Опрос предпринимателей: готовы ли вы контролировать вес своих сотрудников

Наши государственные структуры заходят не с той стороны. Это карательные меры, которые не способствуют оздоровлению нации. Просто очередная статья расходов для предпринимателей. Я не собираюсь ничего измерять у сотрудников, это личное дело каждого.



Инициатива — дискриминация. Все приведет к тому, что люди с лишним весом не смогут найти работу. Такая идея вместо стимулирования вести здоровый образ жизни лишь приведет к нервным срывам и депрессиям у людей. К тому же нельзя всех ровнять под одну гребенку, у людей разная конституция, габариты и физиология.