Без «поддавков»: «Магнитка» дала честный бой, но все же пропустила «Ак Барс» в тройку Востока КХЛ

«Салавату» самое время напрячься — «барсы» близко

Накануне «Металлург» в Казани решил не прятаться от «Ак Барса» в первом раунде Кубка Гагарина и дал ему на финише «регулярки» настоящий бой в борьбе за 3—5-е места по итогам «гладкого чемпионата» на Востоке КХЛ. Обоюдоострые риски «Магнитки» и «Ак Барса», очная дуэль Даниса Зарипова и Сергея Мозякина, а также все перипетии матча, который мог бы украсить любую стадию плей-офф, — в материале «Реального времени».

«Магнитка» могла играть в «поддавки», но решила иначе

Вчерашний матч казанцев против «Магнитки» был интересен с той точки зрения, что оба коллектива явно не горят желанием встречаться друг с другом уже в стартовом раунде плей-офф. «Металлург», пожалуй, самый неудобный для «Ак Барса» соперник в сериях на вылет — процент прохода в следующий раунд в противостоянии Магнитогорска и Казани примерно 50 на 50. При этом, как бы неубедительно (относительно прошлого сезона) ни выглядел в текущей «регулярке» «Ак Барс», в «Металлурге» прекрасно знают, что в Кубке Гагарина команда Зинэтулы Билялетдинова всегда преображается, и рисковать уже в первом раунде в Магнитогорске, скорее всего, не намерены. Даже с преимуществом своего льда (перед игрой «Магнитка» была на 4-м месте, а «барсы» на 5-м).

Учитывая изложенное, никто бы не удивился, если бы «Магнитка» «не упиралась» накануне, пропустив «барсов» на третье место Востока и отправив Казань на очередное кубковое «зеленое дерби». Тем более что и в поддавки играть не пришлось бы. Уверенная победа (3:0) «Ак Барса» в Екатеринбурге над лидером Востока КХЛ наглядно показала, как казанцы прибавляют на пороге плей-офф. Номинально на третьем месте накануне находился и вовсе «Авангард», но у омичей на две игры больше, что при гандикапе лишь в одно очко шансов удержаться в тройке им практически не оставляет. Забегая вперед отметим, что «Магнитка» все эти расклады опровергла, дав настоящий бой казанцам.

Никто бы не удивился, если бы «Магнитка» «не упиралась» накануне, пропустив «барсов» на третье место Востока и отправив Казань на очередное кубковое «зеленое дерби»

КХЛ бы понедельники — взять и отменить

Кстати, противостояние «Металлурга» и «Ак Барса» смело можно считать классикой российского хоккея, а лакомым кусочком для хоккейных гурманов стала очередная встреча Даниса Зарипова и Сергея Мозякина. Именно они топ-бомбардиры в составах соперников в личных встречах: на счету Зарипова 20 (9+11) очков, у Мозякина — 23 (10+13).

Тем удивительнее, что такая вывеска не обеспечила аншлаг в «Татнефть Арене». Наверное, КХЛ пора все же признать неудачной идею «хоккея по понедельникам», ведь этот день недели традиционно сложный для любого работающего (или учащегося) болельщика. Эксперимент продолжается уже три сезона. Наверное, пора завершать.

Плей-офф без Гарипова — это тревожно

Тем временем Билялетдинов в авральном режиме продолжает экспериментировать с сочетаниями звеньев. Вчера номинальный центрфорвард Владимир Ткачев вновь вышел на фланге, как и Станислав Галиев. А роль центрфорварда в этой тройке исполнил молодой Артем Михеев. В остальном «полевой» набор Билла на плей-офф практически определен.

Отметим только, что второй матч подряд в «рамке» «барсов» проводил Александр Шарыченков. Но это, скорее всего, просто обеспечение игровой практикой бэкапа казанцев, поскольку травма Эмиля Гарипова оказалась гораздо серьезнее, чем думалось на старте сезона. Очевидно, что плей-офф «Ак Барс» начнет с вратарской бригадой Подъяпольский — Шарыченков. У них на двоих лишь один матч в кубковых сериях. И это тревожно. Особенно тревожно от того, что после игры Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос «Реального времени» о готовности вратарской бригады к плей-офф, даже не вспомнил про Гарипова.

— Саша Шарыченков не играл давно, но вот в последних двух играх достаточно хорошо себя показывает. Подъяпольский тоже проявил себя не с худшей стороны, а с лучшей. Будем надеяться, что они будут играть хорошо.

— У них на двоих один матч плей-офф — это не смущает?

— А когда этот опыт получать? Вот пускай и набираются, — ответил тренер.

А на старте игры действительно показалось, что «Магнитка» упираться на казанском льду не намерена. На первой же минуте забойное легионерское звено «Ак Барса» открыло счет. Если с первым броском Секача Василий Кошечкин справился, то Антон Ландер с пятака был точен — 1:0. Именно Секач после «запоротого» момента не выключился, а отдал точный пас на пятак шведу. Отметим, что сам Иржи набирает очки уже в 9 матчах подряд против «Магнитки», у него 11 (7+4) очков в играх со «сталеварами».

При этом гости вообще долго не просыпались, и «барсы» упустили ряд неплохих моментов оперативно удвоить счет.

— Как вам удалось забросить шайбу уже в первой смене? — спрашивали после игры Ландера журналисты

— Такое действительно происходит нечасто, но мы были очень воодушевлены перед этим матчем, потому что знали про турнирное положение. Мы хотим получить преимущество своего льда в плей-офф, «Металлург» может быть нашим соперником уже в первом раунде, поэтому эта игра была очень важна. Хотелось сразу бежать побеждать, но, видимо, слишком сильно хотели и нахватали удалений в первом периоде.



Иржи Секач набирает очки уже в 9 матчах подряд против «Магнитки», у него 11 (7+4) очков в играх со «сталеварами»

«Магнитка» наказала «барсов» за проблемы с дисциплиной

Небольшой шанс у гостей возник лишь в середине периода, когда «барсы» нарушили численный состав. Однако «Магнитка» так и не проснулась, а едва из штрафного бокса выскочил Секач, как казанцы едва не забросили снова — Антон Ландер упустил шанс оформить дубль, бросив выше ворот с близкой дистанции.

Но проблемы с дисциплиной у казанцев не прекращались. Джастин Азеведо в чужой зоне сыграл высоко поднятой клюшкой, оставив свою команду в меньшинстве на 4 минуты. Судьи не успокаивались, оперативно отправив в штрафной бокс форварда «Ак Барса» Артема Лукоянова. Две минуты в формате «3 на 5» против «Магнитки» — это, конечно, приговор. Который и исполнил Сергей Мозякин мощным щелчком со средней дистанции — 1:1.

После игры проблемы второй половины периода прокомментировал все тот же Антон Ландер.

— Может быть, именно из-за желания так получилось — мы старались везде опережать соперника, играть жестко, поэтому получались такие моменты. К плей-офф это нужно исправить, — заявил скандинавский форвард.



А Мозякин между тем и в этом сезоне входит в пятерку лучших бомбардиров КХЛ, попутно являясь самым результативным игроком уральцев. На счету ветерана российского хоккея уже 53 (23+31) очка в 59 матчах этого матча. А серия недисциплинированных действий (10-0 по штрафному времени) казанцев во второй половине первого периода «завалила» первую 20-минутку «Ак Барсу».

Настроение сорванного первого периода перешло на второй. Уже на третьей минуте гости разыграли такую контратаку, что Роман Любимов забрасывал свою шайбу уже в пустые ворота мимо отыгранного Шарыченкова — 1:2.

Данис Зарипов, сделав гроссмейстерскую паузу, послал шайбу под перекладину. И сравнял счет не только в матче (2:2), но и в личном противостоянии с Сергеем Мозякиным в матче — 1:1

Как Данис Зарипов пустился в погоню за Сергеем Мозякиным

Лишь в середине матча казанцы получили первую возможность поиграть в большинстве. Нарушение правил со стороны Евгения Бирюкова трибуны встретили ревом. Все-таки перестарались арбитры в первом периоде с санкциями в отношении «Ак Барса». Понимали это и сами судьи, почти сразу зафиксировав нарушение правил против Секача со стороны уральца Григория Дронова. Казанцы 50 секунд играли в формате «5 на 3». Но в воротах «Магнитки» Кошечкин, а не Шарыченков. Василий свою команду в паре эпизодов буквально спас.

Но бесконечно это продолжаться не могло. Теперь уже казанцы реализовали очередную попытку большинства. Секач оформил второй голевой пас в игре, а Зарипов, сделав гроссмейстерскую паузу, послал шайбу под перекладину. И сравнял счет не только в матче (2:2), но и в личном противостоянии с Мозякиным — 1:1.

Голевой фейерверк вывел «Ак Барс» на третье место

Концовка периода превратилась в бенефис атакующего хоккея. Сначала Мэтт Эллисон с пятачка замкнул передачу все того же Сергея Мозякина, но казанцы все же оставили последнее слово во второй 20-минутке за собой. Наброс капитана «Ак Барса» Александра Свитова подставленной клюшкой преобразовал в гол Роб Клинкхаммер на последней минуте периода — 3:3. И все в этой игре должно было решиться в заключительной трети матча.

Казанцы яростно набросились на ворота соперника на старте периода, однако так и не реализовали свои моменты. Показательный эпизод случился на 6-й минуте, когда Лукоянов не попал практически в пустые ворота. Наказание последовало в ответной атаке — Виктор Антипин был точен. 3:4. Горевать казанским болельщикам долго не пришлось. Яростный щелчок Альберта Яруллина застал врасплох Кошечкина — 4:4. «Просто шайба удачно мне отскочила. Подо мной игрок ложился, и моя задача была его перекинуть, потому так сильно пробил», — комментировал после игры сам Альберт.

А «барсы» продолжали давить. Голевые шансы упустили Зарипов и даже подключившийся в атаку защитник Никита Лямкин. Но Кошечкин «тащил» все. Кроме корявого броска Вячеслава Основина — 5:4.

Благодаря этой победе казанцы вновь вернулись на третье место. «Салавату Юлаеву» стоит напрячься — «зеленое дерби» в первом раунде плей-офф уже близко. Автор победной шайбы после игры сиял. А ведь совсем недавно Основин защищал цвета как раз «Салавата Юлаева».

— Если двое борются, третий на вершине. Поэтому я туда и побежал. Получилось обокрасть, получился бросок вратарю между ног — гол, — вспоминал победную шайбу форвард.

— Успели посмотреть на вратаря?

— Нет, передо мной был защитник.

— Кошечкин очень сильно расстроился.

— А я очень сильно обрадовался.



Артур Халилуллов, фото ak-bars.ru