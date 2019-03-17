«Холодные игры»: в Удмуртии прошли соревнования по тракторному биатлону
Фора для министра сельского хозяйства и «дикие» штрафные круги
В Воткинском районе Удмуртии прошли международные соревнования по тракторному биатлону. В состязаниях по умелому вождению сельскохозяйственной техники и меткой стрельбе приняли участие 30 водителей из Удмуртии и Белоруссии. Среди них были три женщины, в том числе министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова. О народных «холодных играх», форе для министра и необходимых навыках для победы в тракторном биатлоне — в репортаже «Реального времени».
«Чтобы победить, надо еще точно стрелять»
— В таких соревнованиях участвую первый раз. Это мой личный трактор. Вообще, я на нем обычно работаю — пашем, заготавливаем травы, самый главный мой помощник. Подумал, почему бы не попробовать здесь поучаствовать, у меня все-таки стаж вождения трактора с 1994 года. Но чтобы победить, надо еще точно стрелять, — рассказывает Александр Глазырин из села Перевозное Воткинского района.
Соревнования по тракторному биатлону в деревне Большая Кивара того же Воткинского района проводились во второй раз. В прошлом году у местной администрации возникло желание организовать какой-то семейный праздник в апреле. Депутат местного совета и предприниматель Павел Кузнецов выступил с идеей совместить заезды на тракторе — технике в этом сельскохозяйственном районе весьма распространенной, с биатлоном. В тот момент как раз шел чемпионат по этому зрелищному виду спорта.
— Организовали в прошлом году как-то все быстро, обзвонили друзей и знакомых в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, собрались участники. Такого масштаба тогда мы не ожидали. К этим соревнованиям уже подключились участники со всей республики, надеемся, в следующем году привлечь гостей и из соседних регионов. Но хотим, чтобы соревнования остались именно в Большой Киваре, где и были придуманы, — говорит Кузнецов.
Сама трасса для соревнований довольно короткая, в каждом заезде принимали участие по два трактора. Они на скорость доезжали до огневого рубежа, парковали технику задним ходом, после чего водители спрыгивали с машин и, как в обычном биатлоне, стреляли по мишеням. За промахи полагались штрафные круги.
«На тракторе — как на лошади. Любое резкое движение чревато»
Первыми стартовали министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова и глава Воткинского района Илья Прозоров. Правда, глава района на старте замешкался и сдвинулся с места лишь секунд через 20, пока министр вовсю мчалась к огневому рубежу.
— Заминка на старте у меня произошла, не смог переключить скорость. Ну и не мог я не дать министру фору, — улыбаясь, рассказал после финиша журналистам Прозоров. — Эмоции зашкаливают. А за Ольгой Викторовной не угнаться. Это у нее в крови.
Штрафной круг — просто дикий, у меня несколько раз чуть трактор не перевернулся
Министр, которая, помимо всего прочего, известна своим увлечением охотой, рассказала, что сложнее для нее было именно передвижение на тракторе.
— Штрафной круг — просто дикий, у меня несколько раз чуть трактор не перевернулся. Поняла, что ездить на тракторе — это как на лошади. Любое резкое движение чревато. Но мне очень понравилось.
Женщины и белорусы
Всего среди 30 участников были три женщины. Для Марины Паньковой из деревни Гавриловки Воткинского района тоже легче метко стрелять, чем ездить на тракторе. Она работает во вневедомственной охране, а там приходится сдавать нормативы по стрельбе.
— На права я сдала еще в 1990 году, но вообще, у меня жизнь никак не связана с тракторами. Участвую для себя, самой интересно, что получится. Тренировалась только перед заездом несколько часов. Самое сложное в тракторе, наверное, переключать скорость. Боюсь от волнения замешкаться. Конечно, женщины тракторы обычно не водят, но мы уже столько профессий освоили, так что и трактористами можем работать.
Проблем с трассой у меня не возникло, а вот со стрельбой — три штрафных круга получил
В нынешнем тракторном биатлоне приняли участие три представителя Минского тракторного завода — на новенькой собственной технике. Для них подобные соревнования, конечно, являются и поводом продемонстрировать возможности своих тракторов «целевой аудитории».
— Я уже участвовал в таких соревнованиях в Белоруссии и занял первое место, — рассказал Денис Артюх сразу после финиша. — Сам я водитель-испытатель на Минском тракторном заводе, поэтому, конечно, свою технику знаю очень хорошо. Проблем с трассой у меня не возникло, а вот со стрельбой — да. Три штрафных круга получил!
В итоге среди мужчин призовые места заняли представители Удмуртии. Золото завоевал Алексей Марков, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора из Ижевска, серебро — студент Ижевской сельхозакадемии из села Шаркан Владислав Нарин, бронзу — местный житель Алексей Широбоков. Первое место среди женщин заняла представительница Белоруссии — Елена Орлова, водитель-испытатель МТЗ, на втором оказалась Марина Панькова, министр Ольга Абрамова — на третьем.
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