Samsung: от экспорта рыбы во времена японской колонизации до эпохи корейских чеболей

Новый воскресный спецпроект «Реального времени» — удивительные истории мировых торговых марок

История Samsung Group тесно связана с историей корейского полуострова. Основные вехи развития главного азиатского конгломерата можно отследить по хронологии японо-китайских войн и Второй мировой, политических рокировок и государственных переворотов, сделавших 38-ю параллель границей Северной и Южной Кореи. Когда-то Samsung во многом стал экономикообразующим для страны предприятием. Сейчас выручка холдинга составляет 20% ВВП Южной Кореи, однако с каждым годом увеличивается число судебных тяжб с членами семьи Ли. На холдинг сыпятся обвинения в коррупции и мошенничестве. В то время как Samsung представляет затаившему дыхание мировому рынку очередное обновление Galaxy, корейские власти все больше затягивают пояса «распустившимся» чеболям. Как небольшая рыбная лавка в провинциальном городе выросла в крупнейшую азиатскую технологическую империю — в материале «Реального времени».

Первая компания Samsung экспортировала рыбу в Китай

Ли Бен Чхоль родился 12 февраля 1910 года в деревне Уирен крупной корейской провинции Кенсан-Намдо. Будущий основатель Samsung был младшим из четырех детей в семье, единственным сыном и принадлежал к древнему и влиятельному роду — его отец Ли Чан Ву и мать Ан Донг Квон были одними из богатейших землевладельцев в округе. С шести лет юный Бен Чхоль начал изучать классическую литературу в местной школе, созданной еще его дедом Ли Хун Соком, а с 12 лет мальчика перевели в современное учебное заведение — Начальную школу Джису в (на тот момент) столице провинции, поселении Чинджу. Через несколько лет, оставив родной дом, он начал посещать столичную среднюю школу Джунгдонга в Сеуле, а затем, в 1929 году, колледж Университета Васеда в Японии.

Основатель Samsung Group Ли Бен Чхоль. Фото Korea Joongang Daily

Стоит отметить, что Ли Бен Чхоль родился в самом начале японской колонизации Кореи: он провел свое детство в бурную и переменчивую эпоху, когда страна переживала постоянные общественные катаклизмы и фундаментальные изменения. Период японского правления на корейском полуострове историки описывают как время экономических прорывов и борьбы с неграмотностью, но даже к концу колонизации, в 1945 году, лишь около 20% корейцев получили начальное образование (умели читать и писать). Поэтому Ли Бен Чхоль отнюдь не был типичным представителем своего времени. Несмотря на то, что, отслушав двухгодичный курс лекций в Васеде, он оставил университет, господин Ли в свои 22 года считался очень образованным молодым человеком.

После смерти отца он вернулся в Корею и занялся семейным делом. Samsung зарождался как предприятие очень далекое от передовых технологий, да и первые шаги Ли Бен Чхоля в бизнесе назвать успешными никак нельзя. В 1936 году начинающий предприниматель вложил весь свой капитал, доставшийся в наследство от отца, в рисовую мельницу в портовом городе Масане, но быстро разорился — после начала японо-китайской войны в 1937 году финансовое положение многих предприятий в подневольной Корее резко ухудшилось.

Два года спустя, в 1938 году, господин Ли решился на вторую попытку, открыв торговую компанию в крупном городе Тэгу — Samsung Sanghoe. Небольшая фирма занималась экспортом сушеной рыбы, фруктов и овощей в Маньчжурию и Пекин, что, учитывая зависимое положение Кореи, было весьма непростым делом. Ли Бен Чхолю не просто везло — успех его начинаний во многом был связан со «звучной фамилией», которая открывала двери во многие кабинеты даже во время «японской оккупации».

По легенде, название компании Samsung, в одной из вариаций перевода с корейского языка означающее «три звезды», было дано своему бизнесу Ли Бен Чхолем в честь трех сыновей. Хотя версия вызывает сомнения, учитывая тот факт, что третий наследник, Ли Кун Хи, родился лишь в январе 1942 года.

Корея избавляется от колонизатора, а Ли Бен Чхоль идет на старт. Не без потерь

В течение шести лет торговая компания Ли Бен Чхоля стабильно развивается, в 1945 году был зафиксирован настоящий «бум» роста. Когда Корея становится независимой от Японской империи (после капитуляции последней во Второй мировой войне осенью 1945 года), предприниматель переносит штаб-квартиру компании в Сеул, регистрируя Samsung Trading Company. На тот момент фирма была крупнейшей из десяти торговых компаний Кореи, занималась также и мелким производством продовольственных товаров.

Склады Samsung Sanghoe в Тэгу. Фото Korea Joongang Daily

В 1950 году начинается Корейская война — вооруженный конфликт между новыми государствами, основанными в 1945 году, Северной Кореей (КНДР) и Южной Кореей (Республика Корея), а также силами их союзников — главным образом, СССР и США. Масштабное военное столкновение вынуждает Ли Бен Чхоля бежать из Сеула и срочно вывозить из столицы свои производства. В начале 1951 года бизнесмен открывает эвакуированные склады и производства в портовом городе Пусане, который в то время занимают американские войска. Протекция союзников на юге Корейского полуострова обеспечивает компании Ли Бен Чхоля стабильность — после высадки войск США коммерсант начинает активно продавать им свои товары.

Постепенно Samsung расширяется: в 1953 году запускается текстильная фабрика, новые продовольственные производства, а позднее и крупный сахарный завод. Ли захватывает все новые и новые сферы, видя в кризисе море новых возможностей. Стоит отметить, что, несмотря на покровительство американцев и близкие связи с первым президентом Южной Кореи Ли Сын Маном, во время Корейской войны склады и производства компаний Samsung неоднократно поджигались и ликвидировались. Ли Бен Чхолю не раз приходилось начинать все «с нуля».

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман. Фото wikipedia.org



После окончания военных операций, в 1953 году, Ли Сын Ман сделал главу Samsung одним из главных бизнесменов страны: коммерсант смог восстановить все свои производства и вернуться в Сеул, поскольку регулярно начал получать крупные правительственные контракты в ключевых областях народного хозяйства. С 1958 года Samsung начинает расширяться в других отраслях: банковском секторе, СМИ, химической промышленности и судостроении. Ли Бен Чхоль и его компании сохраняют свое доминирующее положение до государственного переворота (Апрельской революции) в Южной Корее в 1960 году, во время которого Ли Сын Ман был свергнут и бежал из страны.

«Корейское экономическое чудо»

По всей Южной Корее начались преследования и гонения соратников первого президента. Ли Бен Чхоль был обвинен в коррупционных связях с бывшим руководством страны. Чтобы избежать тюремного заключения, на время ему пришлось покинуть Южную Корею. Конец 1960-го и начало 1961 года — смутное время для всей страны. Продолжались общественные и политические протесты, во властной верхушке царил хаос. 16 мая 1961 года в результате военного переворота к власти приходит руководитель восстания Пак Чон Хи — номинально третий президент Южной Кореи. В Европе Пак Чон Хи известен как идеолог «корейского экономического чуда», благодаря которому экономика страны наконец встала на ноги и по темпам роста обогнала главного конкурента — Северную Корею. Для самих корейцев третий президент стал лицом политических репрессий и террора.

Третий президент Южной Кореи и идеолог «корейского экономического чуда» Пак Чон Хи. Фото wikipedia.org



С первых дней у власти господин Пак взял курс на создание мощной экспортно ориентированной индустриальной экономики, для этого ему потребовалось мобилизовать все производственные силы страны. Поэтому он делает предложение опальному коммерсанту Ли Бен Чхолю: обвинения с предпринимателя будут сняты при условии, что Samsung откажется от контроля над приобретенными банками и будет следовать экономическим директивам нового правительства. Ли Бен Чхоль принимает предложение и возвращается в Южную Корею.

План Пак Чон Хи состоял в создании крупных частных конгломератов и жестком их делении по наиболее перспективным секторам промышленности. Стране нужно было срочно наращивать экспорт, поэтому для самых крупных и перспективных компаний были открыты государственные кредитные линии на льготных условиях, именно им отдавались крупные госзаказы. Это привело к рождению клановой экономики — экономики, которая «стоит» на чеболях — семейных конгломератах, на них до сих пор опирается Южная Корея. Помимо Samsung, в 60—70-х годах подобные преференции получили компании Hyundai, Daewoo, Goldstar, всего около 25 компаний.

Сборка телевизоров на заводе Samsung Electric Industries в Сеуле. Фото Korea Joongang Daily

Ли Бен Чхоль, к слову, возглавил созданную Пак Чон Хи на основе чеболи Федерацию корейской промышленности. Samsung Group должна была выстроить свою деятельность в соответствии с новой экономической моделью. Наиболее перспективными сегментами рынка для Ли Бен Чхоля становятся электроника, судостроение и СМИ. Так в 1969-м в крупном промышленном центре Сувоне господин Ли основал Samsung Electric Industries, а годом позже вложил часть своего состояния в два средства массовой информации: радио TBC и газету JoongAng IIbo.

В последующие 20 лет Samsung будет создавать и избавляться (в кризисные волны) от десятков дочерних компаний, в активах конгломерата и сейчас есть целые холдинги, связанные со строительством, бытовой техникой, химическим производством, кораблестроением и индустрией развлечений, хотя настоящую мировую славу бренду принесет именно электроника.

Рождение легендарного Samsung

Сразу же после основания Samsung Electric Industries столкнулся с технологическими проблемами — по большому счету в Корее просто не было собственных технологий для создания сложных устройств. Зато успешными разработками могла похвастаться Япония, поэтому в том же 1969 году Ли Бен Чхоль заключает соглашение с японской компанией Sanyo Electronics. В течение еще 10 лет корейский гигант будет производить технику частично под чужим брендом, заимствуя технологии и даже закупая готовые детали у более продвинутых коллег. Такое партнерство лишало Samsung львиной доли прибыли, но было единственным возможным вариантом развития.

Сборочный цех Samsung Electronics. Фото Korea Joongang Daily

Только к 1975 году Ли Бен Чхоль смог избавиться от иностранной «помощи», зарегистрировав новый бренд Samsung Electronics. Постепенно компания начинает выпускать черно-белые телевизоры с относительно хорошим качеством изображения, технику активно экспортируют за рубеж. Первый телевизор Samsung Electronics был выпущен в 1972 году, а к 1981 году было продано уже порядка 10 млн единиц.

В 1983 году одна из «дочек» Samsung выпустила первую корейскую микросхему DRAM. Технология получила высокие оценки экспертов и рынка: со временем разработка стала закупаться производителями по всему миру для использования в своих устройствах. В том же 1983-м Ли Бен Чхоль сделал сенсационное заявление: Samsung открывает производство полупроводников, выходя на новый рынок. Этот шаг до сих пор называют «самой большой игрой» в жизни Ли Бен Чхоля. Коммерсант не прогадал — на сегодняшний день Samsung является крупнейшим в мире производителем микросхем и карт памяти, а направление с оборотом в $17 млрд стало основным источником прибыли для холдинга.

Первая модель черно-белого телевизора, выпущенная Samsung Electronics. Фото Korea Joongang Daily

На фоне невероятных успехов Samsung прогремела новость о болезни Ли Бен Чхоля. У него был диагностирован рак, бизнесмен начал проходить курс лечения, но было слишком поздно. Основатель Samsung умер в 1987 году в возрасте 77 лет. На момент смерти совокупный штат бизнес-проектов Ли Бен Чхоля насчитывал 70 тысяч сотрудников, обороты исчислялись миллионами долларов, а конгломерат был разделен на четыре независимые группы, предназначенные для четырех наследников: Samsung, Shinsegae, CJ Group и Hansol. Через две недели после смерти отца, 1 декабря 1987 года, председателем Samsung Group становится третий сын Ли Бен Чхоля — Ли Кун Хи.



Сын основателя Samsung, нынешний председатель Samsung Group Ли Кун Хи. Фото samsung.com

Невероятный Ли Кун Хи

Несмотря на внушительные успехи Ли Бен Чхоля, заслуги по созданию нынешнего образа Samsung как успешнейшей технологической компании мира приписывают именно Ли Кун Хи. К моменту вступления в права наследования ему исполнилось 45 лет, за плечами были степень МВА, полученная в Университете Джорджа Вашингтона, и больше десяти лет в руководящих структурах отцовских предприятий. В конце 80-х Samsung был одной из самых успешных компаний Южной Кореи, однако на мировом рынке все еще оставался «темной лошадкой»: Samsung Electronics тогда специализировался преимущественно на выпуске бюджетной техники и никак не мог соперничать с такими гигантами, как Sony или Nokia. Кроме того, на конгломерат существенно повлиял и экономический кризис 80-х годов.

Закладка фундамента одного из новых производств Samsung. Сын основателя Samsung Ли Кун Хи — второй справа. Фото samsung.com

Наследник поставил цель переломить существующий порядок вещей и вывести компанию в мировой топ, но планам несколько помешала экономическая ситуация в Корее. Даже с учетом вывода на рынок в 1988 году своего первого мобильного телефона и мирового лидерства в сегменте производства микросхем с 1990 года Samsung начинает нести убытки. Как пишет «Коммерсант», уже в 1992 году группа компаний ушла в минус на $20 млн, притом 79% убытков приходились на долю Samsung Electronics.

Необходимость перемен назревала давно. Полноценным началом перестройки стала «Франкфуртская декларация Samsung»: 7 июля 1993 года Ли Кун Хи собрал весь топ-менеджмент Samsung во Франкфурте и в течение трех дней знакомил их с новой концепцией бренда. Ли Кун Хи полностью переформатировал систему управления компаниями, избавился от части неприбыльных дочерних предприятий, наладил экспортные связи и перепрофилировал финансовые активы, сделав упор на электронику. Забегая вперед, стоит отметить, что для того чтобы окончательно поставить на ноги Samsung, в 1997 году Ли Кун Хи впервые в истории предприятия продает часть акций Samsung Electronics иностранным инвесторам.

Успех Samsung и споры с Apple Inc.

Оптимизация быстро дала результаты — компании Samsung снова вышли на прибыль и начали выводить на рынок собственные технологические новинки. В 1994-м был разработан первый в мире 256-мегабитный чип DRAM, а в 1998-м Samsung представляет первый в мире серийный цифровой телевизор, который моментально становится хитом продаж по всему миру. Ли Кун Хи удалось отладить эффективную систему работы холдинга, новинки, выпускаемые Samsung, в дальнейшем очень быстро завоевывают внимание мирового сообщества. Первый смартфон компании на базе Android — Samsung Galaxy I7500 — выходит в июне 2009 года, а уже в 2010 году Samsung удается опередить Apple по продажам смартфонов. В 2011 Samsung становится крупнейшим в мире поставщиком смартфонов.

Первый смартфон компании на базе Android – Samsung Galaxy I7500



В то же время начинается противостояние, в американских СМИ обозначенное как «патентная война», — судебное разбирательство между Apple и Samsung, растянувшееся на долгие семь лет. Спор начался еще при жизни Стива Джобса: Apple, стремясь блокировать Samsung на рынке, обвинил компанию в нарушении патентных прав на собственные технологии. Речь шла, в частности, о технологиях сенсорных экранов — multi-touch, а также дизайне смартфонов. Иск, превышающий $1 млрд, был подан в 2011 году. Спор рассматривался в четырех судах различных инстанций, в итоге лишь 24 мая 2018 Федеральному суду в Сан-Хосе, штат Калифорния, удалось поставить точку в деле. По сообщению Bloomberg, Apple Inc. отсудила у Samsung Electronics Co. $539 млн.

По данным Кorea Times, в 2012 году выручка конгломерата Samsung составила $234 млрд, а это почти 15% ВВП Южной Кореи, притом чистая прибыль превысила $31 млрд. Бренд также выходит на второе место на рынке планшетных компьютеров в мире — к тому моменту продукция Samsung Electronics реализуется более чем в 120 странах. В течение последних 15 лет Ли Кун Хи возглавляет топ самых богатых и влиятельных людей Южной Кореи, а его имя регулярно мелькает в сводках Forbes.

Новейшая история

Samsung Group имеет 17 котирующихся на бирже компаний и свыше 67 закрытых. Конгломерат представлен практически во всех возможных сферах деятельности: от модной и развлекательной индустрий до судостроения. Как и у большинства азиатских чеболей, несмотря на все усилия нынешних властей по их устранению, у Samsung до сих пор весьма запутанная схема владения активами.

Как пишет РГ, в самой Южной Корее за огромное влияние на экономику страны и закрытость конгломерат часто называют «государством в государстве» или «Республикой Samsung». Детям и внукам основателя принадлежит только часть акций каждого из предприятий. По данным аналитики издания Business Korea, на конец 2018 года совокупная рыночная капитализация Samsung Group составила $416 млрд.

Офис Samsung Group в Сеуле. Фото wikipedia.org

Новейшая история Samsung — это история успехов и побед, изрядно приправленная горечью многочисленных судебных споров, разбирательств и традиционных для Кореи обвинений в коррупции. Начать стоит с того, что сам Ли Кун Хи в нулевых был на несколько лет отстранен от дел собственной компании из-за громкого коррупционного скандала. 16 июля 2008 года Центральный районный суд Сеула признал его виновным по обвинению в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов. Ли Кун Хи был оштрафован на $98 млн и приговорен к трем годам лишения свободы условно. Уже через несколько месяцев президент Южной Кореи Ли Мен Бак (глава Республики Корея с 2008 по 2013 год) лично помиловал бизнесмена, и тот вернулся к руководству конгломератом.

Стоит отметить, что подобные судебные разбирательства с членами семей чеболей происходят в Южной Корее регулярно с конца XX века, ровно с тех пор, как руководство страны взяло курс на борьбу с клановостью и уменьшение влияния исторически состоятельных семейств на политические процессы. Громкие разбирательства проходили также над представителями LG, Hyundai и ряда других корейских конгломератов.

Интересен и другой, внутренний конфликт Ли: в 2012 году, спустя 25 лет после смерти основателя Samsung Ли Бен Чхоля, его старшие дети (всего их было восемь) стали засыпать Ли Кун Хи исками, требуя вернуть якобы украденную часть наследства отца — вернуть акциями Samsung Electronics и страховой компании Samsung Life Insurance (предположительно, именно на Samsung Life завязана львиная доля управления конгломератом) почти на $4 млрд. В 2012 году иски были отклонены, но репутация влиятельного семейства оказалась в еще более печальном положении.

С 2013 года Ли Кун Хи постепенно начинает отходить от дел Samsung Group, передавая бразды правления своему единственному сыну Ли Чжэ Ену. После перенесенного в 2014 году сердечного приступа Ли Кун Хи окончательно сдает дела наследнику, однако формально до сих пор все еще остается председателем конгломерата.

Внук основателя Samsung Group, наследник конгломерата Ли Чжэ Ен. Фото Business insider

В 2017 году имя Ли Чжэ Ена начало фигурировать в громком коррупционном скандале, приведшем к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Госпоже Пак обвинения были предъявлены осенью 2016 года, когда стало известно, что ее близкая подруга Цой Сун Силь влияла на решения главы государства, имела доступ к секретной информации и служила «медиатором» при передаче взяток от влиятельных бизнесменов. Одним из них как раз и оказался наследник Samsung — Ли Чжэ Ен. По версии прокурора, Ли Чжен Ен через неправительственные фонды передал Цой Сун Силь $38 млн за «покровительство» его компании, отсутствие лишнего внимания правительства к готовящейся передаче руководящего поста в корпорации по наследству, пишет Guardian.

В августе 2017 года Центральный окружной суд Сеула признал Ли Чжэ Ена виновным во взяточничестве и даче ложных показаний, приговорив его пяти годам заключения. По сообщению BBC, 5 февраля 2018 года Апелляционный суд подтвердил вину Ли Чжэ Ена, но сократил изначальный срок с пяти до двух с половиной лет лишения свободы, притом отсрочив исполнение наказания на четыре года — наследник Samsung Group вышел на свободу и вновь вернулся к делам холдинга.