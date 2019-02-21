Цулыгин слово держит: «Салават» впервые в сезоне вытянул игру у Казани

Победа Уфы по делу

Перед последним зеленым дерби регулярного сезона все расклады были на стороне Уфы, даже несмотря на разницу в турнирном положении не в ее пользу. Основной состав «Салавата» хорошенько отдохнул, пока «молодежка» отдувалась на Дальнем Востоке, а казанцы рвали жилы с топами Востока. Да и не выглядит сегодня «Ак Барс» той непобедимой командой и безусловным фаворитом, коим представлялся еще в начале января — на момент предыдущего дерби. На деле Казань и Уфа снова выдали матч с закрученным сюжетом, где присутствовали и маленькая месть недавно обмененных хоккеистов, и данное тренером «Салавата» Николаем Цулыгиным слово, которое нужно было держать, и, конечно же, чудесные камбэки. Об этом и других подробностях игры — в материале «Реального времени».

Уфимцы хорошенько перезарядились по праву «дедовщины»

Даже при безоговорочном статистическом преимуществе «Ак Барса» по личным встречам в нынешнем сезоне (три победы в трех играх) ни о каком фаворитском статусе казанцев речи не шло. И даже не потому, что к концу «регулярки» команда Билялетдинова несколько подразмякла.

Дело в том, что пока «барсы» отчаянно боролись за то, чтобы выправить ситуацию в турнирной таблице, а именно вернуться в топ-4 Востока и оправдаться перед болельщиками за провальные игры против топов Запада, основные игроки уфимцев почти неделю прохлаждались дома, отправив чуть ли не по праву «дедов» на Дальний Восток «молодежку», разбавленную несколькими хоккеистами основы.

В самом сложном выезде сезона резервисты уфимских болельщиков не порадовали, закономерно проиграв три матча из трех — «Амуру» и дважды «Адмиралу». А учитывая, что перед дальневосточным вояжем команда Цулыгина успела проиграть и «Барысу», то оказалось, что побеждали уфимцы в последний раз аж 2 февраля в матче с тем же аутсайдером Востока — «Амуром».

Не факт, что недельный перерыв так уж помог перезагрузиться «Салавату», а напряженный график игр против топов Востока вымотал «Ак Барс». Фото vk.com/hcakbars



Конечно, не факт, что недельный перерыв так уж помог перезагрузиться «Салавату», а напряженный график игр против топов Востока вымотал «Ак Барс». В конце концов, Билл намеренно подводил команду к пику формы поближе к плей-офф. Но Уфа очевидно была посвежее.

Интригой четвертого (и, надо сказать, несколько приевшегося) «зеленого дерби» сезона оставалось и обещание Николая Цулыгина, который после последнего поражения его «Салавата Юлаева» на «Татнефть Арене» сообщил не столько журналистам, сколько уфимским болельщикам, и еще больше — руководству клуба, что точно знает, как обыгрывать «Ак Барс». Последний такой шанс по ходу «регулярки» у него был именно в этот день. Совсем без побед над Казанью уходить в плей-офф было совсем не с руки.

У «Ак Барса» к плей-офф сложилась надежная вратарская бригада, а Педана пока ждать не стоит

На утренней тренировке в день матча на запасной лед «Уфа Арены» в качестве основного вратаря выходил Владислав Подъяпольский. То ли последний матч против «Магнитки» в исполнении бэкапа Шарыченкова не вдохновил тренерский штаб «Ак Барса», то ли трех игр отдыха было достаточно для нынешнего «номера один», чтобы подойти к генеральной репетиции плей-офф посвежевшим и, что называется, во всеоружии.

Так или иначе, у «Ак Барса» к последнему выезду «регулярки» наконец сложилась полноценная вратарская бригада. Мастерство Шарыченкова еще в начале сезона не внушало особого оптимизма ни болельщикам, ни, как оказалось, тренерскому штабу, надолго посадившему голкипера на лавку. Довольно неуверенная игра Александра в сентябре вызывала лишь одну мысль — когда его обменяют? Однако уже к концу сезона, когда Подъяпольский, что называется, наелся, а Эмиль Гарипов пока даже не тренируется, тренерскому штабу пришлось попробовать Шарыченкова в деле. Да и проверить, не заржавел ли и способен ли выйти на важные поединки 39-й номер в случае форс-мажора. Эдакая «диагностика» системы перед главными играми на вылет.

То ли последний матч против «Магнитки» в исполнении бэкапа Шарыченкова не вдохновил тренерский штаб «Ак Барса», то ли трех игр отдыха было достаточно для нынешнего «номера один», чтобы подойти к генеральной репетиции плей-офф посвежевшим. Фото vk.com/hcakbars

В остальном же состав Зинэтула Билялетдинов оставил практически нетронутым по сравнению с домашней игрой с «Металлургом». Зарипов вышел с Основиным и Лукояновым, Ткачев — с Михеевым и Галиевым, а тринадцатым форвардом вновь был заявлен Дмитрий Воронков.

По-прежнему не хватает в составе «Ак Барса» защитника Андрея Педана, которого, судя по всему, мы не увидим и к первым играм плей-офф. Когда автор этих строк говорил с Андреем в подтрибунке после последнего домашнего матча с «Магниткой», защитник признавался, что попытался заниматься на льду, но больше чем на 10 минут его не хватило. Судя по всему, все сложнее, чем заявлялось изначально.

Поочередные поддушивания — без результата

Стартовала Уфа заметно резвее казанцев, в то время пока гости постепенно раскачивались и лишь понимали, что к чему. Такой расклад быстро сказался и на характере игры. «Барсы» не поспевали за скоростями хозяев льда и были вынуждены фолить.

Удаление Михаила Глухова на 7-й минуте, а следом и 2 минуты штрафа Дмитрия Юдина подарили казанцам долгие минуты уфимской осады, выстоять которые удалось не без помощи все того же Подъяпольского, который неплохо действовал на выходах и перекрывал ближние броски Бурдасова и Хартикайнена. С дальними худо-бедно справлялись защитники, но выправить игру после такого продолжительного пребывания в роли отбивающихся было бы очень непросто — благо экс-казанец Александр Бурмистров ошибся в приеме шайбы, а когда Роб Клинкхаммер его обокрал, был вынужден фолить. Теперь уже казанцы поддушили Уфу в ее собственной зоне.

Так игра в первом периоде и продолжалась — в целом ровная, обоюдоострая, практически без средней зоны, но как только одна из команд получала право разыграть лишнего, то тут же довольно неплохо расставлялась в чужой зоне и методично душила соперника. Вот только отдувались казанцы несколько чаще, ибо нарушали едва ли не каждые 4 минуты. По итогу периода «Ак Барс» накопил 6 минут штрафа против четырех — у «Салавата».

Казанцы вскоре расставились по уфимской зоне, и в итоге шайба нашла Даниса Зарипова. Фото vk.com/hcakbars



По классике: Казани хватило одного шанса, чтобы остаться на плаву

Так же активно, как и в первом периоде, Уфа вступила в игру во втором. Вот только на этот раз одна из быстрых комбинаций в касание прошла так четко и отлаженно, что еще до того, как шайба оказалась в воротах Подъяпольского, было понятно, что этот розыгрыш закончится результативно. Филип Ларсен оказался «наконечником» этого шедевра и замкнул уже восьмую для себя шайбу в этом сезоне.

Да и далее доминирование «Салавата Юлаева» на льду только росло. Два попадания в перекладины в исполнении Кадейкина и Бурмистрова лишь нагнетали ощущение, что вторая шайба назревает. А вот у ворот Метсолы моменты практически исчезли. Казанцы лишь продолжали периодически фолить и лишь очень редко огрызаться в чужой зоне. За весь второй период таких выпадов можно было насчитать по пальцам одной руки.

Уфа была лучше буквально во всем: и по моментам, и по владению шайбой, и по вбрасываниям. Однако, как это часто с «Ак Барсом» и бывает, ему хватило одного более-менее опасного момента, чтобы реализовать свой шанс. Антон Ландер убегал к воротам Метсолы, а уфимский Владимир Ткачев пошел на фол, предоставив «барсам» право на первое большинство в периоде. Казанцы вскоре расставились по уфимской зоне, и в итоге шайба нашла Даниса Зарипова, который, хоть и поймал ее на «крюк» у самых ворот, вбивал снаряд со всей «дури», так что сетка едва выдержала. Злости у игроков «Ак Барса» хватало, учитывая, что казанцев постоянно провоцировал Хартикайнен (да и другие уфимцы), а гости льда периодически ему напихивали.

И Цулыгин «вытянул», и «барсы» отдали

По традиции малоэмоциональный и немногословный Вячеслав Основин в перерыве во время флеш-интервью отделался лишь стандартными и неинформативными «это эмоции» и «все сами увидите». Особыми ораторскими способностями Основин не отличался никогда, и недавно нам в этом пришлось убедиться самим. Однако в этот раз форвард был особенно настроен меньше говорить и больше доказывать местной публике. От форварда «Салават Юлаев» в ноябре отказался, а уфимские болельщики откровенно заявляли, что это главное трансферное разочарование межсезонья.

В борьбе за шайбу у ворот Подъяпольского самым расторопным оказался Тему Хартикайнен, который перевел игру в овертайм. Фото vk.com/hcsalavat



Так что когда Основин на старте третьего периода «закопал»-таки сложную шайбу в «куче-мале», образовавшейся после броска казанского Ткачева, в его глазах можно было увидеть не столько радость, сколько ярость и торжество справедливости. А это, между прочим, уже четвертая шайба Основина в «Ак Барсе» — в Уфе почти за полсезона он отметился лишь одной.

Все бы хорошо закончилось для Казани и лично для Основина и его маленькой мести, если бы не концовка матча, которую и Цулыгин буквально вытащил, и «барсы» отдали. Уже за полторы минуты до конца основного времени наставник «Салавата» сменил Метсолу на шестого полевого, и такой ход сыграл — в борьбе за шайбу у ворот Подъяпольского самым расторопным оказался Тему Хартикайнен, который и перевел игру в овертайм.

Ну а уже на старте дополнительного времени казанцы как-то уж очень несуразно и совсем не в духе таких игр затеяли смену. Их ошибкой воспользовался все тот же Ларсен, который перехватил шайбу, убежал и обыграл казанского голкипера.

Николай Цулыгин все-таки сдержал свое слово и одержал первую в своей карьере победу над «Ак Барсом». Стоит отметить, что этот матч он выиграл далеко не на фарте — Уфа долго держала игру под своим контролем и могла заканчивать ее задолго до финальной сирены. Что ж, посмотрим, хватит ли тренерских схем Цулыгина еще и на плей-офф.

Эрик Добролюбов