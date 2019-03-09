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Опрос предпринимателей: влияет ли гендер на работу в коллективе

07:00, 09.03.2019 1 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о том, с кем работать комфортнее — с мужчинами или женщинами

Опрос предпринимателей: влияет ли гендер на работу в коллективе Фото: topspb.tv

В Петербурге заработала первая в России кофейня-коворкинг только для женщин. «Реальное время» выяснило, будет ли пользоваться подобное заведение спросом у казанских бизнесвумен и с кем предпринимателям комфортнее работать — с мужчинами или женщинами. Подробнее — в субботнем «Бизнес-задачнике».

В Петербурге открыли кофейню-коворкинг специально для женщин, чтобы можно было поработать в тишине и без мужских замечаний. С кем вам комфортнее работать: с мужчинами или женщинами? Почему?

  • Зуфар Исмагилов

    Зуфар Исмагилов директор «Йолдыз»

    Судя по опыту, лучший руководитель — это мужчина, а лучший менеджер — женщина. Женщины более ответственные, то ли потому что природой в них заложен материнский инстинкт и они к работе относятся как к своему детищу? А ребята, как правило, в душе разгильдяи, коты, которые гуляют сами по себе. Они не любят, когда их кто-то учит. У них всегда возникает конфликт детей и отцов. Редко, когда мужчина прислушивается к мнению окружающих.

    Я зарекался, что не буду руководить женским коллективом, работая в отделе кадров, Сбербанке, но в итоге руковожу швейным предприятием, где одни женщины. За 9 лет существования предприятия уже привык и стал лучше понимать женщин. Если женщина хочет поработать в тишине, когда компания предоставляет хоум-офис, она трудится с большей отдачей, чем мужчина. Женщина успевает сделать и домашние дела, и работу, а мужчины не успевают ни пиво попить, ни работу сделать.

  • Нияз Гафиятуллин

    Нияз Гафиятуллин директор АНОО «Международная школа Казани»

    Мне одинаково комфортно работать и с женщинами, и с мужчинами. Новость рассмешила, потому что я к такому не привык. У нас, хоть и считается, что в школе в основном женский коллектив, но и на предыдущем месте и сейчас, всегда был сбалансированный коллектив и по гендерному, и по возрастному признаку. Мне повезло работать в школах, где существенного гендерного крена не было и нет.

  • Виктория Агалакова

    Виктория Агалакова генеральный директор Центр туризма и отдыха «У-РА»

    В общении не имеют значения гендерные различия. Все зависит от человека, а не от его пола. Коллектив в своей компании мы разбавляем мужчинами, потому что женщины и мужчины обладают двумя разными видами энергии. У нас есть женские сферы и мужские, и каждый отвечает за свое направление.

  • Александр Храмихин

    Александр Храмихин директор «Соло»

    Для меня нет разницы, с кем работать по гендерному признаку. Мне непонятно, для чего нужны такие коворкинги. У меня весь коллектив женский, и я один в нем мужчина, проблем в работе с коллегами не возникает. Прекрасно ладим с сотрудниками, мы всегда находим общий язык.

  • Наталья Кукушкина

    Наталья Кукушкина учредитель и генеральный директор компании «Улица строителей»

    Пол не имеет значения, главное, чтобы человек был хороший и не давал оценку. Надо смотреть на производительность человека, мы берем на работу после стажировки, когда человек покажет результат своей деятельности. Надо смотреть, как он помогает, умеет работать в команде, достигает результата.

  • Айрат Кавеев

    Айрат Кавеев руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса «KMPG»

    Интересный вопрос. Лучше работать с профессионалами, а мужчина это или женщина — неважно. У нас в компании нет гендерного деления, и я не могу сказать, что измеряю сотрудника по полу. Скорее по знаниям и навыкам определяется человек.

  • Наиля Фахретдинова

    Наиля Фахретдинова директор школы языка English lab

    Определенно, комфортнее работать с мужчинами, потому что у них меньше лишних эмоций, больше логики в поведении. В нашей школе смешанный коллектив. Я не уверена, что стала бы работать в коворкинге, открытом в Петербурге, потому что женщины часто отвлекаются, решают посторонние вопросы, я думаю, что меня бы это раздражало.

  • Гульнара Чиклина

    Гульнара Чиклина директор «Лови момент»

    Мне комфортно работать с адекватными людьми и без разницы, мужчина это или женщина. Я в коворкинге не нуждаюсь: есть собственный офис. И вообще: меня, что, из дома муж выгоняет? Почему дома нельзя поработать? Если сложилась ситуация, что дома работать неудобно, то мне без разницы, кто занимается в коворкинге, пусть хоть коты сидят. Может быть, мусульманкам, которым нельзя в помещении с мужчинами находиться, пригодится такой коворкинг. Мне кажется, это неактуальная тема для нашей страны. У нас и так мужчин не хватает, так зачем от них прятаться?

Екатерина Гумарова
БизнесКейс Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:25
    Если специалист знающий, то абсолютно без разницы женщина это или мужчина! Одинаково комфортно будет
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