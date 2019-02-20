Инициатива снизу: районные прокуроры заинтересовались «Адилином»

Как предприниматели заработали миллионы на уничтожении бродячих собак жестокими методами

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане может прибавиться уголовных дел за применение отловщиками для уничтожения безнадзорных собак препарата «Адилин». После того как прокуратура всерьез занялась этими фактами в Мамадышском районе, правоохранительные органы «возбудились» даже там, где прежде на заявления зоозащитников о жестоком обращении с животными не реагировали. За «цепной реакцией» проследило «Реальное время».

15 минут в судорогах



«Возбудились» татарстанские полицейские на фоне продолжающегося в Мамадышском районе расследования уголовного дела, связанного с фактами отлова и ликвидации с помощью препарата «Адилин» индивидуальной предпринимательницей Тамарой Лялиной безнадзорных собак. Зоозащитников, которые ранее получили «отказные» на жалобы по поводу жестокого обращения с бродячими друзьями человека, участковые опрашивают по новой и уже не исключают, что уголовные дела будут возбуждены.

— Я обратилась в полицию в ноябре прошлого года, после того, как 24 октября, в 12 часов дня, при свидетелях неизвестные люди убили дворнягу на улице Гунина, напротив детского сада, — рассказала «Реальному времени» жительница Менделеевска Эльвира Костина. — Пса поймали, вкололи ему препарат из шприца, и потом животное 15 минут на глазах присутствующих задыхалось и умирало в сильных судорогах. Я просила отдать мне собаку, но мне сказали, что увезут пса в приют. Когда собака умерла, труп бросили в багажник автомобиля, где лежало с десяток собачьих трупов.

В заявлении о грубом нарушении Порядка отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных животных в Республике Татарстан Костина указала госномер автомобиля. Это заявление подписала свидетельница, готовая дать показания, однако полицейские не стали искать машину, и дело по статье УК РФ «О жестоком обращении с животными», как того просила зоозащитница, не возбудили. А Костиной начальник полиции Менделеевского района Рафкать Шамгунов направил уведомление — сообщил, что проверка не выявила признаков преступления и административного правонарушения.

Начальник полиции Менделеевского района Рафкать Шамгунов направил Костиной уведомление — сообщил, что проверка не выявила признаков преступления и административного правонарушения. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru



— На днях ко мне пришел участковый уполномоченный и опросил меня заново, — сообщила Эльвира Костина. — Сказал, что в Мамадыше завели уголовное дело и собирают доказательства противоправного применения препарата «Адилин» отловщицей Лялиной, а в нашу полицию оттуда пришел запрос.

«Отлов» путем усыпления

А жительница Пестречинского района Лариса Фролова пока лишь надеется, что в ОВД МВД России по Пестречинскому району вернутся к ее обращению. Фролова в ноябре 2018 года жаловалась на нарушения законодательства при отлове и умерщвлении собак сотрудниками казанского ООО «Ветдом» и просила провести проверку законности действий отловщиков. Но в полиции опросили не свидетелей жестокого обращения с животными, а представителя заказчика отлова, замруководителя Пестречинского исполкома Павла Сиваева, и поверили ему на слово, что сотрудники ООО «Ветдом» с отловленными животными обращались гуманно, уничтожали только опасных и агрессивных, а остальных отлавливали и увозили в приют в Казань.

Иллюстрированный отчет о «гуманном обращении» с безнадзорными псами в Пестрецах зоозащитники нашли на сайте «Госуслуги РТ». На размещенных там фото видно, что в кузове автомобиля лежат собачьи трупы. Там нет не только отловленных животных, но и клеток для них не предусмотрено, а для полной ясности фото сопровождается текстом: «16.08.2018 г. Специализированная организация произвела отлов 18 собак путем усыпления в с. Пестрецы».

Аналогичные фотодокументы сопровождают на татарстанском сайте госуслуг отчеты чиновников о мерах против бродячих животных и в других районах республики: в Нурлате в микрорайоне «Северо-Восточный» — 20 сентября 2018 года в 15.44, там же на улице Советской — 25 октября 2018 года, в 14.19 (на детской площадке перед жилым домом), в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района 19 июля 2018 года (перед жилым домом, и на отчетном фото видно, что из окон дома за расправой над животными наблюдают зрители).

Иллюстрированные отчеты о «гуманном обращении» с безнадзорными псами зоозащитники нашли на сайте «Госуслуги РТ». Фото uslugi.tatar.ru

«Признаков события» не обнаружено

А 1 февраля отказ в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными получила жительница Ново-Савиновского района Казани Анастасия Кохан. Она написала заявление после того, как утром 23 января 2019 года рядом с казанской школой №103 на улице Адоратского она обнаружила мертвую собаку и рядом шприц с остатками, как выяснилось, «Адилина».

Зоозащитники организовали экспертизу в Федеральном центре токсикологической и биологической безопасности. Эксперты засвидетельствовали, что в шприце обнаружены остатки «препарата для убоя животных «Адилин-супер», а у мертвого животного обнаружена колотая рана в боку, и наиболее вероятной причиной его гибели представляется применение упомянутого препарата».

Но начальник отдела полиции №6 «Савиново» Айрат Каримов не счел поводом для беспокойства ни возможное жестокое убийство животного на глазах у школьников, ни то, что рядом со школой валялся шприц с остатками миорелаксанта, вызывающего смертельный паралич мышц. Каримов сообщил заявительнице об «отсутствии признаков события преступления» и направил копию «отказной» прокурору Ново-Савиновского района.

«Шариков» из Ульяновской области

Татарстанская предпринимательница Тамара Лялина лично подтвердила «Реальному времени», что «усыпляет» собак на месте при помощи «хорошего препарата «Адилин». Но борьбой с безнадзорными собаками в нашей республике занимается не только Лялина.

В 2018 году свыше 12,2 млн рублей на услугах по отлову собак в Татарстане, Ульяновской и Самарской областях заработал 47-летний ульяновский предприниматель Сергей Мадьянкин. В качестве основного вида деятельности в учредительных документах этого бизнесмена из Димитровграда значатся техобслуживание и ремонт легковых автомобилей, однако львиную долю в стоимости заключенных в прошлом году госконтрактов — 18,5 млн рублей — занимает непрофильная «шариковская» деятельность.

Борьбой с безнадзорными собаками в нашей республике занимается не только Лялина. Фото Олега Тихонова

Как свидетельствует «Спарк-Интерфакс», Мадьянкин в 2018-м зачищал от безнадзорных собак Аксубаевский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Кайбицкий, Алькеевский, Нурлатский, Тетюшский, Черемшанский, Ново-Шешминский и Лениногорский районы по договорам на общую сумму свыше 1,99 млн руб. А на этот год с ним уже заключил контракт Нурлатский горисполком — на 246,7 тыс. рублей.

— А что сказали другие предприниматели? — ответил вопросом Сергей Мадьянкин на заданный корреспондентом «Реального времени» по телефону вопрос, использует ли он для уничтожения собак «Адилин».

— Какая разница?

— Тут надо подумать, что сказать…

Сергей Мадьянкин также сообщил, что вывозить отловленных в Татарстане собак ему некуда, потому что пунктов передержки в РТ нет. И что он недавно начал переговоры об открытии пункта передержки с исполкомом Нурлатского района. Без уверенности в голосе предприниматель сказал, что иногда вывозит пойманных собак в собственный пункт передержки, в Ульяновскую область. Но когда корреспондент попыталась узнать адрес пункта передержки и спросила, на сколько животных пункт рассчитан, ульяновский отловщик предложил позвонить позднее.

Больше трубку телефона Мадьянкин не снимал — другой мужской голос ответил корреспонденту «Реального времени», что предпринимателю разговаривать некогда.

Инициатива идет снизу

— Мы изучили судебные решения по таким делам в других регионах России и нашли состоявшиеся приговоры по аналогичным ситуациям, — сообщил корреспонденту «Реального времени» прокурор Мамадышского района Радмир Надыршин. — В Ростове-на-Дону недавно (28 января, — прим. ред.) был вынесен приговор за применение «Адилина» для умерщвления безнадзорных животных. Мне звонил прокурор Менделеевска, там тоже планируют возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.

«Мы изучили судебные решения по таким делам в других регионах России и нашли состоявшиеся приговоры по аналогичным ситуациям», — сообщил Радмир Надыршин. Фото mamadysh-rt.ru

На сайте судебного участка №3 мирового суда Железнодорожного судебного района Ростова-на-Дону сообщается о приговоре в отношении Олеси Афанасьевой, признанной виновной по ч. 1 статьи 245 УК РФ за умерщвление бездомных собак при помощи «Адилина» в бодрствующем состоянии, без предварительного применения снотворного, то есть мучительным для животных способом. Эту работу она выполняла по контракту с городским Центром управления численностью безнадзорных животных. Суд приговорил Афанасьеву к штрафу в 50 тыс. рублей, тогда как максимальное наказание по этой статье составляет три года лишения свободы.

Руководитель пресс-службы прокуратуры РТ Руслан Галиев подтвердил «Реальному времени», что в ряде районных прокуратур Татарстана заинтересовались методами борьбы муниципальных властей с безнадзорными животными.

— Но информации о том, что в других районах, кроме Мамадышского, возбуждены уголовные дела, у нас нет, — уточнил Галиев. — Такие проверки — прерогатива районных прокуроров, инициатива идет снизу. Если кто-то из них посчитает, что проблема актуальна, то инициирует проверку. Аппарат прокуратуры республики не намерен распространять эту практику на весь Татарстан. Где-то проблема стоит остро, а где-то нет, значит, и нет смысла загружать прокуроров.

Как сообщили «Реальному времени» зоозащитники, в прокуратуру направлены заявления о жестоком обращении с животными в Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском районах республики, Альметьевске и Нижнекамске. Активисты планируют продолжать собирать «фактуру» и передавать информацию о нарушениях в правоохранительные и надзорные органы.