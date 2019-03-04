Фирма «Тимер Банка» требует у «Свея» почти 2 миллиарда за дом в ЖК «Акварель»

Через компанию «Новатор-71» банк финансировал стройку высотки. Кроме денег, последняя ждет от Рашида Аитова передачи квартир

Фирма-посредник, через которую «Тимер Банк» финансировал стройки «Маг-строя» и «Свея», потребовала у последнего 1,8 млрд рублей. Иск подала компания «Новатор-71», предметом спора стало возведение проблемного дома на Адоратского,1б, также известного как 5-й дом в ЖК «Акварель». Ответчик ходатайствовал об объединении в одно производство с делом по прошлогоднему иску «Новаторов-71» к «Свею» на 21,6 млн рублей. Однако истец не согласен. Подробнее — в материале «Реального времени».

Строительный долг

Компания «Новатор-71» потребовала от фирмы «Свей» 1,8 млрд рублей — стоимость строительства дома по Адоратского, 1б. Компания Рашида Аитова выступала застройщиком многоэтажки, а соинвестором была другая его фирма — «Маг-Строй», которой принадлежал земельный участок в 71-м квартале. Деньги на стройку через фирму «Новатор-71» выплачивал «Тимер Банк».

Учредителем «Новатора-71» значится Ильшат Хисматуллин (также совладелец ООО СК «Мега Строй Инвест» в Казани). Но на сегодня эта фирма — банкрот, конкурсным управляющим назначен Марат Шарипов.

Для финансирования строек Аитова «Тимер» также использовал и другую компанию — «Ресейлер».

Заявление было подано 25 января, перед первым заседанием на прошлой неделе представитель истца Елена Якушина пояснила корреспонденту «Реального времени», что «Новатор-71» пытается вернуть средства за построенный дом и добиться передачи ему жилых помещений.

Деньги на стройку через фирму «Новатор-71» выплачивал «Тимер Банк». Фото Романа Хасаева

Дом строили значительно дольше положенного срока, а сдать обещали еще в апреле 2017 года. После сдачи высотки в эксплуатацию дольщики еще долго не могли попасть в уже оплаченные квартиры. Банк платил за охрану, которая не пропускала владельцев в их собственное жилье. Только после многочисленных митингов и обращений в Генпрокуратуру РФ, в аппарат президента РТ проблему удалось урегулировать — люди въехали в дом.

Впрочем, реальных дольщиков в доме на 427 квартир куда меньше — всего 137 семей. Еще 43 квартиры заняли частные инвесторы, а 203 — числятся за «Тимер Банком» и фирмой «Новатор-71».

Рассмотрение отложено

До начала заседания у судьи Лилии Аппаковой стороны обсудили объединение в одно производство с делом по другому иску «Новатора-71» к «Свею» на 21,6 млн рублей — его рассматривает судья Роман Воробьев. Представитель конкурсного управляющего «Свея» Фаттахова сообщила, что подаст ходатайство, однако ее оппонент Якушина отметила, что будет возражать: «Потому что непонятно, вы же оспариваете договор, а «КС-ки» (формы отчетов о выполненных строительных работах, — прим. ред.) за разный период представлены»:

— Но это же тоже оспаривание, тоже текущие платежи, по тому же самому адресу!

— Адрес тот же, но подрядчики разные, — спорили стороны.

Якушина напомнила ответчику, что тот ходатайствовал и у Воробьева, и судья отложил дело, чтобы выслушать возражения защиты «Свея»: «Потому что там заявлены по подписанным «КС-кам», здесь они не подписаны, мы направляли просто почтой, соответственно в реестр подписывали и передавали. Подписанные нам не вернулись, но и возражения по этим «КС-кам» тоже не было. Там вообще принята работа, а здесь они приняты, но приняты не путем подписания, а путем, что мы вам передали, возражений не было».

Судья Аппакова приняла просьбу к рассмотрению и отложила заседание на 15 марта. Фото Максима Платонова



Фаттахова заявила, что это те же работы на одном и том же объекте: «Работы разные», — возразила ей сторона заявителя. По декабрьскому иску судья Воробьев отложил заседание на 11 марта, чтобы рассмотреть ходатайство об объединении дел.

«Просто изначально об объединении было заявлено, и он [судья Воробьев] просил вас представить свои возражения, что после этого ходатайство об объединении будет рассмотрено», — добавила Якушина.

«Но последнее слово за ним, поэтому давайте подождем», — призвала судья Лилия Аппакова.

Фаттахова ходатайствовала об объединении дел в одно производство, Якушина возражала: «Ходатайство об объединении дел в одно производство основано на том, что в производстве Арбитражного суда РТ, как считает наш ответчик, уже имеется аналогичное дело в производстве судьи Воробьева. И так как производство там началось ранее, и там так же заявлено ходатайство об объединении, но судья отложил и будет рассматривать это ходатайство 11 марта. В связи с этим мы просим отложить и рассмотреть данное ходатайство после отложения». Судья Аппакова приняла просьбу к рассмотрению и отложила заседание на 15 марта.

Как пояснила после заседания представитель истца корреспонденту «Реального времени», в декабрьском заявлении «Новатор-71» требует лишь часть долга: «Новатор-71» строил дом по Адоратского, 1б. Дом достроен, сдан в эксплуатацию, людям передают. «Свей» не хочет платить за строительство этого дома. В том числе «Новатору-71» должны были передать жилые помещения, но «Свей» и этого не хочет делать», — уточнила она.