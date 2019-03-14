Не про отцов и детей

«Ван Гоги» — это про победу любви

Фильм Сергея Ливнева, премьера которого состоялась 7 марта, через пару-тройку дней сошел с экранов, оставив при этом у тех, кто успел его посмотреть, ощущение чистоты и надежды. Подробности — в материале «Реального времени».

При почти пустых залах

Жаль, что такие фильмы идут при полупустых залах. В Казани «Ван Гоги» шли считанные дни в четырех кинотеатрах, автор этих строк смотрел картину в кинотеатре «Мир», и в зале было всего семь человек…

В чем причина — в инертности зрителей, в многолетнем уже неверии в отечественное кино, хотя время от времени оно нас все же удивляет хорошими фильмами, в замусоренности мозгов нашей публики — разбираться в этом предоставим культурологам. Но факт есть факт. «Ван Гоги», фильм, в котором так или иначе практически каждый из нас мог бы отчасти узнать себя или своих близких, прошел почти незамеченным.

Ленту снял Сергей Ливнев, много лет ничего не снимавший по непонятной причине, хотя когда-то фильм по его сценарию «Асса» имел бешеный успех, потом были «Кикс» и «Серп и молот», потом он возглавил киностудию им. Горького, затем уехал за границу и занялся продюсированием.

В конце марта «Асса» снова выходит в прокат, не знаю, связано это с показом «Ван Гогов» или нет, но, думаю, среднему и старшему поколению при случае будет любопытно вспомнить «мальчика Бананана» и иже с ним. Сверить те свои ощущения с нынешними. Хотя возврат «в прежние места», от которого предостерегал в своем стихотворении Геннадий Шпаликов, иногда грозит серьезным разочарованием.

Ленту снял Сергей Ливнев, много лет ничего не снимавший по непонятной причине, хотя когда-то фильм по его сценарию «Асса» имел бешеный успех. Фото stmegi.com



Сергей Ливнев пригласил в свой фильм на главные роли Алексея Серебрякова, что могло быть вполне ожидаемым, и Даниэля Ольбрыхского — вот это стало сюрпризом. Фантастический Ольбрыхский, культовый актер Анджея Вайды, человек, который занял в польском кино место не просто другого культового актера, а своего рода иконы поляков всех возрастов Збигнева Цибульского, это был, безусловно, лучший выбор на главную роль.

В свое время Вайда, который был не просто потрясен, а выбит из седла нелепой гибелью Цибульского на перроне краковского вокзала, снял про него фильм — «Все на продажу». Точнее, не про Цибульского, а про эту ситуацию — про гибель известного актера и про то, что после него остается. И про то, как его место занимает молодой и дерзкий преемник — жизнь не терпит пустоты. Этого преемника и сыграл молодой тогда Ольбрыхский.

Прошло столько лет, но пан Даниэль так же дерзок, так же в чем-то прекрасно инфантилен и мудр одновременно, он такой же безбашенный. Что и было нужно для роли известного дирижера, эгоиста и одновременно ранимого и любящего отца в «Ван Гогах».

Ливнев пошел на риск — Ольбрыхский озвучивал роль сам и говорит в фильме с чарующим польским акцентом. Как он рассказал в интервью, вышедшем недавно в одном из федеральных СМИ, ему в голову не могло прийти, чтобы его роль озвучивал другой актер. Русский язык он, в принципе, знал, но пришлось заниматься с педагогом и ставить произношение.

Прошло столько лет, но пан Даниэль так же дерзок, так же в чем-то прекрасно инфантилен и мудр одновременно, он такой же безбашенный



На дне озера

Пересказывать фабулу «Ван Гогов», равно как и фабулы других произведений, — занятие не самое лучшее. Тем более что в «Ван Гогах» важно не что, а как и почему. Лучше возьмем за основу образ озера. Вот самое его дно, глубже уже ничего быть не может — там лежит любовь. Над ней слой ила, вязкий и глубокий, — это нелюбовь. И вот усилием воли, Божьей помощью, любовь прорывается через ил-нелюбовь, она устремляется туда, на поверхность, к чистой озерной воде — к свету, заполняя собой все. Вот об этом фильм Сергея Ливнева.

Дуэт Алексея Серебрякова и Даниэля Ольбрыхского — образец классической психологической школы, где все на полутонах, на нюансах, не исключающих сильного эмоционального всплеска. Два творческих человека — отец, успешный дирижер, и сын, талантливый, но нераскрученный художник. Трагедия в семье, которая лежит в основе их отношений, ложь, которая много лет принималась за правду и отравляла жизнь.

Что объединяет отца и сына? Пожалуй, маленький игрушечный человечек, которого отец когда-то сделал для сына, завязав особым способом узлы на веревке. Их взаимоотношения — такой же тугой узел. Именно узел становится ключевой метафорой «Ван Гогов».

Герой Серебрякова делает свои произведения из веревок, связывая их особыми узлами, — как память о том человечке. Когда после ухода из жизни отца он возвращается домой, утром в его мастерской весь пол занимают развязанные веревки. Отца больше нет, но он успел до его ухода развязать их жизненный узел. И другие узлы уже больше не нужны.

В «Ван Гогах» просто россыпь небольших эпизодов, существуя в которых актеры выстраивают их, словно играют главные роли



Они пробиваются друг к другу с болью, мучительно, преодолевая и собственное эго, и прикрывающую слабость иронию. И эта мучительная, многолетняя ненависть-любовь с налетом некоторого соперничества все же побеждается любовью. Пусть и в финале жизни отца, это неважно в конце концов, ведь сыну еще жить и жить.

В «Ван Гогах» просто россыпь небольших эпизодов, существуя в которых актеры выстраивают их, словно играют главные роли. Это Полина Агуреева, Светлана Немоляева, Ольга Остроумова, Наталья Негода. Елена Коренева в роли помощницы и домоправительницы дирижера — филигранная работа, стоящая наравне с игрой ее партнеров, исполнителей главных ролей.

Ливнев снял жесткий и безжалостный фильм, где нет ни грана сентиментальности, в которую можно было бы скатиться. «Ван Гоги» — это как сеанс психоанализа, где после страха и боли приходит тишина. Банально, но факт — любовь исцеляет все.