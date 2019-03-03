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ITF World Tennis TOUR JUNIORS: в Казани наградили победителей Кубка Ельцина 2019

17:23, 03.03.2019
ITF World Tennis TOUR JUNIORS: в Казани наградили победителей Кубка Ельцина 2019 Фото: minsport.tatarstan.ru

С 23 февраля по 3 марта на кортах Казанской академии тенниса прошел розыгрыш крупнейшего в России юношеского теннисного турнира ITF World Tennis TOUR JUNIORS – Кубок Ельцина 2019. В соревнованиях приняли участие более сотни сильнейших теннисистов в возрасте до 19 лет. Сегодня состоялись заключительные поединки турнира, а торжественная церемония закрытия турнира и награждение победителей. В ней приняли участие супруга первого президента России Наина Ельцина.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
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