«Говорить, что VR_Bank изменит российский банковский рынок, было бы слишком»

В России открыли новый «банк», который на деле оказался финтех-маркетплейсом для телекома, IT-компаний и финансовых организаций

На минувшей неделе состоялась презентация «первого банка для Рунета» — VR_Bank. Экспертное сообщество и участники рынка уже встрепенулись было, узнав, что в России появится новый банк, однако вскоре выяснилось, что у проекта нет лицензии ЦБ РФ, а к VR (дополненной реальности) он не имеет никакого отношения. «Реальное время» вместе с экспертами разбиралось в том, что представляет собой новый российский «банк».

«Собственная лицензия нам не нужна»

Презентация проекта VR_Bank, учрежденного сообществом экспертов Ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ), состоялась в прошлый четверг. Стоит заметить, что анонс мероприятия, как и нейминг компании, ввел некоторых в заблуждение: аудитория ждала представления новой финансовой организации, а получила пресс-конференцию о финтех-площадке.

Как пояснил «Реальному времени» генеральный директор VR_Bank Арсений Полевич, этот проект выполняет роль dark kitchen для банков, мобильной и электронной коммерции, а также для IT-компаний. Dark kitchen — потому что проект «реализует индивидуальное решение и полный технологический цикл, а клиенту остается только «навесить» свой бренд или внедрить разработку в приложение или собственную экосистему». То есть презентованная компания не занимается расчетно-кассовым обслуживанием или дебетовыми продуктами, как и кредитами, банкоматами и тому подобным.

— Слово «банк» в названии подчеркивает то, что мы оказываем полный цикл финтех-услуг, — объясняет Полевич. — Да, для полноценной реализации технологии необходимо осуществлять транзакции, то есть иметь собственный расчетный банк. VR_Bank, являясь маркетплейсом АФИ, работает в партнерстве со всеми финансовыми организациями Ассоциации, куда входят более 40 компаний, среди которых около 10 банков. По этой причине собственная лицензия нам не нужна.

«Слово «банк» в названии подчеркивает то, что мы оказываем полный цикл финтех-услуг», — объясняет Арсений Полевич. Фото facebook.com/VRBbank



«IT-гиганты и банки выбрали стратегию покупки уже готовых стартапов и сервисов»

Известно, что юридически компания была создана в октябре 2018 года (при этом разработкой финтех-решений в АФИ занимаются уже несколько лет). Выйти на окупаемость руководство проекта надеется уже через год-полтора. Целевая аудитория площадки — B2B партнеры на рынке: IT-компании, банки, сотовые операторы, сервисы e-commerce, платежные агенты, бонусные- и кешбэк сервисы, МФО, то есть весь перечень тех, кому необходимы услуги финтеха.

Однако если говорить исключительно о банках, нельзя не указать на наличие во многих кредитных организациях специальных подразделений, занимающихся разработкой и внедрением инновационных решений, и здесь встает вопрос целесообразности привлечения финтех-площадки.

— Все верно, банки стремятся развивать инновационные решения внутри, создавая для этого лаборатории или специальные подразделения. Но надо понимать, что для всех банков это всегда дополнительное направление. Если смотреть пропорцию по ресурсам, затраченным на базовые функции (обслуживание клиентов и функционирование внедряемых продуктов), то на подобные специальные департаменты всегда тратится меньше. В силу этого подобные продукты часто проигрывают по разным показателям (себестоимость, актуальность, работоспособность) сторонним решениям. Именно поэтому в последнее время IT-гиганты и банки выбрали стратегию покупки новых, уже готовых стартапов и сервисов, — комментирует гендиректор компании.

«Это скорее банк идей или решений, чем кредитная организация»

«Реальное время» решило поинтересоваться у экспертов: есть ли сейчас необходимость в существовании подобного проекта и способен ли новый финтех-маркетплейс оказать заметное влияние на рынок.





Анастасия Чувило: «Говорить, что VR_Bank изменит российский банковский рынок, было бы слишком». Фото 4wecon.com



— Говорить, что VR_Bank изменит российский банковский рынок, было бы слишком. Рынок и так меняется, это не единственный кейс (например, SBI Банк). Сейчас банк можно создать как конструктор: банковская лицензия от одного партнера, UI от другого, лидогенерация от третьего. И с этой точки зрения АФИ, создавая структуру VR_ Bank, видит эти тенденции и работает на опережение, — считает проектный лидер консалтинговой компании Frank RG Анастасия Чувило.

В свою очередь главный редактор ИА «Банки и Финансы» Иван Воронцов высказывается о финтех-маркетплейсе довольно скептично.

— Рынок пресыщен финансовыми услугами. Денег нет, а желающих с ними поработать — больше чем нужно. У меня ощущение, что это еще одна контора, которая под видом финтех-решения будет заниматься просто решениями для больших денег и больших компаний, особенно учитывая тот факт, что основным партнером будет вьетнамо-российский банк, — комментирует эксперт.

Свои претензии к проекту также озвучила обозреватель делового издания «Инвест-Форсайт» Анна Орешкина, присутствовавшая на презентации VR_ Bank.

— После пресс-конференции некоторые журналисты все еще пытались понять: где там будет виртуальная реальность или как в этом банке будут страховаться вклады. Это скорее банк идей или решений, чем кредитная организация. Фактически, это будет немного необычный маркетплейс — агрегатор финансовых сервисов для бизнеса. С этой точки зрения это будет достаточно интересный и востребованный проект, потому что для многих компаний, вступающих в цифровую эру, сложно и очень дорого разрабатывать свои сервисы. Держать такие разработки inhouse тоже не все могут себе позволить, поэтому будет удобно прийти на какую-то площадку и собрать из конструктора то, что вам нужно. К слову, исходя из презентации проекта, на этой площадке будут представлены продукты компаний, которые входят в ассоциацию «Финансовые инновации», — сообщила собеседница нашего издания.



Иван Воронцов: «Рынок пресыщен финансовыми услугами. Денег нет, а желающих с ними поработать — больше чем нужно. У меня ощущение, что это еще одна контора, которая под видом финтех-решения будет заниматься просто решениями для больших денег и больших компаний»

По словам эксперта, один аналогичный проект уже заявляли в ЦБ — он в большей степени был ориентирован на клиентский рынок, чтобы граждане могли, к примеру, выбирать вклады или другие банковские продукты на одной площадке, но, в отличие от этого проекта, VR_Bank в первую очередь ориентирован на B2B. Еще один подобный проект есть у «Московской биржи».

— На мой взгляд, в полноценном маркетплейсе сами компании могут размещать свои предложения, а здесь все будет делаться через одно окно — через Ассоциацию «Финансовые инновации». Хорошо это или плохо — я не берусь судить. Одной из заявленных целей ассоциации как раз было продвижение продуктов ее членов, и фактически этим проектом они данную цель реализуют, — резюмирует Орешкина.