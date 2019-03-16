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Опрос предпринимателей: готовы ли вы контролировать вес своих сотрудников

07:00, 16.03.2019 11 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены обсудили инициативу Роспотребнадзора по профилактике производственного здоровья в формате «метабо-закона»

Опрос предпринимателей: готовы ли вы контролировать вес своих сотрудников Фото: primamedia.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью изданию «РИА Новости» озвучила, что ведомство намерено внедрить в России опыт Японии по борьбе с лишним весом. В стране восходящего солнца действует «метабо-закон», согласно которому работодатель обязан замерять талию сотрудникам старше 40 лет. При этом максимальный размер талии мужчин не должен составлять более 90 сантиметров, а для женщин — более 80 сантиметров. Если параметры выше — сотрудники обязаны посещать врача по направлению от работодателя, в случае отказа замерять параметры на работодателя накладывается штраф. Свое отношение к инициативе высказали управленцы в субботнем «Бизнес-задачнике».

Как бы вы оценили инициативу Роспотребнадзора? Согласны ли измерять параметры своих сотрудников?

  • Зуфар Хакимзянов

    Зуфар Хакимзянов руководитель «Горпечати»

    Радуюсь осознанию правительством того, что самый главный критерий его эффективности — продолжительность жизни населения. Также хочется верить, что мотивация к проживанию через предоставление «хлеба и зрелищ» себя исчерпала. Инициатива увеличить продолжительность — это прекрасно. Но не через обязанности и штрафы. Первопричина не в талии — это следствие. С такими факторами — а их немало — нужно системно начинать работать всем министерствам, пока численность населения не сократилась.

  • Петр Сафиуллин

    Петр Сафиуллин основатель фабрики мебели Yaratam

    Наши государственные структуры заходят не с той стороны. Это карательные меры, которые не способствуют оздоровлению нации. Просто очередная статья расходов для предпринимателей. Я не собираюсь ничего измерять у сотрудников, это личное дело каждого.

    Инициатива — дискриминация. Все приведет к тому, что люди с лишним весом не смогут найти работу. Такая идея вместо стимулирования вести здоровый образ жизни лишь приведет к нервным срывам и депрессиям у людей. К тому же нельзя всех ровнять под одну гребенку, у людей разная конституция, габариты и физиология.

  • Иван Савин

    Иван Савин генеральный директор компании «Заряд»

    Чтобы дискутировать на эту тему, мне нужно обладать полной информацией, на каком основании следует замерять параметры. В любом случае мы законопослушные граждане, если государство посчитает нужным — разумеется будем исполнять.

  • Сирин Зарипов

    Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»

    Физическое состояние — личное дело каждого. У человека могут быть просто кости широкие, что его теперь за это штрафовать? Я сам достаточно активно занимаюсь спортом и всячески это поддерживаю в коллективе. Но работодатель не может обязать сотрудников вести здоровый образ жизни.

    Правда, в крупной российской корпорации была похожая история. Президент компании привязал KPI топ-менеджмента к скорости избавления от лишних килограммов. Логика состояла в том, что человек, который может управлять собой, своим весом и питанием, может заниматься и управлением.

  • Нурислам Шарифуллин

    Нурислам Шарифуллин основатель сети ресторанов P.Love

    Видимо, кому-то на законодательном уровне стало скучно. Специфика нашей работы, например, подразумевает, что у сотрудников могут быть параметры в два раза выше заявленных. У меня самого талия широкая. Я каждый день дегустирую еду, и мне это нравится, меня все устраивает. Мы пока еще по Конституции свободные люди, можем позволить себе выглядеть как хотим. Я не против как работодатель оплачивать медицинскую страховку. Это понятный платеж, и сотрудник решает свои проблемы сам. Но это будет его личное решение.

  • Денис Деревянкин

    Денис Деревянкин директор PWC

    С точки зрения того, что люди должны больше внимания уделять здоровью, инициатива правильная. Но, на мой взгляд, должно быть больше мотивирующих факторов, а не принуждающих. Работодатели должны понимать, что здоровый сотрудник — более работоспособен, поэтому должны мотивировать сотрудников заниматься здоровьем, в том числе инвестируя в спортивные программы внутри компании. У нас, например, есть футбольная команда, разные программы, связанные со здоровым образом жизни.

    Параметры сотрудников я измерять не готов, потому что внешний вид — личное дело каждого.

  • Дмитрий Афанасьев

    Дмитрий Афанасьев директор компании «КИП Сервис»

    Я считаю, что это очередная выкачка денег из кармана работодателя. Есть у человека лишний вес или нет, меня в принципе не волнует, потому что мы платим деньги сотрудникам не за физический труд, а за интеллектуальный. Физические параметры — личное дело каждого гражданина.

  • Ильназ Набиуллин

    Ильназ Набиуллин владелец сети «Чио-Чио»

    Телосложение на 100% зависит от самого человека, в гены я не верю. Просто кому-то проще, а кому-то сложнее. Все зависит от умения организовать себя. Как человек, который не смог возобладать над своим телом, дисциплиной, сможет руководить вашим бизнесом? Если смотреть с этой позиции, определенная логика в предложении Роспотребнадзора есть.

    Законодательно инициативу вряд ли примут, потому что это дискриминация. Какая талия, какое ожирение, если у нас по закону запрещено в требованиях к соискателю указывать пол? Думаю, что предложение — всего лишь пиар-ход какого-то чиновника.

  • Фаиль Ахматханов

    Фаиль Ахматханов основатель компании «Экостройгарант»

    Видимо, чиновникам совсем нечего делать. Если взять за основу метод кнута и пряника, то я бы предложил такой вариант: при условии, что талии у всех сотрудников совпадают с указанными параметрами, работодатель будет освобождаться от уплаты НДС. Если на работодателя только будут накладываться штрафы, то я против.

    Наша компания в принципе за спорт. Я часто участвую в марафонах и приобщаю коллектив к этому.

Алина Губайдуллина
БизнесКейс
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комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 07:10
    Это смешно! Как контролировать вес сотрудников? На входе поставить весы и охранника, чтобы при увеличении веса на пару килограмм сотрудника разворачивали и отправляли домой пока не похудеет?
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    Анонимно 09:04
    Ага...смешно...а ведь если сделают это на законодательном уровне...то вот тут уже смешно не будет
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  • Анонимно 07:32
    Из опрошенных единственный Иван Савин ничего против, равно как и за, не сказал...так сказать ушел от ответа
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    Анонимно 10:01
    Когда не хочешь кого-то обидеть, то принимаешь нейтральную сторону...ну или когда опасаешься чего-то
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  • Анонимно 07:37
    А если наоборот, не здоровая худоба, будут доплачивать, чтоб поправился сотрудник?)))
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    Анонимно 08:03
    Не доплачивать, а принудительное кормление через прямую кишку, как диссидента Сахарова.
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    Анонимно 08:05
    Иш деньги дополнительные захотела.
    Основная задача снизить затраты общества и государства на лечение.
    Пока толстый сохнет - тощий сдохнет.
    Народная мудрость.
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  • Анонимно 08:06
    Правильный закон! Так и надо! А то народ совсем не следит за собой, сидят на работе, приходят домой, тоже сидят
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    Анонимно 08:19
    Владимир Ильич это Вы?
    Наконец-то!
    А то народец совсем разболтался и страх позабыл.

    То ли дело, как было хорошо во времена военного коммунизма, который Вы ввели по всей матушке России в 1918 году - полный был учет и контроль.
    Правда людишки миллионами почему-то мерли, но главное был порядок.
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  • Анонимно 08:47
    В гены товарищ Набиуллин не верит? А они есть!
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    Анонимно 09:07
    Марксисты уничтожали людей по классовому признаку, нацисты - по рассовому, а либералы предлагают уничтожать людей по весу и объему талии?
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