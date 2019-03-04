Стабильность лыжников Татарстана и триумф Норвегии, омраченный смертью

Это был «огненный» чемпионат

В австрийском Зеефельде завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта, от которого у российских болельщиков могут остаться двойственные впечатления. 34 года назад в этом австрийском городе уже проходил ЧМ, итоги которого в сборной СССР признали провальными, хотя там было золото. Сейчас восемь наград, но ни одной высшего достоинства. У лыжников Татарстана итоги почти как в олимпийском Пхенчхане: серебро и «деревянная» награда Ларькова, бронза Нечаевской. Подробности — в материале «Реального времени».

Не думай о секундах свысока



Почти каждый день, когда разыгрывались награды на ЧМ, давал болельщикам пищу для обсуждения. Разборки на спринтерской дистанции между Сергеем Устюговым и норвежцем Йоханнесом Клэбо едва не переросли в рукопашную. Сложно сказать, кто прав, кто виноват, поскольку за ситуацией на лыжне в течение всего сезона следят только сами лыжники, тренеры и очень небольшой контингент фанатов. Поэтому на любой «наш» аргумент, касающийся нарушения правил норвежцем, скандинавы могут припомнить какие-то случаи на этапах Кубка мира. Сетовать на судейство, которое дисквалифицировало Устюгова за тычок в плечо Клэбо, бессмысленно. Арбитраж не стал вдаваться в суть претензий и вынес решение по наиболее вопиющему проступку.

Увы, сейчас как «прекрасное далеко» вспоминаются события шестилетней давности, когда в эстафетной гонке Алия Иксанова нечаянно наступила на лыжу американке, сбив ту с хода, а на финише мы обогнали сборную США. Напиши тогда «звездно-полосатые» протест, исход гонки могли бы пересмотреть. Сейчас бы протест наверняка подали, уж слишком изменились времена и нравы.

В следующих гонках мы могли вспоминать о том, что «не думай о секундах свысока» актуально не только для Штирлица и спринтеров, но и для лыжников на исходе 30-километровой гонки. Александр Большунов проиграл норвежцу Шюру Рете 0,1 секунды в борьбе за золото, а наша женская дружина уступила 0,33 норвежкам в командном спринте. Особенно обидно выглядят итоги 15-километровой разделки классическим стилем. По ее итогам Александр Бессмертных уступил золото, а Андрей Ларьков остался вне пьедестала почета.

На прошлой Олимпиаде у женщин дискутировать можно было только на тему, кто побежит из двух: Нечаевская или Жамбалова? Тренеры сделали правильный выбор, Анна Нечаевская оправдала доверие, финишировав на третьем месте. Фото minsport.tatarstan.ru



Татарстан рассчитывал на эстафеты

Чемпионаты мира по лыжному спорту и биатлону — это интрига в интриге. Кто выиграет медали и кого отберут в составы эстафет? В легкой атлетике и плавании, где также бегут и плывут эстафеты, такой интриги нет. У пловцов договариваются «на берегу» и берут на соревнования спортсменов ровно столько, сколько нужно для участия в предварительных и финальных заплывах. В легкой атлетике примерно такая же ситуация, только там не всегда используются запасные. Так, к примеру, без олимпийского золота осталась спринтерша Наталья Русакова, которая в 2008 году выступала в параллельном зачете за Татарстан. Тогда было немного обидно, но затем нас лишили чемпионства, найдя допинг в застарелых пробах, и с годами выяснилось, что мы избежали скандала.

В биатлоне, чемпионат мира по которому пройдет в марте, как и в лыжах, комплектование состава эстафетных команд — это пища для размышлений, которая добавляет интереса к происходящему на соревнованиях. Тренеры решают, болельщики гадают над составами эстафет, выступая в роли гоголевской Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу…».

Что касается лыжников, то два последних крупных соревнования — ЧМ-2017 и прошлогоднюю Олимпиаду — российские болельщики были лишены столь увлекательного занятия. У нас не то что вариантов — спортсменов было впритык, на прошлой Олимпиаде у женщин дискутировать можно было только на тему, кто побежит из двух: Нечаевская или Жамбалова? Тренеры сделали правильный выбор, Анна Нечаевская оправдала доверие, финишировав на третьем месте. Сейчас вопрос с формированием состава также решился быстро. Нечаевская выиграла 22 секунды у Марии Истоминой на дистанции скиатлона, и это был контрольный выстрел в голову интриги. Женская эстафетная команда у россиянок была сформирована точно такая же, как в олимпийском Пхенчхане.

Президент федерации лыжных гонок и биатлона республики Ильшат Фардиев (слева) входит в «ближний круг» всесильной Елены Вяльбе (в центре). Фото: flgr.ru



Бронзовая эстафета девушек

Соответственно, и задача у наших девушек была точно такая же: удержаться на третьем месте. Поскольку сборные Норвегии и Швеции располагали таким набором высококлассных лыжниц, что на долю представительниц других стран осталась только одна бронза, которую завоевала россиянка Непряева в скиатлоне.

В этот раз шведки оказались быстрее норвежек. Нам же пришлось понервничать, когда на третьем этапе татарстанская лыжница поначалу отпустила немку и вызвала сомнения в конечном успехе. Но выяснилось, что это немка рванула, а наша Анна, как двигалась в свою силу, так и прибежала в итоге третьей, тогда как немка уже просто приползла к месту смены этапа.

В лыжах, как и везде, присутствует тема протекции. Когда спортсмены по уровню приблизительно равны, в счет идет то обстоятельство, какой регион стоит за тем или иным кандидатом. В этом плане, кстати, Татарстан сейчас может быть спокоен. Президент федерации лыжных гонок и биатлона республики Ильшат Фардиев входит в «ближний круг» всесильной Елены Вяльбе. Порукой тому должность Фардиева в национальной федерации, где он занимает пост вице-президента, и тот вклад в развитие лыжного спорта России, который вносит сейчас Татарстан.

Республика в последнее время активно приглашает к себе перспективных лыжников со всей России, но в этом можно увидеть не только экспансию в другие регионы, которые мы «разоряем». Сюда приглашают тех, кому не готовы помогать на родине. Увы, финансирование российских лыж на федеральном уровне после денежного дождя, приуроченного к домашней Олимпиаде в Сочи, заметно сократилось, и теперь оно во многом происходит за счет регионов.

В итоге на эстафету у нас была сформирована команда мечты: Ларьков — Бессмертных — Большунов — Устюгов. Фото minsport.tatarstan.ru



Откуда такие весомые позиции у лыжного Татарстана?

То есть комплектование сборной Татарстана в последние два года лыжниками извне — это не аукцион, на котором Фардиев швырял деньгами, а Вяльбе стучала молотком, распродавая имеющихся звезд. Скорее мы стали главными на распродаже, эдаким лыжным «Авито». Лыжи не игровой вид спорта, тут сборников не раздашь по суперклубам «на пропитание». И вот Татарстан приютил тех, у кого были проблемы с финансами, предлагая новичкам «два в одном»: и финансирование, и возможность обучения в Поволжской академии спорта. Причем это второй эшелон сборной, те, кто находится на подходе к основному составу. Наша выгода — в досрочном выигрыше командного Кубка России — 2019, гешефт федерации России в том, что страна не потеряла резерв национальной команды.

Но во всей этой внутренней кухне российских лыж есть еще один нюанс — принадлежность спортсмена к той или иной тренировочной группе. Их у нас четыре: Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Олега Перевозчикова и Егора Сорина. И вот на тренерском совете, возглавляемом Вяльбе, каждый из них мог высказать протекцию за своего. Объективно слабее всех выглядит группа Сорина, там одна молодежь плюс Нечаевская. Что касается состава мужской сборной, то у Бородавко были железный эстафетчик Большунов и два кандидата. У Крамера в состав железно проходил Устюгов, и в наличии были еще два кандидата. У Перевозчикова тренировались три кандидата, среди которых Ларьков и ветеран Максим Вылегжанин, для которого попадание в эстафетную команду, претендовавшую на золото ЧМ, стало бы красивым завершением спортивной карьеры.

Но интрига при комплектовании состава умерла, не родившись. Итоги раздельного старта на 15 километров напомнили пазл, который ранее не мог составить мальчик Кай из «Снежной королевы», и вдруг он сложился сам собой. Казалось бы, еще вчера была задача аж с семью неизвестными, то есть кандидатами в эстафету из трех тренировочных групп, а тут Александр Бессмертных стал вторым по дистанции, а Ларьков финишировал четвертым. В итоге на эстафету у нас была сформирована команда мечты: Ларьков — Бессмертных — Большунов — Устюгов. То, что доктор прописал…

«Не торопясь, но поспешая», побежал свой стартовый этап Андрей Ларьков. А ближе к финишу рванул и принес хоть и незаметный, но просвет для принимавшего эстафету Александра Бессмертных. Увы, но это был последний момент эстафеты, когда россияне опережали норвежцев. К заключительному этапу Александр Большунов и норвежец Рете пришли одновременно, а на последней десятке Клэбо легко и непринужденно убежал от нашего Сергея Устюгова. Мы вторые, и это объективный расклад сил на этом ЧМ. А критические комментарии Дмитрия Губерниева по поводу итогов чемпионата и того, что мы остались без золота, вызваны не объективным положением дел, а его трениями с тренерским штабом сборной.

Мы вторые, и это объективный расклад сил на этом ЧМ. Фото facebook.com/ORSeefeld



Двоеборье — аут

Норвежцы выиграли командное первенство на ЧМ за явным преимуществом. Самое банальное объяснение их преимущества таится в терапевтических исключениях, которыми норвежцы пользуются, поскольку страдают астмой. Но при таком объяснении поневоле возникают следующие вопросы. Почему при таких широких возможностях подобные лазейки не помогают Норвегии в других циклических видах спорта? Среди зимних дисциплин это конькобежный спорт, где Норвегия давно уже не входит в число топ-команд среди мужчин. Скандинавы заметно деградируют в летних олимпийских дисциплинах. На Олимпиадах 2012 и 2016 годов скандинавы завоевали только по две медали в циклических видах спорта, где необходимо такое качество, как скоростная выносливость, чем отличаются норвежские лыжники. Ранее успешные гребля и легкая атлетика в упадке, а велоспорт и плавание вообще не приносят скандинавам наград. Зато один только чемпионат мира по лыжным видам спорта принес этой стране 27 медалей, из которых 14 золотые — больше, чем за четыре летние Олимпиады с 2004-го по 2016 год.

У Норвегии не все так прекрасно в лыжах с другой точки зрения. За день до окончания чемпионата умерла во время тренировки 30-летняя Ида Эйде. И за последние десять лет это уже вторая смерть норвежских спортсменов из циклических видов спорта. В 2012 году во время подготовки к Олимпиаде умер звезда мирового плавания Александр Далэ Оэн. Ида Эйде — бывшая лыжница сборной, ее младшая сестра Мари Эйде стала бронзовым призером нынешнего ЧМ-2019. Смерть партнера омрачила радость норвежцев от успешного чемпионата.

Что касается татарстанских разочарований от завершившегося чемпионата мира, то это наши двоеборцы. На протяжении двух последних олимпийских циклов Денис Исайкин, Нияз Набеев и Иван Панин составляли костяк сборной России, завоевывали медали на Универсиадах. Сейчас в сборной страны не было ни одного двоеборца из Татарстана, как не будет их и на Универсиаде. Там вообще не запланированы соревнования по этому виду спорта, поскольку руководство России и оргкомитет соревнований не стали тратиться на реставрацию имеющихся в Красноярске трамплинов или строительство новых. Посчитали нерентабельным. Увы, но в случае с двоеборьем это оправдывается стабильно низкими результатами, которые демонстрировали российские спортсмены последние тридцать лет.