Любить по-татарски: заметки об интимной культуре мусульман
Востоковед «про это»: мәхәббәтнамә, исламская магия и как «осчастливить сорок женщин»
Востоковед Альфрид Бустанов в своей сегодняшней колонке знакомит читателей «Реального времени» с традицией любовных и интимных отношений у татар, рассматривая этот вопрос с точки зрения историка и исламоведа.
Любовь знакома каждому. Ее чувствуют, ею делятся, к ней стремятся и от нее отказываются. И хотя в любом обществе существуют свои представления о запретах и предписаниях в любви, каждый человек субъективно формирует собственные любовные переживания. Более того, несмотря на универсальность этого понятия, конкретный «опыт любви» зависит от временного и культурного контекста.
Что мы знаем о любви у мусульман? Как на протяжении столетий мусульмане в России переживали такие отношения и как говорили о любви? Казалось бы, ислам напрочь закрывает эту тему от посторонних глаз, но ведь между собой-то люди должны были как-то это обсуждать? Что мы можем узнать из любовных текстов?
Письма о любви
Рукописи хранят в себе богатый репертуар скромных (и не очень) разговоров о любви в татарской культуре. Разумеется, речь идет и об отношениях между родителями и детьми, учителем и учениками, но в первую очередь — об отношениях возлюбленных. В татарской литературе на протяжении веков формировался целый литературный жанр мәхәббәтнамә или гашыйкнамә, т. е. жанр любовных писем. Чаще всего эти письма писались молодыми студентами-шакирдами, но есть и примеры целых любовных диванов, сборников стихов, написанных уже пожилыми людьми.
Вот что писал о любовной лирике выдающийся археограф Альберт Фатхи: «Она находится на пересечении народного фольклора и высокой литературы. Любовные стихи и письма являются самыми светлыми произведениями, пропитанными красотой этого мира». В самом деле, хотя любовная лирика может выглядеть трафаретной, основанной на известных литературных шаблонах, все-таки каждый автор хотел поделиться сокровенным в наилучшей форме.
Габделжәббар Кандалый, бесспорно, был большим мастером любовной поэзии. Его стихи тоже построены в форме послания возлюбленной (мәгъшүкә), а фрагменты из них широко расходились среди молодых людей, в том числе за пределами мусульманской общины, — например, известна копия его стихов середины XIX века на кириллице.
Как видим, любовь и страсть у Кандалый идут рука об руку:
Мәхәббәтең лә дәрдеңдин,
Сәнеңчөн сәнең артыңдин,
Сәнең илеңә вардым мин,
Елап-сыктап сәбилләрдә.
Вслед твоей любви и страсти
За тобой я вслед
В твой край отправился,
В пути все плача и рыдая.
Заворожить, приворожить...
Литература о любви не ограничивалась только любовными письмами. Многие аспекты традиционной культуры неизбежно связаны с медициной, а та, в свою очередь, с магией и заговорами. К слову сказать, магические тексты в татарской культуре очень недооценены наукой. Судя по многочисленным рукописным текстам, среди богословов были серьезные специалисты по исламской магии, да и сама эта область знаний считалась одной из легитимных наук для настоящего ученого. В одной из своих экспедиций Альберт Фатхи обнаружил довольно пространную заметку о том, как приворожить объект любовных мечтаний. К примеру, там есть такие слова:
«Йә Тәңрем, бер Тәңрем, сиңа инанып әйтәмен, бисмилла аяте берлә барча-һәрчә бармаклары берлә, саны-йары берлә, көн дә көн көлле сыйфаты берлә, өч йөз кырык сеңере берлә, дүрт йөз кырык тамыры берлә, барча буыннары берлә сөйсен».
Перевести это можно так:
«Господь, единый Господь, с верой в Тебя ворожу: пусть любит меня до кончиков пальцев, всей своей сутью, 340 связками, 440 венами и всем своим телом».
Мягко говоря, такие неортодоксальные практики имеют мало общего с сухой теорией исламского права. Но в том-то и дело, что в толще народной жизни ислам не сводится к мнениям богословов. Вполне себе богобоязненные мусульмане, даже будущие имамы мечетей, описывают свою молодость порой в откровенных тонах. Мулла Хасанжан Ахмеров, учитель поэта Хасана Туфана, в своем дневнике рассказывает об играх с деревенскими девушками. Габделхәбир Яруллин, имам мечети «Аль-Марджани» в позднесоветские годы, в своей автобиографии очень чувственно говорит о подростковой влюбленности. Несмотря на то что любимая девушка была очень привлекательной, он сумел сохранить чистоту отношений. Правда, позже ее родители отдали замуж за другого, и она умерла в несчастливом браке. Типичная история, надо сказать, для татарской литературы.
Уже можно или еще нельзя?
Сфера собственно половых отношений также нашла свое отражение в рукописях. Не претендуя на лавры Дамира Исхакова в исследованиях половой жизни у татар, могу лишь констатировать, что пока что неизвестны татарские аналоги Камасутры, хотя в Дагестане подобные тексты на арабском языке составлялись. Тем не менее есть две группы текстов, прямо касающихся темы секса (сөхбәт кыйлу). Первый — правовой. Шариатские нормы стали фиксироваться на татарском языке достаточно рано, как минимум с XVIII века. В одном из таких текстов этого времени содержится очень подробное обоснование запретности анального секса (в этом месте можно вспомнить хлесткие стихи Утыз-Имяни о гомосексуализме в Бухаре). В той же рукописи присутствует рекомендация о предпочтительном времени для соития:
«От предшественников передается, что если заниматься сексом в начале, середине или конце месяца, то ребенок будет сумасшедшим (тиле диванә). Нельзя в субботу и вечером среды, иначе ребенок станет убийцей. Нельзя до намаза и во время восхода солнца, иначе ребенок будет горем для родителей и у него будут когти, как у птицы. Нельзя под деревом, ребенок будет злодеем. Нельзя между азаном и икаматом (призыв на молитву), иначе ребенок будет жить с ростовщичества».
При этом соблюдение норм и этикета в половых отношениях должно привести к тому, что на свет появится ученый и хафиз Корана. Этот любопытный фрагмент служит переходным типом ко второй группе текстов — коротким рецептам сексуальных отношений (фи бәяне җимагъ). Такие тексты встречаются очень часто в книгах по медицине или исламскому праву. Вот один из примеров сугубо татарского текста:
«Если днем съесть куриное яйцо, то это придаст силы (күәт) в сексе. Если протирать […] куриным яйцом, то он будет давать счастье (котлуг) и благодать (бәрәкә). Если выпить мед с горячим молоком, то страсть (шөһрәт) возрастет. Если будет делать это постоянно, то сможет осчастливить сорок женщин».
По структуре такие заметки очень близки традиционным сочинениям по медицине (еще одна абсолютно неисследованная тема!), в которых содержались рецепты по схеме «если …, то …». Иными словами, тема секса не образовала самостоятельное концептуальное поле, а рассматривалась либо в рамках исламского права (фикх), либо медицины (тыйб).
По каждому из этих способов говорения о любви можно привести дополнительные примеры. Очевидно, что за века в татарской литературе отложилась своеобразная культура любовных отношений, которую еще предстоит подробно изучить. Особенно интересен подбор слов, эволюция концептов — в общем, все то, что позволяет взглянуть на внутренний мир человека прошлого. Наконец, Альберт Фатхи был прав в том, что любовная тематика хорошо раскрывает особенности народного духа, соединявшего искреннюю набожность, знание «книжного» ислама и повседневную жизнь с ее многочисленными соблазнами.
Справка
Альфрид Бустанов
- Ph.D. (Amsterdam University, 2013).
- Assistant professor, Universiteit van Amsterdam.
- Руководитель проекта «Личность мусульманина в имперской России и Советском Союзе», поддержанного грантом Евросоюза.
- Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (Фонд Марджани, 2012).
- Колумнист «Реального времени».
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