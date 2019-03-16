Опрос предпринимателей: готовы ли вы контролировать вес своих сотрудников
Бизнесмены обсудили инициативу Роспотребнадзора по профилактике производственного здоровья в формате «метабо-закона»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью изданию «РИА Новости» озвучила, что ведомство намерено внедрить в России опыт Японии по борьбе с лишним весом. В стране восходящего солнца действует «метабо-закон», согласно которому работодатель обязан замерять талию сотрудникам старше 40 лет. При этом максимальный размер талии мужчин не должен составлять более 90 сантиметров, а для женщин — более 80 сантиметров. Если параметры выше — сотрудники обязаны посещать врача по направлению от работодателя, в случае отказа замерять параметры на работодателя накладывается штраф. Свое отношение к инициативе высказали управленцы в субботнем «Бизнес-задачнике».
Как бы вы оценили инициативу Роспотребнадзора? Согласны ли измерять параметры своих сотрудников?
-
-
Зуфар Хакимзянов руководитель «Горпечати»
-
Радуюсь осознанию правительством того, что самый главный критерий его эффективности — продолжительность жизни населения. Также хочется верить, что мотивация к проживанию через предоставление «хлеба и зрелищ» себя исчерпала. Инициатива увеличить продолжительность — это прекрасно. Но не через обязанности и штрафы. Первопричина не в талии — это следствие. С такими факторами — а их немало — нужно системно начинать работать всем министерствам, пока численность населения не сократилась.
-
-
-
Петр Сафиуллин основатель фабрики мебели Yaratam
-
Наши государственные структуры заходят не с той стороны. Это карательные меры, которые не способствуют оздоровлению нации. Просто очередная статья расходов для предпринимателей. Я не собираюсь ничего измерять у сотрудников, это личное дело каждого.
Инициатива — дискриминация. Все приведет к тому, что люди с лишним весом не смогут найти работу. Такая идея вместо стимулирования вести здоровый образ жизни лишь приведет к нервным срывам и депрессиям у людей. К тому же нельзя всех ровнять под одну гребенку, у людей разная конституция, габариты и физиология.
-
-
-
Иван Савин генеральный директор компании «Заряд»
-
Чтобы дискутировать на эту тему, мне нужно обладать полной информацией, на каком основании следует замерять параметры. В любом случае мы законопослушные граждане, если государство посчитает нужным — разумеется будем исполнять.
-
-
-
Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»
-
Физическое состояние — личное дело каждого. У человека могут быть просто кости широкие, что его теперь за это штрафовать? Я сам достаточно активно занимаюсь спортом и всячески это поддерживаю в коллективе. Но работодатель не может обязать сотрудников вести здоровый образ жизни.
Правда, в крупной российской корпорации была похожая история. Президент компании привязал KPI топ-менеджмента к скорости избавления от лишних килограммов. Логика состояла в том, что человек, который может управлять собой, своим весом и питанием, может заниматься и управлением.
-
-
-
Нурислам Шарифуллин основатель сети ресторанов P.Love
-
Видимо, кому-то на законодательном уровне стало скучно. Специфика нашей работы, например, подразумевает, что у сотрудников могут быть параметры в два раза выше заявленных. У меня самого талия широкая. Я каждый день дегустирую еду, и мне это нравится, меня все устраивает. Мы пока еще по Конституции свободные люди, можем позволить себе выглядеть как хотим. Я не против как работодатель оплачивать медицинскую страховку. Это понятный платеж, и сотрудник решает свои проблемы сам. Но это будет его личное решение.
-
-
-
Денис Деревянкин директор PWC
-
С точки зрения того, что люди должны больше внимания уделять здоровью, инициатива правильная. Но, на мой взгляд, должно быть больше мотивирующих факторов, а не принуждающих. Работодатели должны понимать, что здоровый сотрудник — более работоспособен, поэтому должны мотивировать сотрудников заниматься здоровьем, в том числе инвестируя в спортивные программы внутри компании. У нас, например, есть футбольная команда, разные программы, связанные со здоровым образом жизни.
Параметры сотрудников я измерять не готов, потому что внешний вид — личное дело каждого.
-
-
-
Дмитрий Афанасьев директор компании «КИП Сервис»
-
Я считаю, что это очередная выкачка денег из кармана работодателя. Есть у человека лишний вес или нет, меня в принципе не волнует, потому что мы платим деньги сотрудникам не за физический труд, а за интеллектуальный. Физические параметры — личное дело каждого гражданина.
-
-
-
Ильназ Набиуллин владелец сети «Чио-Чио»
-
Телосложение на 100% зависит от самого человека, в гены я не верю. Просто кому-то проще, а кому-то сложнее. Все зависит от умения организовать себя. Как человек, который не смог возобладать над своим телом, дисциплиной, сможет руководить вашим бизнесом? Если смотреть с этой позиции, определенная логика в предложении Роспотребнадзора есть.
Законодательно инициативу вряд ли примут, потому что это дискриминация. Какая талия, какое ожирение, если у нас по закону запрещено в требованиях к соискателю указывать пол? Думаю, что предложение — всего лишь пиар-ход какого-то чиновника.
-
-
-
Фаиль Ахматханов основатель компании «Экостройгарант»
-
Видимо, чиновникам совсем нечего делать. Если взять за основу метод кнута и пряника, то я бы предложил такой вариант: при условии, что талии у всех сотрудников совпадают с указанными параметрами, работодатель будет освобождаться от уплаты НДС. Если на работодателя только будут накладываться штрафы, то я против.
Наша компания в принципе за спорт. Я часто участвую в марафонах и приобщаю коллектив к этому.
-
комментарии
Основная задача снизить затраты общества и государства на лечение.
Пока толстый сохнет - тощий сдохнет.
Народная мудрость.
Наконец-то!
А то народец совсем разболтался и страх позабыл.
То ли дело, как было хорошо во времена военного коммунизма, который Вы ввели по всей матушке России в 1918 году - полный был учет и контроль.
Правда людишки миллионами почему-то мерли, но главное был порядок.