Опрос предпринимателей: повлияет ли перевод часов на бизнес

С медицинской точки зрения продолжительность светового дня влияет как на личную жизнь человека, так и на время, которое отведено для бизнеса. На наш бизнес это влияет лишь отчасти. Например, пациенты для посещения клиники выбирают более светлое время суток, а не наоборот. На меня лично перевод часов может повлиять в меньшей степени.



Вопрос в другом, как часто мы будем менять подходы к изменению времени в России или уже остановимся на какой-то более обоснованной точке зрения. У меня ощущение, что баланс за и против среди тех, кто принимает решения, ежегодно меняется. И в зависимости от того, кто преобладает, возникает или не возникает мнение, что пора менять часы в части продолжительности светового дня.

Я думаю, главное, чтобы было удобно людям. Оставим все как есть: не будем менять продолжительность светового дня. Возможно, надо изменить начало и конец рабочего графика. Доказано, что в более светлое время суток люди больше работают, чем в темное.