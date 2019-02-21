Прикрыть лавочку: ООО и АО в России чаще закрываются, чем открываются

В регионах больше индивидуальных предпринимателей, а в столицах тяготеют к юрлицам

«Реальное время» анализирует численные характеристики бизнеса в России. Как оказалось, в 2018 году юридические лица в нашей стране чаще закрывались, чем открывались — особенно это заметно в случае с акционерными обществами. А вот индивидуальные предприниматели довольно активны, причем в гораздо большей степени в регионах, чем в столицах.

Почти половина нового бизнеса — в столицах и вокруг них

По данным, которые были получены аналитической службой «Реального времени», в 2018 году в России появилось 377,6 тысячи новых компаний. При этом российский бизнес, как несложно догадаться, в основном концентрируется в столицах: в Москве, например, было зарегистрировано 104,7 тысячи компаний, в Санкт-Петербурге — 40,1 тысячи. Таким образом, более четверти (почти 28%) новых юридических лиц было зарегистрировано именно в столице, а если сюда добавить показатель находящейся на третьем месте Московской области — 17,7 тысячи, то доля вырастет почти до одной трети.

Добавив сюда показатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выясним, что почти половина всех российских компаний — 164,8 тысячи, или 43,6% — зарегистрированы именно в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях. Заметна здесь и еще одна интересная тенденция: если показатель Московской области по числу зарегистрированных в 2018 году юридических лиц третий, после крупнейших городов федерального значения, то вот показатель Ленинградской области уже очень незначительный. Здесь было зарегистрировано всего 2,24 тысячи компаний. По этому показателю регион находится на 35-м месте, между Ульяновской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. При этом население Ленинградской области в полтора раза больше, чем в Ульяновской области. Так что можно сделать вывод о том, что сами по себе пригороды Санкт-Петербурга не особо проявляют бизнес-активность: вероятно, значительная доля бизнеса здесь «уходит» именно в Северную столицу.

Что касается других регионов, то четвертое место по числу открытых фирм в прошлом году занял Краснодарский край: тут появилось около 12 тысяч новых юрлиц. Следом за ним идет один из регионов Приволжского федерального округа. И это не Татарстан и не Башкортостан, а Самарская область с 11,4 тысячи компаний. Шестое место досталось Новосибирской области с 10,8 тысячи новых юрлиц, а Татарстан оказался на седьмом месте с 10,7 тысячи. В топ-10 по числу новых компаний входит также Свердловская область с 9,7 тысячи и еще два региона ПФО — Башкортостан с почти 8 тысячами новых юрлиц и Нижегородская область с 7 тысячами.

Почти половина всех российских компаний — 164,8 тысячи, или 43,6% — зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях. Фото myslo.ru



Почти по два закрытых бизнеса на каждый открытый

Несмотря на, казалось бы, хорошие результаты по количеству новых юрлиц, обольщаться не стоит: в 2018 году закрылось еще больше компаний, чем открылось. В целом по России прекратили свою деятельность 673 тысячи юрлиц. То есть на каждую открытую компанию приходится почти 1,8 закрытых.

Показатель этого соотношения очень сильно варьирует от региона к региону. При этом лишь в четырех регионах открытых компаний оказалось больше, чем закрытых. В основном это регионы с совсем небольшим количеством новых и закрытых компаний. Первое место, например, у Чукотского автономного округа — тут открылось 72 фирмы, а закрылось — 48 (соотношение — 0,67), в Ингушетии при 793 открытых компаниях закрылись 570, в Северной Осетии на 857 открытых компаний пришлось 784 закрытых. Относительно крупный показатель из всех регионов, где нового бизнеса больше, чем закрывшегося, только у Крыма. Тут показатель равен 0,97, на 2,3 тысячи новых компаний приходится 2,2 тысячи закрытых. А вот Татарстан оказался на пятом месте — правда, закрытых предприятий все же больше, чем открытых — 11 тысяч штук, пропорция составляет 1,03.

В список «антилидеров» также в основном входят регионы с общими невысокими показателями по числу новых и закрывшихся компаний. В Магаданской области на каждую из 226 новых фирм приходится по 3,02 закрывшихся, в ЯНАО с 525 новыми компаниями показатель равен 2,66, в Еврейской автономной области на каждую из 145 новых фирм приходится по 2,61 закрытой компании. Относительно крупный показатель — у Ставропольского края, здесь появилось 2,4 тысячи новых юрлиц, а закрылось 6,26 тысячи фирм.

Кроме того, из крупных регионов, где на каждую новую компанию приходится больше двух закрытых юрлиц, стоит выделить Пермский край, Челябинскую область, Калининградскую и Ярославскую области, а также Свердловскую область, Москву и Подмосковье.

Юридические лица, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ за 2018 год

Регион Количество юрлиц, внесенных в ЕГРЮЛ Количество юрлиц, прекративших деятельность Закрытых компаний на одну открытую Всего При создании Путем создания Путем реорганизации Зарегистрированные до 1.07.2002 Всего Алтайский край 4.391 4.295 4.251 44 96 Амурская область 1.179 1.131 1.123 8 48 Архангельская область и Ненецкий АО 1.048 989 945 44 59 Астраханская область 855 826 810 16 29 Белгородская область 3.877 3.312 3.280 32 565 Брянская область 1.042 1.037 1.025 12 5 Владимирская область 1.601 1.406 1.388 18 195 Волгоградская область 2.081 1.896 1.861 35 185

Акционерных обществ — лишь один процент от общего числа юрлиц

На ООО приходится около 90% всех открытых в 2018 году компаний и около 88% закрытых. Учитывая «перевес» обществ с ограниченной ответственностью в общем количестве юридических лиц, можно считать, что вышеприведенная статистика касается в первую очередь компаний именно с такой формой организации.

Однако ситуация значительно отличается в случае с акционерными обществами. Во-первых, в 2018 году было зарегистрировано лишь 4 тысячи акционерных обществ, или 1,1% от общего числа юрлиц. Во-вторых, закрывшихся акционерных обществ было 16,5 тысячи, что составляет уже 2,4% от всех юридических лиц. То есть на каждое открытое АО приходится по 4,1 закрывшихся, а в некоторых регионах этот показатель достигает вообще 28. Речь тут идет о Брянской области, в которой в 2018 году зарегистрировали лишь одно АО, а закрылось их 28 штук.

Больше всего акционерных обществ было зарегистрировано, как и в случае с юридическими лицами в целом, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Тут их открылось 1,6 тысячи, 531 и 266 штук соответственно. В Ленинградской области показатель составил 21, так что на два крупнейших города вместе с областями приходится 61% всех открытых акционерных обществ.

Из остальных регионов России самый высокий показатель — в Калининградской области (224 АО), Краснодарском крае (129), Новосибирской области (98), Челябинской и Белгородской областях (85 и 60). Девятое место оказалось у Свердловской области с 56 акционерными обществами, а замыкает десятку небольшая Вологодская область с 45 юрлицами. Показатель крупнейшего по числу открытых АО региона Приволжского федерального округа — Татарстана — оказался равен 43. Больше, чем в Татарстане, акционерных обществ зарегистрировано в Ростовской области и Приморском крае, а второй по ПФО показатель — у Самарской области, расположившейся на 15-м месте с 32 открытыми АО.

Что касается регионов с наибольшим количеством закрытых акционерных обществ на каждое открытое, то в лидерах здесь 15 субъектов федерации, в которых показатель равен 10 и больше. Из них у четырех — Брянской, Псковской, Курганской и Тамбовской областей — показатели выше 20 закрытых АО на каждое открытое. Из крупных регионов стоит отметить Саратовскую область, где на шесть открытых акционерных обществ пришлось 102 закрытых, а также Ярославскую область, где на 18 открытых АО пришлось 178 закрытых.

Акционерные общества, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ за 2018 год

Регион Количество юрлиц, внесенных в ЕГРЮЛ в отчетном периоде Количество юрлиц, прекративших деятельность в отчетном периоде Закрытых компаний на одну открытую Доля ООО от всех открытых компаний Доля ООО от всех закрытых компаний Всего При создании Путем создания Путем реорганизации Зарегистрированные до 01.07.2002 Всего Алтайский край 7 6 6 0 1 Амурская область 5 3 2 1 2 Архангельская область и Ненецкий АО 5 2 0 2 3 Астраханская область 3 2 2 0 1 Белгородская область 60 10 5 5 50 Брянская область 1 1 1 0 0 Владимирская область 9 2 1 1 7 Волгоградская область 18 7 4 3 11

Индивидуальные предприниматели охотнее открываются, чем закрываются

Индивидуальных предпринимателей в России значительно больше, чем ООО и АО вместе взятых — в два с лишним раза по числу зарегистрированных, и незначительно больше — по числу прекративших деятельность.

Всего по стране в 2018 году было зарегистрировано 854 тысячи индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств. Что примечательно — число прекративших деятельность, в отличие от ООО и АО, значительно меньше — 716,7 тысячи, то есть на одного начавшего деятельность ИП приходится лишь 0,84 прекратившего деятельность (по стране показатель варьирует от 0,53 в Москве до 1,72 в Ингушетии).

Что примечательно, в случае с индивидуальными предпринимателями не так заметен перевес в сторону Москвы. Тут их, конечно, по-прежнему больше всего из всех регионов России — 70,5 тысячи человек, но это лишь 8,3% от общероссийского показателя. В случае с ООО показатель составляет 29%, а в случае с АО — 40,5%.

Второе место занимает Московская область с 56,8 тысячи ИП. А вот на третьем месте неожиданно находится не Санкт-Петербург, а Краснодарский край. Тут показатель составляет 47,4 тысячи предпринимателей. В Санкт-Петербурге же их всего 40,7 тысячи. Пятое место оказалось у Свердловской области с 26,8 тысячи, за ней следует Ростовская область с 24,9 тысячи, седьмое место — у Челябинской области с 24,7 тысячи. Татарстан расположился на восьмом месте с 22,9 тысячи ИП и фермерских хозяйств, на девятом и десятом местах с совсем небольшой разницей — Новосибирская и Самарская области (21,4 и 21 тысяча ИП, соответственно).

Отметим, что в большинстве регионов России доля крестьянских и фермерских хозяйств из общего числа ИП и фермерских хозяйств не превышает 4%: таких регионов — 71 из 85. В среднем по России показатель равен вообще 2%, как и в Татарстане. Однако в семи регионах, в основном Северного Кавказа и Дальнего Востока, показатель больше 10%. В частности, в Чечне он равен 27%, в Ингушетии — 23%, в Калмыкии — 21%, в Кабардино-Балкарии — 19%. В Тыве и Республике Алтай показатель равен 14% и 12%, соответственно, а в Карачаево-Черкесии — 11%.

Индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в ЕГРИП за 2018 год

Регион Индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства, внесенные в ЕГРИП

Индивидуальные предприниматели и крестьянские хозяйства, прекратившие деятельность Закрытых ИП на одного открытого Всего Индивидуальные предприниматели Крестьянские (фермерские) хозяйства Доля крестьянских (фермерских хозяйств) Всего Индивидуальные предприниматели Всего Зарегистрированные до вступления в силу части первой ГК РФ Зарегистрированные в отчетном периоде Всего В связи с принятием решения о прекращении деятельности В связи со смертью Российская Федерация 853.992 835.451 18.541 260 18.281 г.Москва 70.462 70.328 134 1 133 Московская область 56.838 56.594 244 11 233 Краснодарский край 47.447 46.485 962 25 937 г.Санкт-Петербург 40.653 40.543 110 0 110 Свердловская область 26.777 26.612 165 2 163

Интересно отметить и еще одну категорию лиц — индивидуальных предпринимателей-иностранцев. В целом в России их немного — в 2018 году было зарегистрировано всего 32,7 тысячи на всю страну. Однако на каждого зарегистрированного приходится меньше прекративших деятельность, чем в случае с ИП-россиянами, не говоря уже об ООО и АО. Показатель равен 0,63, то есть всего прекратили деятельность лишь 20,6 тысячи иностранцев-предпринимателей.

Больше всего зарегистрированных ИП с иностранным гражданством — не в Москве, а в Московской области — 2,4 тысячи. Интересно, что Москва занимает и не второе место. На нем расположилась Калужская область с 2,2 тысячи. Третье место — у Краснодарского края с 1,8 тысячи, а столица — лишь на четвертом месте с 1,5 тысячи. Следом за ней идет Ростовская область с 1,3 тысячи. В Нижегородской области и Санкт-Петербурге было зарегистрировано почти одинаковое число иностранцев-предпринимателей — около 900, а в Ставропольском крае и Татарстане — по 878.

Индивидуальные предприниматели — иностранные граждане, сведения о которых внесены в ЕГРИП за 2018 год

Регион Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, сведения о которых внесены в ЕГРИП Индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, прекратившие деятельность Закрытых ИП на одного открытого Всего Индивидуальные предприниматели Крестьянские (фермерские) хозяйства Всего Индивидуальные предприниматели Крестьянские (фермерские) хозяйства Всего Зарегистрированные до вступления в силу части первой ГК РФ Зарегистрированные в отчетном периоде Всего В связи с принятием решения о прекращении деятельности В связи со смертью Российская Федерация 32.674 32.490 184 0 184 Московская область 2.444 2.442 2 0 2 Калужская область 2.169 2.163 6 0 6 Краснодарский край 1.838 1.832 6 0 6 г.Москва 1.533 1.532 1 0 1