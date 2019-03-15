Ирек Зиннуров: «Борьба в наших соревнованиях нешуточная, приходится попотеть»

Усилиями энтузиастов в России создана лига водного поло

Фото: Ринат Назметдинов

С марта текущего года стартовала Приволжская лига любительской Национальной ватерпольной ассоциации, существующей в России уже пять лет. В ней принимают участие команды из Казани, Бузулука, Нефтегорска, Оренбурга, Ульяновска и Уфы. В мае в Казани состоится финал Приволжской лиги. Подробнее о проекте НВА, в котором задействовано в общей сложности более 70 команд, — в материале «Реального времени».

Благодаря ФИНА, ЛЕН и фитнесу

В составах команд НВА много знаменитых в недавнем прошлом спортсменов, есть даже депутаты Госдумы РФ, крупные чиновники и бизнесмены, и главное — энтузиасты. По сравнению со многими российскими любительскими лигами, у ватерполистов не было такой популярности и массовости, чтобы заинтересовать своим детищем властные структуры. Водное поло — «камерный» вид спорта, близкий тем, кто так или иначе был вовлечен в процесс.

Но зато нашлись невольные союзники в лице Международной и европейской федераций водных видов спорта и московского сообщества фитнес-центров. ФИНА и ЛЕН проводят чемпионаты мира и Европы среди ветеранов, так называемые «Мастерс», где, несмотря на популярность плавания, водное поло позиционируется как один из главных видов соревнований. В зрелом возрасте сигать в воду с большой высоты не рекомендуется, поэтому прыжков в воду на «Мастерс» нет. А в синхронном плавании для того, чтобы делать такие же красивые движения, как у профессионалов, любителям нужно часами тренироваться в бассейне, что после завершения карьеры спортсменки вряд ли захотят. Таким образом, водное поло — это второй вид спорта на ветеранских международных соревнованиях.

Помимо этого, активно стали развивать водное поло в фитнес-центрах Москвы, чтобы заинтересовать клиентов соревновательным процессом. Таким образом, стали развиваться фитнес-лига, лига мини-ватерпола, а на их фундаменте и НВА — Национальная ватерпольная ассоциация. В первом чемпионате приняли участие восемь команд. В сезоне 2014—2015 согласно единой Всероссийской спортивной классификации турнир НВА официально получил статус второй лиги, то есть сразу вслед за Суперлигой. И это неудивительно — по составу команд и уровню игры ведущие команды ветеранов и любителей ни в чем не уступают второй половине команд Суперлиги. А по именам даже превосходят.

В любительском водном поло играют такие звезды, как поигравшие за «Синтез» Александр Аксенов, Дмитрий Ушаков, Юрий Яцев, а также Роман Балашов, Сергей Гарбузов, Александр Колотов, призеры чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. Да, все перечисленные спортсмены уже в возрасте, им от 40 до 50 лет, и они уже завершили спортивные карьеры, но мастерство-то осталось. И спортивная форма никуда не делась.

В составах команд НВА много знаменитых в недавнем прошлом спортсменов. Фото swim.by

Ирек Зиннуров: «В мужских командах зачастую играют и женщины»

Недавний капитан сборной России и казанского «Синтеза» Ирек Зиннуров пояснил, что «ватерпольная лига целиком и полностью любительская, в которой может принимать участие практически каждый желающий. Основной упор, конечно же, сделан на профессионалов недавнего прошлого, которые держат себя в физической форме, в том числе благодаря ежедневной работе в тренерских штабах тех или иных команд и сборных и подготовке к ветеранским соревнованиям «Мастерс», на чемпионатах Европы и мира.

В турнирах НВА обкатывается и ватерпольная молодежь из профессиональных команд, что дает им дополнительную практику. Причем борьба в соревнованиях ведется нешуточная, приходится, что называется, попотеть. Есть свои особенности, в частности, вместе с мужчинами могут играть и женщины — во втором дивизионе. Серьезный подход у ребят и к продвижению своей лиги. Могу привести оценку моего сына, который сравнил сайты любительского водного поло и официальный сайт Федерации водного поло России и отдал явное предпочтение НВА.

Родоначальником самого процесса стал Александр Назаров, который выступил с идеей объединения профессионалов и любителей водного поло, нашел базу, придумал концепцию. К этому процессу подключилась федерация детского спорта, который возглавляет представитель депутатского корпуса Госдумы России Ирина Роднина, поскольку школьники также активно участвуют в данных соревнованиях».

Студенческая и школьная лиги НВА

Сам Александр Назаров рассказал нашему изданию: «НВА — это новая, но не последняя стадия развития нашего движения, которое существует уже более 15 лет. Все началось с мини-ватерпола, который, по сути, стал фундаментом для возрождения любительского водного поло у нас в стране. С 2004 года мы регулярно проводим чемпионаты и первенства России по мини-ватерполу. В 2012 был организован первый турнир по классическому водному поло. А уже спустя год мы запустили полноценный чемпионат, который идет на протяжении восьми месяцев в году».

По словам Назарова, цель создания школьной лиги — привлечь команды, которые не задействованы в юношеских первенствах России и Москвы.

«В последнее время сложилась тенденция — создаются школьные команды по водному поло. Со временем они хотят показать себя, сравнить свой уровень подготовки в играх с другими ребятами, появляется потребность соревноваться друг с другом. Такую возможность предоставляет создание школьной лиги, проект, задуманный прежде всего в интересах самих детей и их родителей. Мы делаем ставку на массовость и планируем привлечь как можно больше участников.





НВА — это новая, но не последняя стадия развития движения, которое существует уже более 15 лет. Фото ruswaterpolo.com



Вместе со школьной лигой мы создали и студенческую лигу. Прежде всего мы хотим привести все к общему знаменателю, к единым стандартам. Это касается игроков, судей и уровня организации турнира. Тем самым мы создаем организацию полного цикла с четко выстроенной вертикалью: школьник — студент — игрок любительской лиги. Если у игрока есть возможности и таланты, то он всегда может попробовать себя в профессиональной лиге. Для этого мы приглашаем на наши соревнования тренеров команд Суперлиги.

Большое внимание мы уделяем региональному развитию. Развитие и популяризация водного поло в регионах — это один из ключевых вопросов НВА. В краткосрочной перспективе, а именно до конца года, мы планируем открыть представительства НВА при поддержке региональных федераций в Санкт-Петербурге, Белгороде, Казани, Ульяновске, Севастополе и Республике Крым».

Герои вчерашних дней: ЦСК ВМФ, МГУ, «Москвич АЗЛК»

Гораздо солиднее, чем даже профессиональная российская Суперлига по водному поло выглядят и названия команд, которые напоминают о славном советском ватерпольном прошлом. «Москвич АЗЛК», «Торпедо», ЦСК ВМФ, МГУ… В составе последнего выступает, кстати, и Ирек Зиннуров, как и его недавний партнер по казанскому «Синтезу» Дмитрий Горшков. Да, им по 50 лет, но для водного поло это совсем не возраст. Тем более что ряды любителей то и дело пополняют те, кто завершил спортивную карьеру, но не порвал с водным поло.

— МГУ — это знаменитая в прошлом команда, которая вырастила не только ватерполистов, но и многих спортивных журналистов, поскольку во времена СССР именно на этот факультет брали профессиональных ватерполистов, — пояснил Зиннуров. — Но мой «трансфер» можно объяснить с точки зрения логистики, поскольку, работая в депутатском корпусе Госдумы и живя в Москве, я обитаю поблизости именно от бассейна МГУ, представители которого обратились ко мне с предложением сыграть за их команду. Мне нравится их подход к делу, они тренируются, стараются прогрессировать, и все это на голом энтузиазме, за собственные средства.

Правда, на международные соревнования команда не выезжает, и в этом случае Зиннуров принимает приглашения других коллективов, где собираются единомышленники, и, что важно, ровесники, поскольку на соревнованиях «Мастерс» разрешается выступать командам в одной возрастной категории: 40—45 лет, 45—50 лет и так далее. К примеру, на казанском чемпионате мира — 2015 Зиннуров выступал за сборную СССР, ставшую чемпионом. На недавнем чемпионате Европы защищал цвета команды из Молдовы.

— В нашей команде играли и бывшие профессионалы, и абсолютные любители, — пояснил Зиннуров. — Дошли до финала, но уступили команде «Миллениум», составленной не просто из профессионалов, а из недавних игроков сборной. Соревнования ватерполистов собирали по 10—15 тысяч зрителей на трибунах из участников «Мастерс» по другим видам спорта.

Ирек Зиннуров: «В нашей команде играли и бывшие профессионалы, и абсолютные любители»



Благодарное движение «Мастерс»

— «Мастерс» — это спортивная среда, — рассказывал в недавнем интервью нашему изданию олимпийский призер по плаванию Владимир Предкин. — Да, она ветеранская, да, накал совсем не такой, какой был на чемпионатах и тем более на Олимпиаде. Но там тоже все по-взрослому. Люди так же готовятся, держат себя в форме, подчиняют режим дня участию в том или ином старте. Показывают результаты, которые можно сравнить с ныне действующими. Но, замечу, что это не только возможность провести время или мировые рекорды и медали, это процесс, движение, общение. Люди вливаются в этот процесс, общаются, создают семьи, есть реальные примеры. Разведенные, вдовцы, достигшие уже предпенсионного возраста, за 45, за 50 лет, находят себе подобных, в том числе из других городов и стран, и перезапускают свою жизнь, поскольку они видят соратников по интересам. В этом плане «Мастерс» — это очень благодарное движение для тех, кто в него влился…

Лишнее доказательство сказанному — пример команды голландских ветеранов из Hzc De Robben, выступающих в категории 55+. В этой команде сразу четыре (!) бронзовых призера Олимпиады-1976 в составе сборной Нидерландов. Ханс ван Зееланд, Нико Ландевеерд, Ханс Смитс и Энди Хоепелман играли вместе еще на Олимпиаде в Монреале. Ландевеерд, кстати, достоин отдельного упоминания, поскольку он приезжал в Москву в составе сборной на Олимпиаду-80, бойкотируемую западными странами.

Владимир Предкин: «Мастерс» — это спортивная среда. Да, она ветеранская, да, накал совсем не такой, какой был на чемпионатах и тем более на Олимпиаде. Но там тоже все по-взрослому». Фото swim.by

Активное участие команд из Крыма

Именно на «Мастерс» впервые на чемпионате мира за российскую команду сыграл спортсмен Крыма. Участник Олимпиады в составе сборной Украины Виталий Хальчицкий из Севастополя защищал на казанском «Мастерс-2015» цвета команды Санкт-Петербурга.

Вот в такой чемпионат со временем влились и сразу две крымские ватерпольные команды — ВК «Севастополь» и ВСК «Крым» стали участниками НВА. Клубы прибавляли от сезона к сезону, и через три года после их дебюта закономерным окончанием сезона стало крымское дерби в финале.

Наставник ВК «Севастополь» Вадим Кебало рассказывал, что «команда два года не имела игровой практики, и когда нас пригласили принять участие в НВА, это стало спасением и надеждой на то, что команда будет существовать и развиваться. Суперлигу России финансово и по игровым качествам мы бы не потянули…» Сейчас, видимо, бюджет команды позволяет привлекать в нее не только недавних профи, но и действующих ватерполистов. Экс-украинских игроков «Севастополя» поменяли уже упомянутый голкипер Олег Владимиров, воспитанник казанского водного поло, 25-летний Антон Коляденко, еще недавно игравший за ВК «Кириши», Евгений Зарева, выступавший в чемпионате Словакии.

Такая же ситуация и у ВСК «Крым». Его состав изначально состоял из россиян достаточно высокого уровня подготовки — 31-летнего Али Абуткина из Астрахани, 28-летнего москвича Петра Маркоча, сразу трех игроков молодежной сборной России 1993 года рождения Дениса Круглова, Александра Никульцова и Дениса Рачицкого. Со временем к ним подтянулась молодежь, которая выступает на профессиональном уровне за команду высшей лиги «Динамо-ЦОП» из Москвы.

Формирование крымских команд российскими ватерполистами привело к… созданию в Крыму третьей команды «Аллигаторы» из Севастополя, большую часть состава которой сейчас формируют воспитанники крымского водного поло: Дюкарев, Шеломский, Сословский. Последний, кстати, в чемпионате Украины выступал за ВК «Мариуполь» до того, как лидер украинского водного поло прекратил существование. Вот и пришлось перебираться в любительский чемпионат России, пусть даже спортсмен ранее не имел никакого отношения к Крыму.

Водное поло — «камерный» вид спорта, близкий тем, кто так или иначе был вовлечен в процесс. Фото ruswaterpolo.com

Александр Назаров пояснил: «В 2014 году была зарегистрирована Федерация водного поло Республики Крым, инициатором создания которой была НВА, тем самым началась новая история развития водного поло в Крыму. Но и ранее у нас были налажены связи, поскольку, начиная с 2009 года, мы проводим ежегодный Международный турнир по мини-ватерполу «Кубок Лебедева», в котором принимают участие команды из стран СНГ. В этом году состоится 10-й юбилейный турнир.

Сейчас огромную поддержку и помощь в развитии крымского водного поло оказывает заместитель председателя Совмина Республики Крым Евгений Кабанов, который одновременно является президентом местной федерации водного поло. На сегодняшний день организованы две спортшколы в Евпатории и Керчи. И их воспитанники уже показали достаточно высокий результат на всероссийских соревнованиях. Думаю, что ближайшие 3-4 года воспитанники Крыма пополнят ряды как профессиональных, так и любительских ватерпольных клубов России».

А как там Татарстан?

В 2016 году «Севастополь» проиграл в финале чемпионата России по мини водному поло команде ВК «Казань», затем все-таки выиграл почетный трофей. Да, Татарстан также активно вовлечен в соревновательный процесс любительской ватерпольной лиги, несмотря на то что все матчи проводятся в Москве и необходимо было постоянно выезжать на них.

Формируются наши команды ВК «Казань» и «Казань-Юниор» как любителями, так и экс-профессионалами. Причем профессионалы эти совсем еще недавно зарабатывали деньги благодаря водному поло. К примеру, Кириллу Тихонову, экс-игроку «Синтеза», всего 30 лет. Игроку «Казань-Юниор» Фархаду Салимову только в этом году исполнится 20. Он совсем еще недавно выступал за юниорскую сборную России 1999 года рождения, а препятствием для продолжения спортивной карьеры стала учеба в КГМУ. Играющим тренером ВК «Казань» называют Раиса Ковязина, удостоенного в прошлом году звания «Лучший тренер по командным видам спорта в РТ» за работу в детско-юношеском спорте.

Если поискать названия клубов, за которые выступали нынешние и недавние участники чемпионата НВА из Казани, то обнаружится целый набор команд: Владислав Подсевалов выступал за «Химик», Эмиль Валеев, Александр Крюков, Евгений Сметанин и Ярослав Альпидовский играли за «КАИ-КазУОР», упомянутый Салимов защищал цвета команды «Синтез-Академия». На самом деле все они воспитанники легендарного ВК «Синтез», который в разное время содержал дублирующую команду, в том числе и благодаря сотрудничеству с учебными заведениями — КНИТУ-КАИ, Поволжской академией спорта, сейчас с казанским училищем олимпийского резерва — «Синтез УОР».

Команды ВК «Казань» и «Казань-Юниор» формируются как любителями, так и экс-профессионалами. Фото sintez-kazan.ru

Каисты, к примеру, тренировались в «КАИ-КазУОР» под руководством нынешнего наставника «Динамо» (Москва) Марата Закирова, Салимова в «Синтез-Академии» готовил Ирек Зиннуров. И уже в марте текущего года в Ульяновске прошли матчи Приволжской лиги НВА, в которых принимали участие команды из Казани, Бузулука, Нефтегорска, Оренбурга, Уфы и хозяева площадки. В мае лучшие из них приедут на финал Приволжской лиги, который примет Казань.

P.S. 23 марта в рамках 14 тура чемпионата России по водному поло среди мужских команд состоится празднование 45-летия ватерпольного клуба «Синтез». Праздничные мероприятия пройдут в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез». В преддверии матча команд российской Суперлиги «Синтез» (Казань) — «Динамо СШОР» (Астрахань) запланированы два товарищеских поединка с участием юниорских команд ДЮСШ и ветеранов водного поло Казани.