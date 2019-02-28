Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Образование России» / EDU Russia в лицах

В Казани, в МВЦ «Казань Экспо», проходит Международный образовательный форум «Образование России» / EDU Russia. Эксперты EDU Russia — известные российские и зарубежные профессионалы и деятели системы образования, которые расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе. На форуме работает выездная редакция «Реального времени». Ее гости - в нашем фоторепортаже.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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