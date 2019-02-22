«Наши сборники — люди деловые»

No Totti, Yes Party! Почему традиционный «Кубок легенд» будет гораздо круче прошлогоднего

Вчера в отеле Marriott прошла официальная пресс-конференция, приуроченная к открытию футбольного «Кубка легенд» — 2019. Популярный комментатор Виталий Ошовский побывал на мероприятии, раздобыв немало интересной информации. Все подробности — в репортаже «Реального времени» из Москвы.

Легендарная фраза Павлюченко и потрясающий Тихонов

Глядя на погоду за окном, на пресс-конференцию хотелось меньше всего: после недельной оттепели в Москву вернулся резкий колючий мороз. Столбики термометров понизились с +3 до -7 градусов, а гололедица буквально обложила столичные дороги. В таких условиях добраться до места назначения было непросто, но те, кто все же переборол лень и непогоду, явно не пожалели.

На протяжении часа с лишним журналисты имели возможность общаться с организаторами турнира, а также с легендой нашего футбола Андреем Тихоновым. Еще в середине осени тренер выглядел подавленным из-за отставки в «Крыльях Советов», нынче же настроение у него определенно улучшилось, и в общении это было очень заметно.

«Во время простоя меня приглашают и приглашают на телевидение… Но я никуда не хожу. После моего ухода из «Крыльев» это первое интервью, которое я даю. Почему? Есть ряд сдерживающих моментов. Я приду в студию и мне наверняка будут задавать вопросы про «Крылья Советов», но подробно говорить на эту тему пока не хочется», — признался Тихонов корреспонденту «Реального времени».

На телеэкранах экс-спартаковец выглядит добрым и незаносчивым. И в жизни — точно такой же. Фото legends.ru



Ровно год назад в аналогичном мероприятии участвовали Роман Павлюченко и Кевин Кураньи. Однако положительное впечатление о себе оставил только немец. «Извините, мне нужно идти», — произнес Павлюченко за полчаса до окончания пресс-конференции и ушел «по своим делам». Эту историю до сих пор с сарказмом вспоминают журналисты и болельщики. Кураньи же еще около часа фотографировался с фанатами и общался с ними на самые разные темы. Кстати говоря, Кевин прилетел в Москву и в этом году. В нынешней пресс-конференции немец не участвовал, но в кулуарном общении дал понять, что сборная Германии после провала на ЧМ-2018 нацелена на победу в «Кубке легенд».

Обратило на себя внимание то, что Тихонов пришел на пресс-конференцию за 15 минут до ее начала и тепло общался с каждым желающим журналистом. Поведение Андрея особенно контрастирует с замашками некоторых звезд сборной России, которые с прессой зачастую общаются с какой-то непонятной спесью. В репликах же Тихонова, его поведении не было ни грамма высокомерия. «Как вам удается избегать звездной болезни?» — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у Андрея Валерьевича. «Наверное, дело в воспитании», — ответил Тихонов. На телеэкранах экс-спартаковец выглядит добрым и незаносчивым. И в жизни он точно такой же. Даже лучше.

Гроза Юрана и Кирьякова возвращается в Москву!

В последних нескольких «Кубках легенд» Тихонов участия не принимал: работал сначала в академии «Краснодара», затем — в «Крыльях Советов». Теперь ему предстоит повести за собой сборную России, которая традиционно является главным фаворитом этого турнира. Состав нашей команды претерпел всего одно изменение, но какое! Вместо Сергея Кирьякова в линии нападения сыграет только что завершивший карьеру Андрей Аршавин.

«Уверен, Аршавин в прекрасной форме, хотя предыгровая тренировка нам предстоит только завтра. Наши сборники — люди деловые, поэтому каких-то системных тренировок перед турниром мы не проводим. Завтра — предыгровая, послезавтра — уже играем», — сообщил Андрей Тихонов. Вратарская линия тоже осталась без изменений: пост №1 займет Александр Филимонов, а вторым голкипером станет Дмитрий Гончаров.

Испанцев не было в Москве с 2011 года, и именно они в первые годы задавали тон в турнире



В последние годы российская сборная выигрывала турнир без особых проблем. Однако этот розыгрыш обещает быть для наших едва ли не самым тяжелым. «Во-первых, отмечу возвращение на турнир сборной Испании. Они приезжали в первых трех розыгрышах, но после той самой перепалки Юрана и Кирьякова с Амавиской на время прекратили. Думаю, на победу будут претендовать они и португальцы», — поделился мнением Тихонов.



Испанцев не было в Москве с 2011 года, и именно они в первые годы задавали тон в турнире наравне с нашими. Их состав спустя 8 лет радикально обновился, в нем немало звезд мирового уровня. В Москву снова приехал легендарный опорник «Валенсии» Гаиска Мендьета; в строю чемпион Европы Маркос Сенна, победитель Лиги чемпионов Иван Кампо и Хосе Амависка — тот самый, что 8 лет назад подрался с Юраном и Кирьяковым во время финального матча.



Без Тотти и Франции

Гендиректор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский ответил на вопрос, почему испанцев не было на турнире столько лет. «Мы каждый год высылали им приглашение, но у них были какие-то свои дела. В этом году все сошлось нормально, и они дали согласие».

Вместе с тем на турнире не будет сборной Италии. Руководители «Кубка легенд» очень неохотно говорили об отсутствии «Скуадра Адзурра». Но сложилось впечатление, что итальянцы не приехали по ряду причин. Франческо Тотти устроился на работу в руководство «Ромы», а его клуб сейчас сильно лихорадит. Без Тотти привлекательность сборной Италии теряется в разы, поэтому от нее решено было отказаться в пользу более мощной и именитой Испании. Однако совсем без игроков с Апеннин наши болельщики не останутся. В сборной звезд в одной команде с Ворониным и Джибрилем Сиссе выступят чемпионы мира — 2006 Джанлука Дзамбротта и Кристиан Дзаккардо.

Александр Полинский: «Мы каждый год высылали испанцам приглашение, но у них были какие-то свои дела. В этом году все сошлось нормально, и они дали согласие»

На турнире также не будет сборной Франции. На прошлом турнире «синие» не впечатлили ни игрой, ни составом, и их отзывчивость тоже оставляла желать лучшего: интервью удалось выцепить только у Сиднея Гову, да у Ибраима Ба. Нападающий Фредерик Пикьон оставил свои координаты и предложил приехать к 21 часам, но к моменту нашего приезда… уснул у себя в номере. В эти выходные нас, журналистов, определенно ждет не одна такая забавная история. В свою очередь, вас, болельщиков, ждет еще большая россыпь звезд из самых разных стран.

No Totti, Yes Party!