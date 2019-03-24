Куда пойти в Казани: «Предисловие» Евгения Гришковца, джаз от Шакары Роджерс и экскурсия по барам

Афиша мероприятий Казани с 25 по 31 марта

На следующей неделе перед казанской публикой выступит писатель и телеведущий Евгений Гришковец, в кинотеатре «Мир» поставят спектакль «Дело дьяка Висковатого», в казанской Ратуше споет американская джазовая исполнительница Шакара Роджерс. Желающие смогут послушать лекцию от главреда портала «Грамота.ру», обучиться языку жестов в КФУ или посетить казанские бары в рамках ночной экскурсии. Планируйте досуг с обзором «Реального времени».

Перед казанцами выступит Евгений Гришковец

25 марта в театре им. Камала выступит писатель и телеведущий Евгений Гришковец с программой «Предисловие». Появлению спектакль «Предисловие к роману» обязан окончанию длительной работы автора над новым романом «Театр отчаяния. Отчаянный театр». В новой работе автор раскрывает мотивы создания самого произведения и уточняет свою позицию.

Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1,4 тыс. до 2,9 тыс. рублей.

16+

В БКЗ пройдет гала-концерт фестиваля «Классическая гитара в XXI веке»

В Казани проходит XII Международный фестиваль «Классическая гитара в XXI веке». В его рамках 25 марта в музее им. М. Горького в программе «Секреты Мастеров» выступят француз Филип Муратоглу и музыкант из Санкт-Петербурга Антон Баранов.

Фото afisha.yandex.ru



29 марта в БКЗ им. Сайдашева состоится гала-концерт, где в сопровождении камерного оркестра «Новая музыка» выступят музыканты из Франции, России и Белоруссии. В рамках мероприятия на площадке прозвучат четыре концерта, в том числе две премьеры.

Начало гала-концерта в 18.30, стоимость билетов — от 400 до 1 тыс. рублей.

6+

В «Мире» покажут «Дело дьяка Висковатого»

26 марта на сцене кинотеатра «Мир» пройдет спектакль «Дело дьяка Висковатого». Постановка откроет проект «Кино+Театр», приуроченный ко Всемирному дню театра и Году театров в России. Проект «Кино+Театр» рассчитан на весь год, мероприятия планируется проводить каждый месяц, сообщает пресс-служба ГБУК РТ «Татаркино».

Спектакль рассказывает о первом главе дипломатической службы России Иване Висковатом. Реализует постановку творческая лаборатория «Угол». Действия спектакля будут тесно перекликаться с тематическим видеорядом на большом киноэкране.

Начало в 18.30.

12+

Главред портала «Грамота.ру» прочтет публичную лекцию

27 марта в Казань прибудут участники автопробега международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Первой остановкой автокаравана в Казани станет площадка возле Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. С 17.00 до 17.45 команда «Тотального диктанта» остановится у главного здания КФУ.

Фото vostokmedia.com

В рамках культурной программы в этот день в Доме дружбы народов Татарстана пройдет публичная лекция главного редактора портала «Грамота.ру» Владимира Пахомова «12 интересных историй о русском языке». Параллельно в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдет творческая встреча с российским писателем Ильдаром Абузяровым «Финское солнце. Разговор о финно-уграх Поволжья».

Начало культурной программы запланировано на 19.00.

12+

В Иннополисе пройдет образовательный Weekend

29 и 30 марта в Иннополисе пройдет образовательный Weekend. Эксперты российского IT-вуза проведут курсы повышения квалификации для HR-специалистов, которые работают или планируют стартовать в IT.

Слушателям объяснят ключевые термины IT-отрасли, различия IT-специалистов, специфику IT-профессий и IT-компаний. Также будут затронуты темы зарплат IT-специалистов, внутренних систем ротаций и подбора IT-специалистов.

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В КФУ расскажут о мегасайнс-проектах

29 марта в КФУ пройдет Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+». Ученые из Объединенного института ядерных исследований, а также преподаватели КФУ расскажут о мегасайнс-проектах мирового масштаба, эволюции, открытии химических элементов и Антарктиды.

Фото Олега Тихонова

В программе также запланированы мастер-классы по языку жестов, работе телеведущего, созданию роботов, интерактивные занятия с микроскопами и тренажерами, будет работать медицинская лаборатория «Удаляем аппендицит».

Фестиваль начнется в 16.00 и продлится до 22.00. Для участия необходима предварительная регистрация.

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В Казани стартует автобусный тур по барам

29 марта в Казани стартует автобусный тур по барам города. Татарстан станет первым регионом в России, где будет проходить эксперимент.

Специальный двухэтажный автобус будет возить туристов по шести барам с 21.00 до 1.00. Маршрут начнется от бара Cult в Старо-Татарской слободе и пройдет через бары Kommunalka, TopHop, ReLab и More. Стоимость такой экскурсии составит 400 рублей с человека. Сколько потратить в питейных заведениях, будут решать сами туристы. Оплатить поездку можно будет в самом автобусе по наличному и безналичному расчету.

Начало в 21.00, стоимость составит 400 рублей с человека.

18+

Хоккеисты «Ак Барса» закроют сезон

29 марта на «Татнефть Арене» пройдет выставочный матч — хоккеисты «Ак Барса», «Ирбиса» и «Барса» закроют сезон. Роли капитанов займут Александр Свитов и Данис Зарипов.

Встреча начнется с мастер-шоу, состоящего из пяти конкурсов, и продолжится игрой из двух периодов по 15 минут. После окончания матча зрители смогут выйти на лед и пообщаться с игроками «Ак Барса», «Барса» и «Ирбиса».

6+

Фото Максима Платонова

В казанской Ратуше выступит Шакара Роджерс

30 марта в казанской Ратуше пройдет заключительный концерт IV сезона джазового фестиваля Hotel de ville с Ольгой Скепнер. В этот вечер выступит титулованная американская джазовая исполнительница Шакара Роджерс (США) в сопровождении трио ведущих российских музыкантов — Ивана Фармаковского, Сергея Васильева и Павла Тимофеева. В программу войдут джазовые стандарты в оригинальных аранжировках и авторские композиции.

Начало в 19.00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

6+

В Казани пройдет Всемирный Курултай башкир

30 марта в Казани пройдет V Всемирный Курултай башкир. В мероприятии примут участие представители аппарата президента РТ и Республики Башкортостан.

В программе — выставки, показ фильма «Первая Республика», торжественное собрание в честь 100-летия образования Республики Башкортостан, круглый стол Курултая башкир, а также выступление популярной этно-рок группы «Аргымак».

Регистрация начнется в 9.00 в Доме дружбы народов Татарстана.

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В историческом парке сыграют в честь битвы Александра Невского

31 марта в историческом парке «Россия — моя история» пройдет военно-историческая игра в честь битвы Александра Невского на Чудском озере. Гостей ждет экскурсия «Подвиги Александра Невского», где расскажут о том, как прервался первый и последний крестовый поход на русские земли, а также битва в доспехах между русскими и ливонскими войсками (немецкими, датскими рыцарями).

Начало в 12.30, вход свободный.

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