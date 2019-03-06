Азат Бикмурзин о строительстве коллектора: «Это уникальная работа в условиях действующих производств»

Фото: предоставлено НКНХ

На строительство нового коллектора НКНХ выделит около 1,5 млрд рублей, работы начались и завершить их планируют к концу 2019 года. Проект реализуют параллельно с модернизацией биологических очистных сооружений — работы курирует генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин, который регулярно выезжает на строительные площадки. Обо всем подробнее — в материале.

«Улучшатся экологические показатели и безопасность, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы»

Строительство нового коллектора химзагрязненных стоков (ХЗК-3) специалисты начали в январе. Это дополнительная «ветка», по которой будут поступать стоки с промышленной зоны на биологические очистные сооружения. Ее строительство обусловлено активным развитием Нижнекамского промышленного узла и, как следствие, высокой нагрузкой на ныне действующий коллектор (ХЗК-2), поэтому руководство предприятия приняло решение о строительстве еще одной нитки. Она позволит не только увеличить пропускную способность, но и повысит безопасность транспортировки сточных вод с промышленной площадки.

— Улучшатся экологические показатели и безопасность, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов в атмосферу. Коллектор будет иметь биофильтры для очистки воздуха, — рассказал заместитель начальника цеха №3406 управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Рустам Ахметшин.

Протяженность коллектора составит 15 км



Для прокладки коллектора на глубоких участках и в местах пересечения с коммуникациями выбрали уникальную технологию микротоннелирования. Это метод, который сводит к минимуму воздействие на окружающую среду, так как не требует раскопки траншей по всей протяженности коллектора. Благодаря методу горизонтального бурения трубы укладывают под землей на глубине до 16 метров. Параллельно строители возводят камеры, через которые буровая машина будет прокладывать трубопровод. Уже готово восемь из 66 камер для микротонелирования.

— Это уникальная работа, потому что она ведется в условиях действующих производств и на протяжении 3,5 км практически идет монтаж под землей, на глубине до 15—20 метров путем горизонтального бурения уникальным оборудованием. И мы планируем, что к концу года мы эту работу завершим, и, соответственно, у нас будет задействован еще один дополнительный резервный коллектор. Что позволит увеличить безопасность производства в первую очередь, ну и, конечно же, улучшить экологические параметры наших стоков, — пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Работы по строительству коллектора и модернизации БОС курирует генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин



Протяженность коллектора составит 15 км, из которых «закрытым» способом проложат участок в 3 км со стороны промышленной зоны — там, где коллектор проходит на значительной глубине и есть пересечения с подземными коммуникациями, железнодорожными и автомобильными путями. Основная часть коллектора будет проложена открытым, траншейным, способом. Ею начали заниматься со стороны биологических очистных сооружений.

На биологических очистных сооружениях «в апреле — мае запустим установку в опытную эксплуатацию и начнем налаживать режим»

Все стоки по коллектору будут поступать на биологические очистные сооружения, где сейчас идет второй этап реконструкции узла механической очистки химзагрязненных стоков. Сейчас выполнено большинство работ по коммуникациям, смонтировано основное оборудование, конструкции преаэраторов готовы на 60%.

— Идем по графику. Соответственно, все работы выполняются в срок, с должным качеством. Мы планируем, что в апреле — мае запустим установку в опытную эксплуатацию и начнем налаживать режим. И все те вопросы, которые будут возникать, будем также контролировать, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

На этот узел поступают химзагрязенные стоки с «Нижнекамскнефтехима», а также с остальной промзоны — в сумме это около 70 предприятий. Из-за химических примесей в стоках содержится много легколетучих органических веществ, которые испаряются и образуют неприятный запах. Поэтому при модернизации БОС выбирали такую новую технологию очистки, чтобы не только повысить качество очистки стоков, но и снизить нагрузку на атмосферу. В результате специалисты остановились на методе биофильтрации, который считается одним из лучших в Европе.

— После опытно-промышленных испытаний, которые продолжались в течение 2018 года, была выбрана система биофильтров, позволяющая очистить выбросы в атмосферу, поступающие с первичных объектов очистки химстока, с эффективностью до 95%, — объяснил заместитель главного инженера «Нижнекамскнефтехима» по охране окружающей среды Андрей Рубежов.

Для этой технологии на биологических очистных сооружениях построили четыре преаэратора — это круглые сооружения, в которых от стоков будут отделяться газы.

В четырех преаэраторах от стоков будут отделяться газы



— Ожидается, что около 90% углеводородов, поступающих со стоками, будет отдуваться. За счет отдувки воздухом все легколетучие вещества из стоков будут собираться и по газотокам направляться на биофильтры. Там их обезвредят особые микроорганизмы: они разложат «резкие запахи» на воду и углекислый газ. Таким образом, будет происходить нейтрализация запахов, и только потом газы будут выбрасываться атмосферу. Вся эта система газоочистки герметична, поэтому пахнущие вещества не смогут попасть в воздух, — продолжил Андрей Рубежов.

За 4 года НКНХ выполнил экологических мероприятий более чем на 5 млрд рублей

Реконструкция биологических очистных сооружений и строительство коллектора входят в четвертую экологическую программу, которую «Нижнекамскнефтехим» реализует с 2014 по 2020 год. Только с 2014 по 2018 год было выполнено 346 мероприятий на сумму более 5 млрд рублей

— Проведено переселение жителей деревни Алань, на что компанией направлено 107,6 млн рублей. Проведена чистка буферного пруда на реке Тунгуча, где изъято и обезвожено 67,4 тыс. тонн осадка — затраты составили 106,5 млн рублей. Проведен первый этап реконструкции биологических очистных сооружений, капитальные затраты на который составили 518,57 млн рублей. В его рамках проведена реконструкция 10 градирен, что позволило сэкономить потребление энергии на 13,87 млн киловатт-часов в год. Затраты составили 525,7 млн рублей. На производствах внедрено более 100 мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, — рассказал заместитель главного инженера «Нижнекамскнефтехима» по охране окружающей среды Андрей Рубежов.

В 2018 году, по сравнению с 2017-м, в очищенном стоке после биологических очистных сооружений на 19% снизилась концентрация железа, на 16% — алюминия, на 17% — сульфатов, на 21% — взвешенных веществ, на 35% — фенолов, на 45% — поверхностно-активных веществ, на 52% — формальдегида и на 71% — метанола. Несмотря на то, что предприятие увеличивает объемы выработки продукции, снижается вредное воздействие на окружающую среду. С 2014 года НКНХ на 1 млн 75 тыс. кубометров уменьшило забор речной воды для и на 2 733 тонны сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.