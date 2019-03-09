Опрос предпринимателей: влияет ли гендер на работу в коллективе

Судя по опыту, лучший руководитель — это мужчина, а лучший менеджер — женщина. Женщины более ответственные, то ли потому что природой в них заложен материнский инстинкт и они к работе относятся как к своему детищу? А ребята, как правило, в душе разгильдяи, коты, которые гуляют сами по себе. Они не любят, когда их кто-то учит. У них всегда возникает конфликт детей и отцов. Редко, когда мужчина прислушивается к мнению окружающих.



Я зарекался, что не буду руководить женским коллективом, работая в отделе кадров, Сбербанке, но в итоге руковожу швейным предприятием, где одни женщины. За 9 лет существования предприятия уже привык и стал лучше понимать женщин. Если женщина хочет поработать в тишине, когда компания предоставляет хоум-офис, она трудится с большей отдачей, чем мужчина. Женщина успевает сделать и домашние дела, и работу, а мужчины не успевают ни пиво попить, ни работу сделать.