Павел Буре: «Я единственный, кто даже в «интересные» девяностые проводил свои отпуска в России»

Эксклюзивное интервью с «Русской ракетой»

Павел Буре в 90-е был едва ли не главной визитной карточкой «новой России» на Западе. «Русской ракетой» восхищался не только хоккейный мир, а великий Уэйн Гретцки мечтал поиграть с ним в одном звене. Буре становился лучшим новичком НХЛ, дважды — лучшим снайпером, доходил до финала Кубка Стэнли и тянул «Флориду» в плей-офф из года в год. Однако судьба сложилась так, что сначала обстоятельства, а затем травмы так и не позволили ему завоевать Кубок Стэнли. Спортивная редакция «Реального времени» побеседовала с Павлом Владимировичем о его жизни после спортивной карьеры, спортивном телевидении Америки и России, отказе от американского гражданства, а также о том, кто главный фаворит этого сезона в КХЛ и почему неинтересна Олимпиада в ее нынешнем виде.

«Искушения родить ребенка в США не возникало»

— Как ваши дела? Уже можно поздравить с пополнением в семье?

— Да, все хорошо, слава Богу. Моей дочке уже два месяца — она родилась в конце декабря.

— Как назвали? Я был уверен, что своих предыдущих детей вы с супругой называли вашими же именами (первого ребенка четы Буре зовут Павел, а второго Палина — от Павел и Алина, — прим. ред.).

— Ну первого ребенка я не в честь себя называл. Сына я назвал в честь Павла Буре — того самого великого человека, который делал часы, был поставщиком двора Его императорского величества. Имя второго ребенка мы придумали вместе, да. А нашего третьего ребенка зовут Анастасия.

— Не было искушения все-таки родить ее в США?

— Нет, такого искушения у меня не было, потому что мы на сегодняшний день живем в России. Поэтому моя дочь родилась здесь, в Москве.

«Такого, как Дон Черри, на российском спортивном телевидении точно нет»

— После окончания карьеры вы учились на юридическом факультете, изучали «регрессивное развитие личности», даже ездили по колониям, чтобы изучать трудных подростков. Расскажите, получила продолжение эта практика?

— Нет, на сегодняшний день я этим не занимаюсь, потому что в основном занимаюсь хоккеем.

Естественно, когда ты учишься, то общаешься с людьми, с профессорами, докторами и помимо специализации получаешь еще огромный опыт. Поэтому, естественно, это в жизни всегда может пригодиться. И пригождается.

— Вы периодически выступаете в качестве эксперта на «Матч ТВ». Какова ваша основная деятельность?

— Она связана с хоккеем. Как все знают, у нас за последние десять лет открылось очень много лиг. И Ночная хоккейная лига, и Лига легенд мирового хоккея. Поэтому мы затрагиваем весь хоккей — начиная с маленьких детей и заканчивая ветеранами. Очень много занимаемся проведением всяческих благотворительных турниров — в помощь детям и ветеранам нашего спорта.

«У нас за последние десять лет открылось очень много лиг. И Ночная хоккейная лига, и Лига легенд мирового хоккея. Поэтому мы затрагиваем весь хоккей — начиная с маленьких детей и заканчивая ветеранами». Фото vladimir.nhliga.org



— Учитывая ваши последние выступления на «Матче», можете представить себя в роли местного Дона Черри? (канадский хоккейный эксперт на телевидении, — прим. ред.)

— Нет, просто по просьбе руководства канала я это несколько раз сделал — выступил экспертом на каких-то определенных играх или турнирах. Но на постоянной основе я пока в этом не готов участвовать, у меня есть чем заниматься.

— Как вы вообще относитесь к эпатажной манере Дона Черри, который сильно критикует российских хоккеистов или, скажем, бурные празднования голов и побед?

— Дон — это уникальный человек, яркая личность. Он стал легендарным уже при жизни, сколько лет он уже этим занимается. У меня тоже были свои моменты с ним — иногда он меня ругал, иногда хвалил. Естественно, мы с ним при встрече общаемся — у нас очень хорошие отношения. А касательно того, что он делает — ну, главное, это интересно зрителю. Поэтому он и стал легендарным человеком — потому что своим поведением, можно сказать, усаживает перед экранами телевизоров большую аудиторию. Кто-то его любит, кто-то — нет, но все его смотрят.

— Вам не кажется, что нам на нашем спортивном телевидении не хватает такого человека?

— У нас такого точно нет, это да.

«Гретцки собирался из-за меня продлить карьеру еще на год. Потом в шутку потребовал $5 миллионов»

— Какие у вас взаимоотношения с журналистами — североамериканскими и российскими?

— За все последние лет тридцать у меня очень хорошие с ними взаимоотношения, со многими вашими коллегами даже дружу. Мы понимаем, что каждый выполняет свою работу. Через вас мы доносим информацию до болельщиков, ведь спортсмены вообще выступают именно для болельщиков. Очень важно, чтобы был обоюдный контакт — чтобы рассказать какие-то важные моменты любителям хоккея. Поэтому необходимо, чтобы мы были вместе и все общались.

«Для меня была задача перейти в «Рейнджерс» в первую очередь потому, что самый великий игрок Уэйн Гретцки сказал, что если я приду в команду, он будет играть еще один год». Фото eurosport.ru

— Когда вы уходили из «Ванкувера», местные журналисты окрестили вас чуть ли не главным предателем клуба, который якобы ушел в самый сложный момент, погнавшись за большим контрактом. Не было обидно?

— Ну, во-первых, это была неправда. Когда ты сам об этом знаешь и когда кому-то надо знать, что это неправда, тоже знает, — это главное. Дальше уже у каждого человека есть свое мнение, включая журналистов. У нас свобода слова, свобода прессы и каждый может писать все, что хочет.

А про ту историю я могу сказать, что сейчас, по прошествии времени, у меня со всеми людьми очень хорошие отношения. Даже с теми, которые делали заведомо что-то нелицеприятное или писали неправду — они потом подходили и извинялись. И, естественно, я их прощал.

— Была вероятность вашего перехода в «Рейнджерс» намного раньше, сразу из «Ванкувера», но их генменеджер Нил Смит забраковал эту сделку. Никогда не думали о том, что перейди вы в Нью-Йорк тогда, ваша карьера могла сложиться иначе, еще лучше?

— Для меня была задача перейти в «Рейнджерс» в первую очередь потому, что самый великий игрок Уэйн Гретцки сказал, что если я приду в команду, он будет играть еще один год. В конце концов получилось так, что я не перешел в «Рейнджерс», Уэйн закончил свою карьеру, а Нил Смит был уволен.

Гретцки потом мне в шутку сказал, что я ему должен 5 миллионов. Говорил: «Если бы ты пришел в «Рейнджерс», я бы еще год играл и получил еще 5 миллионов». Для меня это был самый большой комплимент, потому что, на мой взгляд, это самый лучший игрок за всю историю хоккея, и из-за меня он еще собирался продолжить свою карьеру.

«Билялетдинов — хороший тренер, и сборную тренировал достойно. Но это хоккей — значит, что-то пошло не по плану»

— В чем, на ваш взгляд, причина такого безвольного вылета из Кубка Гагарина действующего чемпиона «Ак Барса»? Боб Хартли вчистую переиграл Билялетдинова?

— Это хоккей, все матчи были напряженными. Билялетдинов — очень хороший тренер, он и сборную тренировал очень достойно, были у него и клубные победы, и на уровне сборной. Но это хоккей, такое бывает. Значит, что-то пошло не по плану. Я думаю, надо разбираться. Но это не умаляет его заслуг.

«Билялетдинов — очень хороший тренер, он и сборную тренировал очень достойно, были у него и клубные победы, и на уровне сборной. Но это хоккей, такое бывает». Фото ak-bars.ru

— Серия СКА и «Спартака» получилась самой закрученной по сюжету. Нет ощущения, что судьи немного подтянули петербуржцев в нужный момент?

— Часто такое слышится, да. Но не знаю, там есть определенные комиссии из тех, кто этим занимается, кто делает выводы. Но если говорить объективно, то, конечно, я считаю, что СКА было сильнее «Спартака». При всем при том, как играл в этом плей-офф «Спартак», и при том что мне очень нравится, как работает Жамнов. Но все-таки объективно СКА сильнее.

— Ваш родной ЦСКА в нынешнем году выглядит настолько мощно, что если не выиграет Кубок Гагарина, это можно будет считать большой неожиданностью.

— Да, на сегодняшний день ЦСКА является явным фаворитом, но, опять же, это хоккей. К сожалению, в прошлом году не получилось, хотя ЦСКА тоже был фаворитом. Это хоккей, будем смотреть.

«Кулемин сам решает, как поступить с канадским гражданством. А я всегда говорил, что мой дом — Россия, потому и отказался от гражданства США»

— «Магнитка» летом усилилась энхаэловцами Кулеминым и Антипиным, которые на двоих получают около 300 миллионов в год. Сезон, однако, для команды получился провальным. Не угадали с приобретениями?

— Это уже чисто профессиональные нюансы, в которые я не погружался, все-таки это не моя команда.

— Как человек, который отказался от американского гражданства, что вы думаете о поступке Николая Кулемина, который подал на канадское гражданство и сказал, что хочет, «чтобы дети жили в свободной стране»?

— Каждый решает за себя. Я решил так, а кто-то по-другому. У каждого свой путь и свой выбор.

«Да, Канада и Америка — это место моей работы, но мой дом — Москва. Если есть возможность, то я постоянно нахожусь в России». Фото Павла Волков, «Вечерняя Москва»

— Но вы лично согласны с ним, что в Канаде настоящая свобода и демократия и для будущего детей эта страна подходит больше?

— Могу сказать, что я — один из немногих, кто в 90-х всегда говорил, что мой дом — это Россия и Москва. Я проводил здесь очень много времени даже в «интересные» 90-е. Один из немногих, если не единственный, кто так делал. И в отпуск сюда, и реабилитацию в случае травм — тоже проводил здесь.

И всегда говорил, что да, Канада и Америка — это место моей работы, но мой дом — Москва. Если есть возможность, то я постоянно нахожусь в России. Я живу в Москве и меня здесь все устраивает. Мыслей, что я зря отказался от американского гражданства, у меня никогда не возникало.

«Мне, как любителю спорта, не очень интересно смотреть на нынешнюю Олимпиаду с любителями. Очень жаль, что отменили Кубок мира — 2020»

— Буквально три недели назад мы общались с Алексеем Яшиным, который стал одним из акционеров «Вегаса». Почему вы не решились на подобное, хотя вам это предлагали во Флориде?

— Потому что я считаю, что на тот момент это был убыточный бизнес. Кто же будет вкладываться в убыточный бизнес?

— Как оцениваете желание Артемия Панарина выйти на рынок свободных агентов и выбирать команду даже не по франшизе, а по величине города, в котором она базируется?

— У каждого свои цели и задачи. Я знаю очень многих ребят, которым, наоборот, нравится играть в маленьких городах — таких как Эдмонтон и Виннипег. Они никогда не хотели переезжать в Нью-Йорк, потому что это огромный город.

Мне, например, Нью-Йорк нравился, потому что я из Москвы. Для меня естественно, что там большой трафик и много народу. Но очень много ребят из маленьких городков, им это не подходит. Каждый решает сам за себя.

— Можно «детский» вопрос: Кучеров или Овечкин? Кто предпочтительнее для вас лично — по манере игры на льду и поведения в СМИ, на публике, в сборной?

— И тот, и другой великолепные игроки, прекрасно общаются — каждому свое. Кому-то «Кока-кола» нравится, а кому-то «Пепси» (смеется).

«И тот, и другой великолепные игроки, прекрасно общаются — каждому свое. Кому-то «Кока-кола» нравится, а кому-то «Пепси»». Фото AFP (sport-express.ru)

— Приближается год, когда заканчивается соглашение НХЛ с профсоюзом игроков. Как оцениваете возможность очередного локаута?

— Если не договорятся — он случится. Это уже было и в прошлом, но в конечном итоге договорились. Это достаточно сложный процесс. И в моей карьере такое случалось — была забастовка, и хозяева закрывали лигу. И на полсезона у меня это было. Будем надеяться, что договорятся.

НХЛ — это бизнес. Деньги считаются, и если тебе невыгодно, ты просто закрываешь его и прекращаешь.

— Даже Кубок мира в 2020 году решили не проводить. Основная причина — отсутствие нового договора, или же сыграл роль тот факт, что прошлый Кубок мира оказался не слишком успешным?

— Для меня, как для любителя спорта, было очень интересно смотреть, как собираются лучшие игроки мира. Там даже команда молодежи была (команда молодых звезд Северной Америки, — прим. ред.), который могла обыграть любого и выиграть весь турнир. Такие соревнования были начиная с 1998 года и до Олимпиады в Сочи.

Сейчас все по-другому, к сожалению: на Олимпиаду едут любители, а это совсем другой уровень. Вернулись к тому, что было в советское время. Мне, как любителю спорта, не совсем интересно на это смотреть. Да и престиж другой.

И потому жалко, что такого турнира, как Кубок мира, который был альтернативой Олимпийским играм, не будет. Значит, по бизнесу получилось не совсем то, что хотели. Но надеюсь, еще будет.