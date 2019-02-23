Медведева победила, Туктамышева — вторая. Кого в итоге отберут на чемпионат «обреченных»?

Российские участники чемпионатов мира не «доживают» до Олимпиады. Так было три раза подряд

В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию. Теперь мы возвращаемся в международный сезон, и любителей этого вида спорта ожидает самая горячая пора — им предстоит «отболеть» домашнюю Универсиаду и сразу три чемпионата мира. Подробности — в материале «Реального времени».

Вопрос подвис в воздухе: Медведева? Туктамышева?

В конце этой недели будет озвучен окончательный состав сборной России на поездку на чемпионат мира по фигурному катанию. Накал страстей и интерес к этому событию такой, что закрадывается мысль о проведении прямой трансляции с тренерского совета, где будет решаться вопрос о третьей по ранжиру российской участнице женской одиночной программы японского ЧМ. И старт в Великом Новгороде, будем откровенны, не дал категорического ответа.

Итоговая победа Евгении Медведевой не выглядит убедительной. Впечатление от нее смазала ошибка на каскаде в произвольной программе, когда Евгения упала с тройного риттбергера. В свою очередь, Елизавета Туктамышева лучше всех откатала произвольную и осталась на втором месте лишь потому, что предоставила конкурентке слишком большое преимущество по итогам короткой программы. Сыграло роль неписаное правило, что по итогам короткой сложно что-то выиграть, но можно все проиграть.

Что касается третьей претендентки на ЧМ, то Станислава Константинова облегчила участь членов тренерского совета. Складывается такое впечатление, что наиболее стабильные прокаты у Константиновой в последние два года приходятся на чемпионат России, после чего она начинает играть в «рулетку», проваливая на крупных стартах то короткую, то произвольную программу.

Итоговая победа Евгении Медведевой не выглядит убедительной. Фото sport-express.ru



Возможно, стабильная нестабильность — это отличительная черта представителей тренерской группы Валентины Чеботаревой, в которую входит также Михаил Коляда. В мире есть такой «чемпион» по нестабильным прокатам — Михал Бржезина из Чехии, но его постоянное присутствие на международных стартах обусловлено слабым развитием фигурного катания в стране. А у нас на всех спортсменок не хватает сборных, и очередным провалом Константинова рискует поставить крест на своей международной карьере. Правда, сама Станислава гарантирует, что на домашней Универсиаде у нее будет безошибочное выступление.

Внимание на Красноярск и Загреб

А вот с этим можно и поспорить. Итоги финала Кубка России и, главное, всеобщий ажиотаж, который творился вокруг этого соревнования, дают возможность подсказать руководству российской Федерации фигурного катания необходимость замены Константиновой на числящуюся запасной Евгению Медведеву. Еще одна дуэль Медведевой и Туктамышевой поднимет интерес к студенческим соревнованиям на порядок. Канада и США, Китай и Япония, не говоря уже о России, будут следить за Красноярском, невзирая на разницу во времени. Участь быть третьим номером на чемпионате мира стоит того, чтобы пожертвовать ею ради громкого пиара домашней Универсиады. Квоту в три участника ЧМ-2020 мы заработаем любым составом нынешних сборниц, тем более что это делается по итогу выступления двух лидеров.

А ту же Константинову можно было бы делегировать на шестой в истории командный чемпионат мира. То, что его выиграет Япония, у которой лучший в мире подбор одиночников и одиночниц, несложно предсказать. России же для борьбы за второе место с командой США достаточно будет скомплектовать состав из любых двух сборниц нынешнего призыва.

Станислава Константинова облегчила участь членов тренерского совета. Фото 1tv.ru

Парадоксально, но наиболее интересным чемпионатом у представительниц слабого пола может оказаться юниорский. Настолько, что даже Первый канал анонсировал трансляции с него. Кстати, юниорские чемпионаты задают некие тенденции, которые затем широкая публика обнаруживает и на взрослых соревнованиях. Одна из таких — ориентация на одиночников с азиатскими корнями. За два предыдущих десятилетия азиаты прочно вошли в фигурное катание Канады и США, что никого не удивляет — они антропологически больше подходят видам спорта, сравнимым с фигурным катанием: акробатике, гимнастике, прыжкам в воду. Сейчас и в Европе намечается повышенный интерес к выходцам из Азии. Француз Адам Сяо Хим Фа занял 12-е место на последнем ЧЕ, Ясмин Кимико Ямада из Швейцарии финишировала там же 15-й, и даже в составе сборной Чехии в скором времени может появиться этническая кореянка — Дахьюн Ко, уроженка Сеула, которая в прошлом году выступала на юниорском чемпионате мира.

Участники ЧЕ и ЧМ от России уже три олимпийских цикла не попадают на Олимпиады

Кстати, послеолимпийские чемпионаты мира и Европы вообще можно не рассматривать с точки зрения важного этапа подготовки к олимпийскому старту. Для понимания, среди 12 участников ЧМ и ЧЕ 2015 года была только одна пара, которая в итоге стартовала в Пхенчхане. Ею стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И ни один из чемпионов мира и Европы того года в итоге не завоевал золото Пхенчхана-2018.

Не слишком отличалась ситуация и в предыдущем олимпийском цикле. Из 12 россиян-участников чемпионатов Европы и мира 2011 года до Олимпиады «дожили» только три дуэта: Волосожар — Траньков, Боброва — Соловьев, Ильиных — Кацалапов, а чемпионы мира того года Мэрил Дэвис и Чарли Уайт повторили успех и в олимпийском Сочи. Те же самые 25 процентов совпадений чемпионов и участников Олимпиады от России можно найти, если сравнить первый послеолимпийский сезон 2007 года и Олимпиаду в Ванкувере-2010. Причем все совпадения надо искать либо в парах, либо в танцах, в одиночном катании вообще нет ни одного участника послеолимпийских турниров, который «дожил» бы до Олимпиады. И такая картина вырисовывается на протяжении трех последних олимпийских циклов.

Поэтому возводить результаты первого послеолимпийского сезона в какой-то важный итог, к которому мы обратимся перед Играми в Пекине-2022, просто неуместно. Стабильность в российском одиночном катании завершилась сразу после ОИ-2006 в Турине. Пусть даже это прозвучит как некий приговор для Загитовой, Самодуровой, мужской части сборной и той, кого назовут третьей участницей ЧМ-2019.

Публика во дворце собралась благодарная и отзывчивая. Фото Ольги Слабада ( vnnews.ru)

«Извините, пирожки!»

Великий Новгород доказал, что интерес к фигурному катанию сейчас на пике. Интернет-трансляции Кубка России шли, не прерываясь на рекламу, с демонстрацией раскаток спортсменов. В это время ведущий трансляции Александр Гришин вынужден был заполнять паузы, и он обратил внимание на достойную зрительскую аудиторию в местном Дворце спорта, несмотря на то, что соревнования проходили в будни и в рабочее время. Помимо этого, Гришин рассказывал об ухищрениях, на которые шли люди, не сумевшие достать билеты на короткую программу у женщин. Самое интересное из них было связано с… пирожками. Одна бабушка пришла во Дворец спорта с большой сумкой, полной пирожков, и доказывала охране, что несет их на продажу, согласовав это мероприятие с руководством. Пройдя таким образом внутрь, она немедленно раздала пирожки всем желающим бесплатно, после чего села вместе с ними, чтобы наблюдать за соревнованиями.

Все дело в том, что билеты исчезли сразу же, как стало известно о приезде Евгении Медведевой. Участники соревнований говорили даже о том, что видели настоящие схватки за заветные проходки. И публика во дворце собралась благодарная и отзывчивая. Настолько, что бурно реагировала не только на прыжки и окончание выступлений спортсменов, но даже на какие-то кокетливые движения Медведевой, Туктамышевой и Ко. Увы, но если сравнивать в этом отношении с Казанью, то можно говорить о практически нулевом интересе у нас и к этапам Кубка страны, и к прошлогоднему первенству России, когда, несмотря на бесплатный вход, в старом Дворце спорта собирались не более пары сотен зевак. И то большая часть из них представляла тусовку ФК, которая использовала проходящие в Казани турниры как лишний повод встретиться. Хотя у нас соревновались и Елена Ильиных, уже в ранге олимпийской чемпионки, и будущие звезды, включая Медведеву, Загитову и весь нынешний выводок Этери Тутберидзе.