Глоток свежего воздуха, но не в Крылатском: этого плей-офф в Казани ждали 5 лет

Впервые с 2014 года «Динамо-Казань» вернулось в восьмерку сильнейших клубов России

Очередная серия динамовского дерби двух столиц, первой и третьей, предвещала острое противостояние с непредсказуемым исходом. Несмотря на почти 20-очковое преимущество москвичей по итогам регулярного чемпионата, очные встречи соперников сильнейшего не выявили. Смогли казанцы и в четвертьфинальной серии зацепить одну игру у семикратных чемпионов России. Но московское «Динамо» идет дальше, а казанское завершает сезон. О ходе первой для казанцев кубковой серии за 5 лет — в материале известного комментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена.

В начале десятилетия соперники спорили за титул



Последний раз казанские динамовцы выходили в плей-офф в сезоне 2013/14. Тогда они заняли шестое место в «регулярке», в 1/8 прошли «Волгу», а в четвертьфинале — «Байкал-Энергию». В полуфинальном противостоянии до трех побед наши земляки уступили 1:3 «Енисею», который в результативном «золотом» матче взял верх 6:5 над московским «Динамо». Москвичи и на следующий год завоевали «серебро», снова проиграв решающее сражение красноярцам, в сезоне 2015/16 взяли «бронзу», а вот казанцы покатились под откос и за четыре последовавших сезона мечтали не о плей-офф, а об элементарном выживании.

И вот, в конце второго десятилетия ХХI века «бело-голубые» двух столиц удачно выступили на первом этапе первенства Суперлиги и по итогам последнего тура, благодаря фантастическому камбэку «Динамо-Казани» во встрече с «Енисеем», стали соперниками по первому раунду.

Болельщики сразу же начали вспоминать, как в начале этого десятилетия два «Динамо» проводили запоминающие сражения за титул. В сезоне 2010/11 соперники заняли два первых места в таблице, дошли до финала и провели серию до двух побед. В Москве хозяева победили 11:7, зато в столице Татарстана дважды первенствовали подопечные Владимира Янко (8:4 и 4:2) и добыли единственное пока для казанского «Динамо» «золото». Примечательно, что в составе той, завоевавшей все мировые трофеи команды, среди прочих «звезд» солировали и два динамовских капитана образца 2018/19, два Сергея — казанец Обухов и москвич Шабуров.

На следующий год для определения чемпиона впервые был проведен «золотой» матч. В нем встретились завершившие «гладкий» этап вторыми москвичи и казанцы, ставшие четвертыми, но в полуфинале сенсационно выбившие из гонки главного фаворита «Енисей». Мне посчастливилось быть на том матче за титул в Архангельске на стадионе «Труд» и с помощью голосовых связок и флага Татарстана поддерживать любимую команду. Не помогло — парни Янко уступили 5:7, но то «серебро» было, право слово, не дешевле «золота».

До четвертьфинальной серии-2019 одноклубники провели три официальные встречи. Фото dynamo-kazan.ru



До четвертьфинальной серии-2019, в которой встретились московское «Динамо» (2-е место) и «Динамо-Казань» (7-е), одноклубники провели три официальные встречи. 20 сентября в Ульяновске на предварительном этапе Кубка России была зафиксирована ничья 3:3, причем казанцев спас от поражения Игорь Ларионов, сравнявший счет на 86-й минуте. Интересно, что в том матче соперниками руководили тренеры, которые стали по ходу сезона «бывшими» — Сергей Фирсов в Казани уступил свое место Ильясу Хандаеву, а Эдуарда Трифонова (который, между прочим, в эти дни помогает Хандаеву на Универсиаде) в Москве сменил Сергей Тарасов.

При новых наставниках руководимые ими коллективы сыграли уже в рамках чемпионата Суперлиги, что называется, «от ножа». 25 декабря в «Крылатском» подопечные Хандаева, играя почти весь второй тайм вдесятером, одержали победу 6:5, а один из лучших форвардов хозяев, игрок национальной сборной Никита Иванов выбыл до конца сезона после столкновением с нападающим казанцев Ларионовым. Москвичи реваншировались 10 января на льду «Ракеты» в матче, посвященном празднованию двух юбилеев, — легендарного общества «Динамо» и легендарного хоккеиста и тренера Василия Трофимова. Победу гостям со счетом 3:2 принес гол Владислава Тарасова на 90-й минуте, а Хандаев, несмотря на поражение, назвал игру в исполнении своих подопечных одной из лучших в сезоне.

Наставник казанцев, отбывший за два тура до окончания «регулярки» на Универсиаду в Красноярск, передал бразды руководства командой своему помощнику, красноярцу и воспитаннику «Енисея» Александру Косынчуку. Тот совсем не стушевался и сначала (вместе с командой, конечно) достойно противостоял чемпиону, а потом взял и, отыгравшись с 0:4 против родного клуба, сделал возможной первую с 2012-го «динамовскую» встречу в плей-офф. И стал (с помощью звонков шефа из столицы Универсиады) готовить «Динамо-Казань» к серии.

Зрелищный хоккей можно показать и в буран

Менее чем за час до начала первого матча серии над Дербышками разверзлись хляби небесные, и соперники вынуждены были почти весь матч действовать под аккомпанемент настоящей зимней вьюги, символизирующей скорее не приход весны, а начало масленичной недели. Первый тайм по ветру играли хозяева и это в определенной степени помогло им уже на 6-й минуте открыть счет (Веселов), создать еще пару практически голевых моментов (москвичей спас вратарь Драничников) и уйти на перерыв с небольшим, но преимуществом — 2:1. Погода, конечно же, здорово влияла на происходящее на льду (в частности, ответный мяч молодого Барбакова был забит после немыслимой в нормальных условиях ошибки Темникова и защитника), но игра, корректная и динамичная, смотрелась и вызывала бурные эмоции на заснеженных трибунах.

В Дербышках соперники вынуждены были почти весь матч действовать под аккомпанемент настоящей зимней вьюги. Фото vk.com/bandy_in_kazan

Олег Рязанов увеличил в середине второго тайма превосходство казанской команды до двух мячей, но на 72-й минуте, когда гости играли в меньшинстве, сказал свое слово их лучший бомбардир Тарасов. Благодаря его голу, интрига в матче жила до 86-й минуты, когда уже первый снайпер «Динамо-Казани» Ларионов принял длинный заброс от Платонова и с острого угла установил итоговый результат 4:2.

Подопечные Александра Косынчука сделали задел для общей победы в серии до двух побед, но было ясно, что в близких к идеальным условиях крытой домашней арены московского «Динамо» попутный ветер и снег не смогут стать союзниками (или противниками) в споре двух достойных друг друга оппонентов.

«То, что происходило на поле, было похоже на лапту»

Тренер московского «Динамо», наш прославленный бомбардир Евгений Иванушкин, завершивший с этого сезона свою яркую игровую карьеру, согласился, что его команда уступила в бойцовских качествах: «Сложно назвать хоккеем то, что происходило на поле, наш хоккей зависит от погодных условий, но это тоже хоккей и в него тоже надо уметь играть. Это было больше похоже на лапту — мужскую борьбу, в которой мы уступили. Казань повела 1:0, но серия не заканчивается, мы разберем ошибки, поговорим и, надеюсь, в Москве возьмем реванш».

Александр Косынчук, и. о. главного тренера «Динамо-Казань»: «Да, погодные условия не позволили показать хоккей. Главную роль должны были сыграть бойцовские качества, работоспособность, желание победить. Я очень доволен самоотдачей ребят. В первом тайме они не смогли выполнить тренерскую установку, но во втором сделали все, о чем мы договаривались. Сыграла роль и наша более длинная, чем у соперника, скамейка — с помощью частых замен мы поддерживали высокий темп. Не могу не отметить и действия нашего вратаря Темникова. В Москве будем биться и бороться».

Было ясно, что в близких к идеальным условиях крытой домашней арены московского «Динамо» попутный ветер и снег не смогут стать союзниками (или противниками) в споре оппонентов. Фото dynamo-bandy.ru

На 8 Марта московские динамовцы сделали подарок своим женщинам и своему тренеру

В начале телевизионного репортажа из «Крылатского» о второй встрече серии мой добрый товарищ, комментатор домашних матчей московского «Динамо» и сотрудник пресс-службы московского клуба Александр Авраменко поведал об инфовбросе — победителя и призеров мужского турнира Универсиады будто бы определят по результатам группового турнира, а следовательно, к возможному третьему матчу подъедут Ильяс Хандаев с Владиславом Веселовым и два столичных сборника Легошин и Сергеев.

Этот слух так и остался фейком, но не сомневаюсь, что если бы он подтвердился, наставник казанцев, сразу после красивой победы его «студентов» над шведами (встреча завершилась за несколько минут до стартового свистка в «Крылатском») рванул бы в красноярский аэропорт и взял курс на Белокаменную. К 15-й минуте поединка его «Динамо» терпело настоящую катастрофу — 0:4 и впору было «выбрасывать полотенце» и начинать думать о третьем матче.

Первые три гола у хозяев забил Владислав Тарасов — он просто выкатывался к воротам Темникова, ловил забросы партнеров и переправлял мяч в сетку. Затем наступило «время Филиппова» — форвард отличился сначала с углового, а за 10 минут до перерыва добил мяч, отраженный казанским воротчиком после удара Булатова. Только при счете 0:5 гостям удалось напомнить о себе — Максим Рязанов реализовал 12-метровый, назначенный за то, что опытнейший Золотарев сбил прорвавшегося в радиус Ларионова.

Пенальти подопечные Косынчука в этой неудачной для них игре исполняли еще дважды — в самом конце игры. Максим Рязанов свою вторую попытку вновь использовал, Ларионов нет. Однако эти моменты так и остались частностями — свои стандарты казанцы пробивали при счете 1:12 и мыслями уже давно были в следующем дне.

Подопечные Сергея Тарасова, которому в Международный женский день исполнилось 46 лет, эту серию проводят всего с тремя запасными игроками. Представлялось, что после перерыва гости смогут за счет более частых замен и меньшей нагрузки на каждого хоккеиста «перебегать» соперника и превзойти его в движении, как это случилось, собственно, в поединке на «Ракете». Но, видимо, неверие в возможность переломить ситуацию при крупном счете не в свою пользу крепко засело в головы Обухова и компании, и молодые (и совсем юные, как 17-летний Дарковский) игроки атакующей линии москвичей без особого сопротивления преодолевали номинальную (и в целом прочную, если брать по сезону) оборону татарстанцев. Тарасов и Филиппов сделали по покеру, еще один раз хозяева реализовали угловой, и даже Темников, до поры до времени демонстрировавший чудеса акробатики, в последнюю четверть часа матча «стух» — 2:12.

Даже Темников, до поры до времени демонстрировавший чудеса акробатики, в последнюю четверть часа матча «стух». Фото dynamo-bandy.ru

Предположение о том, что, начиная со второго тайма, «Динамо-Казань» уже держало в голове решающий матч, подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени» Игорь Ларионов. Нападающий попросил отложить более подробный комментарий на завершение серии, но все же признался: «Мы пропустили за стартовые 3 минуты два гола и все пошло не так, как планировалось изначально. Настраивались на одно, получили другое. До конца игры старались бороться, цепляться, но цифры, которые сидят в голове, так просто никуда не вытравишь».

«Где-то я их перекрутил»

На послематчевой пресс-конференции, несмотря на разное настроение, Иванушкин и Косынчук, начав с поздравления женщин, сошлись в оценке игры:

Евгений Иванушкин, тренер «Динамо»: «После выездной игры было очень много пищи для размышлений. Мы поговорили и выбрали тактику на [сегодняшнюю] игру. Нам повезло, мы сразу же забили первые голы, доиграли тайм, во втором забили еще… Все понимают, что идет плей-офф, и никто не хочет тратить силы до конца. На счет не нужно обращать внимания, завтра будет совсем другая игра».

Александр Косынчук, и. о. главного тренера «Динамо-Казань»: «Мы провалили начало матча, игроки не смогли справиться с эмоциями, может быть, где-то я их перекрутил. Планировали сыграть лучше, но, пропустив два первых гола, побежали отыгрываться и пропустили еще два… Сегодня спокойно разберемся, сделаем выводы и завтра покажем другую игру».

Если за 180 минут ни разу не забиваешь с игры, надеяться не на что

Слова наставников команд о том, что третий и решающий матч будет проходить по совсем другому сценарию, с первых же минут субботней игры были подвергнуты серьезному сомнению. Казалось, болельщики и телезрители присутствуют на Дне сурка — на 4-й минуте мяч, запущенный Шабуровым со свободного, миновал всех, в том числе и вратаря Яшина, заменившего Темникова, и закатился в сетку, а 4 минуты спустя Булатов хлестким ударом завершил проход Филиппова по лицевой линии — 2:0. Но вчерашнего продолжения и правда не последовало. Казанцы успокоились, наладили выходы со своей половины поля, и Обухов с Ларионовым начали терзать оборонительные порядки москвичей.

Те в долгу не остались, в середине первого тайма подали три подряд угловых и стали действовать жестче. В частности, Филиппов въехал в Ларионова так, что лучший форвард гостей на время захромал. Но не надолго — заброс на полполя, произведенный Олегом Рязановым, вынудил ветерана Золотарева сфолить на Игоре, и Горячев четко исполнил 12-метровый. Игра одновременно и раскрылась, и стала контактнее — чередой пошли удаления. И на 38-й минуте подопечные Тарасова реализовали большинство — Филиппов с паса Василенко забил гол, похожий на булатовский. А под самый занавес первой 45-минутки очередным прекрасным пониманием ситуации блеснул маэстро Шабуров. Его передача на грани офсайда на Тарасова привела к выходу автора покера в матче номер 2 один на один с Яшиным — 4:1. Счет первого тайма практически повторил тот, который горел на табло после 45 минут накануне. Но казанцы в этот день уже не выглядели мальчиками для битья, и это предвещало острую борьбу после перерыва.

Во втором тайме гости, которым нужно было отыгрываться, не сразу взвинтили темп — возможно, сказался недостаток воздуха в «Крылатском», на который часто жалуются соперники московских «динамовцев». Как бы то ни было, шанс вернуться в игру у них был, но они сами им не воспользовались. На 54-й минуте Горячев, реализовавший пенальти в первом тайме, грубо сыграл против Василенко, заработал удаление и 4 минуты спустя, естественно, не смог подойти к «точке» после очередного нарушения Золотаревым правил в радиусе в единоборстве с Ларионовым. Момент, вполне вероятно, был ключевым. Сократи гости отставание в счете до двух мячей, они, при более длинной скамейке и более чем получасе оставшегося времени, вполне могли совершить камбэк. Но Максим Рязанов не попал даже в рамку, запоров свой шестой пенальти (из 15) в сезоне.

В оставшееся время отличиться могли обе команды, хорошие шансы были у Артюшина и Обухова, в нескольких случаях блестяще сыграли вратари Драничников и Яшин, а итог поединку подвел Иван Щеглов, преобразовавший в гол передачу Дарковского — 5:1. Он же не смог в эндшпиле переиграть с «точки» Яшина, а Горячев ответил хозяевам любезностью, в свою очередь не реализовав пенальти. Да, игра 9 марта прошла по другому сценарию, чем накануне, но результат оказался таким же плачевным для казанского «Динамо».

Игра 9 марта прошла по другому сценарию, чем накануне, но результат оказался таким же плачевным для казанского «Динамо». Фото dynamo-bandy.ru

Причины двух крупных поражений лежат на поверхности — 25 декабря подопечные Хандаева отгрузили в ворота одноклубников шесть голов с игры в «безвоздушном» «Крылатском», за два матча на «открытой» «Ракете» (в «регулярке» и 5 марта) столько же раз, и опять с игры, поразили ворота Драничникова, а за 180 минут второго и третьего поединков четвертьфинальной серии забили всего трижды, и только с 12-метровых ударов, и при этом еще столько же раз даже пенальти не использовали. По иронии судьбы, в момент, когда прозвучал свисток, зафиксировавший завершение сезона для казанского «Динамо», на телеканале «Матч Страна» камера выхватила… аплодирующего Ильяса Хандаева. Главный тренер «ДК» и студенческой сборной радовался очередному голу своих «студентов» в ворота финнов. Но это, как говорится, совсем другая история.

«Игра не была грубой, просто это плей-офф»

Звонок автора застал форварда казанцев в аэропорту — команда готовилась к вылету в Казань.

— Мы проанализировали первую встречу, перестроились тактически и готовы были дать бой хозяевам, — сразу отметил Игорь.

— Опять пропустили два гола в дебюте. Это заставило подкорректировать планы?

— Да нет, продолжали играть в свой хоккей, атаковали, создавали моменты.

— В предыдущих встречах с «Динамо» вы забивали от двух до шести мячей с игры за матч. А теперь в двух поединках ни одного. Кто виноват?

— Сами, потому что не реализовывали моменты. А не забиваешь ты… сами знаете, что получается. Вот и проиграли.

— Сегодня игра показалась грубоватой. Несколько раз жестко встречали и тебя. Это не в продолжение одной истории?

— Нет, намеренной грубости не было. Да, контакты случались, но это нормально. Это плей-офф, ставки высоки.

— Что сказал вам Косынчук после матча?

— Поблагодарил за серию и за сезон. По горячим следам никаких разборов и анализов пока никто, в том числе исполняющий обязанности главного тренера, делать не собирается.