«Образование России» / EDU Russia: эксклюзивные интервью и комментарии

Сегодня в Казани, в МВЦ «Казань Экспо», открылся Международный образовательный форум «Образование России» / EDU Russia. Эксперты EDU Russia — известные российские и зарубежные профессионалы и деятели системы образования, которые расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе. В рамках мероприятия пройдет выставка EDU Russia 2019 — наглядное отражение концептуальных решений и инноваций в сфере образования. На форуме работает выездная редакция «Реального времени».