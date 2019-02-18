«Хороший сигнал для инвесторов»: Moody’s повысило рейтинг Татарстана вслед за российским

Рейтинг, по оценке агентства, подрос и у других регионов ПФО: Башкортостана, Чувашии, Самарской и Нижегородской областей

На днях агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг республики до Bа1 со стабильным прогнозом. По мнению экспертов, это позитивный сигнал для инвесторов, хотя и связан в основном с предыдущим повышением суверенного рейтинга России: в начале февраля агентство последним из «большой четверки» повысило рейтинг страны с «мусорного» до «инвестиционного».

Кредитоспособность регионов повышается

«Кредитный рейтинг — это рейтинг, отражающий кредитоспособность эмитента, то есть его способность обслуживать свои долговые обязательства. После повышения рейтинга Российской Федерации, учитывая хорошие показатели исполнения бюджета Республики Татарстан, мы пересмотрели рейтинги Республики Татарстан в сторону повышения», — рассказывает ведущий аналитик агентства Moody's по российским регионам Семен Исаков. Эксперт отметил и снижение долга в относительном размере в решении о повышении рейтинга.

По словам собеседника из Moody's, присвоение более высокого рейтинга отражает снижение рисков инвесторов, предоставляющих заемные средства республике, а также тем компаниям, которые находятся в государственной собственности.

В республике это касается «Связьинвестнефтехима», которому был повышен рейтинг с Ba2 до Ba1, и «Татнефти» (с Baa3 до Baa2), но в этом случае основную роль сыграло повышение суверенного рейтинга страны, уточнил Исаков.

Эксперты подтверждают, что после изменения суверенного рейтинга пересматриваются рейтинги регионов и ряда госкомпаний, но не у всех регионов и не всех госкомпаний рейтинг меняется аналогичным образом: бывают исключения. «У каждого региона есть собственные риски, которые не всегда коррелируют с ситуацией в целом по стране с точки зрения кредитоспособности и финансовых рисков по гособязательствам», — говорит Павел Самиев, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром».

Всего Moody's повысило рейтинги 12 субъектов Российской Федерации, продолжает Исаков. «В большинстве рейтингуемых нами регионов мы видим ситуацию, схожую с Татарстаном: улучшается их кредитоспособность благодаря консолидации бюджетов и снижению уровня долговой нагрузки. Так, из регионов ПФО мы повысили рейтинги Республики Башкортостан, Самарской области, Чувашской Республики, Нижегородской области».

Также агентство повысило рейтинги Московской области, Москвы, ХМАО, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, Коми и Нижегородской области. Только прогноз Московской области «позитивный», у остальных регионов — «стабильный».

«В русле общего позитива»

Так как повышение рейтинга происходит после изменения суверенного рейтинга России, нельзя говорить о существенных позитивных сдвигах — мы находимся скорее в русле общего позитива на фоне повышения суверенного рейтинга, говорит Самиев. Но для республики это в любом случае позитивная новость:

«Она означает, что нет дополнительных рисков и угроз, которые не позволили бы именно Татарстану на этом фоне повысить рейтинг. Это значит, что каких-то специфических рисков немного». Также собеседник напоминает, что показатель — один из самых высоких среди регионов, а Татарстан в любом случае один из лидирующих регионов по кредитоспособности. «Это означает, что с точки зрения финансовых обязательств, в том числе по выпускаемым бумагам, он находится на хорошем уровне, риски невысокие. Это хороший сигнал для инвесторов», — добавляет он.

«У международных агентств такая политика, что при присвоении рейтинга самой стране, компаниям и регионам внутри рейтинги регионов не ставят выше суверенного рейтинга — у нас все-таки суверенное устройство и очень большая зависимость от федеральных центров у регионов. Поэтому не бывает такого, чтобы у региона рейтинг был выше, чем суверенный, в том числе в практике Moody's», — говорит эксперт, в силу корпоративных правил пожелавший остаться неназванным. Было ожидаемо, что после повышения суверенного рейтинга они подтянут и рейтинги основных регионов и компаний, которые когда-то тоже могли иметь более высокие рейтинги, продолжает собеседник: «То есть это не означает, что, например, в том же Татарстане или же в других регионах и компаниях, у которых произошли аналогичные действия, произошли какие-то позитивные события, которые позволили повысить рейтинг».

При этом, по словам директора по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Гульназ Галиевой, 2018 год был позитивным для Татарстана. У республики высокая финансовая устойчивость, бюджет региона был исполнен с хорошим профицитом, а также был перевыполнен план по доходной составляющей бюджета, продолжает Галиева: «Это, безусловно, очень хорошо отразится и на исполнении бюджета, и на обслуживании долговых обязательств. Большим позитивом для региона является, что у них долг полностью представлен бюджетными кредитами от Минфина. Это способствует тому, что расходы на обслуживание долга очень низкие. Поэтому это позволит высвободившиеся средства от исполнения бюджета с профицитом направить на расходы капитального характера, на социальную сферу — это позитивно для региона в целом».

Основная часть долга — это бюджетные кредиты, которые были получены еще на Универсиаду, и часть из них представлена бюджетными гарантиями, которые выданы КАМАЗу, продолжает собеседница. По данным Минфина Татарстана, на 1 января 2019 года госдолг Татарстана составляет почти 95 млрд рублей. Из них 84,6 млрд рублей — бюджетные кредиты, остальное — госгарантии республики, предоставленные России в иностранной валюте.

При этом на 1 января 2018 года общий объем внутреннего долга составлял 93,3 млрд рублей (долг по бюджетным кредитам — 84,9 млрд рублей, то есть на 300 млн больше, чем на начало 2019-го; остальные 8,4 млрд приходились на госгарантии РТ).

«Так как КАМАЗ тоже имеет достаточно высокую финансовую устойчивость и самостоятельно обслуживает свои долги, то пока риски возникновения этого поручительства и его реализации для Татарстана оцениваются достаточно низкими. То есть пока регион имеет только расходы по обслуживанию долга бюджетных кредитов», — говорит собеседница из «Эксперт РА». Также, продолжает она, бюджет участвует в реструктуризации бюджетных кредитов, это также позволит комфортно обслуживать эти бюджетные кредиты. Галиева отметила и высокий результат исполнения бюджета по итогам 2018 года: «Это позитивно оценивается и нами, и международными агентствами».