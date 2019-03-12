Рейтинг банковских зарплат: как Греф, сократив 16 тысяч сотрудников, не обидел оставшихся

Банковские работники получили в 2018 году на 100 млрд рублей больше, чем в 2017 году

Фото: Олег Тихонов

Российские банки потратили в 2018 году на оплату труда персонала 775 млрд рублей, что на 100 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Безоговорочный лидер по расходам на оплату труда — Сбербанк. Содержание штата в 293 тысячи человек обошлось крупнейшему банку страны в 290 млрд рублей, тогда как занимающий вторую строчку по этому показателю банк ВТБ отнес на эту строку расходов 77 млрд рублей. Сколько российские и татарстанские банки тратят на оплату труда персонала — в материале «Реального времени».

Работа в банке по-прежнему престижна: сотрудники финансового сектора входят в список самых высокооплачиваемых работников в стране. Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в этой отрасли в 2018 году составила 91,7 тыс. руб., что превышает среднюю зарплату по экономике в целом в 2,1 раза (43,4 тыс. руб.).

Греф сократил людей, но не расходы

Традиционно лидирующее положение в рейтинге банков по расходам на оплату труда занимает Сбербанк. Банк, заработав в 2018 году 811 млрд рублей, выплатил 290,4 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рост составил 10%, или почти 26 млрд рублей. Из этой суммы 5,5 млрд рублей это выплаты членам правления банка, что почти на 8% больше, чем годом ранее, 1,3 млрд из которых это фиксированные вознаграждения (должностные оклады, оплата отпусков и т. д.) и 4,2 млрд рублей переменных вознаграждений (квартальные премии и прочие вознаграждения).

При этом на 1 января 2019 года численность персонала составляла 293 752 работника, тогда как на 1 января 2018 года — 310 277 человек. Герман Греф путем оптимизации отправил 16,5 тысячи человек в свободное плавание. Согласно стратегии-2020 Сбербанк продолжит сокращение персонала в рамках цифровой трансформации. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Греф заявил, что к 2025 году намерен сократить количество работников Сбербанка вдвое.

Если отбросить в сторону расходы на правление, которое, кстати, состоит из 10 человек, то средний размер расходов на оплату труда одного «белого воротничка» банка увеличился за год с 69,7 до 80,8 тысячи рублей, что в рамках растущей инфляции очень неплохая индексация. Вопрос в другом: коснулась ли она всех сотрудников?

В Сбербанке на запрос «Реального времени» ответили, что не комментируют такие изменения.



2018 год ВТБ закрыл с чистой прибылью в размере 256,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Фото bk55.ru

На втором месте по расходам на оплату труда сотрудников расположился один из столпов отечественной банковской системы — банк ВТБ. Календарный 2018 год банк закрыл с чистой прибылью в размере 256,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Напомним, что 1 января 2018 года состоялось присоединение банка ВТБ24 к ВТБ. Произошло увеличение численности персонала, которое повлияло на общий фонд оплаты труда. За 2018 год банк потратил на оплату труда своих сотрудников 77 млрд рублей, что более чем в 2 раза больше, чем было потрачено в 2017 году (37,7 млрд рублей).

Банк, где сбываются мечты

Тройку лидеров замыкает «Газпромбанк». Банк, получивший чистую прибыль по итогам 2018 года 21,5 млрд рублей, потратил на оплату труда своих сотрудников 35,4 млрд рублей, что почти на 7 млрд, или 23%, больше, чем было отражено в отчетности 2017 года. Нельзя не отметить, что среднесписочная численность персонала увеличилась на 1,6 тысячи человек и составляла на 1 октября 2018 года 16,2 тысячи сотрудников. Более наглядным выглядит изменение средних расходов труда на одного сотрудника. По итогам 2018 года «мечтательные банкиры», работающие в «Газпромбанке», получали в среднем 182 тысячи рублей — годом ранее это величина составляла 164 тысячи. 10% — неплохая прибавка для воплощения мечтаний в реальность.

В банке прокомментировали, что расходы на оплату труда выросли в связи программой технологической трансформации, реализуемой в настоящее время. «Она предполагает существенные инвестиции в ИТ-персонал и ИТ-инфраструктуру, еще одним драйвером расходов является задача опережающего развития розничного бизнеса банка», — прокомментировал начальник департамента по работе с персоналом банка Денис Воронин.

Снизил ФОТ только один банк из 20-ки

Из топ-20 банков только один банк снизил расходы на оплату труда своих сотрудников — «Русский стандарт» — и то незначительно — на 1%, до 6,22 млрд рублей. Проиндексировать зарплаты сотрудников, вероятно, не дают возникшие проблемы у банка — кредиторы затребовали от его владельца Рустама Тарико выплатить причитающиеся им средства по выпущенным в 2015 году еврооблигациям. А это 451 млн долларов и проценты за 2 года. Это не могло не повлиять на то, что прибыль банка в 2018 году упала в 10 раз — с 4,4 млрд рублей в 2017 году до 465 млн рублей.

Из топ-20 банков только один банк снизил расходы на оплату труда своих сотрудников — «Русский стандарт». Фото oko-planet.su

Остальные банки в том или ином размере увеличили расходы по этой графе.

Особенно выделился среди других «Промсвязьбанк»: расходы на оплату труда за 2018 год превысили показатели 2017 года в 15 раз — с 813 млн до 13,2 млрд рублей. Интересно, что в пресс-службе банка нам заявили: «Информация не соответствует действительности». В декабре 2017 года Банк России ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию, возложив ее функции на ООО «УК Фонд консолидации банковского сектора». В середине января 2018 года Минфин официально объявил о создании опорного банка для обслуживания гособоронзаказа на базе санируемого «Промсвязьбанка». В конце марта АСВ выкупило допэмиссию акций «Промсвязьбанка», докапитализировав его на 113,4 млрд рублей и став таким образом владельцем 99,99% акций банка.

Банк, активно привлекающий на свое обслуживание пенсионеров — «Совкомбанк», увеличил свои расходы по отчетности по форме РСБУ на треть — с 8,6 до 11,7 млрд рублей. Как сообщил «Реальному времени» первый заместитель председателя правления «Совкомбанка», рост расходов на оплату труда в 2018 году связан с присоединением «РосЕвробанка» и банка «СКИБ». В ноябре 2018 года «Совкомбанк» завершил процедуру объединения. На сегодняшний день в «Совкомбанке» трудятся 16 тысяч сотрудников. Согласно данным отчетности по МСФО, расходы на персонал «Совкомбанка» за девять месяцев 2018 года на 30 сентября составили 14 млрд рублей, а в 2017 году соответствующий показатель за аналогичный период был на уровне 9 млрд рублей. Изменение численности персонала составило +40% по отношению к прошлому году. Весь блок по работе со средним и крупным бизнесом «РосЕвробанка» полностью интегрирован в структуру «Совкомбанка» и сегодня успешно функционирует на базе филиала.

Заявивший в конце 2018 года основатель и председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, что в 2019 году банк планирует «избавиться» от слова «банк» в названии и стать финансовой организацией, потратил на оплату труда своих сотрудников почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее, — 15,8 млрд рублей.

Детище Николая Никифорова «Почта Банк», который активно рекламировал Сергей Гармаш и который контролируется банком ВТБ и Почтой России, продолжает «традицию» увеличения расходов на оплату труда. Увеличив годовую прибыль с 5,6 до 10,2 млрд рублей, банк увеличил и выплаты своим сотрудникам с 8,8 до 11,6 млрд рублей.

Топ-100 банков РФ по расходам на оплату труда в 2018 году, тыс. руб.

№ Наименование банка за 2018 г. за 2017 г. Изменение 1 Сбербанк России 290 474 358 264 561 063 10% 2 Банк ВТБ 77 004 964 37 679 889 104% 3 Газпромбанк 35 470 286 28 723 203 23% 4 АЛЬФА-БАНК 34 956 317 32 925 570 6% 5 Банк Финансовая Корпорация Открытие 23 006 263 20 750 708 11% 6 Российский Сельскохозяйственный банк 20 865 781 20 704 608 1% 7 Тинькофф Банк 15 835 495 11 009 433 44% 8 Райффайзенбанк 13 286 731 11 228 558 18% 9 Промсвязьбанк 13 221 059 813 058 1526%

Банки Татарстана выплатили сотрудникам более 7 млрд



Общая сумма затрат на оплату труда в банках, имеющих прописку в Татарстане, по итогам 2018 года составила 7,4 млрд рублей. Это на 15% больше по сравнению с 2017 годом.

Как и в прошлые года, доля расходов «Ак Барс» банка по банковскому сектору РТ составила 56% — 4,15 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом рост составил 20%, или 700 млн рублей. Чуть большую сумму — 780 млн рублей — потратили 8 банков за весь 2018 год. С учетом увеличившегося штата сотрудников, с 5 292 до 5 537 человек, средние расходы на оплату труда одного банковского специалиста увеличились с 54 до 62 тысяч рублей. Как сообщили «Реальному времени» в опорном республиканском банке, «в 2018 году был реализован проект по оценке должностей в целях перехода на новую систему оплаты труда, основные средства были инвестированы для повышения заработной платы линейных сотрудников». При этом в 2018 году в банке были созданы два новых департамента: закупок и информационной безопасности, расширен штат сотрудников офиса по управлению данными, а также произошла реорганизация филиальной сети, были открыты Центры ипотечного кредитования в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, что вкупе повлияло на увеличение количества менеджеров по продажам и сотрудников фронт-офиса. По словам представителей банка, в 2019 году банк планирует наращивать производительность силами существующего штата.

На втором месте среди татарстанских банков — банк «Девон-кредит». Подконтрольный «Татнефти», через банк Зенит, «Девон-кредит» со средними ежемесячными расходами на одного сотрудника в 68 тысяч рублей увеличил фонд оплаты за 2018 год на 25% до 792 млн рублей.

Секвестрование фонда оплаты труда коснулось 4 банков — «Аверс», «Камкомбанк», «Алтынбанк» и «Актокредитбанк».

Наименование 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 01.01.2015 ПАО «АК БАРС» БАНК 4 148 690 3 446 939 3 263 880 3 152 305 2 946 757 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 792 019 635 085 617 691 577 398 528 764 ПАО «АКИБАНК» 502 987 494 656 495 461 494 822 478 829 ООО Банк «Аверс» 343 159 372 753 310 556 198 442 172 482 АО «ТАТСОЦБАНК» 307 072 259 815 234 656 173 335 148 892 ООО КБЭР «Банк Казани» 298 781 271 546 249 303 174 631 134 385 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 246 504 231 293 218 879 173 029 170 827 «Тимер Банк» (ПАО) 227 986 218 746 — 266 326 296 774 АО «Автоградбанк» 218 335 178 915 160 200 138 497 172 252 ООО «Камкомбанк» 116 753 127 338 136 833 110 703 110 829 АО «ИК Банк» 79 820 77 136 81 988 73 858 67 944 АКБ «Заречье» (АО) 71 965 71 288 86 430 90 054 117 472 ООО «АЛТЫНБАНК» 38 137 41 750 45 190 45 288 42 022 ООО «АвтоКредитБанк» 14 923 16 046 15 841 14 329 12 604 АО НКО «Сетевая Расчетная Палата» 12 408 12 320 14 583 16 468 14 320