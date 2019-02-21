«Марат, в районе внимание обращают, у вас доля бизнеса — 20%, надо работать в части вовлечения!»

Главе Буинска указали на проблемы предпринимателей в районе и низкие показатели в здравоохранении

Около 40% предпринимателей в Буинском районе пожаловались на чрезмерное внимание контролирующих органов, так что вмешаться пришлось президенту РТ. Сегодня на отчетном заседании районного совета Рустам Минниханов обратил внимание на две проблемы в районе: низкие позиции в сфере здравоохранения и административные барьеры для бизнеса. Прокурору района президент поручил систематизировать работу в сфере проверок, а руководству муниципалитета — оказать поддержку представителям МСБ. Минниханов не раз упомянул о задачах из послания Владимира Путина Федеральному собранию и призвал ориентироваться на эти цели. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Каждый год у вас на одну деревню меньше»

В докладе глава Буинска Марат Зяббаров также остановился на проблемах района. По его словам, 60% территорий озимых находится в неудовлетворительном состоянии. Не удалось сохранить положительную динамику по производству молока, потеряли две позиции и спустились на 12-е место в республиканском рейтинге. Причины — большой процент выбраковывания продукции, заболевания скота. Кроме того, у некоторых агрофирм наблюдается спад поголовья, например, в ООО «Йолдыз» теперь производят молока на 5 тысяч центнеров меньше.

Средняя зарплата на сельхозпредприятиях при этом 23 тысячи рублей, на самых передовых — чуть более 30 тысяч. На 80 крестьянско-фермерских хозяйств приходится 25% доли пашни и 0,5% от производства мяса крупного рогатого скота. Господдержка районных аграриев в том году составила 636 тысяч рублей.

Незадолго до совещания президенту РТ продемонстрировали работу буинского крупозавода «Полба-М», где он осмотрел перерабатывающий и фасовочный цеха. Показали продукцию завода — макароны из полбы и муку. Также Минниханову доложили о реализации социальных программ в районе. В частности, в истекшем году в муниципалитете капитально отремонтировали четыре школы и четыре детсада, провели реконструкцию парка «Молодежный» на сумму более 400 млн рублей. Отремонтировали семь котлов в школах, построили газопровод для 47 многодетных семей. Общий объем инвестиций по этим программам составил более 2 млрд рублей.

В целом результаты 2018 года для района успешные, отреагировал президент республики на доклад Марата Зяббарова. До этого заседания Минниханов выслушал итоги ушедшего года в Лаишевском районе, и там, по его словам, тоже «неплохая динамика»: «Понятно, везде есть резервы — есть про что говорить и на что обратить внимание».

Президент рассказал об общих итогах социально-экономического развития республики и остановился на задачах, озвученных накануне Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в части демографии и социальной поддержки.

По словам Минниханова, год был достаточно напряженный, тем не менее республика пришла к концу года с хорошими показателями по объемам промышленной продукции: «превысили цифру 2,8 трлн ВРП, 2,4 трлн — инвестиции в основной капитал, средняя зарплата — 35 тысяч».

Самое главное — доходы бюджета, продолжил он: «Татарстан является одним из крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет — в первой пятерке. Мобилизовано на территории республики более 800 млрд, из них где-то 280 млрд — в республиканский бюджет, более 500 млрд — федеральный бюджет».

Президент отметил, что есть определенные планы развития нефтегазохимического комплекса, республиканских машиностроительных предприятий, большая работа идет по энергетическому сектору, «агропромышленный комплекс всегда под нашим контролем», добавил он.

После президент переключился на проблемы малого и среднего бизнеса, которому, по его словам, последние годы уделяется большое внимание.

— Исходя из майских указов, подписанных 12 национальных проектов и с учетом того, что вчера президент нашей страны выступил с посланием, определена главная идея — качество жизни граждан. Очень позитивно, что вчера раскрыли новые меры поддержки по демографии. Нас всех эта тема беспокоит, — подчеркнул Минниханов, обращаясь к Зяббарову, который до этого сообщал о снижении рождаемости и естественной убыли населения района в течение 15 последних лет.

По словам главы района, буинцев с каждым годом становится меньше, по итогам 2018 года — на 298 человек. В плане демографии в районе обнаружился только один позитивный тренд — в прошлом году зарегистрировали на 22 семьи больше, чем годом ранее.

Этот момент не остался без внимания Минниханова: «Каждый год минус 298 человек — каждый год у вас получается на одну деревню меньше. Это очень большое беспокойство на уровне нашей страны, хотя республика в целом имеет положительный баланс, но последние два-три года мы идем со снижением. Меры, которые озвучил президент, позволят стабилизировать ситуацию».

Минниханов напомнил, что в послании Путин уделил много внимания и качеству медицинского обслуживания. «По здравоохранению вы на 32-м месте по республике. Вы не говорите слова благодарности. Стационар надо ремонтировать, это, конечно же, у нас будет программа по стационарам — включим, но посмотрите на свои цифры. Вы на 32-й позиции!»

До начала заседания совета Минниханову показали отремонтированное здание детской консультации: «Мы зашли в прекрасное лечебное учреждение, а через дверь виден стационар, который 20 лет назад ремонтировали… Уже другие условия. Здесь и работники другие, счастливы и в комфорте. А там немного плачевно. Я думаю, эти вопросы мы будем решать».

40% представителей бизнеса жалуются на барьеры и проверки

— В целом на какие вопросы обратить внимание: конечно, это поддержка бизнеса. Я знаю, Марат, в районе внимание обращают, но сегодня у вас доля бизнеса в ВРП — 20%. Я считаю, цифра очень небольшая, надо работать в части вовлечения. Мы видели, какие у вас мастера, какие умельцы. Главное — не только производить, надо оказать поддержку в продвижении продукции. Во-первых, внутренний рынок. Надо закупать у них для наших нужд.

Минниханов отметил, что, по статистике, которую ему представили, в районе ощущается очень сильное административное давление — около 40% предпринимателей пожаловались на барьеры: «Нам казалось, чем больше проверяешь, тем лучше. Но предприниматель — человек, который рискует своими деньгами, имуществом, создает рабочие места. Я понимаю, эта работа должна быть систематизирована. Прокурор района здесь? Обратите внимание, и Илдус Саидович (Нафиков, прокурор РТ, — прим. ред.) держит эту тему под контролем. Промышленные площадки создаются, и в то же время наши надзорные органы находят повод прийти, посмотреть. Надо выработать систему».

Президент при этом отметил, что в районе все хорошо с фермерскими хозяйствами, а также есть представители бизнеса, которые работают в области создания комфортной городской среды.