Участие в госзакупках: рынок банковских гарантий становится ближе к МСБ

О тенденции перехода в онлайн и перспективах развития сегмента — в материале «Реального времени»

С момента вступления в силу Федерального закона №44 в апреле 2013 года банковская гарантия стала непременным условием участия компании в конкурсах в рамках госзакупок. Благодаря законодательному регулированию за минувшие 7 лет этот рынок успел не только оформиться и кратно вырасти, но и претерпеть существенные изменения. По данным онлайн-сервиса Fintender.ru, только в рамках госзакупок за прошлый год было выдано более 1,15 трлн рублей банковских гарантий. При этом снизилась их средняя сумма. О причинах изменений, тенденциях сегмента и новых возможностях этого финансового инструмента — в материале «Реального времени».

Рынок гарантий продолжит рост



В прошлом году было выдано свыше 700 тысяч гарантий в рамках ФЗ №44 на сумму 1,15 трлн рублей, посчитали специалисты аналитической службы онлайн-сервиса Fintender.ru*. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 8,5%. Хотя в 2018 году рынок рос в разы медленнее, нежели годом ранее, констатирует Светлана Смирнова, директор по продуктам и технологиям корпоративного блока «Совкомбанка».

По словам Смирновой, за прошедший год рынок вырос на 8,5%, для сравнения: в 2017 году наблюдался довольно стремительный рост — 28%. «Можно выделить сразу несколько причин, объясняющих такой скачок. Именно в 2017 году многие кредитные организации всерьез обратили внимание на рынок гарантий, подключившись к этому направлению. В то же время существенно вырос интерес бизнеса к гарантиям как к способу обеспечения обязательств. На законодательном уровне был расширен перечень контрактов, для которых такое обеспечение стало обязательным. И самим предпринимателям стало удобнее воспользоваться гарантией, чем вносить собственные средства, — объясняет она. — В минувшем 2018 году, можно сказать, рынок насытился как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Рост продолжился и будет продолжаться, но более скромными темпами».

Рост выдачи всех видов банковских гарантий наглядно демонстрирует, что все большее число компаний минимизирует риски во время заключения сделок с помощью услуг третьей стороны, которой и становится банк. Растут выдачи гарантий на участие в закупках, исполнение контракта, возврат аванса, а также гарантий в рамках коммерческих закупок. В числе регионов-лидеров по количеству выданных гарантий ожидаемо Москва, Мособласть и Санкт-Петербург, причем с существенным отрывом суммарно они «закрыли» четверть от общего числа.

Параллельно с увеличением объема выдачи в минувшем году сократился средний размер гарантии. В 2018 году он составил 1,6 млн рублей против 1,7 млн рублей годом ранее. В качестве причины этого эксперты называют увеличение государственными заказчиками доли закупок в сегменте МСБ, что и привело к увеличению количества торгов на значительно меньшие суммы.

«Также заказчики снижают размер обеспечения по гарантиям: если в предыдущие годы это было 30% от стартовой максимальной цены, то сегодня зачастую лишь 5—10%. Другими словами, число контрактов растет, а размер обеспечения уменьшается, а значит, сокращается и средняя сумма гарантии. Кроме того, на рынок выходят новые компании, готовые принимать участие в торгах за меньшие деньги. Это, в свою очередь, влияет на снижение стартовой цены контрактов и средней суммы гарантий», — рассказала Светлана Смирнова. По ее прогнозам, в 2019 году рост этого рынка будет сопоставимым с цифрами прошлого года и составит порядка 9—10%.

«Умный» бот и автоматизация в разы сокращают время подачи заявки и принятия решения

Сейчас банковская гарантия — это популярный и удобный финансовый инструмент, позволяющий как крупным компаниям, так и представителям МСБ не только участвовать в госзакупках, но и обеспечивать исполнение контрактных обязательств без отвлечения собственных оборотных средств. Поскольку в случае невыполнения условий контракта и срыва сделки банк, согласно гарантии, обязуется выплатить кредитору определенную денежную сумму, не все кредитные организации в праве оказывать эту услугу. В случае сделок с государством (госзакупок) перечень организаций, которые могут выступать гарантом, определяется Министерством финансов РФ и постоянно обновляется на официальном сайте ведомства (согласно актуальному списку от 6 марта 2019 года в перечень входит только 204 банка).



На рынке действуют различные правила и условия, каждая кредитная организация устанавливает расценки и формирует сервис предоставления услуг гарантии самостоятельно, поэтому предложения банков по одним и тем же направлениям могут заметно отличаться. При выборе кредитной организации необходимо учитывать множество факторов, одним из которых является удобство получения и использования этого финансового инструмента.

«Совкомбанк» как один из крупнейших игроков рынка, только за 2018 год выдавший российским предпринимателям свыше 147 тысяч гарантий, предлагает бизнесу простые и понятные условия их получения. Fintender.ru — интернет-сервис, который позволяет участникам закупок оформлять продукты этой кредитной организации для обеспечения участия в торгах или исполнения контракта. Причем как самостоятельно, так и с помощью агентов, сопровождающих такие заявки.

Fintender.ru значительно облегчает подачу заявок на эти продукты: с помощью ресурса это можно сделать дистанционно, находясь у экрана компьютера или смартфона. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно получить сертификат электронной подписи и пройти простую процедуру регистрации.



Фактически ресурс предоставляет полноценный юридически значимый электронный документооборот. При этом благодаря интеграции Fintender.ru с открытыми внешними источниками процесс заполнения заявки практически автоматизирован.

На входе пользователи предоставляют минимум информации — большинство данных ресурс запрашивает и заполняет без личного участия сторон. Коммуникация по сделкам между агентами и клиентами также проходит в онлайн-чате платформы.

При последующем использовании сервиса система хранения данных позволит подать заявку еще быстрее, автоматически предлагая использовать документы, которые уже загружались ранее. Для ускорения принятия решений заявки обрабатываются при участии бота, оснащенного элементами искусственного интеллекта, который способен обучаться на опыте предыдущих сделок клиента.

Якорным предложением «Совкомбанка» в этом сегменте является выдача гарантий на участие в государственных закупках по ФЗ №44 и №223. При предоставлении этой услуги «Совкомбанк» берет на себя обязательства выплаты заказчику суммы гарантии в случае, если поставщик, признанный победителем в конкурсе, откажется от оказания услуг или поставки товаров. Максимальная сумма гарантии «Совкомбанка» составляет 200 млн рублей и выдается на максимальный срок в 200 дней с минимальной комиссией в 1000 рублей. Выпуск банковской гарантии осуществляется в день подачи полного пакета документов. При этом кредитная организация гарантирует возможность дистанционного оформления, то есть выдачу гарантии без личного визита в банк с помощью сервиса Fintender.ru.



Предпринимателям, желающим минимизировать риски при совершении любых сделок, «Совкомбанк» предлагает воспользоваться услугой коммерческих банковских гарантий — на оплату по договору, выполнение контракта, оказание услуг, поставку товара, исполнение контракта и возврат авансового платежа.

Интернет-газета «Реальное время»