Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Образование России» / EDU Russia в лицах

17:00, 28.02.2019 13
Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник» Франка Крестани, специалист в области политики профобразования и обучения ETF Франка Крестани, специалист в области политики проф образования и обучения ETF Франка Крестани, специалист в области политики проф образования и обучения ETF Ольга Лопухова, кандидат психологических наук, доцент кафедры КФУ Ольга Лопухова, кандидат психологических наук, доцент кафедры КФУ Юрий Афанасьев, врач-психиатр, директор АНО «Центр информационной безопасности „Защита“ Юрий Афанасьев, врач-психиатр, директор АНО «Центр информационной безопасности „Защита“ Алексей Судленков, директор межрегионального центра компетенций ЧЭМК Алексей Судленков, директор межрегионального центра компетенций ЧЭМК Максим Лозовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник» Максим Лозовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник»
1/13
  • Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник»
    Камиль Исмаилов
  • Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник»
    Камиль Исмаилов
  • Франка Крестани, специалист в области политики профобразования и обучения ETF
    Камиль Исмаилов
  • Франка Крестани, специалист в области политики проф образования и обучения ETF
    Камиль Исмаилов
  • Франка Крестани, специалист в области политики проф образования и обучения ETF
    Камиль Исмаилов
  • Ольга Лопухова, кандидат психологических наук, доцент кафедры КФУ
    Камиль Исмаилов
  • Ольга Лопухова, кандидат психологических наук, доцент кафедры КФУ
    Камиль Исмаилов
  • Юрий Афанасьев, врач-психиатр, директор АНО «Центр информационной безопасности „Защита“
    Камиль Исмаилов
  • Юрий Афанасьев, врач-психиатр, директор АНО «Центр информационной безопасности „Защита“
    Камиль Исмаилов
  • Алексей Судленков, директор межрегионального центра компетенций ЧЭМК
    Камиль Исмаилов
  • Алексей Судленков, директор межрегионального центра компетенций ЧЭМК
    Камиль Исмаилов
  • Максим Лозовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник»
    Камиль Исмаилов
  • Максим Лозовский, заместитель генерального директора корпорации «Российский учебник»
    Камиль Исмаилов

В Казани, в МВЦ «Казань Экспо», проходит Международный образовательный форум «Образование России» / EDU Russia. Эксперты EDU Russia — известные российские и зарубежные профессионалы и деятели системы образования, которые расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе. На форуме работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи