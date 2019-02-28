Международный форум EDU Russia

С 28 февраля по 1 марта 2019 года в Казани состоится Форум «Образование России» / EDU Russia – это международный дискуссион для профессионалов отечественного образования, а также тех, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.

Организаторами мероприятия выступают: Министерство образования и науки Республики Татарстан, Агентство Инвестиционного развития Республики Татарстан, ООО «КАЗАНЬ ЭКСПО».

EDU Russia ставит своей целью действительно реализовать качественный контент и откровенно обсудить вызовы и тренды современного отечественного образования, вытащить на поверхность наболевшие вопросы и интересные решения.

Эксперты EDU Russia — известные российские и зарубежные профессионалы и деятели системы образования, которые расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе.