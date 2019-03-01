«Если гражданин обоснованно критикует власть и указывает на недостатки, нельзя затыкать ему рот»

Татарстанские депутаты и журналисты комментируют скандальные законопроекты — «о фейках в СМИ» и «неуважении к власти»

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе в Госдуме РФ подготовили поправки к двум скандальным законопроектам — об информации, выражающей неуважение к обществу и государству, и о фейковых новостях. «Реальное время» опросило татарстанских депутатов и журналистов, чтобы понять, не нарушает ли первый законопроект конституционные права граждан, а также стоит ли государству вторгаться в работу журналистов и не будет ли закон «о фейках» использоваться в политических целях.

О неуважении к власти



Поправки об ответственности за публикацию в интернете материалов, которые «в неприличной форме выражают неуважение» к обществу, государству, официальным символам России и органам власти были внесены сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом ГД РФ Дмитрием Вяткиным в декабре прошлого года.

Изначально нарушителей предлагалось наказывать штрафом от 1 до 5 тыс. рублей или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов, но на этой неделе председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил небольшое смягчение санкций.

— В соответствии с ними (предложенными поправками, — прим. ред.) владельцу ресурса будет предоставлено время, а именно — сутки, чтобы удалить информацию и не быть заблокированным. Кроме того, если гражданин выполняет требование Роскомнадзора — удаляет контент в установленный срок, то он не будет привлекаться к административной ответственности, в случае если это первое правонарушение такого характера, — сообщил Левин.

Отметим, что Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали законопроект о неуважении к власти, однако он был одобрен президентом России Владимиром Путиным. «Реальное время» решило выяснить позицию татарстанских чиновников по спорному законопроекту.

— Это необходимо. Раз есть интернет, раз есть свобода слова, значит нельзя говорить что угодно. У некоторых складывается такое представление: напишу в интернете что угодно и все. Я считаю, что должно быть взаимное уважение. Все-таки и руководство, и депутаты — это избранники народа, — считает депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. — Прежде всего, я считаю оскорблением неправильную информацию. Критика должна быть, но она должна быть реальной, объективной и правильной. Тот, в чей адрес высказывается критика, должен ее заслужить. Когда критикуют реально, я это принимаю, отношусь нормально и исправляюсь — ваша интернет-газета об этом знает. Но огульно критиковать, наверное, нельзя.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов соглашается с коллегой в части того, что закон необходим, однако уточняет: этот документ «не должен закрывать гражданам рты».

— Если гражданин обоснованно критикует [власть] или пишет письмо, жалобу, заявление и указывает на недостатки, то нельзя ему закрывать рот. Конечно, если идет оскорбительная форма, карикатурная, нецензурная — такие вещи надо пресекать. Но народ слушать надо. Если нет конкретных оскорблений, призывов к свержению власти, то этих людей трогать не надо, — уверен собеседник нашего издания. — Что касается адекватности санкций, то предусмотрен ведь не только арест, но и штраф. Думаю, наиболее агрессивных судья, наверное, арестует. В иных случаях дадут либо предупреждение, либо штраф.

Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев признал, что пока у него нет твердого мнения на этот счет. По мнению чиновника, интернет, как формат медийного пространства, «открывает возможности коммуникации и по горизонтали, и по вертикали, что является большим плюсом», однако в Сети присутствует «абсолютно безразмерная нецензурщина и часто идет неадекват».

— Это двоякая проблема. Мы живем в период неустановившихся отношений. Полная анонимность, с одной стороны, развязывает руки, и все, что не переварено в мозгу, иной раз выливается на страницы в интернете. Но в то же время, повторюсь, открываются новые возможности. Общество не дозрело до цивилизованного общения в принципе, поэтому у меня нет окончательного мнения. Я против того, чтобы закрывать и зажимать, поскольку то, что мы закрываем, обычно идет с перебором, судя по нашему опыту. Я не сторонник блокирования, но, с другой стороны, проблема все же есть, — комментирует Марат Галеев. — Критика сама по себе меня абсолютно не коробит. Другое дело, что критиковать иногда легко, а как решать проблемы, никто не знает, в том числе и сам критикующий. Идеальных людей нет и, может быть, никогда не будет, так что субъективные оценки будут присутствовать всегда. Но когда люди выходят в публичное пространство с прямыми оскорблениями, я не считаю это конструктивом. Это не способ решения проблем. С просто оскорбительными выпадами мы не пойдем вперед — это однозначно.

На вопрос о том, можно ли считать оскорблением власти нецензурные высказывания, собеседник нашего издания высказался однозначно: «Я вырос в центре Казани, где, как говорится, было все. Работал на заводе, где были субкультуры совершенно разных регионов СССР. То есть меня этим не удивишь».

— Но другое дело, когда все идет с перебором — к месту и не к месту. В этом случае слова просто девальвируются. При неадекватной лексике мысль девальвируется. Вместе с тем, я всегда различал уважение к родине, государству, чиновникам и так далее. Это разные вещи. Некоторые идентифицируют власть с чиновниками или с родиной – эти три ступени восприятия далеко не всегда являются одним и тем же. И не всякая критика власти будет означать негативное отношение к стране, — резюмирует Галеев.

О фейках в СМИ

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект (его авторы — все те же Клишас, Бокова и Вяткин), который вводит штрафы для СМИ за публикацию «недостоверной информации под видом достоверных сообщений». Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин предложил ко второму чтению исключить из-под действия законопроекта традиционные медиа, а также предоставить право на ошибку.

— Для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и таким образом избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора. Помимо этого, из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков, — сообщил депутат.

Стоит заметить, что, делая официальное заявление, господин Левин не уточнил, какие именно СМИ он относит к «традиционным».

— Для меня совершенно очевидно, что законопроект будет использоваться в политических целях, как и большинство ограничительных законов в нашей стране, — считает казанский журналист Антон Райхштат. — А новость о том, что из-под действия этого закона хотят вывести так называемые «традиционные» СМИ, лишь подтверждает мои опасения. Причем не совсем ясно, что авторы поправок подразумевают под «традиционными» СМИ, и это, опять же, говорит о качестве проработки данного закона. На мой взгляд, ни сейчас, ни в обозримом будущем нет никакой необходимости в принятии такого закона. Медиа — это сфера, где многое регулируется репутацией, и введение подобных законов совершенно бессмысленно и не приведет ни к чему хорошему.

Схожего мнения придерживается советник ректора КФУ Юрий Алаев: «Нарастает количество законов, которые под разными предлогами ограничивают пространство и количество степеней свободы. Я давно и глубоко убежден в том, что действующее законодательство — весь свод законов — совершенно спокойно покрывает все виды правонарушений, которые возможны в виртуальной, реальной и любой другой среде. Я теряюсь в догадках: ребятам с нижней палаты нечего делать и они придумывают на каждый чих новый закон?».

— Я не могу сказать, необходим ли этот закон или ограничит ли он свободу слова, потому что у меня слишком много вопросов к нему, — комментирует законопроект главный редактор издания «Площадь свободы» Ксения Лукичева. — Кто и как будет определять фейковость информации, собирать доказательства и предъявлять их? Они будут проверять абсолютно все медиа и каждую новость в них? В какие сроки будет приниматься решение? Уже после того, как по всем WhatsApp-чатам разойдется истерика? А что делать, если в Роскомнадзоре решат, что новость фейк, но на самом деле она очень даже правдива, а сайт уже в бане? Поэтому я пока что изумленно взираю на происходящее и думаю о том, как много веселых инициатив возникает у наших парламентариев. Но что с ними делать — мало кто представляет, включая их самих. Мне всегда казалось, что с фейками должны бороться профессионализм, этический кодекс журналистов и здравый смысл человечества. И никогда еще вторжение государства в журналистскую работу ничем хорошим не заканчивалось, история все помнит. Что касается «традиционных СМИ», то тут у меня опять десятки вопросов. И да, похоже на то — все мы знаем, кому можно будет все. А у официально зарегистрированных СМИ будет «право на ошибку». Вот спасибо.