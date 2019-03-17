Куда пойти в Казани: Портнягин на АМОКОНФ, LIAF-2019 и празднование Науруза

Афиша мероприятий с 18 по 24 марта

Фото: Олег Тихонов

Следующая неделя будет богата на различные фестивали и выставки: так, на фестивале HI-Tech представят технологичных роботов, в «Эрмитаже» пройдет выставка истории анимации, а в галерее «Окно» — мишек Тедди. Кинолюбителей ждут сразу три фестиваля: немецкого, ирландского кино и LIAF-2019. Одним из ожидаемых бизнес-событий предстоящих семи дней станет конференция АМОКОНФ, хедлайнером которой выступит известный блогер Дмитрий Портнягин. Уик-энд можно будет провести на Казанском ипподроме, где будут праздновать Науруз. Подробнее — в воскресном обзоре «Реального времени».

В Центре волейбола состоится Hi-Tech Festival

19 марта в фойе Центра волейбола пройдет HI-Tech Festival. Мероприятие будет предшествовать волейбольному матчу «Зенит-Казань» — «Трефль». В программе: технологичные роботы, научное шоу, VR-технологии, детская зона с технологичными гаджетами, 3D-принтеры.

Начало — в 17.30, стоимость входа — от 250 рублей.

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В БКЗ даст сольный концерт Рэм Урасин

19 марта в БКЗ им. Сайдашева пройдет сольный концерт народного артиста Республики Татарстан Рэма Урасина. Вместе с чтецом Алексеем Барабановым музыкант представит программу авторского цикла «Великие романтики. Р. Шуман».

Начало — в 18.30, стоимость билетов — от 200 до 1 тыс. рублей.

6+

Посетители увидят приборы XIX—XX веков, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане. Фото vk.com/animationmuseum



В Центре «Эрмитаж-Казань» представят старинные приборы для просмотра анимации

19 марта в Центре «Эрмитаж-Казань» начнет работу выставка истории анимации «До кино». Посетители увидят приборы XIX—XX веков, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане, и многое другое. Будет представлено более 15 копий старинных приборов в увеличенном размере.

Выставка будет работать до 2 июня, вход свободный.

6+

В «Смене» пройдет лекция по истории новой музыки

20 марта в «Смене» пройдет восьмая лекция курса «Краткая история новой музыки». На этот раз заявлена тема «Русская тройка — Губайдулина, Денисов, Шнитке. Звуковые пути». Музыковед Анна Маклыгина затронет основные факты из жизни и творчества знаменитого трио московского авангарда, представителей композиторов-«шестидесятников».

Начало — в 19.30.

16+



В «Артхабе» расскажут, как работать с вдохновением

20 марта в арт-резиденции «Артхаб» пройдет тренинг креативности «Артхакатон: взломай свой код креативности». Программный директор «Артхаба» Анна Фельдман рассмотрит творческий процесс через систему восточных моделей философии. Она расскажет, как развивать творческие стихии, работать с вдохновением и балансировать в работе с творческими стихиями.

Начало — в 19.00.

16+

21 марта в галерее современного искусства «Бизон» отметят Всемирный день поэзии. Фото culture.ru

Казанцы отметят Всемирный день поэзии

21 марта в галерее современного искусства «Бизон» отметят Всемирный день поэзии. Современные казанские поэты прочтут зрителям со сцены свои произведения.

Начало — в 18.00, вход свободный.

6+

Дмитрий Портнягин выступит на АМОКОНФ в Казани

21 марта в «Баскет-холле» пройдет большая бизнес-конференция АМОКОНФ. В 2017 году мероприятие вошло в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой event в бизнес-индустрии. На конференции успешные предприниматели и звезды рассказывают истории своих достижений и провалов, разбирают кейсы и делятся опытом.

В этом году в Казани выступят: блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин, сооснователь amoCRM Михаил Токовинин, основатель компании «1С» Борис Нуралиев, основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров и другие. Всего ожидается 7 тыс. участников.

Начало — в 10.00.

16+

LIAF, немецкое кино и Ирландский кинофестиваль

21 и 22 марта в «Эковоркинге» пройдут показы Лондонского фестиваля LIAF-2019. Новая программа фестиваля независимой анимации представит девять фильмов из Великобритании, Швейцарии, Польши и Франции.

Начало — в 18.30, стоимость за вход — 250 рублей.

С 21 по 24 марта в кинотеатре «Мир» пройдет бесплатный фестиваль немецкого кино. Зрители увидят семь фильмов на общественные темы Германии и германоязычных регионов в прошлом и настоящем. Картины покажут на языке оригинала с субтитрами.

Начало — в 17.00, вход свободный.

С 22 по 24 марта в «Каро» пройдет Ирландский кинофестиваль. Все фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость билета — 250 рублей.

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Свои работы представят мастера со всех уголков страны. Фото: галерея современного искусства «Окно»



В галерее «Окно» пройдет выставка кукол и мишек Тедди

С 22 по 24 марта в галерее «Окно» Казанской ратуши пройдет Всероссийская выставка авторских кукол и мишек Тедди «Друзья кота казанского». Свои работы представят мастера со всех уголков страны.

В программе выставки — мастер-классы по изготовлению кукол, предметов декора и украшений от мастеров.

Выставка будет работать с 11.00 до 19.00, сообщают организаторы.

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В Казани отпразднуют Науруз

23 марта на территории Казанского ипподрома отпразднуют Науруз. Науруз, или «персидский Новый год», отмечается в день весеннего равноденствия. Во многих странах мира в честь события устраивают длинные выходные.

Гостям праздника национально-культурные автономии Татарстана представят обширную концертную программу, покажут разнообразие национальных традиций и культур. На празднике можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Науруз. Также на площадке развернется этномаркет «Шелковый путь», где будет показана культура 20 народов мира через одежду, аксессуары, еду, мастер-классы.

Начало — в 10.00, вход свободный.

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На празднике можно будет попробовать традиционные блюда народов, празднующих Науруз. Фото Олега Тихонова

В «Релите» расскажут о японском опыте в медицине

23 марта в конференц-зале отеля Relita-Kazan пройдет семинар-практикум «Японский опыт управления организациями в области медицины». В качестве спикера выступит управляющий директор АК «АЙТЕК» Такахаси Дзюн. Он расскажет о необходимости применения кайдзен в области медицины, о визуализации больничных услуг с помощью схемы управления, а также о дальнейшем применении плана управления после его разработки.

Начало — в 10.00, участие платное.

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