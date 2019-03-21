«Агросила» выбирает площадку для совместного производства с британской компанией

Холдинг подвел итоги работы за 2018 год и поделился планами о запуске новых производств и экспорте продукции

Фото: АО "Агросила"

В 2018 году холдинг «Агросила» увеличил выручку до 38 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2017 году. В ремонтную кампанию было вложено порядка 980 млн рублей, а в структуре холдинга появилось два новых предприятия. Компания вырастила две новых культуры, стала поставлять мясо птицы в сети быстрого питания и планирует открыть совместное производство опрыскивателей с британской компанией. Об этом и не только стало известно в ходе пресс-тура, прошедшего накануне в Набережных Челнах.

200 комбайнов ремонтируется в сезон

В 2018 году в структуре холдинга «Агросила» появилось два новых предприятия: «Агросила-Сервис», которое отвечает за ремонт техники, и «Агросила-Логистика», обеспечивающее выполнение технологических операций на предприятиях.

— Таким делением мы завершили реструктуризацию. Сейчас у нас классический вертикально-интегрированный холдинг, который разделен по видам бизнеса, направлениям, учет которого прозрачен, — пояснила журналистам генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова.

Именно новым направлениям был посвящен пресс-тур, который прошел накануне в Набережных Челнах. Глава предприятия «Агросила-Сервис» Петр Чаплыгин провел журналистов по производственным и ремонтным площадкам, разъясняя, как выстраивается работа на предприятии.

Сегодня производственные мощности «Агросилы-Сервис» состоят из 18 специализированных площадок, 15 из которых расположены на территории производственной базы в Набережных Челнах, по одному участку локализовано в поселках Большое Нуркеево и Джалиль, один — в Заинске.

За сезон ремонт проходит порядка 200 комбайнов. Техника разбирается, дефектуется, мониторится, а после проходит испытания



Все процессы предприятия начинаются в зоне сервисной приемки. Здесь принимаются в ремонт узлы, агрегаты и техника. Дальше, в зависимости от того, как будет протекать процесс, агрегат попадает либо в мойку, либо на хранение в оборотный склад.

Ремонт зерноуборочных комбайнов проходит в основном помещении производственного участка.

— Мы специализируемся на комбайнах, которые эксплуатируются в нашем холдинге. Сторонних заказов не принимаем. Юридически мы можем это делать, и спрос есть. Поэтому планируем начать через года полтора, — рассказал Чаплыгин. По его словам, за сезон ремонт проходит порядка 200 комбайнов. Техника разбирается, дефектуется, мониторится, а после проходит испытания.

В компании более 3 тыс. единиц техники

Второе крыло производственного цеха — участок разборки мойки. Формально это второй этап всех процессов.

— Любой агрегат попадает в оборотную тару, производится мойка с применением поверхностно-активных веществ. Этот цех мы запустили в 2016 году, чтобы оптимизировать процессы, — пояснил Петр Чаплыгин.

После ремонта и сборки двигатели попадают в цех, где проводится обкатка. Здесь с двигателя снимаются параметры, чтобы понять, правильно ли он собран. По словам Чаплыгина, пока у предприятия есть возможность производить обкатку только отечественных двигателей, но в планах на 2019 год — приобрести обкаточный стенд, чтобы обкатывать зарубежную аппаратуру. К тому же на предприятии используют методы бережливого производства, которые позволяют сократить стоимость проведения ремонтных работ за счет оптимизации производственных процессов, их стабилизации, прогнозируемости и плановости.

— Посевная техника находится в ремонте с конца октября до начала апреля. 1 апреля — это контрольная точка, потому что бывали годы, когда посевная кампания начиналась в середине апреля, — сообщил журналистам Чаплыгин.

Он также рассказал, что ежегодно на предприятии делают капитальный ремонт порядка 50 тракторов. Всего в компании более 3 тыс. единиц техники.



Посевная техника находится в ремонте с конца октября по начала апреля. 1 апреля — это контрольная точка, потому что бывали годы, когда посевная кампания начиналась в середине апреля



Немаловажными по значимости площадками в «Агросиле-Сервис» являются и аккумуляторный участок (где поддерживается техническое состояние аккумуляторов) и площадка по ремонту гидравлики (здесь изготавливают рукава высокого давления). В завершении экскурсии Петр Чаплыгин показал площадку, где ремонтируются автомобили холдинга.

— В холдинге много грузовой и легковой техники. Было принято решение, что процесс по ее ремонту мы возьмем в свои руки, — объяснил глава «Агросилы-Сервис».



38 млрд рублей за 2018 год

Во второй части мероприятия к журналистам вышла генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова, которая подвела итоги работы всего холдинга за 2018 год. Она рассказала, что в прошлом году холдинг увеличил выручку до 38 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2017 году. В этом году «Агросила» планирует увеличить финансовые показатели на 15%.

— Что касается производства продукции в натуральном выражении, по направлению растениеводства мы получили 361 тыс. тонн зерновых культур и более 1 млн тонн технических культур. В рамках продукции переработки, завод «Заинский сахар» вышел на рекордные показатели в 170 тыс. тонн сахарного песка, «Челны-Бройлер», в свою очередь, произвел 121 тыс. тонн мяса в живом весе. В ремонтную кампанию было вложено порядка 980 млн рублей, — поделилась Барсукова.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Барсукова отметила, что в целом экономическая ситуация на рынках сахара и птицы стабилизировалась.

— Естественно, сейчас есть определенный сезонный спад. Каждый год после новогодних праздников снижается спрос на мясо птицы, плюс есть пост, который соблюдают многие православные, что также сказывается на спросе на мясо. В целом сейчас ситуация на рынках достаточно стабильная, и производитель, и потребитель понимают, что они хотят. Поэтому определенный паритет есть, — резюмировала глава АО «Агросила».

Стоимость зерна выросла на 15%

В разговоре с журналистами Светлана Барсукова затронула и тему роста цен на зерно. По ее словам, рост цен происходит с 2018 года, поскольку урожайность в России была снижена из-за погодных условий. Сегодня стоимость зерна выросла примерно на 15%.

— Это, безусловно, сказывается на себестоимости конечного продукта. Если говорить о нашем холдинге — на мясе птицы. Но при этом производители работают над себестоимостью, чтобы сохранить те ценовые ожидания потребителя, которые у него есть, когда он приходит в магазин. Мы тоже этим занимаемся, — отметила Барсукова.

Сегодня стоимость зерна выросла примерно на 15%. Это, безусловно, сказывается на себестоимости конечного продукта. Если говорить о нашем холдинге — на мясе птицы

Сегодня «Агросила» активно экспортирует продукцию. Прежде всего это касается мяса птицы, сахара, гранулированного жома и мелассы. До 2022 года холдинг собирается утроить объемы поставок мяса птицы за пределы России. Кроме того, в планах — открыть экспортные поставки по молочной продукции. По словам Светланы Барсуковой, спрос есть отовсюду.

— Это и страны азиатского региона, страны СНГ, где действительно требуется качественная молочная продукция. Ни для кого не секрет, что на территории СНГ зачастую более широко представлена молочная продукция с заменителями молочного жира. Поэтому качественная молочная продукция пользуется спросом, особенно если цена позволяет ее приобретать, — пояснила Светлана Геннадьевна.

Поставщик для «Макдоналдс»

Холдинг ведет активную работу с HORECA, так в 2018 году «Челны Бройлер» стал одним из поставщиков «Макдоналдс». Что касается поставки других продуктов, то в планах «Агросилы» выстроить работу по сахару и молоку.

— Есть определенные требования к составу молока, которое используется в сетях быстрого питания при приготовлении капучино. Мы сейчас ведем переговоры и планируем поставлять эту продукцию, — рассказала Светлана Барсукова.

На вопрос, есть ли какая-то специфика при работе с сетями питания, Барсукова ответила, что у международных сетей питания высокие стандарты качества и требования к продуктам, которые в эти сети должны поставляться.

— Это нормально. Мы этим требованиям соответствуем, — заявила она.

«Беспилотные автоматы у нас тоже есть»

Что касается технологий, холдинг активно работает в этом направлении. На территории предприятия «Агросила. Челны-МПК» есть роботизированный склад, который позволяет автоматически формировать продукцию. Компания намерена автоматически формировать путевые листы автомобилям, которые перевозят продукцию, без участия человека.

— Беспилотные аппараты у нас тоже есть, они летают и снимают поля, — сказала Барсукова.

Глава АО «Агросила» рассказала, что предпринимает холдинг, чтобы не испытывать дефицита кадров, который сейчас наблюдается в отрасли



Развивая тему инноваций, Светлана Барсукова рассказала о системе штрихкодирования, которую холдинг внедрил в прошлом году на Заинском сахарном заводе. Система уникальна для России, она позволяет в режиме реального времени учитывать производимую продукцию от переработки свеклы до момента ее реализации потребителям.

— В этом году планируем продолжить совершенствовать эту систему, плюс интегрировать ее с системой видеонаблюдения. Такая же система была внедрена на «Агросила. Челны-МПК», — сообщила Барсукова.

На вопрос, не вызывают ли опасения санкционные риски, Светлана Барсукова выразила надежду, что «разум возобладает и перебоев с поставками запчастей не будет».

— Экономика независимо от политических предпочтений является первичной, — добавила она.

«Соя и нут перспективны и по содержанию белка, и по возможности экспорта»

Резюмируя итоги посевной компании, Барсукова рассказала, что в прошлом году холдинг посеял две новые культуры: сою и нут.

— Они достаточны перспективны и по содержанию белка, и по возможности экспорта. Эксперимент прошел успешно, в этом году мы утраиваем площадь этих культур до 700 гектар. Но все еще в рамках эксперимента. Если в этом году эксперимент подтвердит экономическую эффективность, можно будет говорить о дальнейшем использовании этих культур, — пояснила Барсукова.

Глава АО «Агросила» рассказала, что предпринимает холдинг, чтобы не испытывать дефицита кадров, который сейчас наблюдается в отрасли.

— Мы активно сотрудничаем с Сармановским аграрным колледжем, участвуем во всех кадровых ярмарках, активно сотрудничаем с аграрным университетом Татарстана. Сейчас внедряем в компании программу наставничества, воспитываем собственные кадры и набираем новые, — сказала Барсукова. Также были затронуты темы социальной защищенности и мотивации сотрудников.

В планах — новое производство опрыскивателей

Переходя к планам на 2019 год, Светлана Барсукова заявила, что предприятия «Агросилы» планируют активно инвестировать в модернизацию действующих и строительство новых производственных мощностей. Основными направлениями для инвестиций станут производство молока, производство и переработка мяса птицы, сахарное и мукомольное производство, а также выращивание сельскохозяйственных культур. Общий объем инвестиций, запланированных холдингом на 2019 год, оценивается на уровне 2,2 млрд рублей, из которых в инвестпроекты различной сложности — около 1 млрд рублей.

Уже стартовал проект с британской Househam, обеспечивающей поставку инновационных опрыскивателей на поля «Агросилы».

— Есть планы по открытию совместного производства по производству данных машин. После того, как мы поймем, что проект будет эффективен, можно принимать решение о месторасположении, — наметила планы Светлана Барсукова.