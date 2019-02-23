Куда пойти в Казани: TIAF 2019, «Маркетинг #реальноговремени и образовательный форум

Афиша мероприятий с 25 февраля по 3 марта

Фото: Максим Платонов

Предстоящая неделя будет богата на форумы и конференции. Так, 26 февраля на «Казань Экспо» развернется международный автомобильный форум TIAF. 28 февраля в «Смене» будут обсуждать тренды во внешних коммуникациях на ежегодной конференции «Маркетинг #реальноговремени. В этот же день пройдет форум EDU Russia, где эксперты расскажут об инновациях в образовании. Что еще интересного ждать – в воскресном обзоре «Реального времени».

В Доме актера презентуют оперу «Минем Такташ»

26 февраля в казанском Доме Актера презентация камерной оперы «Минем Такташ», созданной в рамках лаборатории «KazanOperaLab». Авторы произведения – композитор Ильяс Камал, либреттист Рузаль Мухаметшин, постановщики Лилия Ахметова (режиссер) и Лилия Мухаметзянова (сценограф). Авторы познакомят гостей с концепцией оперы до ее официальной премьеры.

Начало в 16.00, вход свободный.

0+

В Доме предпринимателя научат правильно составлять договоры

26 февраля в Доме предпринимателя пройдет семинар-практикум на тему «Правильный договор = Успешный бизнес. Последствия «кривого» договора». Семинар будет полезен собственникам бизнеса, топ-менеджерам, главным бухгалтерам и коммерческим директорам.

Начало в 19.00, участие бесплатное.

16+

TIAF 2019 пройдет на «Казань Экспо»

Фото Романа Хасаева



С 26 по 28 февраля на территории «Казань Экспо» пройдет международный форум и выставка автомобилестроения TIAF 2019. В программе — деловые мероприятия, выставка достижений знаковых автопроизводителей, посещение производственных площадок Татарстана.

Начало в 10.00.

6+

В Казани стартуют творческие встречи

28 февраля в Домеактера стартует цикл творческих встреч «Современники». Их цель состоит в том, чтобы познакомить зрителей с современными литературными представителями. Откроет мероприятие вечер самобытного писателя из Волгограда Александра Прошакова.

Начало в 18.00. Вход свободный.

0+

В «Смене» пройдет Маркетинг #реальноговремени

Фото Максима Платонова

28 февраля в «Смене» пройдет конференция «Маркетинг #реальноговремени: тренды во внешних коммуникациях и digital». Лучшие спикеры-практики в области digital-маркетинга и PR расскажут о трендах, действенных каналах и инструментах продвижения, приведут кейсы с реальными цифрами эффективности.

Среди спикеров конференции Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс, Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте, Мария Лапук, основатель Vinci Agency, Розалия Каневская, Founder and Editor-in-Chief в Mediabitch и другие спикеры.

Будем обсуждать «больные» для маркетологов и пиарщиков и актуальные темы: KPI в PR, искусственный интеллект в PR и маркетинге, продвижение во «ВКонтакте», геймификация в SMM, Influencer-маркетинг и другие.

Начало в 10.00.

16+

В Казани расскажут об инновациях в образовании

С 28 февраля по 1 марта в «Казань Экспо» пройдет форум «Образование России» / EDU Russia. Это международный дискуссион для профессионалов отечественного образования, а также тех, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.

Эксперты расскажут об опыте и инновациях в образовательной системе и обсудят вызовы и тренды современного отечественного образования. В рамках мероприятия также пройдет выставка EDU Russia 2019.

16+

В «Хэзинэ» откроется выставка картин

28 февраля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка Владимира Гурьянова «Жизнь в цвете». В стилистике художника слились многие направления конца XIX — начала ХХ века — от импрессионизма до авангарда. С 1986 года Гурьянов участник персональных, тематических, групповых выставок в Казани, Москве, Петербурге и за рубежом. Произведения художника представлены в собрании Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, в частных коллекциях России, США, Франции, Германии, Великобритании, Канады.

Начало в 18.00. Выставка продлится до 24 марта.

0+

В парке «Россия – моя история» покажут киноисторию о детях военной поры

28 февраля в историческом парке «Россия – Моя история» пройдет премьерный показ кино-истории о детях военной поры. Фильм «Я еще не хочу умирать» повествует о маленьких жителях блокадного Ленинграда. Съемки проводились в Казани, Зеленодольске и Санкт-Петербурге. В киноленте задействованы актеры Казанского ТЮЗа. После просмотра фильма состоится встреча со съемочной группой.

Начало в 14.00, вход свободный.

6+

Камерный хор исполнит музыку на стихи русских поэтов

28 февраля в художественной галерее «Хазинэ» состоится выступление камерного хора «Преображение». На концерте прозвучит как духовная, народная музыка, так и музыка современных композиторов на стихи русских поэтов.

Начало в 18.00, вход свободный.

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Дизайнеры со всей страны соберутся в Казани

Фото Романа Хасаева

2 и 3 марта в Казани пройдет Open space market, который соберет молодых дизайнеров со всей страны. В программе — дизайнерский маркет, dj-сеты, лекции и мастер-классы, фудкорт.

Время работы Open space market: с 12.00 до 20.00. Место проведения: Казанский ипподром. Вход: 100 рублей, учащимся — 50 рублей. Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно. Билет рассчитан на два дня мероприятия.

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