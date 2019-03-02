Кончили за упокой: «Ак Барс» проваливает серию из-за внутренних неурядиц и нервозности

Четвертое крупное поражение подряд

На третий матч серии с «Авангардом» в Казани возлагали особые надежды. Во-первых, это самый подходящий момент для перелома неудачно складывающейся серии, а во-вторых, дома после провалов казанцы традиционно выходят совсем другими — злыми и жесткими. И поначалу так и было — «Ак Барс» играл агрессивно и даже открыл счет. Вот только мандраж и непонятная нервозность, которая сопровождает команду с самого старта плей-офф, вновь сыграли определяющую роль в важнейшем матче. «Реальное время» рассказывает, как «барсы» отдали игру задолго до конца поединка — на фоне упрямой веры Зинэтулы Билялетдинова в Педана и провала Зарипова в качестве и капитана, и рядового игрока.

«Айда повторим», или Лучше не надо?

Такой звучный и позитивный слоган «Айда повторим», который маркетологи «Ак Барса» использовали в течение всего нынешнего сезона, в конце нынешней недели звучал скорее издевательски. Уже на дистанции «регулярки» казанцы на претендентов на Кубок были похожи лишь условно (все-таки действующие чемпионы), а на деле уступили буквально всем реальным конкурентам в борьбе за трофей, да и выглядели при этом совсем неубедительно. Ну а балашихинские матчи плей-офф прошли целиком и полностью по плану Боба Хартли, и «барсы» получили авоську из 12 шайб в двух играх. В итоге дошло до того, что перед третьим поединком болельщики стали интерпретировать слоган по-своему: мол, повторили уже позор первой игры в среду, больше не надо.

Вообще, скептицизм среди казанских болельщиков зародился еще в понедельник, когда «Ак Барс» вышел на игру разобранным на части, и неудивительно, что канадский наставник просто сложил эти детали в ящик и отправил по адресу «в отпуск» (ну почти).

Во втором поединке вроде бы ожила какая-то надежда, даже три гола сумели забить (в основном в большинстве). Однако казанцы по-прежнему выглядели гораздо медленнее и очень несыгранно.

Непонимание, куда отдать передачу, трясущиеся руки и заметно нервозное состояние хоккеистов на льду, периодически выливавшееся в агрессию, — вот вкратце картина выступления казанской команды в первых двух матчах. Единственный аргумент той половины болельщиков, что оставалась на светлой, оптимистической стороне, состоял в том, что традиционно сильный на своем льду «Ак Барс» уж к третьему-то матчу преобразится и «все будет по-другому».

Отметим, что Педан сыграл небезупречно, но значительно надежнее и полезнее, чем в гостевых играх



Билялетдинов поверил в Педана вопреки всему

Объектом особенно мощного давления после подмосковных матчей стал защитник Андрей Педан, набравший в двух матчах довольно внушительный «минус» (-4) по полезности. Защитник удалился в очень важном моменте второй игры, что привело, возможно, к переломной шайбе. Вот только такое избирательное давление почему-то проявилось именно в отношении третьего номера. Мало кто отметил, как тот же Джастин Азеведо буквально выдал шайбу на крюк сопернику и вывел двоих хоккеистов Омска на свидание с Шарыченковым (счет стал 3:0). Почти не слышны и разговоры о том, что вся оборона двигалась словно в режиме замедленного воспроизведения. Владимир Ткачев вообще забыл, что такое забивать и угрожать воротам. А вратари абсолютно не спасают, когда это так необходимо.

Остался без внимания болельщиков и тот факт, что Педан пропустил почти весь февраль из-за травмы и еще за полторы недели до плей-офф говорил, что его на тренировках едва хватает на 10 минут. Защитника бросили в самое пекло — на первый же матч плей-офф, сразу после месячного простоя и непростой травмы. Разумеется, ему потребовалось время, чтобы влиться и привыкнуть к борьбе и высочайшим скоростям Кубка Гагарина.

Билялетдинов никогда не слыл человеком, который принимает решения под чьим-то давлением, вот и на этот раз в домашнем поединке коуч поступил неожиданно: он не стал отправлять в запас хоккеиста, который не слишком удачно вошел в игру, а напротив — дал ему место в первом звене, чтобы тот старался «все исправить» с чувством благодарности к тренеру. Забегая вперед, отметим, что Педан сыграл небезупречно, но значительно надежнее и полезнее, чем в гостевых играх.

Вернули тренеры в рамку и Владислава Подъяпольского, дав ему еще один шанс показать, на что он способен в кубковых матчах.

— В первой игре Подъяпольский, очевидно, немного расстроился. Это понятно, не все у него получилось. Саша Шарыченков сыграл вторую игру. Надеюсь, что по настрою, по тому, что он может сделать, Влад сыграет и следующую игру, — пообещал Билялетдинов после вчерашнего матча, несмотря на четыре пропущенные шайбы.

А с нашивкой капитана команду выводил Данис Зарипов. Не сказать, что он провел матч, как подобает лидеру. Даже наоборот — это была провальная игра в его исполнении. Данис много и ненужно удалялся, выбрасывал и срезал шайбу, а в нужный момент не смог успокоить команду.

Данис много и ненужно удалялся, выбрасывал и срезал шайбу, а в нужный момент не смог успокоить команду



Агрессия и борьба за каждый сантиметр — болельщики наконец узнали свою команду

Самым наглядным показателем того, насколько болельщики верят в спасение «Ак Барса» в этой серии, стала заполняемость арены — в первом периоде на трибунах зияли пустоты, как на самом что ни на есть рядовом матче. Зато шумовой фон те, кто все-таки пришел, создавали по-настоящему «плейоффный».

Тем более что стартовали «барсы» настолько же мощно, насколько инертно начинали гостевые поединки — они плотно заперли гостей в их зоне, расставились по периметру и то и дело накидывали шайбу под бросок Азеведо, который дежурил у левого круга. Вот только с прицелом у канадца что-то случилось. Возможно, реализуй он хоть один из этих моментов, матч мог бы сложиться иначе.

Картину игры не изменило обоюдное удаление Педана и Кирилла Семенова — «барсы» по-прежнему действовали активнее и агрессивнее. Зачем в такой ситуации пошел на фол Ткачев, непонятно. Тут-то казанцам и пришлось попотеть. Когда же Педан выскочил на лед, он умудрился перехватить шайбу у левого круга, убежать по борту и прострелить вдоль ворот Бобкова, выиграв такие нужные 20 секунд меньшинства.

Очень плотная борьба за каждый сантиметр льда все чаще выливалась и в омские перехваты, но «Ак Барс» все же еще имел преимущество в борьбе и именно за счет этого сумел выйти вперед. В одном из таких эпизодов до конца поборолся Андрей Попов, который буквально выгрыз шайбу за чужими воротами, красиво отыгрался с Михаилом Глуховым, а тот, сместившись в угол, увидел одинокого Роба Клинкхаммера. Канадец, получив пас прямо на крюк, прицельно «прошил» Бобкова.

Все бы здорово, вот только болезнь, которая преследовала «барсов» обе первые игры, — удаления — сыграла свою роль уже в последние секунды периода. Это Абросимов упустил своего игрока и был вынужден цеплять его клюшкой. Отличился в большинстве у «ястребов» Денис Зернов — 1:1.

Тэйлор Бек неожиданно пробросил шайбу по борту, выведя Зернова на свидание с Подъяпольским



…но ненадолго. Мандраж и нервозность «барсов» — как флешбэк в Балашиху

После перерыва казанцы выглядели уже не столь агрессивно, как в начале игры. Вернулись мандраж и глупые ошибки, характерные для балашихинских игр.

Продолжились и ненужные удаления. Совсем необязательная задержка игры едва не обернулась голом, когда на скамейку сел Зарипов, а уже когда он отбыл свой штраф и вышел на площадку, то тут же получил шайбу и выдал прямо под бросок сопернику — чуть выше ворот.

Еще раз, вообще без необходимости и не испытывая никакого прессинга от омичей, капитан зачем-то выбросил шайбу за пределы площадки и получил еще две минуты. Этот эпизод стал яркой иллюстрацией того, насколько казанцы нервничают, делая такие нелепые ошибки. Если даже опытнейший Зарипов ошибается так глупо, то что говорить об остальных.

Вот и второй гол в свои ворота казанцы пропустили вследствие одной из таких ошибок. Казанцы упустили контратаку на смене, когда Педан уже подавал было знак скамейке, что идет на смену, но тут Тэйлор Бек неожиданно пробросил шайбу по борту, выведя Зернова на свидание с Подъяпольским. Форвард был точен.

— Кажется, лучше стали действовать в этом матче, но все-таки на смене получилась неразбериха, и «Ак Барс» пропустил. И вы удалились в одном эпизоде, — взяли в тиски Педана журналисты после игры.

— Все делают ошибки. Там было два в два на возврате, он хорошо бросил и забил, — не стал уходить от ответа Андрей. — А что касается удаления — повторю, у всех бывают ошибки. Бывает, где-то играешь в шайбу, попадаешь в конек, и все… У всех желание запредельное, в этой команде нет людей, которые не хотят выиграть, — сказал защитник «Ак Барса».

А вот когда казанцы заработали свое большинство в середине периода, то очень долго не могли даже просто получить шайбу. Лишь ко второй минуте стали показывать что-то похожее на атаку.

Вроде на скамейке подбадривали друг друга, играли до конца, старались сравнять, но не получилось



«Барсы» проиграли этот матч еще на старте решающего периода и отправили зрителей домой пораньше

Ну а шайба, пропущенная уже в начале третьего периода в большинстве (!), окончательно показала, что «Ак Барс» так и не смог найти тот внутренний баланс, чтобы действовать спокойно, неторопливо и рационально, как он умеет. Суетливость, с которой Казань действовала большую часть игр, совсем не свойственна командам Билялетдинова, но именно в этой серии плей-офф она становится определяющим фактором.

— Какой момент матча стал сегодня ключевым? — спросили журналисты после игры у Альберта Яруллина.

— Не знаю, может быть, третий пропущенный гол, когда мы играли в большинстве. Вроде на скамейке подбадривали друг друга, играли до конца, старались сравнять, но не получилось.

— Как перестать ошибаться?

— Работать. Через работу все придет.

Почему команда играет так нервно? Остается только догадываться, но самой вероятной остается версия, что дело во внутренних разборках, которые продолжаются между генеральным менеджером Рафиком Якубовым и главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым весь сезон. Игроки явно чувствуют нездоровую атмосферу в клубе, и это сказывается на их игре.

За 12 минут до конца казанцы пропустили и четвертую шайбу — это Семен Кошелев до конца отборолся у ворот казанцев, но большой роли это уже не играло. О том, что казанцы спасут матч, не могло быть и речи — в атаке у «Ак Барса» не получалось ничего, так что трибуны стали редеть уже задолго до финальной сирены. «Ак Барс» проиграл этот матч еще в начале решающего периода, и большую его часть, по сути, доигрывал.

Такой безнадежности во время плей-офф «Татнефть Арена» не видела очень давно. 3:0 в серии, и нет ни единого намека на то, что «Ак Барс» ее зацепит. Все может закончиться уже в воскресенье.