чем дома, — говорил на послематчевой пресс-конференции Прифтис. — Что касается нашей игры, то для нас было большой проблемой, что мы нервничали в начале, у нас не было уверенности.

Особенно в первой четверти мы начали не очень уверенно, но далее взяли 12 подборов, нашли способ поменять защиту — но этого было недостаточно. «Валенсия» играла очень уверенно.

Почти «убили» отставание, но «жадность фраера сгубила»

Агрессивнее стали действовать казанцы только во второй четверти, когда Костас Каймакоглу стал буквально продавливать защиту испанцев и загонять мяч из-под кольца, сократив отставание до семи очков (21:28). Но все усилия казанцев приблизиться к сопернику тут же «убивал» защитник «Валенсии» Мэтт Томас, который заканчивал чуть ли не каждую вторую попытку свои точным трехочковым из-за дуги по центру. Каким-то магическим образом его броски четко заходили в цель, даже не задевая дужку, и казанцам вновь приходилось стискивать зубы и бежать отыгрывать еще три очка отставания. Один раз точно таким же дальним по центру отметился Макколум, но Томас тут же прибежал и «положил» свои фирменные три очка — 26:34.

По-настоящему переломить игру удалось лишь за две с половиной минуты до большого перерыва, когда трехочковым с фланга сократил сначала Эджим, а затем испанцы не выдержали и стали фолить по-неспортивному. Потом Понкрашов продавил защиту и забросил из-под кольца — счет стал 32:36. Дальше больше — тот же Антон Понкрашов заработал два штрафных и шикарно (а для кого-то и неожиданно) их реализовал. Еще два точных штрафных Ндура сделали отставание от «Валенсии» минимальным — 36:37. Вот только смазали концовку половины матча еще одной неточной попыткой забросить из-за дуги, когда испанцы подхватили мяч на отскоке и убежали на пустую половину УНИКСа спокойно заколачивать его в пол. Спрашивается, зачем нужно было так рисковать, когда ты наконец-то приблизился в счете и до перерыва считанные секунды? Можно было дотерпеть и без лишнего риска попытаться забросить из-под кольца или вовсе придержать этот мяч у себя, а оставшееся отставание наверстать уже во второй половине встречи. Жадность сгубила все попытки УНИКСа догнать испанцев уже до перерыва.

— Мне кажется, сегодня вопросов по самоотдаче нет, всех переполняли эмоции и желание, — рассуждал после игры капитан УНИКСа Антон Понкрашов. — Возможно, из-за этого допускали такие тактические ошибки, которые и предрешили исход матча. Как я уже говорил, для того чтобы выиграть серию, нужно быть сфокусированными и выполнять наши установки. Потому что соперник высокого класса, и если теряешь концентрацию на две-три минуты, для него это достаточно, чтобы переломить ход матча.

Таймаут, который тут же взял тренер гостей Жауме Понсарнау, что называется, «сыграл» — «Валенсия» просто стала «выключать» из игры Ндура и других больших игроков

Понсарнау легко «прочитал» Прифтиса и сделал ответный ход

Уже на старте второй половины второй раз неспортивный фол получил центровой «Валенсии» Бойан Дублевич и ушел в раздевалку до конца игры. Вскоре эффектный «алей уп» в исполнении Мориса Ндура позволил наконец УНИКСу сравнять счет в этом матче. Вскоре все тот же сенегальский форвард трехочковым снова сравнивал, когда испанцы было оторвались — 46:46. А когда Ндур и Эджим забросили еще по «трешке» и впервые в матче вывели свою команду вперед, казалось, что вот он — перелом матча. Однако таймаут, который тут же взял тренер гостей Жауме Понсарнау, что называется, «сыграл» — «Валенсия» просто стала «выключать» из игры Ндура и других больших игроков. Испанцы поднажали в своем прессинге и накидали ответные «трехочковые». Так в битве «трешек» испанцы все-таки выиграли эту четверть — 16:17 и 52:56 в игре перед решающим отрезком. То, как «Валенсия» раскусила задумку казанцев и как грамотно ее нейтрализовала, можно заносить в учебники для тренеров. С такой оперативной работой над ошибками по ходу матча в Единой лиге Прифтис если и сталкивался, то только в играх с ЦСКА. Понсарнау показал, как нужно менять игру, если соперник нашел ключ к твоему кольцу.

— Мы начали игру вдохновленными игрой в Валенсии, но УНИКС поменял защиту — они уже играли по-другому, — делился мыслями после игры Понсарнау, — Вторую половину игры мы начали в лучшей концентрации — были проблемы с Дублевичем, которого казанцы смогли «выключать». Но мы сумели поменять настроение игры, у нас была очень хорошая игра с большими игроками Казани, — рассказал наставник «Валенсии».

Травмы помешали, или Прифтис лукавит?



В заключительной же четверти, как ни пытались казанцы удержать Сан Эметрио Фернандо, который проникал под кольцо очень уж просто, но так и не сумели этого сделать. Мяч за мячом он и его американский партнер Тоби Майк забивали из-под щита, а защита УНИКСа «смотрела баскетбол». По окончании матча Прифтис отмечал, что его игроки так и не сумели сыграть в свою силу.

— Мы пытались вернуться в игру, но не получилось. Все игроки пытались, но этого недостаточно. Тот же Ндур и Морган играли не во всю свою силу. Локетт тоже пропустил прошлую игру из-за травмы и потому выглядел несобранным. Мы пытались вернуться в игру, но этого оказалось мало, — как мантру повторял Прифтис.

Да, были отдельные попытки Хенри пройти под кольцо (хотя в целом у него в этой игре не получалось практически ничего — он постоянно терял мяч или не попадал в цель), но все было тщетно, поскольку у испанцев атаки заканчивались результативно много чаще. За 1:10 до конца УНИКС проигрывал уже 9 очков, когда на Макколуме грубо фолили и он уже сильно хромая исполнял два штрафных (1 реализованный) и уходил под аплодисменты с площадки.

Испанцы грамотно реализовывали свои броски и играли на подборе — 73:79 после финального свистка



— Эррик в принципе не должен был играть, у него повреждение левой кисти, он играл на уколах. Насколько серьезна травма, я не могу сказать, — вздыхал после игры Прифтис. — У нас очень много травмированных игроков — еще до матча у нас было много травм, и во время игры они усугубились. Могу точно сказать, что у Эррика травма, и пока не знаю, что там у Джамара. Нам уже завтра нужно уезжать, но я не знаю, кто поедет, — сказал Прифтис.

Вообще, стоит признать, что Прифтис нередко жалуется на большое количество травмированных после неудачных игр.

Не помогли и два удачных дальних броска Понкрашова и еще один — Эджима, которые лишь подсократили отставание. Не сыграла и игра фолов — испанцы грамотно реализовывали свои броски и играли на подборе — 73:79 после финального свистка.

Возможно, так даже лучше — в ВТБ идет война за вторую путевку в Евролигу

Конечно, обидно вылетать из Еврокубка на столь поздней стадии турнира, особенно учитывая, что в финале предстояло бы сражение проще, чем с «Валенсией», — во второй полуфинальной паре сражаются немецкая «Альба» и «Андорра». Но с другой стороны, теперь у УНИКСа будет больше времени и сил, чтобы сконцентрироваться на внутреннем чемпионате и сохранить столь необходимую вторую строчку, которая позволит не попасть на ЦСКА до самого финала, а стало быть — и получить место в Евролиге.

— Переключиться на Единую лигу теперь будет сложно, — говорил после игры Антон Понкрашов. — Но мы все профессионалы, и у нас нет времени сейчас расстраиваться. У нас сейчас хорошая позиция в Лиге ВТБ, нужно закончить сезон на высоком месте, мы знаем, что это дает преимущество своей площадки в плей-офф. Плюс мы знаем, что сейчас нельзя никому раздавать очки — если вы посмотрите на наш график, то увидите, что там все стоят плотно.

— Самое сложное — контролировать свои эмоции после таких разочарований, — вторил своему игроку Прифтис. — Это такая индивидуальная и ментальная работа, которая начинается с личных бесед и продолжается поддержкой друг друга в команде.