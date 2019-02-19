Минниханов: «Не секрет, что банкротство нужно только для списания долгов»

Арбитражный суд РТ завалили работой — постарались банкиры и застройщики

Арбитражных судей Татарстана завалили работой — это расплата за то, что республика — развитый регион и экономических споров здесь больше, чем у соседей, объяснили сегодня на заседании коллегии суда. В месяц судье приходится рассматривать 101 дело, то есть около пяти в день. Выросло число дел о финансовой несостоятельности, по словам Рустама Минниханова, тут надо исключить злоупотребление правом, потому что банкротятся, чтобы списать долги. Подробности в материале «Реального времени».

Один судья Арбитражного суда рассматривает 101 дело в месяц

101 дело в месяц приходится на судью Арбитражного суда Татарстана, пожаловался председатель суда Максим Боровков. Для сравнения: в 2016 году на судью приходилось по 69 дел. Всплеск связан с банковским кризисом в республике, резким увеличением банкротных дел в отношении кредитных организаций и застройщиков. В 2018 году в Арбитражный суд поступило 39 тыс. заявлений, из них 2,2 тыс. — о банкротстве.

— Дела о банкротстве всегда относились к делам повышенной сложности, характеризовались широким кругом лиц и огромным общественным резонансом, — сказал Боровков.

Судьи, которые специализируются на банкротном праве, оказались завалены работой, дела пришлось распределять среди судей, для которых споры о несостоятельности — непрофильный вид деятельности.

— Экономика находится в непростых условиях, негативные процессы затронули и нашу республику, Арбитражный суд демонстрирует готовность решать задачи на качественном уровне, — подвел итоги председатель суда.

Максим Боровков пожаловался, что в месяц на каждого судью Арбитражного суда Татарстана приходится 101 дело. Фото tatarstan.ru

«Увеличилось число заявлений о признании банкротами граждан»

Рустам Минниханов сказал, что статистика Арбитражного суда отражает экономическую ситуацию в Татарстане. Положительной динамикой, по его словам, при общем увеличении дел о финансовой несостоятельности можно считать сокращение таковых в отношении юридических лиц на 22% по сравнению с 2017 годом. При этом наблюдается увеличение дел о личном банкротстве.

— Увеличилось число заявлений о признании банкротами граждан. Не секрет, что банкротство нужно только для списания долгов. Задача суда — баланс общественного и частного интереса и недопущение злоупотребления правом, — сказал Минниханов.

Президент отметил значимость суда для Татарстана как республики, лидирующей в ПФО по основным показателям социально-экономического развития.

— Татарстан — привлекательный для инвестирования регион, и качественная работа суда, законные и обоснованные решения обеспечивают защиту прав предпринимателей, что позволяет поддерживать высокий инвестиционный потенциал республики, — сказал Минниханов.

«Задача суда — баланс общественного и частного интереса и недопущение злоупотребления правом», — отметил Рустам Минниханов. Фото Максима Платонова

200 млн с картельных сговоров на торгах и беззубость в отношении необоснованного повышения цен

С Арбитражным судом тесно работает Федеральная антимонопольная служба. Айрат Шафигуллин, руководитель УФАС по РТ, рассказал, что за 5 лет сотрудники службы участвовали в 5235 заседаниях.

— Под механизм проверки чаще всего попадают картели. По данным ФАС России, ущерб от реализации картельных соглашений достигает 2% от ВВП страны. В последнее время в Татарстане появилось большое число картельных соглашений с участием в торгах. За 2015—2018 годы — 30 картельных соглашений, из которых суд обжаловал 13, не нашли поддержки три. Сумма штрафов за картельные соглашения, наложенная на участников, приблизилась к 200 млн рублей, — сказал Шафигуллин.

По его словам, за последний месяц Арбитражный суд подтвердил штраф за сговор в области дорожного строительства на сумму 7 млн рублей и поставки медоборудования на сумму 35 млн рублей. Шафигуллин пожаловался, что существуют и проблемные вопросы, которые пока ФАС решить через суд не может.

— Необоснованное повышение цен на топливо и продукты питания. Нарушения очевидны, но не всегда удается собрать доказательную базу для прохождения решений по таким делам в судах, — сказал Шафигуллин и предложил Максиму Боровкову найти время, чтобы обсудить эту проблему.

Айрат Шафигуллин, руководитель УФАС по РТ, рассказал, что за 5 лет сотрудники службы участвовали в 5235 заседаниях

С гордостью руководитель УФАС напомнил о громком споре с Российским союзом автостраховщиков, в результате которого методику расчета стоимости запчастей признали недействительной. Говоря об этом, Шафигуллин одарил комплиментом Боровкова, так что тому стало неловко: «Арбитражный суд поддержал позицию УФАС, и автовладельцы всей России получили право на возмещение всех страховых случаев».

— Едва ли мы можем говорить о поддержке, мы всего лишь проверяем законность, — смутился Максим Боровков.

«Не знаю, как вы этого достигаете, — либо вы применяете физическую силу, либо имеете талант убеждения»



Заместитель председателя суда Надежда Назырова рассказала, что в 9,3 раза выросло количество рассмотренных споров по договорам долевого строительства. Если 2017 году таких дел было 24, то в 2018-м — уже 224 дела.

— В основном это дела о взыскании неустоек или штрафов с ООО ЖК «Победа» и других застройщиков, — сказала она.

Председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов сравнил Татарстан с другими регионами, отметив большое количество дел, поступающих в апелляционную инстанцию из Арбитражного суда РТ, — 2278, из них 330 судебных актов отменены, 21 — изменен.

Юрий Глазов покритиковал арбитражных судей Татарстана за то, что те при повторном рассмотрении дел не выполняют поручений вышестоящей судебной инстанции



— Но все равно вы не на первом месте, вы не самые худшие при такой нагрузке. Спасибо, вам помогает Самарская область, у них процент всегда выше, — сыронизировал Глазов.

Он покритиковал арбитражных судей Татарстана за то, что те при повторном рассмотрении дел не выполняют поручений вышестоящей судебной инстанции. Что касается жалобы на высокую загрузку судей, то Юрий Глазов сообщил, что по этому показателю Татарстан на 4-м месте в округе, а на 1-м месте — Волгоград со 125 делами на судью в месяц. Зато по количеству дел с заключением мирового соглашения арбитраж республики на первом месте.

— Не знаю, как вы этого достигаете, — либо вы применяете физическую силу, либо имеете талант убеждения, но вы по этому показателю в округе имеете лучшие цифры, — похвалил Глазов, но, чтобы не расслаблялись, напомнил: «По количеству дел, рассмотренных с нарушением срока, вы тоже лидеры».