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«Образование России» / EDU Russia: эксклюзивные интервью и комментарии

14:00, 28.02.2019 2
«Образование России» / EDU Russia: эксклюзивные интервью и комментарии Фото: gumcollege.ru

Сегодня в Казани, в МВЦ «Казань Экспо», открылся Международный образовательный форум «Образование России» / EDU Russia. Эксперты EDU Russia — известные российские и зарубежные профессионалы и деятели системы образования, которые расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе. В рамках мероприятия пройдет выставка EDU Russia 2019 — наглядное отражение концептуальных решений и инноваций в сфере образования. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».





Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:05
    Прикольно! А можно посетить? Или это закрытое мероприятие?
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  • Анонимно 15:59
    Полезно будет для тех кто собирается учиться
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