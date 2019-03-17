«Холодные игры»: в Удмуртии прошли соревнования по тракторному биатлону

Фора для министра сельского хозяйства и «дикие» штрафные круги

Фото: Михаил Красильников

В Воткинском районе Удмуртии прошли международные соревнования по тракторному биатлону. В состязаниях по умелому вождению сельскохозяйственной техники и меткой стрельбе приняли участие 30 водителей из Удмуртии и Белоруссии. Среди них были три женщины, в том числе министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова. О народных «холодных играх», форе для министра и необходимых навыках для победы в тракторном биатлоне — в репортаже «Реального времени».

«Чтобы победить, надо еще точно стрелять»

— В таких соревнованиях участвую первый раз. Это мой личный трактор. Вообще, я на нем обычно работаю — пашем, заготавливаем травы, самый главный мой помощник. Подумал, почему бы не попробовать здесь поучаствовать, у меня все-таки стаж вождения трактора с 1994 года. Но чтобы победить, надо еще точно стрелять, — рассказывает Александр Глазырин из села Перевозное Воткинского района.

Соревнования по тракторному биатлону в деревне Большая Кивара того же Воткинского района проводились во второй раз. В прошлом году у местной администрации возникло желание организовать какой-то семейный праздник в апреле. Депутат местного совета и предприниматель Павел Кузнецов выступил с идеей совместить заезды на тракторе — технике в этом сельскохозяйственном районе весьма распространенной, с биатлоном. В тот момент как раз шел чемпионат по этому зрелищному виду спорта.

Депутат местного совета и предприниматель Павел Кузнецов выступил с идеей совместить заезды на тракторе — технике в этом сельскохозяйственном районе весьма распространенной, с биатлоном



— Организовали в прошлом году как-то все быстро, обзвонили друзей и знакомых в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, собрались участники. Такого масштаба тогда мы не ожидали. К этим соревнованиям уже подключились участники со всей республики, надеемся, в следующем году привлечь гостей и из соседних регионов. Но хотим, чтобы соревнования остались именно в Большой Киваре, где и были придуманы, — говорит Кузнецов.

Сама трасса для соревнований довольно короткая, в каждом заезде принимали участие по два трактора. Они на скорость доезжали до огневого рубежа, парковали технику задним ходом, после чего водители спрыгивали с машин и, как в обычном биатлоне, стреляли по мишеням. За промахи полагались штрафные круги.

«На тракторе — как на лошади. Любое резкое движение чревато»

Первыми стартовали министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова и глава Воткинского района Илья Прозоров. Правда, глава района на старте замешкался и сдвинулся с места лишь секунд через 20, пока министр вовсю мчалась к огневому рубежу.

— Заминка на старте у меня произошла, не смог переключить скорость. Ну и не мог я не дать министру фору, — улыбаясь, рассказал после финиша журналистам Прозоров. — Эмоции зашкаливают. А за Ольгой Викторовной не угнаться. Это у нее в крови.

Штрафной круг — просто дикий, у меня несколько раз чуть трактор не перевернулся



Министр, которая, помимо всего прочего, известна своим увлечением охотой, рассказала, что сложнее для нее было именно передвижение на тракторе.

— Штрафной круг — просто дикий, у меня несколько раз чуть трактор не перевернулся. Поняла, что ездить на тракторе — это как на лошади. Любое резкое движение чревато. Но мне очень понравилось.

Женщины и белорусы

Всего среди 30 участников были три женщины. Для Марины Паньковой из деревни Гавриловки Воткинского района тоже легче метко стрелять, чем ездить на тракторе. Она работает во вневедомственной охране, а там приходится сдавать нормативы по стрельбе.

— На права я сдала еще в 1990 году, но вообще, у меня жизнь никак не связана с тракторами. Участвую для себя, самой интересно, что получится. Тренировалась только перед заездом несколько часов. Самое сложное в тракторе, наверное, переключать скорость. Боюсь от волнения замешкаться. Конечно, женщины тракторы обычно не водят, но мы уже столько профессий освоили, так что и трактористами можем работать.

Проблем с трассой у меня не возникло, а вот со стрельбой — три штрафных круга получил



В нынешнем тракторном биатлоне приняли участие три представителя Минского тракторного завода — на новенькой собственной технике. Для них подобные соревнования, конечно, являются и поводом продемонстрировать возможности своих тракторов «целевой аудитории».

— Я уже участвовал в таких соревнованиях в Белоруссии и занял первое место, — рассказал Денис Артюх сразу после финиша. — Сам я водитель-испытатель на Минском тракторном заводе, поэтому, конечно, свою технику знаю очень хорошо. Проблем с трассой у меня не возникло, а вот со стрельбой — да. Три штрафных круга получил!

В итоге среди мужчин призовые места заняли представители Удмуртии. Золото завоевал Алексей Марков, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора из Ижевска, серебро — студент Ижевской сельхозакадемии из села Шаркан Владислав Нарин, бронзу — местный житель Алексей Широбоков. Первое место среди женщин заняла представительница Белоруссии — Елена Орлова, водитель-испытатель МТЗ, на втором оказалась Марина Панькова, министр Ольга Абрамова — на третьем.

1 / 26 Михаил Красильников



Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников

Михаил Красильников