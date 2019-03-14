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Билялетдинов: «Сил продолжать работать в «Ак Барсе» у меня достаточно»

14:53, 14.03.2019 1

В «Ак Барсе» подвели итоги сезона

Билялетдинов: «Сил продолжать работать в «Ак Барсе» у меня достаточно» Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня утром на базе казанского хоккейного клуба состоялась встреча руководства и главного тренера с представителями СМИ. На брифинге были подведены итоги прошедшего сезона, который признан неудовлетворительным. Также главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил причины такого выступления, генеральный менеджер Рафик Якубов признал ошибки в селекционной работе, а директор клуба Шамил Хуснутдинов рассказал о том, чем команда будет заниматься ближайшие полтора месяца до официального отпуска. Все подробности — в видео «Реального времени» с мероприятия.

Видео Камиля Исмаилова
СпортХоккей Татарстан
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