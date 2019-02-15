«Чем меньше заходишь в кабинеты чиновников, тем меньше шансов попасть в коррупционную карусель»

В ТПП РТ обсудили, как сократить коррупционные риски бизнеса

«Сделайте общение предпринимателя и чиновника минимальным, обеспечьте цифровизацию их взаимоотношений, и вы сразу увидите, что коррупционные дела уменьшатся на 60%», — предложил во время обсуждения коррупционных рисков бизнеса на круглом столе в Торгово-промышленной палате РТ первый вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Роберт Закиров. Представители МВД, между тем, отметили сокращение количества своих проверок в полтора раза, а руководитель центра «Бизнес против коррупции» рассказала об обучении представителей надзорных органов общению с предпринимателями. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Между предпринимателями участились случаи вымогательства

Одним из поводов для круглого стола в ТПП Татарстана стали итоги ежегодного независимого исследования «Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышленной палаты России. В 2018 году в нем приняли участие около 45 тыс. предпринимателей во всех 85 регионах страны. На вопрос: «Сталкиваетесь ли вы в своей деятельности с проявлениями коррупции и если да, то как часто?» 16,9% опрошенных предпринимателей ответили: «Да, постоянно».

При этом наиболее коррумпированными сферами предприниматели назвали получение разрешений, справок, лицензий (36,1%), контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (29,5%), государственные и муниципальные закупки (25,3%), выполнение санитарно-эпидемиологических норм (20%), регистрацию сделок с недвижимостью (21,3%), возбуждение и расследование уголовных дел (18,8%), закрытие бизнеса (9,7%), природоохранную сферу (14,9%). «При этом предприниматели впервые отметили рост коррупции при закрытии бизнеса, ранее подобного вопроса в исследовании не возникало», — отметил, открывая круглый стол, директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Дмитрий Козлов рассказал, что в 2018 году органы внутренних дел снизили количество проверок предпринимателей в полтора раза. За прошлый год было выявлено порядка 300 преступлений, имеющих коррупционную составляющую. Козлов отметил, что речь идет не только о коррупции, возникающей между представителями госорганов и предпринимателями, но и о вымогательстве между компаниями.

— Речь идет о конкурентной борьбе во время госзакупок. Большинство предпринимателей эти моменты стараются сгладить, и в дальнейшем их сложнее раскрыть, — констатировал начальник отдела УЭБиПК МВД по РТ.

Артур Николаев, открывая круглый стол, сообщил, что предприниматели впервые отметили рост коррупции при закрытии бизнеса, ранее подобного вопроса в исследовании не возникало

Надзорные органы не заинтересованы в профилактике коррупции

Снизить коррупционные риски должна помочь также профилактическая и воспитательная работа, проводимая среди предпринимателей и инспекторов контрольно-надзорных органов. Гульнара Сергеева, исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», рассказала, что в 2016 году была утверждена реформа контроля надзорной деятельности, которая направлена на предупреждение и профилактику правонарушений.

— От предпринимателей часто поступали жалобы на надзорные органы, показатели Татарстана в национальном рейтинге инвестиционного климата опустились с первого места на третье. В связи с этим на Совете по предпринимательству при президенте РТ в сентябре 2018 года нам было поручено провести обучение инспекторов контрольно-надзорных органов, — добавила Сергеева.

Предприниматели жаловались на предвзятое отношение со стороны надзорных органов, отсутствие обратной связи, недостаточно четкие формулировки в предписаниях, отсутствие знания законодательства инспекторами. В обучении приняли участие 200 инспекторов из четырех надзорных органов — Роспотребнадзора, Госалкогольинспекции, МЧС и налоговой службы. С ними работали психологи, которые обучали правильному общению с предпринимателями.

Руководитель центра «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева рассказала об обучении представителей надзорных органов общению с предпринимателями



Интересно, что во время этой работы инспектора отметили, что статистическая отчетность и рейтинги контрольно-надзорных органов направлены не на профилактику коррупционной деятельности, а на рост привлечения предпринимателей к административной ответственности.

— Инспектора боятся применять предупреждения к предпринимателям, дабы прокуратура не обвинила их в коррупционной связи. Если будет такой посыл, то мы никогда не дождемся применения такого наказания со стороны инспекторов, как предупреждение. Вторая проблема, озвученная инспекторами, — пробел в законодательстве и нормативно-правовых актах самих надзорных органов. Если нет профилактических мер, количество правонарушений у нас не снизится и коррупционные риски и коррупционные отношения между чиновниками и предпринимателями будут расти», — заявила сопредседатель ЦОП «Бизнес против коррупции».

Исследование Центра также позволило выявить противоречия в нормативной документации. Например, меры противопожарной безопасности МЧС требуют, чтобы ковры в детсадах были прикреплены к полу, а Роспотребнадзор утверждает, что они не должны быть зафиксированы для проведения уборки. И таких противоречий много. Сергеева отметила, что ЦОП «Бизнес против коррупции» соберет все спорные моменты и доложит о них президенту РТ.

Она также посетовала на отсутствие единой информационной площадки, на которой предприниматели могли бы узнавать о публичных слушаниях, получать напоминания о проверках надзорных органов. Как вариант, это могло бы быть мобильное приложение, через которое можно получить консультацию от надзорных органов, узнать об изменениях в законодательстве, обучении и т. д.

Заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев рассказал, что подобная информационная площадка уже создана Минэкономики совместно с Прокуратурой РТ — это проект «Проверенный бизнес». «Мы сейчас работаем над функционалом. Наш модератор просматривает обращения предпринимателей, задает вопросы о правомерности. У нас зарегистрировано более 3 тысяч предпринимателей. Что характерно, более половины из них предприниматели не из Татарстана, а из СНГ», — добавил Шамсиев.

Исследование Центра также позволило выявить противоречия в нормативной документации



Общественный контроль должен быть усилен

Эмоциональным было выступление первого вице-президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Роберта Закирова. Он отметил, что малый и средний бизнес должен подсказать госорганам, каким образом уменьшить коррупционные риски.

— Я считаю, что общественные институты должны подсказать, что в этой отрасли есть проблемы, и надо создать регламенты, которые не позволяли бы чиновникам принимать выгодные для них решения. Мы благодарны ведомствам за обучающую работу, но ее надо вести не только в Казани, но и в районах. У нас раньше были выездные заседания в районах, куда привлекались специалисты Росприроднадзора, прокуратуры, МВД и других ведомств, которые давали информацию, как себя вести, как не допустить правонарушений, — отметил Закиров.

Он заявил, что у малого и среднего предпринимательства нет защиты в суде. «Если к предпринимателю приходят с проверкой, по ее итогам могут наложить арест на твой счет, арестовать бухгалтерские документы, компьютер. Тогда твой бизнес умер. Месяц будут рассматривать твою жалобу в одной инстанции, месяц — в другой, месяц — в третьей», — рассказал Роберт Закиров.

В этой ситуации необходима законодательная норма, согласно которой немедленное обращение предпринимателя в судебную инстанцию останавливает процесс изъятия того, без чего невозможно работать. Суды должны принимать решение в этот же день. Закиров также призвал ускорить развитие цифровизации сферы, касающейся взаимодействия бизнеса и органов власти.

— Предприниматели говорят так: «Чем меньше заходишь в кабинеты чиновников, тем меньше шансов попасть в коррупционную карусель». Сделайте общение предпринимателя и чиновника минимальным, обеспечьте цифровизацию взаимоотношений, и вы сразу увидите, что коррупционные дела уменьшатся на 60%, — утверждает первый вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. — К сожалению, законодательство часто противостоит общественному контролю. Нужен такой закон, который позволял бы общественным организациям заходить в любой институт и проводить совместную работу, — резюмировал спикер.

Роберт Закиров предложил сделать общение предпринимателя и чиновника минимальным, обеспечить цифровизацию взаимоотношений, чтобы уменьшить коррупцию



Коррупция на дорогах и в домах-интернатах

После обсуждения общих вопросов участники круглого стола перешли к частным проблемам предпринимателей, и не все они оказались связаны с коррупцией. Василий Новиков, секретарь горкома партии «Коммунисты России», рассказал о хищении пенсий детей-инвалидов в Дербышкинском доме-интернате. «Возможность хищений проверялась управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, и оно подтвердило два случая. Нам же известно более 200 случаев», — заявил Новиков.

Однако тема хищений пенсий в доме-интернате не нашла отклика у присутствующих. Больший интерес вызвало выступление Сергея Сотникова, руководителя комитета по логистике и грузовым автомобильным перевозкам при ТПП РТ. Он предложил сократить срок выдачи спецразрешений на перевозку тяжеловесных и габаритных грузов путем внедрения информационных технологий. Сотников также затронул вопрос адекватности весенних ограничений для проезда большегрузов по дорогам Татарстана.

— Федеральные власти давно поняли абсурдность закрытия проезда, и есть заключение Минэкономразвития, что это наносит вред экономике. Есть также исследование ТПП, что экономика от этого несет ущерб. К сожалению, Минтранс продолжает настаивать на существовании другой методики, которая рассчитала вред от большегрузов. Пора пересмотреть свое мнение, — заявил Сотников.