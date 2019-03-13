«Неуважительно о гражданах высказывается молодая чиновная поросль — те, кто ездит на дорогие курорты»

Владимир Семаго — о коллекции перлов от госслужащих регионального уровня

За относительно короткий период мы узнали от чиновников регионального уровня, что «государство не просило рожать» (если речь о проблемах молодежи), что «макарошки всегда стоят одинаково» (о прожиточном минимуме), что жители хрущевок — это «скотобаза» (о реновации), а недавно еще и о том, что пенсию в 8 тысяч рублей получают «алкаши и тунеядцы», а у учителей «маленькая зарплата, потому что мало работают». Бывший депутат Госдумы, бизнесмен Владимир Семаго предполагает, что подобные перлы могут рождаться из-за конфликтов во властных кругах или даже в рамках осмысленной кампании по дискредитации номенклатуры. О некорректных высказываниях чиновников и о том, как сработает «закон об оскорблении власти», — в интервью политического деятеля и бизнесмена Владимира Семаго «Реальному времени».

«Возможно, перед нами осмысленная кампания по дискредитации номенклатуры»

— Владимир Владимирович, чуть ли не каждый месяц мы слышим не слишком новые лицеприятные высказывания чиновников, госслужащих, а теперь еще и депутатов регионального уровня, в адрес простых граждан. Поскольку вы тоже были депутатом, к вам вопрос — это тренд? Что происходит? Денег у чиновников стало мало, поэтому они раздражены, как предположил журналист Радзиховский? Или СМИ такими историями якобы отводят недовольство населения от президента, рейтинг которого стал невысок?

— Здесь есть несколько обстоятельств, которые форматируют пространство для такого рода вещей. Во-первых, это недовольство граждан властью — мы наблюдаем понижение доверия к президенту, есть сложности с позитивным восприятием деятельности правительства страны, и это недовольство растет. И на этом фоне неизбежно будет возникать импульс и желание у людей (в том числе у СМИ и блогеров) обнародовать подобные выступления в интернете. Интернет дает СМИ подпитку, он позволяет выпускать пар, увольнять чиновников, и, возможно, перед нами осмысленная кампания по дискредитации номенклатуры не очень высокого уровня. Во-вторых, подобные высказывания могут появляться из-за каких-то конфликтов по тем или иным причинам во властных кругах (есть же конфликт Володина и Орешкина).

Но говорить о том, что пошла прямо какая-то волна неуважительных высказываний, думаю, нельзя. Мы же все прекрасно знаем, как относятся структуры власти к населению: власть всегда построена на личной преданности начальнику, а какая-то ответственность перед населением, перед выборными органами никому из чиновников не страшна. Если по отношению к начальнику чиновник ведет себя хорошо, то в остальном он может себе позволить то, о чем ему задумываться и не нужно. Более того, эта личная преданность приводит в структуру власти очень много глупых людей, людей недалеких, людей, у которых что на уме, то и на языке, и эти профессиональные властители (а вернее, профессиональные бюрократы), получается, совершают очень много моральных и нравственных ошибок, и тут ничего не сделаешь.

Поэтому говорить о тренде или о каком-то серьезном смысле, о том, что идет обострение отношений народа и власти, — это дурь: непростые отношения народа и власти были всегда, во все времена: хамство, чванство и зазнайство начальников было и при СССР, и есть сейчас, потому что воспитанием руководителей никто у нас никогда не занимался. Считалось, что если ты как начальник делаешь дело — выполняешь план, и ладно! А какой ты — хороший или плохой для подчиненных, грубый ты или негрубый, читал книжки или не читал, любишь слушать симфоническую музыку или нет, никого наверху не волновало.

«Мы же все прекрасно знаем, как относятся структуры власти к населению: власть всегда построена на личной преданности начальнику, а какая-то ответственность перед населением, перед выборными органами никому из чиновников не страшна». Фото zavtra.ru

— Просто сейчас есть интернет, и все это явление высказываний стало громким и горячо обсуждаемым в Сети. Вряд ли власти хочется большего количества подобных высказываний в непростое экономическое время.

— Конечно, Сеть — это важный фактор, поэтому интернет власти и пытаются обуздать, сделать неспособным на какие-то всплески. Они считают, что интернет может вывести ситуацию из-под контроля, а власть этого не хочет. И более того, попытки нашего парламента запретить ругать власть и, как они говорят, оскорблять власть доказывают это. Оскорблять власть — дело плохое, но запретить ругать власть — это уже чересчур, потому что власть действительно может людям не нравиться, и мы знаем, что во многих местах — на завалинке, на кухне, в пивной — люди высказываются о власти в не очень приятных выражениях, потому что по уровню жизни многие люди доведены до отчаяния.

Поэтому, когда говорят, что нужно защитить власть и сделать какие-то специальные законы, чтобы оградить ее от критики в интернете, это глупо. Власти нужно задумываться о другом, о том, что народ — это и есть власть в нашей стране, и оскорбление чиновниками народа своим поведением, высказываниями, законами, ухищрениями в налоговой сфере — это и есть оскорбление власти. Вот именно на этом нужно акцентировать свое внимание нашим политикам и политологам — что, мол, ребят, мы не о том говорим сегодня, речь надо вести не о высказываниях простых людей (порой доведенных до отчаяния) в Сети, а о том, что само поведение власти по отношению к гражданам оскорбительно, потому что очень часто там никто граждан за людей не считает.

Тут еще важно учесть, что недовольство зреет в среде электората самого президента, и это большая трагедия! Оппозицию можно купировать — для этого есть Росгвардия, есть ФСБ и МВД, и жалкую кучку бунтовщиков всегда можно прикрыть, но граждан-то ты не закроешь — это и пенсионеры, и молодежь, и женщины. А в противном случае управляемость электоратом уже минимальна: его можно дурить, но управлять им подобным образом нельзя. Можно закрыть какой-то ресурс типа сайта «Другой России», но с людьми это сделать сложно.

«Неуважительно высказывается молодая региональная чиновная поросль — те, кто ездят на дорогие курорты»

— Вернемся к неуважительным высказываниям чиновников. Неужели президент страны не может их резко одернуть?

— А как Путин может всех чиновников одернуть? Сказать им: «Ребят, перестаньте так себя вести!»? Это глупо: чиновники — это не детский сад, где есть воспитатель, который говорит: «Не шалите!».

«А как Путин может всех чиновников одернуть? Сказать им: «Ребят, перестаньте так себя вести!»? Фото kremlin.ru

— Но в недавнем послании парламенту он же попросил их быть аккуратными в заявлениях относительно граждан — правда, сделал это мягко.

— Понимаете, послание всегда должно быть структурным и композиционным, оно готовится и с точки зрения психологии, философии, ожиданий граждан. Просто тут ему кто-то из помощников подсказал: «Владимир Владимирович, тут много всякой дури от чиновников появилось, и вам, как отцу нации, нужно их немножко приструнить!» — и все — президент сделал пиаровский ход и не более того. Это не было возмущением благородного человека типа «Да что же это такое происходит?». Если бы он, как благородный человек, лично увидел подобное видео, он должен был бы очень сурово наказать таких чиновников.

— А возможно ли грубое высказывание в адрес граждан со стороны федерального чиновника? Или там есть правила?

— Федеральная власть не выступает случайно — у нее нет бесконтрольных выступлений: федеральные чиновники выступают либо на заседании правительства, либо на коллегиях ведомств, либо в Госсовете, да и то по бумажке. Ну, скажет где-то глупость Мединский, но не более — это ж вам не Скабеева (ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия», — прим. ред.), которая может ляпнуть многое, но ее никто не контролирует, потому что у нее эфир каждый день.

Высказываться же неуважительно чаще будет рвущаяся наверх молодая региональная чиновная поросль — те, кто ездят на дорогие курорты и у кого драгоценности и обеспеченные подружки. Такие видят в лице простых людей какое-то отребье, которое что-то требует, отсюда их злость: «Мы власть, а вы кто? Лодыри! Бездельники! Вот и получайте свою пенсию по 8 тысяч!».

— Про пьяниц, лодырей и алкашей говорил не молодой, а довольно пожилой депутат.

— А это был припадок откровенности!

— Недавно прошли митинги против автономного интернета. Может ли гражданское общество или оппозиция организовать митинги с протестом уже против растущего числа некрасивых высказываний чиновников?

— Протест такого рода не монетизируешь, поэтому известные гражданские активисты его и не организуют. Являются ли высказывания поводом для выступления оппозиции? Российская оппозиция слишком хорошо отрегулирована сверху, поэтому такого протеста она не сделает.

«Протест такого рода не монетизируешь, поэтому известные гражданские активисты его и не организуют». Фото dw.com

«Где вы видели людей, которые кричали бы о том, как они любят депутатов Госдумы или областного парламента?»

— Я бы хотел обратить внимание на то, что власти в данный момент важны рейтинги. Неужели очередная грубость чиновников не может еще ниже опустить невысокие рейтинги власти?

— Не может. Отношение граждан к власти за последние 20—30 лет — никакое. Ну где вы видели людей, которые бежали бы по улице и кричали о том, как они любят депутатов Госдумы или депутатов областного парламента? Где вы видели людей, которые кричат: «Ах, какой хороший человек министр культуры нашей области!»? Нет такого нигде — особенно при той структуре отношений, которые есть между обществом и властью.

В ближайшие же годы, думаю, будет происходить не столько падение рейтинга власти, сколько векторное расхождение — власть будет отрываться от народа, а народ как отворачивался от власти, так и будет от нее отворачиваться. Экономика же не растет, и нет ничего такого, что как-то оптимистично могло бы восприниматься нами как гражданами. Понимаете, люди могут закрыть глаза на то, что чиновники ругают их матом, говорят, что они идиоты, но если при этом власть делает для них что-то хорошее… Но ведь ничего хорошего не будет.

— Значит, граждане все неуважительные высказывания, если они будут продолжаться, просто «съедят»?

— На нелестные высказывания местных чиновников обращают внимание единицы, и то, если эти единицы сталкиваются с властью в каких-то конфликтах или драматических ситуациях. А основная масса людей ни с кем из власти не контактирует — там ей платят деньги, тут она пьет пиво, а тут она спит, а с властью она не живет.

— Но ведь чиновники извиняются все-таки и даже уходят в отставку за некрасивые и неуважительные заявления, и было бы странным не обращать на этот факт внимание. Скандал ведь на всю страну выходит!

— Согласен, что на это можно обращать внимание и рассматривать эти факты как позитивный принцип. Но на смену таким чиновникам придет десяток жаждущих и алчущих власти, десяток желающих занять место ушедших. Далее — отставник уйдет в другую госструктуру или бизнес-структуру, и у него останутся связи, чтобы позвонить и попросить о чем-то нужном для себя. Да, чиновник уйдет с должности, но потеряет-то он что? Потеряет только ответственность за принятие решения, ответственность за то, что он что-то не сделал.

«В ближайшие же годы, думаю, будет происходить не столько падение рейтинга власти, сколько векторное расхождение — власть будет отрываться от народа, а народ как отворачивался от власти, так и будет от нее отворачиваться». Фото Рината Назметдинова

— А народ, которому это небезразлично, просто удовлетворится отставкой и успокоится?

— Конечно. Почитайте «Петра Первого» Алексея Толстого — там во время стрелецких бунтов на пики стрельцов выбрасывают какого-нибудь захудалого князька или боярина, и стрельцы расходятся со словами: «Ну все — айда пить водку!».

«Если вам повысят пенсию в два раза, вы расцелуете власть во все места»

— Можно ли сказать, что закон о неуважении к власти — это результат реакции пусть только активных в интернете, но все же граждан страны на эти неприятные обществу перлы чиновников? Или это больше связано с крайне негативной и неуспокоившейся реакцией граждан на летнее решение властей о пенсионной реформе?

— Конечно, мнения людей о власти в интернете иногда перехлестывают. Я тоже ко многим решениям российской власти отношусь критически, но при той системе, которая существует, я все-таки уважаю выбор людей. Если, допустим, президента страны выбрало немало людей, значит, этот президент нужен стране, и к их выбору я не имею право относиться неуважительно, поэтому площадная брань — это не мой стиль. А в интернете мы видим матерные-перематерные слова в адрес власти, и с этим надо бороться! Но бороться надо не политически, а экономически, чтобы снизить этот градус недовольства.

— Путин же в послании предложил ряд социальных мер по отношению к семьям с детьми, пенсионерам. Не поможет?

— Эти прибавки в 300 рублей? Сомневаюсь. Вот если у вас пенсия сейчас 16 тысяч рублей, а скоро будет 32 тысячи, то вас расцелуют во все места! А когда у вас пенсия 7 тысяч рублей, а вы даете сверху только сто рублей, кто поблагодарит? Это издевательство, оскорбление, и это сродни тем случаям, когда пенсионеры отсылали прибавку к пенсии в Кремль.

Уберите экономическую составляющую, и все будет по-другому — в разы уменьшится социальный накал и желание людей материть власть. Сложно? Да, экономика — это всегда сложно, поэтому и получите, граждане, цензуру. Но это уже какая-то деградация: у нас теперь в лице прокуратуры хотят сделать «Росгвардию при интернете» — и? Вероятнее всего, об отношении к власти теперь больше будут кричать на улице, а в интернете ты будешь искать другие варианты, как выразить это отношение.

«Уберите экономическую составляющую, и все будет по-другому — в разы уменьшится социальный накал и желание людей материть власть. Сложно? Да, экономика — это всегда сложно, поэтому и получите, граждане, цензуру». Фото duma.gov.ru

— Хотя Совет по правам человека при президенте РФ попросил членов Совета Федерации не принимать закон о неуважении к власти, вряд ли это случится. Ваш прогноз на то, как будет развиваться ситуация с этим законом в ближайший год.

— На мой взгляд, неуважение к власти сродни неуважению к человеку. Зачем ругать какой-то орган власти, тем более намекая на какие-то физиологические или умственные недостатки? Да, у вас есть такое личное убеждение, но его совсем необязательно выбрасывать публично, на всеобщее обозрение — надо все-таки демонстрировать культуру и вежливость в общении.

Знаете, я боюсь, что в 2019 году мы почувствуем еще большее ухудшение экономики; инфляцию удержать правительство уже не может, рождаемость падает, поэтому критика властей не спадет. Она может перейти в другие формы, но не дай бог перейдет в открытое возмущение того самого электората, который поддерживал и выбрал нынешнюю власть.