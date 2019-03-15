Весенний километр: награды от Ирины Поляковой, хаски-«болельщики» и блинное угощение

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу подвели итоги спортивной акции «День здоровья на лыжах» среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники школ-интернатов продемонстрировали свои навыки катания на лыжах на дистанции 1000 метров свободным стилем.



Награды юные спортсмены получили из рук чемпионки Паралимпийских игр, многократной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата Ирины Поляковой.