Видео недели: новозеландский стрелок, чудо для молодоженов в Башкирии и Матвиенко о мемах

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: TV NEW ZEALAND

Атака на мечети в Новой Зеландии

В пятницу в новозеландском городе Крайстчерче произошел крупный теракт. Местные ультраправые устроили стрельбу в мечетях города и заложили взрывные устройства на вокзале. Бомбы были вовремя обнаружены и уничтожены, но при стрельбе погибли не менее 40 человек. Один из нападавших вел прямую трансляцию расстрела мусульман в Facebook.

Везучие молодожены из Башкирии

На минувшей неделе в Сети появилась запись обрушения фасада Дома культуры в башкирском селе Красноусольском. На ней запечатлены жених и невеста, пришедшие в ЗАГС, который расположен в этом здании, и чудом избежавшие смерти под кирпичами и льдом. Само обрушение произошло в начале марта, и о нем уже писали местные СМИ, но видеозапись с этого ракурса до сих пор не публиковалась.

Матвиенко прокомментировала «законы Клишаса»

Широко распространился и ролик с заседания научно-экспертного совета в Совете Федерации РФ. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко прокомментировала принятые накануне законопроекты сенатора Андрея Клишаса. Она рассказала, что уже видела мемы, высмеивающие эти инициативы.

«Вчера только приняли законы Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадешь под закон о фейковых новостях», — поделилась Матвиенко.

Минниханов и самозанятые

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета по предпринимательству, посвященное проблемам самозанятых. Он поддержал предложение о введении минимальных требований безопасности для пищевой продукции, что должно помочь домашним кулинарам. Также глава региона предложил школьнице создать совместное производство слаймов.

Школьный субботник в Татарстане

Кроме того, республика была отмечена в соцсетях благодаря одной из школ в Бавлах. Там учителя привлекли учеников к очистке крыши от снега. Несколько подростков сбрасывали снег лопатами без страховки. Прокуратура уже начала проверку по этому факту.

Подлодка «Казань»

Минобороны РФ показало две подлодки, которые к концу года должны быть переданы на вооружение ВМФ. Речь идет о субмаринах «Князь Владимир» и «Казань».

Порция смога в Сибае

Жители башкирского Сибая сняли на видео очередное облако смога, поднимающееся из местного карьера. Напомним, что в УГМК обещают полностью потушить тлеющую в шахтах руду до конца марта. В то же время суд дал компании срок до 28 апреля.

Масленица в Нижнем Новгороде

Видео из музея в Нижегородской области с разбрасыванием блинов на Масленицу взбудоражило соцсети по всей стране. Однако в самом музее «Щелоковский хутор» пояснили, что сотрудники просто воспроизвели старинный обряд.

Пермский медведь

В Перми на видео попал медведь, привязанный у входа в местный ДК. Позже в администрации пояснили, что животное привели для участия в цирковом шоу, однако решили вывести его во двор, чтобы медведь успел сходить в туалет перед концертом.

Кровная месть

Спикер парламента Чеченской Республики Магомед Даудов всколыхнул российскую общественность (да и мировую тоже) объявлением кровной мести блогеру Тумсо Абдурахманову, сбежавшему из Чечни в 2015 году.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья, — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи (Кадырове, — прим. ред.), объявляем тебе кровную месть», — так перевели СМИ слова Даудова с чеченского языка.

Однако пресс-секретарь главы ЧР Альви Каримов заявил, что слова председателя республиканского парламента были искажены и на самом деле Даудов обещал лишь «призвать к ответу» своего оппонента.