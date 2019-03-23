Опрос предпринимателей: повлияет ли перевод часов на бизнес
Бизнесмены об удлинении светового дня
Госдума предложила вернуть практику перевода часов на летнее и зимнее время. Депутаты ожидают, что благодаря этой инициативе в России в среднем на 200 часов увеличится светлое время суток. Однако не все бизнесмены положительно отметили законопроект, многие не обратили внимание на сокращение светового дня и его влияние на самочувствие и бизнес. Подробнее — в субботнем «Бизнес-задачнике» «Реального времени».
В Госдуму поступил законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонный перевод часов. Автор документа поясняет свою инициативу необходимостью установить более благоприятную систему исчисления времени, которая обеспечит эффективное использование светлого времени суток. В пояснительной записке к документу говорится, что его исполнение позволит обеспечить россиян в среднем почти 200 часами дополнительного светлого времени суток. Как вы относитесь к предложению? Ощутили ли вы нехватку светового дня? Повлияет ли перевод часов на ваш бизнес?
-
-
Сергей Крюков исполнительный директор «Планета Фитнес»
-
Перевод часов никак не отразится на активности наших клиентов: они не будут ни раньше приходить, ни позже уходить. Здесь надо смотреть с позиции влияния на физиологические процессы человека и выбирать режим, который с этой точки зрения будет максимально благоприятен.
Я отмену перевода стрелок ощутил летом, когда в два часа ночи уже светает. Надо понимать, что Татарстан специфичен тем, что мы живем по московскому времени, находясь в зоне, которая должна на час быть сдвинута. Поэтому на Татарстан двойная нагрузка, но для взаимодействия с московскими компаниями такой перевод удобен. Надо взвесить плюсы и минусы с позиции бизнеса, а с позиции человека оценить влияние перевода часов на его физиологические характеристики.
-
-
-
Владимир Калистратов директор республиканского объединения частных медицинских клиник «Естественный отбор»
-
С медицинской точки зрения продолжительность светового дня влияет как на личную жизнь человека, так и на время, которое отведено для бизнеса. На наш бизнес это влияет лишь отчасти. Например, пациенты для посещения клиники выбирают более светлое время суток, а не наоборот. На меня лично перевод часов может повлиять в меньшей степени.
Вопрос в другом, как часто мы будем менять подходы к изменению времени в России или уже остановимся на какой-то более обоснованной точке зрения. У меня ощущение, что баланс за и против среди тех, кто принимает решения, ежегодно меняется. И в зависимости от того, кто преобладает, возникает или не возникает мнение, что пора менять часы в части продолжительности светового дня.
Я думаю, главное, чтобы было удобно людям. Оставим все как есть: не будем менять продолжительность светового дня. Возможно, надо изменить начало и конец рабочего графика. Доказано, что в более светлое время суток люди больше работают, чем в темное.
-
-
-
Павел Шмаков директор школы-интерната для интеллектуально увлеченных детей «СОлНЦе»
-
Я перевод поддерживаю, но по большому счету это не столь важно. Переходить на зимнее и летнее время правильно — естественней просыпаться, когда на улице светло. Физиологически это разумно. Но когда в нашей стране то вводят, то через пять лет меняют перевод часов, потом снова переводят — это уже неразумная система.
На себе нехватку светового дня ни я, ни школьный коллектив не ощутили, потому что у нас другая система. Некоторые работают с 8 до 17, а в остальное время живут: проводят время с семьей, хобби занимаются. А у нас в школе собраны такие люди: преподаватели и дети, которые внутренне хотят развиваться, и на них световой день не действует. Они и ночью занимаются, и в трамвае о чем-то думают.
-
-
-
Делюс Сиразетдинов Генеральный директор компании «КамаСтройИнвест»
-
Я никогда этим вопросом не задавался. Я любитель света, поэтому если это нововведение даст сотрудникам возможность высыпаться и больше работать, то я за. В целом мне все равно, переведут часы или нет.
-
-
-
Лилия Сабирова директор гостиницы «Особняк на Театральной»
-
Перевод часов вряд ли скажется на нашей работе. Все останется по-прежнему, организм ко всему привыкает. По поводу светового дня: да, чем он дольше, тем работоспособность лучше. Когда в 15-16 часов зимой темень, сложно возвращаться домой.
-
-
-
Альбина Ибрагимова генеральный директор компании «Аист Тур»
-
Сейчас лучше вернуть переход на зимнее и летнее время. Изначально я была против перевода часов, потому что привычно было жить со сменой времени. На бизнесе перевод часов мы не ощутили, потому что работаем круглосуточно.
-
-
-
Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»
-
Мне все равно, как это будет. Мы слишком много говорим на эту тему. Надо просто решить один раз по поводу перевода времени и оставить этот вопрос. Уже сколько лет наши президенты об этом говорят, очень весело на них смотреть. Я не вижу проблем от нехватки светового дня, особенно летом.
-
-
-
Александр Ткачев генеральный директор IQ300
-
Согласен с переводом часов. Недостатки от отмены переводов в том, что рано темнеет, неудобно общаться с европейскими коллегами. Сотрудники жалуются, что футбол в 11 начинается, а так был бы в 10 часов вечера (смеется). Темнеет рано, приходится включать электричество, и расходы на него возрастают.
-
комментарии
И никаких назад - вперед