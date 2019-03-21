Александр Горбатков: «А потом мы говорим, что у нас, кроме Максима Михайлова, никого нет»

Интервью с тренером одной из самых «зубастых» команд российского волейбола

ВК «Нова» из Самарской области начинал текущий сезон совсем другой командой. Из-за финансовых проблем ее покинул главный тренер Константин Брянский, который возглавил московское «Динамо» и за которым ушел основной костяк игроков. Но даже после таких разительных перемен «Нова» остается крепким орешком и недавно смогла не только дать бой казанскому «Зениту», но и обыграть новосибирский «Локомотив» и уфимский «Урал». Нынешний наставник новокуйбышевской команды Александр Горбатков рассказал «Реальному времени» о злоключениях «Новы» в этом сезоне, объяснил, почему сборной пора отходить от Гранкина и Бутько, и поделился своим мнением о причинах нестабильной игры молодежи в Суперлиге.

«Когда ушли лидеры, была непонятная пустота»



— Самый распространенный вопрос про «Нову» образца нынешнего сезона: что случилось в команде в начале зимы и почему ушли ключевые игроки?

— У некоторых наших волейболистов появились новые предложения. Как раз в тот момент, когда здесь не платили зарплату. Само собой, игрок имеет право перейти в более хороший клуб, который будет платить ему деньги. И завтра он уже точно получит зарплату. А тут еще неизвестно что будет.

— Как отреагировала команда на уход лидеров?

— Сначала, на мой взгляд, был шок. Ребята находились в какой-то непонятной пустоте. Потом появились мысли из разряда: «Может, и нам куда-то уйти». Но у нас забрали востребованных игроков, а в середине сезона уже все клубы укомплектованы, так что до этого не дошло.

Мы постарались донести до парней, которые остались, что с этим всем можно справиться. Сначала, конечно, нужно было их успокоить с точки зрения психологии. Надо было донести до них, что это не самое страшное в жизни. А когда мне на подмогу приехал тренер Александр Владимирович Смирнов, я понял, что мы справимся и выполним те задачи, которые поставили после ухода ключевых игроков.

В итоге в финансовой части у нас произошла смена в руководстве: исполнительным директором назначили Евгения Олеговича Петропавлова. Он бывший волейболист, да к тому же местный, и ему, наверное, проще общаться с местными же руководителями и заинтересовывать их сотрудничеством с командой. Ведь от этого зависит не только клуб, но и то, что вокруг него. А в Новокуйбышевске не так много спорта, как и в Самарской области в целом. Сейчас с финансами все наладилось.

«Главной задачей Константин Владиславович ставил попадание в еврокубки — это 5—6 место. Но мы не дошли в том составе даже до нового года. Наши нынешние игроки выполняют другую работу». Фото nova-klub.ru

— Какие задачи стояли перед «Новой» при Брянском и какие стоят сейчас?

— Главной задачей Константин Владиславович ставил попадание в еврокубки — это 5—6 место. Но мы не дошли в том составе даже до нового года. Наши нынешние игроки выполняют другую работу. Мы добавили к ним несколько человек, которые были нужны нам для ротации, и они, по моему мнению, справились со своими обязанностями. Сейчас у нас есть хороший боевой коллектив. Конечно, мы хотели бы зацепиться за плей-офф, за восьмерку, и дать бой грандам.

— Как в клубе отнеслись к тому, что уже бывший капитан команды Владимир Съемщиков обращался в соцсетях к губернатору области с просьбой решить финансовые проблемы?

— Наверное, это шло не только от одного Съемщикова, это было желание команды. Хотелось донести до руководства свои просьбы, чтобы на нас обратили внимание. Я считаю, что они, в принципе, были правы. Потому что, когда игроки работают и по полгода не получают зарплату, это неправильно. Не буду комментировать, прав он был или нет, но что-то надо было делать в той ситуации. Возможно, это был какой-то толчок, потому что после этого все зашевелилось и заработало.

«В Новокуйбышевске зал родной, но в Самаре можно побеждать на эмоциях»

— Что вам сказал Брянский, когда уходил в московское «Динамо»?

— Ничего плохого он мне не говорил. Пожелал удачи и порекомендовал меня директорату клуба. Я ему выражаю огромную благодарность, потому что не каждому тренеру удается потренировать такую команду. Тем более что у нас не так много клубов в стране. Мы с ним общаемся и хорошо контактируем.

— Почему «Нова» в этом сезоне так нестабильна?

— Когда мы играем дома, то имеем преимущество своего зала, своих зрителей. Любой клуб дома играет лучше — это закон спорта. К тому же, смотрите, если мы играем, например, с «Факелом», то против нас выходят игроки сборной. А та команда, которая у нас сейчас есть, составлена местами из второй шестерки, которая находилась у нас в запасе. Даже с Бирюковым и Шкулявичусом нам было бы сложно «цепляться» с новоуренгойцами. А у нас Воронков, который молодой и перспективный, но который еще только становится игроком высокого уровня и которому еще надо себя проявлять.

Очень сложно играть против именитых мастеров, и если дома мы еще можем выиграть на эмоциях, то на чужом поле нас уже начинают обыгрывать мастерством. На мой взгляд, в тех играх, которые мы на сегодняшний день сыграли, ребята смогли себя превзойти. А для того чтобы на равных бороться с топ-клубами, нужно или больше времени для подготовки, или усиление игроками другого класса.

«Это только могло показаться, что Воронков резко стал основным игроком. Он в «Нове» уже третий год, поэтому работа с ним велась и до этого. Он работал все эти три сезона, но, чтобы расти, нужно вставать в основной состав». Фото vk.com/nova_volleyball

— На пресс-конференциях вы почти всегда говорите, что «Нове» не хватает совсем немного в концовках. Как с этим бороться?

— Ошибки в концовках — это зачастую психология. Когда игрок более опытный, он уже знает какие бывают концовки, так как он через них проходил. Он уже не допустит тех ошибок, которые допускаем мы. А наши игроки иногда не знают, что делать в таких моментах. Это во-первых. А во-вторых, я всегда говорил, что нам не хватает времени. Вот из тех трех месяцев, что мы вместе, — полтора месяца мы в разъездах. Когда команда на выезде, то ей дается в основном только полтора часа на опробование зала. А все ошибки, которые у нас происходят, требуют более тщательной отработки. Соответственно, и большего времени.

— Что происходит в команде, когда запасные игроки резко становятся основными? Давайте разберем на примере того же Федора Воронкова…

— Это только могло показаться, что Воронков стал основным игроком резко. Он в «Нове» уже третий год, поэтому работа с ним велась и до этого. Он работал все эти три сезона, но, чтобы расти, нужно вставать в основной состав. У Воронкова всегда были впереди более именитые мастера, поэтому он не мог себя особо зарекомендовать. Нужен был результат, поэтому всегда играл бы более сильный игрок.

А здесь так совпало, что его конкуренты ушли, и ему пришлось показывать то, на что он способен. И, как зритель может видеть, достиг он многого. Ему просто раньше не хватало времени. Раньше, если бы у него где-то пошел небольшой сбой, его бы заменили. А тут замены нет. На сегодняшний день он хороший игрок, но не готовый на сто процентов. Ему нужно еще поиграть в средних клубах, где он будет лидером, а не игроком скамейки.

— Где зал лучше: в новокуйбышевском «Октане» или в самарской «МТЛ Арене»?

— В «Октане» он родной, потому что мы проводим здесь все время с утра до ночи. Но в «МТЛ Арене», надо сказать, болельщики совсем другие. Там они более эмоциональные, более живые. Все-таки играем в городе-миллионнике, поэтому много самых разных людей приходит. Очень много молодежи, а она на трибунах довольно бурная и активная, поэтому мы с удовольствием играем в «МТЛ Арене» за счет эмоций. В Самаре классно играть, атмосфера отличная.

— Почему «Нова» не может окончательно переехать из Новокуйбышевска в Самару?

— Из-за отсутствия в Самаре спортивного зала, где можно постоянно тренироваться. Я думаю, что как только появится подходящий зал — никаких препятствий для этого не будет. Повторюсь, играть в Самаре ребятам нравится.

«Когда мне предложили этот пост, нужен был помощник, потому что тут очень много работы. У меня был выбор, я ему позвонил, сделал предложение стать старшим тренером. Нам комфортно и уютно вместе работать, мы понимаем друг друга с полуслова». Фото vk.com/nova_volleyball

«Мы не можем поставить против олимпийских чемпионов человека, у которого нет даже звания КМС»

— Вы работали в паре с Александром Смирновым еще в 2014 году в «Искре». Вы же его и пригласили в «Нову»?

— Когда мне предложили этот пост, нужен был помощник, потому что один главный тренер не справится, тут очень много работы. У меня был выбор, я ему позвонил, сделал предложение стать старшим тренером. Нам комфортно и уютно вместе работать, мы понимаем друг друга с полуслова.

— Существует мнение, что объем работы у старшего тренера больше, чем у главного. Это правда?

— Тут нельзя так делить, у всех свои обязанности. У главного тренера больше масштаб мысли: ему надо думать обо всем клубе в целом. Все переезды, залы, график и так далее. Сначала главным руководителем набрасывается этот «скелет», а затем вместе со старшим тренером и директором это все обсуждается.

А старший тренер выступает больше как исполнитель. Он помогает в зале на тренировках, делает корректировки и дает советы. Одна голова хорошо, а две лучше, как говорится. Но, поверьте, у всех работы хватает.

— Сейчас почти вся скамейка «Новы» — молодые игроки. Отсутствие равноценной замены давит на основной состав?

— Я думаю, сейчас уже не давит. Давило раньше, когда ушли основные игроки. А на данный момент у нас есть ротация: мы пригласили Дениса Калинина и Александра Ковалева. Здесь надо было просто перекрыть некоторые места, потому что одна шестерка не может постоянно играть. Передышки и различные маневры команде нужны всегда.

А молодые игроки, конечно, пока пробел. Тот уровень молодежи, который есть сейчас, не подходит под Суперлигу. Не в том плане, что они плохие игроки. Нет, они хорошие и перспективные ребята. Но им еще нужно года два-три времени и практики, чтобы они смогли заявить о себе на уровне чемпионата России.

— Система подготовки молодых ребят работает? Потому что даже на скамейке в Суперлиге сидят достаточно мастеровитые игроки, которых молодому парню подвинуть будет очень сложно…

— А вот тут, наверное, и происходит сбой. Потому что сейчас всем нужен результат. Раньше было все же проще, потому что было очень много неофициальных турниров. А там уже не столько был важен результат, сколько дорога молодых в будущее. Сейчас такого времени для молодых нет и такого количества турниров тоже.

«Я думаю, сейчас уже не давит. Давило раньше, когда ушли основные игроки. А на данный момент у нас есть ротация: мы пригласили Дениса Калинина и Александра Ковалева. Здесь надо было просто перекрыть некоторые места, потому что одна шестерка не может играть постоянно». Фото vk.com/nova_volleyball

— А с кем сейчас тренируется ваша молодая «скамейка»: с молодежкой или с основной командой?

— С ними работает главный тренер молодежной команды Алексушин Юрий Александрович, а самых перспективных ребят мы постоянно приглашаем к себе на тренировки и даже иногда берем на выезды. Если молодые не будут «крутиться» с мужиками в основе, то они никогда не попадут к ним в состав. Это чисто психологический момент. Потому что, когда ты заходишь в зал с трясущимися коленками и не помнишь, как тебя зовут, что ты сможешь полезного сделать на площадке?

Молодой игрок тренируется, смотрит на другой уровень, пытается повторять. Но игровой практики, конечно, не хватает. Мы же не можем поставить против олимпийских чемпионов человека, у которого даже звания КМС (кандидат в мастера спорта, — прим. ред.) нет?

Трансферы и будущее «Новы»

— Вы довольны трансферами Ковалева и Калинина?

— Ковалев, которого мы помним по старым матчам, на мой взгляд, может играть лучше. Но все еще впереди, поэтому мы ждем от него большего. Возможно, Александр хочет показать слишком много, поэтому перегорает, но мы на него стараемся сильно не давить и не просить ничего сверхъестественного.

Калинин же имел небольшую травму ноги, но сейчас он уже восстановился. Вот с Нижневартовском он отыграл так, как нам и хотелось. В целом я им доволен.

— Со стороны кажется, что после ухода Романаса Шкулявичуса у «Новы» провисла позиция диагонального. Это только кажется или с этим действительно есть проблема?

— Да, есть такой момент. Мы знаем, что и Ковалев, и Подребинкин могут обыграть любого соперника, они это показывали и доказывали. Но эта нестабильность нас всегда сдерживает. Мы работаем над этим, но что будет дальше, мы не можем предугадать. Это только чувство игрока и его настрой.

— Можно ли сказать, что Подребинкина передержали на скамейке, ведь, как показал домашний матч с «Локомотивом», он может играть на очень высоком уровне?

— Его не передержали. Он давно у нас в клубе, и ему постоянно дают шанс. Такая игра у него давно: он может выйти в конце матча, подать пять великолепных подач и закончить партию в нашу пользу. А на следующий день может не показать ничего. Шанс мы даем всем, но им тоже надо воспользоваться.

«В его предыдущей команде, «Динамо-ЛО», партнеры были примерно одинакового уровня, там он играл в ровном коллективе, где все друг друга «восполняли». А у нас немного другая система, и некоторые его недостатки сразу вылезли наружу». Фото vk.com/nova_volleyball

— В этом сезоне очень много критики в адрес Антона Ботина. Вы ее разделяете?

— После ухода некоторых игроков Антону выпала роль ведущего доигровщика. В его предыдущей команде, «Динамо-ЛО», партнеры были примерно одинакового уровня, там он играл в ровном коллективе, где все друг друга «восполняли». А у нас немного другая система, и некоторые его недостатки сразу вылезли наружу. Мы знаем все его проблемные места, и он сам с ними борется.

— Каким видите будущее «Новы»?

— Я могу сказать только по игрокам. Тут такой тяжелый момент — состав комплектуется по финансам. Сейчас идет взаимодействие директората со спонсорами в плане конкретной суммы. Предварительно мы хотели бы оставить ряд наших нынешних игроков. Мы с ними это уже обговорили.

Поэтому всех нынешних волейболистов мы не потеряем, а некоторые позиции еще хотим и усилить. К тому же у нас свободно место одного легионера. Но на его позицию намекать пока не буду.

«Нова» и Брянский, «Искра» и Сантилли

— Вы родом из Казахстана. Расскажите, как попали в российскую Суперлигу.

— Да, я родился в Алма-Ате и там же пошел в спортивную школу. В то время там была хорошая волейбольная команда «Дорожник» , куда меня пригласили в дублирующий состав. Тогда во всех республиках Советского Союза были хорошие команды, поэтому мне повезло. Я играл в Алма-Ате до 1993 года, потом, в связи с распадом СССР, все разъехались кто куда. Меня пригласили в нижневартовский «Самотлор», который тогда находился на первых позициях в российском чемпионате. Там я отыграл три сезона, после чего в 1996 году переехал в «Октан» (прежнее название ВК «Нова», — прим. ред.) и где-то до 2001 года играл здесь. Нам помогали и Новокуйбышевск, и местный завод. Тогда мы все тесно дружили, скажем так. Вместе с «Октаном» мы вышли в Суперлигу и показывали в целом неплохой волейбол.

Вообще, я много клубов поменял, конечно. Дальше был «Нефтяник» из Оренбурга, а потом я попал в «Искру» из Одинцово, где играл очень долго. В конце игровой карьеры еще немножко выступал за Сургут и Калининград. Я играл до 37 лет и доволен этим: сколько возраст позволил, столько и отыграл на хорошем уровне. Затем вернулся в родную «Искру» и начал тренировать. А после Одинцово я уже приехал в «Нову» к Константину Владиславовичу Брянскому.

— Вы всегда положительно отзывались о Новокуйбышевске и ставили его в пример в плане организации. Почему?

— Клуб строился при мне, поэтому я это все видел. Здесь раньше командовал Александр Васильевич Черный, он все грамотно организовал и потом передал следующим руководителям.

Понимаете, здесь все свое. Есть клубы с большими деньгами и большими регалиями, но там не чувствуешь себя как дома. Здесь же домашняя обстановка, к тебе хорошо относятся: и привезут, и поселят. Город маленький, уютный. Так и должно быть.

«Мне вообще повезло с Одинцово. Тогда у основной команды «Искры» был сильный тренерский штаб. Например, команду тренировал итальянец Роберто Сантилли, который очень умно работал с игроками». Фото odintsovo.info

— Запомнилось то время, когда вы играли с Брянским в «Нове»?

— Это был всего лишь один сезон. Тогда ушел ряд игроков из команды, и Константин Владиславович встал в стартовую шестерку. Я всегда считал, что даже с не очень сильными игроками можно показывать хорошую игру. Главное — чтобы был хороший пасующий. Он сможет восполнить все эти пробелы команды. В том сезоне я уже был с хорошим набором мастерства, и мы с молодыми игроками сыграли на хорошем уровне.

— Какой тогда был уровень и условия для волейбола в Самарской области?

— Все было достаточно неплохо. Когда игрока приглашают в клуб, то в первую очередь решают финансовый вопрос. В то время Черный все хорошо организовал, и клуб платил хорошие деньги. К тому же были достойные условия для команды: только что построили по финской технологии зал «Октан», который, кстати, до сих пор стоит в такой красивой «обложке», что можно позавидовать.

Многие хорошие игроки приезжали, смотрели, как у нас тут происходит процесс, и потом переходили в нашу команду. Поэтому уровень волейбола тоже, безусловно, поднимался.

— Расскажите подробнее про ваш период в «Искре».

— В Одинцово я зарекомендовал себя как тренер. Мне кажется, было бы гораздо труднее начинать тренировать в другом клубе. Тогда мне дали вторую команду, с которой мы играли в молодежной лиге, затем заявились в Высшую лигу Б, а потом и в Высшую лигу А. Я прошел хороший путь, потому что, на мой взгляд, тренер должен сначала постичь какие-то азы на слабых командах и только потом переходить к мастерам.

Мне вообще повезло с Одинцово. Тогда у основной команды «Искры» был сильный тренерский штаб. Например, команду тренировал итальянец Роберто Сантилли, который очень умно работал с игроками. Мы оставались на его тренировки, помогали ему после своей работы и отдавали по мере возможности своих ребят. У Сантилли был интересный случай с командой, я его помню до сих пор: игроки пришли на тренировку и работали, по мнению Роберто, не очень добросовестно, хотя, на мой взгляд, они нормально тренировались. Через полчаса он их подозвал и сказал: «Тренировка окончена. Я больше не буду вас тренировать. Мячи убрать и все свободны». И всю команду просто выгнал из зала.

Еще у него было много разных игровых упражнений. Примерно таких, какие сейчас маленьким детям дают: с кувырками, забегами и прочим. За его тренировками всегда было интересно наблюдать. Благодаря «Искре» я посмотрел, как ведется работа у таких великих специалистов и с чего нужно начинать тренеру.

«Если не начнем заниматься своими, то так и будем готовить хороших специалистов и игроков для чужих сборных. Вот они тренируются, занимают высокие места и едут в свои сборные. А мы потом говорим, что у нас, кроме Михайлова, никого нет». Фото zenit-kazan.com

О российских игроках, тренерах и молодежи

— Есть какое-то ключевое отличие наших тренеров от иностранных?

— Мне кажется, что раньше наши тренеры больше собирались вместе, давали друг другу больше информации. Они работали на страну, для чего-то единого. И подготовка тренеров, на мой взгляд, должна отличаться от того, что мы видим сейчас. Про иностранцев говорят, что их готовят четче и конкретнее. Они не сразу встают в высший дивизион, а сначала проходят по ступенькам низших команд. Затем их тестируют, готовы они или нет, и если готовы, то уже продвигаются дальше.

В свои высшие лиги они встают уже готовыми специалистами, которых не надо обучать. У нас же человек может закончить карьеру игрока и сразу стать тренером. На мой взгляд, это не совсем правильно.

— На недавних выборах главного тренера сборной России иностранных кандидатов было даже больше, чем российских. Получается, сейчас не так много хороших тренеров из России?

— Хороших российских наставников и не будет, если их не будут готовить — тут все просто. Надо делать ставку на кого-то из тренеров и назначать ему перспективных помощников, чтобы они готовились. И через какое-то время мы сможем получить достойных руководителей нашей сборной.

А если не начнем заниматься своими, то так и будем готовить хороших специалистов и игроков для чужих сборных. Вот они тренируются, занимают высокие места и едут в свои сборные. А мы потом говорим, что у нас, кроме Михайлова, никого нет.

— Уровень российских игроков упал?

— На мой взгляд, упал. Я не говорю, что легионеры не должны играть в российских клубах. Нет, наши дети приходят, смотрят на них, фотографируются, восхищаются ими. У меня сын в восторге от тех звезд, которые приезжают к нам сюда. Но нельзя их всех собирать в одном-двух клубах. Ведь этим командам самим потом неинтересно играть с аутсайдерами, потому что их уровень несопоставим. А представьте, если бы один хороший легионер играл за Ярославль, другой бы играл за Нижневартовск…

Они бы сами росли, как в мастерстве, так и как личности. И чемпионат, на мой взгляд, был бы сильнее, зрелищнее, и зрители пошли бы совершенно на другие матчи. А когда приезжает хорошая команда и выигрывает 3:0 за 45 минут, это никому не интересно.

«Давайте посмотрим на молодежку «Новы». Наша команда не попала на Кубок молодежной лиги. Сейчас середина марта, то есть в апреле, мае, июне, июле, августе — им больше негде играть. Что с этими игроками делать? А ведь там наверняка есть таланты». Фото vk.com/nova_volleyball

— Как вы оцениваете уровень российских молодых игроков?

— На самом деле, у нас очень много талантливых молодых ребят. Больше, чем где бы то ни было в мире. Просто ими надо заниматься и сделать для них более грамотный чемпионат, чтобы они были всегда задействованы.

Давайте посмотрим на молодежку «Новы». Наша команда не попала на Кубок молодежной лиги. Сейчас середина марта, то есть в апреле, мае, июне, июле, августе — им больше негде играть. Что с этими игроками делать? А ведь там наверняка есть таланты, к которым нужно присмотреться и которые смогут куда-то подняться. Но для этого им нужна игровая и тренировочная практика. Только вот выступать негде.

«Спиридонова не тренировал, но пасовал ему»

— Почему хорошие игроки уходят в топ-клубы на лавку?

— На мой взгляд, неправильно, что, когда игрок приходит в клуб, у него в контракте уже прописана определенная зарплата. И вне зависимости от того, играет он или нет, он получает эти деньги. Когда я начинал играть, было так: если ты выступаешь в основной шестерке — получаешь в два раза больше. Соответственно, если сидишь на скамейке, то получаешь меньше. Сразу появляется стимул. Представляете, какая была конкуренция?

А определенная зарплата хороша для возрастных игроков. Контракт подписал — и можно получать деньги. Тут мы уже теряем в плане конкуренции и готовности скамейки, так как многие игроки уже могут сидеть и ждать следующего сезона.

— Вы тренировали Алексея Спиридонова в «Искре-2»? Каким он был в молодости?

— Я Алексея не тренировал, но я ему пасовал. Понимаете, он всегда был на виду. В нем есть азарт, он хочет выигрывать в абсолютно любой игре, не только в волейболе. В «Искре» мы играли в футбол, баскетбол, и он всегда хотел побеждать, всегда был эмоционален. Это здорово, игрок таким и должен быть.

Помню, у нас был матч, когда он только начал «выстреливать». Его поставили играть с какой-то хорошей командой. И вот я ему пасую, а он все забивает. Тогда кто-то из чужой команды говорит: «Не знаем, что с этим зверем делать. Не пасуй ему что ли». А я отвечаю: «Да он у нас вроде не самый сильный, молодой еще». Но Спиридонов тогда забил все, что мог.

В общем, как об игроке у меня от него только положительные эмоции. Но тренировать мне его не довелось, он уже был в первой команде, а я работал с молодежкой.

— Могли вы тогда подумать, что он станет игроком уровня сборной?

— Помимо того, что у него хорошие физиологические качества: прыжок, быстрота, спортивная смекалка и координация, у него на пути еще были хорошие тренеры, а это немаловажно. Потому что если попадается грамотный специалист, то он учит тем азам, которые тебе нужны и которыми ты сможешь потом пользоваться. А это как раз те азы, что нужны игроку уровня сборной.



«Жлоба сумел хорошо встать в состав. Он отстоял без замен, он справился. Даже несмотря на то, что первую половину чемпионата играл Чес». Фото vk.com/nova_volleyball

О связующих



— Особое внимание вы уделяете своим связующим: ведете частые и эмоциональные разговоры во время игры. Что им говорите?

— Связующий — первый проводник тренера. Как он будет пасовать, так и будет складываться игра. Мы ставим определенные задачи и тактические схемы, и если «связка» их не выполняет, то у нас не идет игра. Я сам был связующим, поэтому знаю и чувствую, когда происходит что-то не то. Это нормальное явление.

— Можно сказать, что из-за того, что вы сами были связующим, на Чеса и Жлобу оказывается большее давление?

— Это не давление, нет. Для начала тренер видит, как должна проходить игра команды. А видение игры тренера преподносит пасующий. Даже если сюда пригласить самых лучших мастеров, но они будут пасовать неправильно или в другом направлении, то прервется связь пасующего и тренера. Поэтому тут нужно только идти рука об руку, а иначе будет хаос и они будут играть сами по себе.

— Сейчас в команде два хороших связующих и нет явного деления на основного и запасного. Это хорошо или плохо для команды?

— Это очень здорово. На сегодняшний день играет тот, кто больше готов. Вот Чес сломал палец 31 декабря, когда мы играли с командой в футбол, и выбыл на месяц. А для пасующего — это самая страшная вещь, когда ты недееспособен и теряешь навык. Жлоба сумел хорошо встать в состав. Он отстоял без замен, он справился. Даже несмотря на то, что первую половину чемпионата играл Чес.

— Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший связующий в мире и почему?

— Наверное, бразилец Бруно Резенде. Как был лучшим, так и остался. Хотя сейчас в Италии заиграл Симоне Джанелли. Мне понравилось, что в нем слились молодость и мастерство. Я думаю, что из него вырастет первоклассный мастер. Мне он импонирует по стилю игры: он все делает красиво. И мышление у него игровое, он — молодец.

— Что вы думаете по поводу связующих нашей сборной? Пора ли России отказываться от услуг Гранкина и Бутько?

— Да, уже пора. Если мы не откажемся, то можем потерять тех связующих, которые сейчас уже подходят к сборной. Например, Игоря Кобзаря. Его надо было гораздо раньше запускать в сборную. Понятно, что у каждого тренера свое мышление. Но, на мой взгляд, мы слишком зациклились.

«Тренер готовит игроков и во время матча может вообще находиться в другом месте. Главный показатель — это то, как играет команда, а не как тренер машет руками и бегает вдоль площадки. Важен смысл игры». Фото vk.com/nova_volleyball

Мечта о гоночной машине

— Вы кажетесь очень спокойным тренером…

— У меня свое понятие тренерской деятельности. Тренер готовит игроков и во время матча может вообще находиться в другом месте. Главный показатель — это то, как играет команда, а не как тренер машет руками и бегает вдоль площадки. Важен смысл игры. Я могу быть эмоциональным, но зачем? Игроки тоже смотрят, как ведет себя их руководитель. Держит ли он себя в руках или поддается панике. Я должен им показывать, что у нас в команде все хорошо и все под контролем. Конечно, я на них и кричу иногда. Возможно, это просто не слышно.

— У вас есть любимые тренеры, возможно, не из волейбола? У кого черпаете тренерское вдохновение?

— Я всегда любил наш советский хоккей. Недавно вот передачу про Виктора Тихонова смотрел. Всегда здорово узнать, как вели себя тренеры, как создавали великие команды. Можно поучиться и взять на вооружение.

А из волейбольных тренеров, как я же сказал, мне очень нравилось, как тренировал «Искру» Сантилли. После его тренировок я был воодушевлен и вдохновлен.

— В Новокуйбышевске не так много спорта. Чем занимаетесь в свободное время?

— Знаете, мне нравится смотреть фильмы про автогонщиков. Я уже пересмотрел все «Форсажи». Да и не «Форсажи» тоже все пересмотрел. У меня всегда была мечта — заиметь гоночную машину, такую красивую и быструю. Возможно, отреставрировать ее. Пока что это только мечта, хотя, может быть, она когда-нибудь и воплотится в жизнь. Но это же хорошо, когда ты о чем-то мечтаешь.